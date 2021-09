Brasil supera las 592 mil muertes por Covid-19 y roza los 21,3 millones de casos | Minuto a minuto

País

MIÉRCOLES 22 DE SEPTIEMBRE

19:45 Brasil, uno de los países más castigados por la pandemia del Covid-19 en el mundo, registró en las últimas 24 horas 876 nuevas muertes por la enfermedad y 36.473 nuevos contagios, con lo que el total de víctimas ya supera las 592.000 y el de casos roza los 21,3 millones.

Según el boletín divulgado este miércoles por el Consejo Nacional de Secretarías de Salud (Conass), Brasil acumula 592.316 muertos y 21.283.567 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, en febrero del año pasado.

Pese a que las cifras vienen bajando desde hace varias semanas, los números de este miércoles volvieron a ubicarse nuevamente por encima de los promedios de los últimos días debido a ajustes realizados por algunos estados, que actualizaron muertes y contagios de varias semanas atrás que estaban represados.

19:15 Argentina reportó este miércoles 2.034 nuevos casos de Covid-19, por lo que el número total de positivos ascendió a 5.245.265, mientras que los fallecimientos se elevaron a 114.684, tras ser notificadas 106 muertes en las últimas 24 horas.

Las cifras marcan un ascenso respecto a los positivos reportados el martes, cuando se notificaron 1.837 nuevos casos y 61 muertes.

El número de pacientes con diagnóstico confirmado de Covid-19 que permanecen ingresados en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) fue en esta jornada de 1.366, muy por debajo de la marca de 7.969 del 14 de junio.

De acuerdo con un comunicado oficial de la cartera sanitaria, el Hospital Nacional Posadas de la provincia de Buenos Aires informó que en esta jornada por primera vez en más de 18 meses no registra ocupación de camas UTI por Covid-19.

17:30 El gobierno español va a donar en el primer trimestre de 2022 un total de 7,5 millones de dosis al mecanismo Covax de vacunación mundial, además de los 22,5 millones comprometidos actualmente, según dijo este miércoles en rueda de prensa el presidente Pedro Sánchez.

El jefe del Ejecutivo español hará públicamente este anuncio en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, esperado a última hora de la tarde en Nueva York, en el que será su último acto de una agenda que ha tenido que acortar por la erupción del volcán en la isla de La Palma.

El presidente detalló además cuáles van a ser los destinos de los 22,5 millones de vacunas ya comprometidas: 15 millones para la región de América Latina y el Caribe, y el resto para África subsahariana y "los países de la vecindad sur de la Unión Europea", donde muchas naciones tienen tasas muy bajas de vacunación.

Pero además, Sánchez anunció que España va a contribuir con 2 millones de euros más al Covax, concretamente a la iniciativa "Accelerator ACT", puesta en marcha por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

11:00 El Ministerio de Salud reportó este miércoles 526 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, por lo que el total de contagios desde la llegada de la pandemia al país subió a 1.648.500. De esta última cifra. 3.297 se mantienen con el virus activo.

Las cifras se dan con 35.076 exámenes PCR realizados, por lo que la tasa de positividad a nivel país llega al 1,11%, mientras que en la Región Metropolitana fue de 1%.

Además, el Minsal notificó de 5 fallecidos, por lo que los decesos totales suben a 37.379.

07:00 El ministro de Salud, de Perú Hernando Cevallos, estimó que una tercera ola de Covid-19 en el país se produciría entre los próximos "15 o 20 días". Sin embargo, destacó que el gobierno continúa trabajando en la inmunización a la población con el objetivo que el mayor número de personas haya recibido las dosis de la vacuna contra el virus.

Durante una reunión con empresarios de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la que acompañó al presidente de la República, Pedro Castillo, el titular del Ministerio de Salud (Minsa) resaltó la importancia de incentivar las inversiones en el Perú, reiteró que el Gobierno ha descartado, por lo menos hasta el momento, regresar a una cuarentena a fin de no paralizar la economía peruana. No obstante, resaltó que esta decisión viene acompañada de dos aspectos fundamentales que permita –dijo– "enfrentar el Covid-19 de la mejor manera".

"La primera es avanzar en el proceso de vacunación nacional, hemos pasado en un mes y medio de tener un 14% de la población objetiva vacunada, a tener más del 33% de ciudadanos vacunados con las dos dosis en nuestro país. Es un avance muy rápido y tenemos que agradecer a las empresas que han llegado puntualmente con las vacunas", precisó Cevallos en un comunicado.

06:30 El Gobierno de Alemania afirmó este miércoles que el país europeo alcanzará en el segundo trimestre de 2022 la inmunidad de rebaño frente al coronavirus y ha agregado que, de esta forma, podrá darse por "superada" la pandemia.

"Si no surge ninguna nueva variante del virus contra la que la vacunación no proteja, lo que es muy poco probable, entonces habremos superado la pandemia en la primavera y podremos volver a la normalidad", ha dicho el ministro de Sanidad, Jens Spahn, en declaraciones al diario 'Augsburger Allgemeine'.

04:00 El ministro de salud de Brasil, Marcelo Queiroga, quien se encuentra en Nueva York junto con el presidente Jair Bolsonaro con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas, anunció este martes en la noche que dio positivo por coronavirus.

"Comunico a todos que hoy di positivo para Covid-19. Me quedaré en cuarentena en Estados Unidos, siguiendo todos los protocolos de seguridad sanitaria", dijo el ministro en sus redes sociales.

MARTES 21 DE SEPTIEMBRE

20:00 Brasil, uno de los países más castigados por el Covid-19 en el mundo, registró 485 muertes en las últimas 24 horas y superó los 591.000 fallecimientos, informó este martes el Consejo Nacional de Secretarías de Salud (Conass).

Brasil ya acumula 591.440 víctimas fatales desde que el virus llegó al país en febrero del año pasado, según el boletín divulgado por la entidad, que reúne a las 27 secretarías regionales de Salud.

En cuanto a los contagios, el consejo explicó que, por una serie de ajustes en sus sistemas, este martes fue registrada una disminución de 573 casos, con lo que el acumulado de infectados por el virus quedó en los 21.247.094 desde el inicio de la pandemia.

El viernes pasado se incluyeron más de 90.000 casos que ocurrieron en Río de Janeiro entre 2020 y 2021, que estaban represados y que modificaron los promedios de contagios que hasta la semana pasada venían en declive desde dos meses atrás.

Ante tales ajustes, los datos oficiales señalan que la media de positivos en una semana se duplicó en cuatro días, al pasar de 15.053 casos diarios el 17 de septiembre a 32.466 positivos diarios este martes, mientras que el promedio de muertes cayó un 2,25% en el mismo comparativo.

19:45 Argentina reportó este martes 1.837 nuevos casos de Covid-19, por lo que el número total de positivos ascendió a 5.243.231, mientras que los fallecimientos se elevaron a 114.579, tras ser notificadas 61 muertes en las últimas 24 horas.

Las cifras marcan un retroceso respecto a los positivos reportados este lunes, cuando se notificaron 2.162 nuevos casos y 90 muertes.

De acuerdo con el informe diario del Ministerio de Salud, hay 5,1 millones de personas que se contagiaron y ya han sido dadas de alta, mientras que el número de pacientes con diagnóstico confirmado de Covid-19 que permanecen ingresados en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) fue en esta jornada de 1.489, muy por debajo de la marca de 7.969 del 14 de junio.

Según datos oficiales difundidos este martes, hasta el momento se han aplicado 49,3 millones de dosis y se han distribuido 53,5 millones de vacunas en todo el territorio argentino.

19:00 Dos laboratorios de Argentina y Brasil fueron seleccionados este martes por la Organización Panamericana para la Salud (OPS) para el desarrollo y producción de vacunas con tecnología ARN mensajero o ARNm contra el Covid-19 y futuras enfermedades infecciosas.

La OPS anunció en un comunicado que los elegidos son el Instituto de Tecnología en Inmunobiológicos (Bio-Manguinhos) de Brasil, que forma parte de la Fundación Oswaldo Cruz, y el laboratorio argentino Sinergium Biotech.

Ambos centros fueron escogidos como resultado de una convocatoria anunciada en abril por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que atrajo a una treintena de empresas e instituciones científicas latinoamericanas, detalló la organización regional.

La decisión se dio a conocer durante el encuentro "Transferencia de tecnología para la producción de vacunas de ARNm en las Américas", celebrado de forma paralela a la 59 reunión del Consejo Directivo de la OPS, que se inauguró de forma virtual este lunes y concluirá el viernes.

16:00 El Gobierno argentino anunció flexibilizaciones a las restricciones que había impuesto debido a la pandemia de Covid-19, entre los que se encuentran el fin del uso de mascarilla al aire libre, el aumento de los aforos en comercios y espectáculos públicos y la apertura gradual de las fronteras hasta permitir el ingreso de todos los extranjeros desde noviembre próximo.

Los funcionarios anunciaron una apertura gradual de las fronteras, de forma que desde el 24 de septiembre se elimina el aislamiento a argentinos, residentes y extranjeros que ingresen al país por trabajo.

En tanto, desde el 1 de Octubre, se autoriza el ingreso de extranjeros de países limítrofes sin aislamiento y la apertura de fronteras terrestres a pedido de los gobernadores y habilitando corredores seguros con cupo según la capacidad de cada jurisdicción.

Y desde el 1 de noviembre, se autoriza el ingreso de todos los extranjeros, a los que se solicitará esquema de vacunación completo, al menos 14 días previos al arribo al país; un test de PCR negativo en las 72 horas previas al embarque, o antígeno en el punto de ingreso, y un test de PCR al día 5 a 7 del arribo.

En tanto, para los extranjeros que no presenten esquema de vacunación completo, incluyendo los menores, se determinó que deberán realizar cuarentena, test de antígeno al ingreso y test de PCR al día 7. Se autorizaron los viajes de jubilados, egresados y principales de estudiantes.

Los funcionarios también anunciaron que se levanta la obligatoriedad de uso de mascarilla al aire libre, en tanto continúa siendo obligatorio en lugares cerrados y al aire libre cuando hay aglomerados de personas y que se permiten las reuniones sociales sin límites de personas cumpliendo las medidas de prevención.

Además, que se eleva el aforo al 100% en las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales en lugares cerrados.

En tanto, en las discotecas, se fijó un aforo del 50% y el ingreso teniendo el esquema completo de vacuna al menos 14 días previos al evento. Los eventos masivos de más de mil personas -que incluye los partidos de fútbol- se habilitan a partir del 1 de octubre con un aforo del 50%.

11:00 Durante la mañana de este martes, el Ministerio de Salud anunció 291 nuevos casos de Covid-19, llegando a 1.648.026 los contagios desde el inicio de la pandemia. Además, lamentó el fallecimiento de 7 personas, por lo que los decesos aumentaron a 37.374.

En las últimas 24 horas, se realizaron 16.753 exámenes PCR, lo que implicó una positividad nacional de un 1,35% y en la región Metropolitana del 1%.

07:00 Las muertes por Covid-19 en Estados Unidos han superado el número de víctimas de la pandemia de influenza de 1918. El país del norte ha informado de 675. 446 muertes desde el inicio de la pandemia, según datos de la Universidad Johns Hopkins, más de las 675 mil que, se estima, murieron un siglo antes por la llamada "Gripe Española".

Así, pese a los avances científicos, la pandemia derivada del coronavirus ha superado ya a los fallecidos a causa de la gripe que arrasó el país y que se convirtió en la pandemia más mortífera del siglo XX, tal y como apuntan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y recoge la cadena CNN.

Estados Unidos alcanza esa marca mortal a pesar de la amplia disponibilidad de las vacunas Covid, las que se desarrollaron en tiempo récord en una muestra de los extraordinarios avances en la ciencia médica durante el último siglo. No obstante, las vacunas han sido pasadas por alto por unos 70 millones de estadounidenses elegibles para ser inoculados, pero que por distintos motivos se han negado a recibirlas.

06:30 Johnson & Johnson dijo el martes que una segunda inyección de su vacuna Covid-19 administrada unos dos meses después de la primera aumentó su efectividad al 94% en Estados Unidos contra formas moderadas a graves de la enfermedad.

LUNES 20 DE SEPTIEMBRE

19:45 Brasil registró 203 muertes por Covid-19 en las últimas 24 horas, con lo que ya suma 590.955 víctimas fatales, y acumuló 21.247.667 contagios tras la notificación de 7.884 nuevos casos este lunes, informó el Gobierno.

Los datos divulgados en el más reciente boletín del Ministerio de Salud indican que las cifras por la pandemia de coronavirus continúan a la baja en el gigante sudamericano.

Las cifras, sin embargo, mantienen a Brasil como la segunda nación con más muertos, después de Estados Unidos, y la tercera en cantidad de positivos, detrás del país norteamericano e India.

En esta nación de más de 213 millones de habitantes, cerca de 67% de su población ya cuenta con la primera dosis de la vacuna y casi 38% (más de 72 millones de personas) ya tiene el esquema completo de inmunización.

19:15 Argentina reportó este lunes 2.162 nuevos casos de Covid-19, con lo cual el número total de positivos ascendió a 5.241.394, mientras que los fallecimientos se elevaron a 114.518, tras ser notificadas 90 muertes en las últimas 24 horas.

Las cifras marcan un ascenso respecto a los positivos reportados el domingo pasado, cuando se registraron 622 nuevos casos, aunque los fines de semana los contagios suelen ser menores.

De acuerdo con el informe diario del Ministerio de Salud, hay 5,09 millones de personas que se contagiaron y ya han sido dadas de alta, mientras que el número de pacientes con diagnóstico confirmado de Covid-19 que permanecen ingresadas en unidades de terapia intensiva (UTI) fue en esta jornada de 1.440, muy por debajo de la marca de 7.969 del pasado 14 de junio.

El país suramericano mantiene las muertes y contagios por coronavirus a la baja; de acuerdo con los números de la cartera sanitaria en las últimas dos semanas hubo un 50,5% menos de infectados, así como un 9,7% menos de fallecidos.

18:00 Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech anunciaron este lunes que los resultados de las últimas pruebas clínicas de su vacuna contra el Covid-19 para niños y niñas de entre 5 y 11 años ha generado una "robusta" respuesta de anticuerpos y es segura, lo que acerca la posibilidad de un suero infantil disponible para final de octubre.

Las pruebas se realizaron a 2.268 participantes entre 5 y 11 años de edad con la inoculación de dos dosis de la vacuna, con periodo de tres semanas entre cada una de ellas.

Las dosis empleadas son de 10 microgramos, en lugar de los 30 microgramos empleados en las vacunas para los mayores de 12 años.

Según la compañía, la vacuna ofreció "una fuerte respuesta en esta grupo de niños tras la segunda dosis" y "además, fue bien tolerada, con los efectos secundarios comparables" con los de personas de mayor edad.

La vacuna de Pfizer/BioNTech está aprobada formalmente en EEUU por las autoridades para mayores de 16 años, y cuenta con autorización de emergencia para personas entre de 12 y 15 años.

Si se cumple el proceso previo de revisión de la vacuna, la vacuna para niños de entre 5 y 11 años podría estar disponible para finales de octubre.

17:30 Estados Unidos anunció este lunes que dejará a partir de noviembre entrar en el país a viajeros internacionales vacunados, incluidos los de la Unión Europea (UE), Brasil, el Reino Unido y China, y suspende así una prohibición que se mantenía desde el inicio de 2020 con la llegada de la pandemia de Covid-19.

Los viajeros aéreos deberán mostrar prueba de vacunación y un test negativo realizado tres días antes del viaje a EEUU, indicó Jeff Zients, jefe del equipo de respuesta contra el Covid-19 de la Casa Blanca en conferencia de prensa virtual.

Actualmente, las restricciones afectan a los 26 Estados europeos del espacio Schengen, además de Reino Unido, Irlanda, Brasil, China, Irán, Sudáfrica e India.

La decisión del Gobierno de Biden se aplicará solo al transporte por avión, de modo que sus fronteras terrestres con Canadá y México se mantendrán clausuradas por el momento.

Los viajeros internacionales completamente vacunados no deberán cumplir cuarentena una vez llegan a territorio estadounidense, pero sí que deberán facilitar datos de contacto para facilitar el rastreo en caso de contagio.

Zients subrayó, no obstante, que los estadounidenses no vacunados deberán presentar un test negativo un día antes de su salida, y volver a someterse a la prueba una vez en Estados Unidos.

En los próximos días, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) emitirán una orden para exigir a las aerolíneas "recabar información de contacto" sobre los pasajeros para mantener la capacidad de rastreo en caso de que se produzca un contagio.

16:30 La Organización Panamericana de la Salud abrió su Consejo Directivo con un llamamiento a todos los países del continente americano, el más golpeado por la pandemia de Covid-19, a fortalecer sus sistemas de salud para hacer frente a futuras crisis sanitarias.

El impacto del coronavirus es el tema central del 59 Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que se extenderá hasta el próximo viernes y por segundo año consecutivo se celebra de forma virtual por la pandemia.

"Les insto a todos a invertir en nuestros sistemas de salud y asegurar rápidamente su transformación para que tengan la capacidad de responder a las necesidades de todas las personas, todos los días y para responder mejor a las pandemias y otros desastres", afirmó la directora de la OPS, Carissa Etienne, en su discurso de apertura.

Recordó en este sentido que América ha sido el continente más golpeado a nivel global, con 2,16 millones de muertes y 87,6 millones de contagiados.

Piñera aseguró que están impulsando, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la OPS y de la Unión Europea, un "nuevo tratado" para la prevención y respuesta a futuras pandemias.

Durante la sesión, el ministro de Salud y Bienestar Social de Jamaica, Chris Tufton, fue elegido como el nuevo presidente del Consejo Directivo de la OPS, cargo que ocupará hasta el próximo año. Además participaron el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y el secretario de Salud de EEUU, Xavier Becerra, entre otros.

Ecuador y El Salvador fueron elegidos para ocupar las dos vicepresidencias del Consejo Directivo de la OPS.

11:00 El Ministerio de Salud anunció este lunes 280 nuevos contagios de Covid-19, sumando 1.647.746 desde el inicio de la pandemia. Además, lamentó el fallecimiento de 8 personas, por lo que los decesos aumentan a 37.367.

En las últimas 24 horas, fueron realizados 19.943 exámenes PCR, lo que implicó que la positividad nacional aumentara a un 1,17% y que en la región Metropolitana se mantuviera en el 1%.

07:00 La Agencia reguladora de medicamentos de Estados Unidos, (FDA en sus siglas inglesas), aprobará la tercera dosis de la vacuna de Pfizer para los mayores esta semana.

Se espera que la FDA dé el visto bueno a una tercera dosis para para al menos este grupo esta semana, cuando está prevista para el próximo miércoles una reunión del panel de asesores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC), en la que se darán instrucciones más precisas para comenzar una nueva tanda de inyecciones, informa Reuters.

El viernes, un comité asesor de la FDA votó a favor de recomendar la autorización de emergencia de las vacunas adicionales de Pfizer para los estadounidenses de 65 años o más y aquellos con alto riesgo de enfermedad grave.

El panel había decidido anteriormente no recomendar una aprobación más amplia, ya que, argumentaron, no hay por el momento evidencia científica concluyente para respaldar una tercera dosis para la población general. La institución ha pedido más datos sobre esta recomendación y la seguridad respecto al riesgo de inflamación cardíaca en personas más jóvenes después de la vacunación. Aunque las recomendaciones del panel de expertos no son de obligado cumplimiento para la FDA, el organismo sigue normalmente sus indicaciones.

06:00 La ciudad neozelandesa de Auckland, la más grande del país, ha levantado las restricciones impuestas a causa de la pandemia de coronavirus a medida que el país logra mantener bajo control la variante delta.

La decisión ha sido anunciada por la primera ministra, Jacinda Ardern, que ha matizado que el nuevo nivel de alerta entrará en vigor el miércoles, según informaciones del diario 'The New Zealand Herald'.

El país fue puesto bajo cuarentena después de que se detectaran nuevos casos de la variante el pasado 18 de agosto, lo que provocó el cierre de todos los comercios no esenciales y los colegios.

Desde entonces, Auckland permanecía cerrada, mientras que las restricciones han sido levantadas en otras zonas del país. Ardern ha indicado, no obstante, que los comercios podrán reabrir sus puertas siempre y cuando no se produzca "contacto" entre clientes y dependientes. Los colegios, por su parte, abrirán únicamente para hijos de trabajadores esenciales. (Europa Press)

DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE

17:00 El principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, afirmó este domingo que es posible que en el futuro la Agencia de Alimentos y Fármacos de EEUU (FDA, en inglés) acabe aprobando una dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19 para la mayor parte de la población.

Así lo señaló en una entrevista con la cadena de televisión CNN, donde fue preguntado por la decisión del viernes por parte de expertos de la FDA de recomendar la tercera dosis de la vacuna de Pfizer únicamente para los mayores de 65 años, pese a que el Gobierno del presidente Joe Biden quería que fuera aprobada para la población en general.

"El régimen óptimo pueden ser tres dosis para todo el mundo, pero ahora, en base a los datos examinados por el comité asesor (de la FDA) para su decisión, que yo respeto, vamos por ese camino", apuntó Fauci.

Aun así, recordó que cada semana llegan nuevos datos, con lo que auguró que es probable que haya "una evolución" de la decisión del panel de expertos de la FDA.

11:00 En un nuevo reporte, el Ministerio de Salud informó el contagio de 491 personas en las últimas 24 horas, de los cuales 283 casos presentan síntomas. Esto eleva el número de casos activos a 3.504.

Se comunicó el fallecimiento de 20 personas, alcanzando un total de 37.359 muertes desde el comienzo de la pandemia.

La positividad a nivel país llegó a 1,29%, destacando la región Metropolitana con un 2%.

9:00 Los países ricos tienen un excedente de al menos 1.200 millones de vacunas contra el Covid-19 y a pesar de eso muchos siguen cerrando contratos con farmacéuticas para recibir más dosis en los próximos meses, lo que obstaculiza los esfuerzos en favor de un acceso equitativo a estos productos, que siguen fuera del alcance de una buena parte de la población mundial.

"Hay al menos 1.200 millones de excedentes de dosis en los países ricos, que podrían ser bien utilizados. Pedimos a esos países que intercambien con COVAX y con la Unión Africana sus lugares en las filas de producción de modo que al fin podamos acceder a las dosis que corresponden a los pedidos que hemos hecho", dijo a Efe el director responsable de Países y Asuntos Gubernamentales de la alianza para las vacunas GAVI, Santiago Cornejo.

COVAX es el mecanismo que creó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en colaboración con GAVI en abril de 2020, cuando apenas empezaban los ensayos de las vacunas pero ya era claro que una vez que estuviesen listas los países con capacidad de negociación y de pago las acapararían y dejarían muy poco para el resto del mundo.

Lo que la OMS temía ocurrió y mientras los países desarrollados tienen guardados cientos de millones de vacunas y empiezan a ofrecer uno tras otro una tercera dosis a sus poblaciones, apenas el 5,8 % de la población de África ha recibido la primera, según los datos más recientes que maneja GAVI.

SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE

11:00 La autoridad sanitaria del país reportó las últimas 24 horas un total de 610 casos nuevos de Covid-19, de los cuales 349 tienen síntomas y el resto asintómaticos. Se registraron también 21 fallecidos.

A la fecha hay 3.507 casos activos, mientras las positividad subió levemente a 1,15% en todo el país (la más alta en los últimos 18 días) pero en la Región Metropolitana se mantuvo en un 1%, lo anterior con un total de 48.209 PCR realizados en la última jornada.

VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE



19:00 Argentina reportó este viernes 2.308 nuevos casos de la covid-19, con lo cual el número total de positivos ascendió a 5.237.159, mientras que los fallecimientos se elevaron a 114.286, tras ser notificadas 185 muertes en las últimas 24 horas.

Las cifras marcan un descenso respecto a los positivos reportados el jueves pasado, cuando se registraron 2.493 nuevos casos.

Argentina registró un récord diario de contagios el 27 de mayo último, cuando se notificaron 41.080 casos, mientras que el mayor número de muertes en una sola jornada se verificó el pasado 22 de junio, con 792 fallecimientos.

18:00 Un duro golpe recibió este viernes el Gobierno del presidente de EE.UU, Joe Biden, luego de que el comité de asesores de la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA, en inglés) rechazó la dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer contra la covid-19 para la población en general, aunque sí la aprobó para los mayores de 65 años y personas en alto riesgo

17:00 La ONU recibió este viernes 300.000 dosis de vacunas contra la covid-19 donadas por China y que serán usadas para inmunizar a personal y "cascos azules" de la organización, según anunció un portavoz.

Se trata de dosis de la vacuna producida por la empresa china Sinopharm, que cuenta con autorización de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que no caducan hasta dentro de 18 meses.

12:00 El ministro de Salud, Enrique Paris, informó que "se reportan 594 casos nuevos, con una positividad de 1,03 % en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 57.845 exámenes PCR y test de antígeno informados".

El secretario de Estado recordó que "en los últimos días hemos detectado una leve alza en los casos nuevos de COVID-19 y en la positividad de los exámenes PCR, lo que se está produciendo antes de Fiestas Patrias. Esta situación obviamente nos genera preocupación y la necesidad de mantener medidas que contribuyan a que los buenos números que hemos tenido hasta el momento nos sigan acompañando en el futuro".

JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE

16:00 La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) pidieron hoy a las fabricantes de vacunas anticovid medidas para facilitar el acceso de los países en desarrollo a un mayor número de dosis.

La petición, realizada en una reunión de directivos de estas farmacéuticas con los máximos responsables de esas cuatro organizaciones, se produce días antes del encuentro de alto nivel que se celebrará en la Asamblea General de la ONU en Nueva York para debatir también un acceso más universal a estas vacunas.

Los líderes de las cuatro organizaciones expresaron hoy su preocupación por que no se pueda lograr el objetivo de vacunar al menos al 40% de la población mundial contra el Covid-19 este año, fijado por la OMS, y considerado por este organismo vital para superar la pandemia y avanzar hacia la recuperación económica.

Pese a que los iniciales cuellos de botella en la producción de vacunas ya se han superado y actualmente las farmacéuticas están pudiendo teóricamente producir suficientes dosis para atender a la demanda, éstas aún no están llegando a los países de ingresos medios y bajos, señalaron las organizaciones en un comunicado conjunto.

Por ello, éstas reiteran su petición a los países con vacunación más avanzada y con grandes cantidades de vacunas almacenadas que aceleren sus donaciones a COVAX, el programa creado por la OMS y otras agencias para redistribuir más equitativamente las vacunas.

Las organizaciones también piden mayor transparencia en la distribución de vacunas, la eliminación de restricciones a la exportación de este tipo de fármacos y de sus componentes, y una estandarización de las vacunas aprobadas para su uso, a ser posible utilizando la lista que maneja la OMS.

11:00 El Ministerio de Salud registró este jueves 604 nuevos casos de Covid-19, llegando a 1.645.820 los contagios desde el inicio de la pandemia. Además, lamentó el fallecimiento de 32 personas, aumentando los decesos a 37.293.

En las últimas 24 horas, fueron realizados 55.007 exámenes PCR, lo que implicó una positividad nacional de un 0,99% y en la región Metropolitana de un 1%.

07:45 Más de 1.000 millones de personas han completado en China la pauta de vacunación contra el coronavirus, según datos oficiales divulgados este jueves, en un momento en el que el gigante asiático suma diariamente varias decenas de casos de Covid-19 de transmisión comunitaria.

El Ministerio de Sanidad chino ha elevado a 2.160 millones las dosis administradas hasta el momento. Gracias a ellas, más de 1.000 millones de personas están teóricamente inmunizadas frente a una pandemia que se originó precisamente en China, en la ciudad de Wuhan.

El país ha mantenido una estrategia de máximo control sobre el virus, buscando reducir a cero el número de casos. Sin embargo, estos esfuerzos se han topado en ocasiones con brotes como el que se concentra estos últimos días en la región de Fujian, donde se han confirmado este jueves casi medio centenar de contagios locales, informa la agencia Xinhua.

07:30 "Frente a la situación epidemiológica que tenemos, tenemos a una población más protegida y estamos trabajando en un nuevo Plan Paso a Paso con la Alerta Sanitaria", adelantó esta mañana la subsecretaria de Salud, Paula Daza, al repasar el detalle de la flexibilización del plan Frontera Protegidas dado a conocer ayer y que regirá desde el 1 de octubre.

Entre otros aspectos, la subsecretaria señaló que las vacunas que se van homologar en el país son las que han sido aprobadas por la OMS, FDA o EMA. Y, las personas que ingresen al país deberán realizar el trámite en http://mevacuno.gob.cl".

La subsecretaria de Estado explicó, además, que de no renovarse el Estado de Excepción que vence el 30 de septiembre, "probablemente se acabe la fase 1", ya que el Estado de Execepción es el que permite la restricción de movilidad.

MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE

19:50 Brasil registró 800 muertes por Covid-19 en las últimas 24 horas, con lo que ya suma 588.597 fallecidos, y elevando los promedios diarios, mientras que los contagios continúan a la baja, informó este miércoles el Gobierno.

Según el más reciente boletín del Ministerio de Salud, en la última semana el promedio de víctimas fatales se ubicó este miércoles en 597 muertes diarias, similar a la media registrada ocho días atrás, el 7 de septiembre, de 537 fallecimientos al día.

Las medias de hoy y de ayer, de 518 decesos, rompieron la secuencia de bajas consecutivas que se venían notificando desde el 7 de agosto.

El hecho puede tener relación con el aniversario de la independencia de Brasil, celebrado el 7 de septiembre, que en muchas regiones del país se extendió a un festivo de cuatro días, alterando el registro de las cifras por Covid-19 que suelen caer por la disminución de personal durante los fines de semana y feriados.

En cuanto a los contagios, el gigante suramericano alcanzó este miércoles los 21.034.610 positivos tras ser notificados 14.780 nuevos casos en la última jornada.

18:40 Argentina reportó este miércoles 2.510 nuevos casos de Covid-19, con lo cual el número total de positivos ascendió a 5.232.358, mientras que los fallecimientos se elevaron a 113.969, tras ser notificadas 153 muertes en las últimas 24 horas.

Las cifras marcan un descenso respecto a los positivos reportados el martes pasado, cuando se registraron 3.017 nuevos casos.

De acuerdo con el informe diario del Ministerio de Salud, el número de pacientes con diagnóstico confirmado de Covid-19 que permanecen ingresadas en unidades de terapia intensiva (UTI) fue en esta jornada de 1.785, muy por debajo de la marca de 7.969 del pasado 14 de junio.

Según un comunicado de la cartera sanitaria, arribó este miércoles un cargamento con 160.290 dosis de vacunas contra el coronavirus del laboratorio Pfizer por un total de 20 millones de dosis para el 2021.

16:30 Unos 1,9 millones de menores han contraído Covid-19 en lo que va del año en el continente americano, frente a los 1,5 millones en 2020, informó este miércoles la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La directora de la OPS, Carissa Etienne, señaló durante una conferencia de prensa que las necesidades de los niños y adolescentes "no han recibido la atención que merecen".

Advirtió de que los menores que aún no son elegibles para la vacunación en muchos países representan ahora "un porcentaje más grande de hospitalizaciones por Covid-19 e incluso muertes".

Etienne afirmó que la pandemia está afectando la salud de los menores "de otras formas", ya que no están cumpliendo con sus revisiones médicas anuales o recibiendo las vacunas ordinarias debido a las interrupciones generalizadas de los servicios sanitarios.

Además, dijo que la mitad de los jóvenes ha experimentado mayor estrés y ansiedad a lo largo de la pandemia, mientras que los casos de embarazo entre adolescentes han sufrido "uno de los más grandes aumentos" en más de una década en la región.

Etinne llamó la atención sobre el hecho de que los niños en este continente hayan perdido más días escolares que los de cualquier otra región: "Corren el riesgo de convertirse en la generación que perdió las oportunidades de salud, educación y sociales que necesitaban para alcanzar su máximo potencial".

11:00 Durante la mañana de este miércoles, el Ministerio de Salud anunció 408 nuevos casos de Covid-19, sumando 1.645.233 desde el inicio de la pandemia. Además, lamentó el fallecimiento de 8 personas, llegando los decesos totales a 37.261.

En las últimas 24 horas, fueron realizados 29.899 exámenes PCR, lo que implicó que la positividad nacional aumentara a un 1,08% y que en la región Metropolitana continuara en el 1%.

10:00 El gobierno anunció cambios al plan Fronteras Seguras, por lo que podrán ingresar al país los extranjeros vacunados y que posean el pase de movilidad.

Además, la autoridad concretó la apertura para vuelos internacionales de los aeropuertos de Iquique y Antofagasta, los cuales se sumarán al de Santiago.

La subsecretaria Daza sostuvo que desde el 1 de octubre "no habrá hoteles de tránsito. Toda persona deberá estar aislada en domicilio declarado por 5 días si tienen Pase de Movilidad y de 7 días si no cuentan con Pase de Movilidad".

07:00 Pfizer planea solicitar en noviembre la autorización de la agencia reguladora estadounidenses, FDA, para aprobar su vacuna contra el Covid para niños de entre seis meses y cinco años mientras continúa los estudios para ampliar el rango de edad desde los 5 a los 11 años.

La vacuna de Pfizer y desarrollada con BioNTech, fue la primera en ser autorizada para su uso en niños y adolescentes a partir de 12 años.

Pfizer hizo público ayer su primer cronograma previsto para obtener la autorización en la Conferencia Global de Salud de Morgan Stanley en la que el CFO de la farmacéutica, Frank D'Amelio, planteó tenerla ya lista en unos seis meses, señala hoy Financial Times.

Estiman tener datos "positivos" de seguridad e inmunogenicidad a finales de septiembre, dijo el director financiero, mientras enviará nuevos datos a la FDA sobre niños de 5 a 11 años. La compañía tiene el compromiso, según señaló D'Amelio, de suministrar hasta 3.000 millones de dosis de su vacuna en 2021 y hasta 4.000 millones en 2022.

05:00 La Comisión Nacional de Sanidad de China anunció hoy la detección de 73 nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2, 50 de los cuales se produjeron por contagio local en la provincia suroriental de Fujian, escenario de un pequeño rebrote en los últimos días.

Los 23 casos restantes se les diagnosticaron a viajeros procedentes de fuera de las fronteras de la China continental en las municipalidades de Shanghái (este, 2) y Tianjin (noreste, 1), y en las provincias de Yunnan (sur, 13), Cantón (sureste, 4), Zhejiang (este, 1), Fujian (sureste, 1) y Henan (centro, 1).

MARTES 14 DE SEPTIEMBRE

19:30 Brasil, uno de los países más azotados por la pandemia en el mundo, registró 731 muertes por Covid-19 y 13.406 nuevos positivos en las últimas 24 horas, informó este martes el Gobierno.

En total, el gigante suramericano suma 587.797 fallecidos por el virus y 21.019.830 casos confirmados, según los datos del más reciente boletín del Ministerio de Salud.

Las cifras ratifican a Brasil como la segunda nación con más muertes por el coronavirus, después de Estados Unidos, y la tercera con más positivos, detrás del país norteamericano e India.

No obstante, desde junio, los números han caído de manera constante en el país y el índice de propagación del virus de esta semana es el menor desde hace diez meses.

18:00 Argentina reportó este martes 3.017 nuevos casos de Covid-19, con lo cual el número total de positivos ascendió a 5.229.848, mientras que los fallecimientos se elevaron a 113.816, tras ser notificadas 176 muertes en las últimas 24 horas.

Las cifras marcan un ascenso respecto a los positivos reportados el lunes pasado, cuando se registraron 2.297 nuevos casos.

De acuerdo con el informe diario del Ministerio de Salud, hay 5 millones de personas que se contagiaron y ya han sido dadas de alta, mientras que el número de pacientes con diagnóstico confirmado de Covid-19 que permanecen ingresadas en unidades de terapia intensiva (UTI) fue en esta jornada de 1.851, muy por debajo de la marca de 7.969 del pasado 14 de junio.

17:30 La vacuna de Moderna contra el Covid-19 dura, al menos, seis meses y no hay ningún indicador de que sea necesaria una dosis de refuerzo, señala un estudio de la Universidad de La Jolla (EEUU) que publica hoy la revista Science.

La memoria del sistema inmunitario se mantiene fuerte en ese periodo, incluso con una dosis baja del preparado de Moderna, y es similar a la respuesta de las personas que se han recuperado de la enfermedad.

Ese periodo de tiempo es "fundamental porque es cuando se forma la verdadera memoria inmunológica", indicó Daniela Weiskopf, una de las autoras de la investigación, citada por el centro universitario.

El preparado de Moderna (ARNm-1273) provocó una fuerte respuesta de linfocitos T CD4+ y CD8+, así como de los anticuerpos durante, "al menos, seis meses", después de que los participantes en el ensayo clínico estuvieran completamente vacunados, aunque es probable que la respuesta inmunitaria pudiera durar más tiempo.

Esa "fuerte" memoria inmunitaria perduró en todos los grupos de edad, incluso en mayores de 70 años, un grupo especialmente vulnerable al Covid-19 grave.

11:00 Durante la mañana de este martes, el Ministerio de Salud informó de 297 nuevos casos de Covid-19, llegando la cifra total de contagios a 1.644.832 desde el inicio de la pandemia. Además, no se reportaron fallecimientos, lo que no sucedía desde enero de este año, por lo que los decesos se mantienen en 37.253.

Este hecho se dio ya que el pasado 11 de septiembre el Registro Civil no trabajó.

En las últimas 24 horas, fueron realizados 24.923 exámenes PCR, lo que implicó una positividad tanto a nivel nacional como en la región Metropolitana de un 1%.

08:30 La directora del departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, considera que si la vacunación avanza como hasta ahora la pandemia podría estar controlada en marzo de 2022.

El fin de la pandemia "es cada vez más notable", pero hay que aprovechar para cambiar el modelo de vida actual para no cometer los mismos errores, ha señalado Neira a la emisora RAC1. La endocrinóloga asturiana ha reconocido que "dos años es un periodo que nos fijamos y seguramente será un tiempo razonable. Si nos ponemos a vacunar a la velocidad que hemos ido hasta ahora podríamos ver incluso antes la salida de esta situación tremenda", ha señalado Neira en la entrevista difundida por Efe.

Neira cree que "el fin está empezando a ser cada vez más presente, pero cuando salgamos de la pandemia debemos aprovechar para ser mejores y no olvidar estas lecciones".

"Hay que aprovechar también para que esta normalidad sea una mejora de las condiciones de vida. Deberíamos revisar un poco nuestros modos de consumo, de producción y de estilo de vida para que nuestra salud esté mucho más protegida", ha señalado la responsable de Salud Pública de la OMS.

Respecto a la necesidad de inocular una tercera dosis de la vacuna, Neira ha dicho: "Hemos pedido una especie de moratoria, de esperar, como mínimo, hasta el año que viene, hasta que tengamos más información y evidencias y hasta que un 40% de la población mundial pueda tener una primera dosis. Para nosotros, la tercera dosis, por ahora, se puede posponer".

"Esto no quiere decir -ha aclarado- que si después el virus es endémico, en un futuro habría unos grupos vulnerables a los que se podría poner, pero de momento posponemos la tercera dosis hasta que sea más equitativa. Es una estrategia de protección colectiva".

En cuanto a la vacunación de los menores de 12 años, de momento no lo ve necesario y que, con la vuelta al colegio, se podrá evaluar si realmente esta franja de edad supone un riesgo de contagios o no.

07:00 El presidente ruso, Vladimir Putin, ha sido puesto bajo aislamiento por ser contacto estrecho de varios casos positivos de Covid-19, tal y como ha confirmado este martes el Kremlin.

Durante una conversación telefónica con el mandatario tayiko, Emomali Rajmon, Putin ha comunicado que tendrá que "confinarse" durante un tiempo dado que se han detectado varios casos de coronavirus en su entorno cercano, según informaciones de la agencia de noticias Sputnik.

Las autoridades han confirmado, no obstante, que Putin se encuentra "completamente sano" y que no ha mostrado ningún tipo de síntoma por el momento. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha matizado, además, que ha dado negativo para Covid-19 por el momento.

La decisión ha sido tomada un día después de que Putin fuera escuchado hablando de la posibilidad de ponerse en cuarentena debido a varios contagios en su entorno. El Kremlin indicó en un primer momento que estas palabras eran simplemente "una forma de hablar".

Putin, de 68 años, ha solicitado a todas las personas que quieran reunirse con él que permanezcan dos semanas en cuarentena antes de mantener un encuentro. (Europa Press)

06:00 El primer ministro británico, Boris Johnson, ha expresado este martes que el Gobierno apuesta por una campaña de vacunación "masiva" que permita evitar la imposición de nuevas medidas de confinamiento de cara al invierno.

Está previsto que el Gobierno anuncie su plan para "vivir con el virus" este invierno, lo que podría incluir una tercera dosis de la vacuna para los mayores de 50 años. Sin embargo, las autoridades han mostrado su preocupación por la posibilidad de que se produzca un aumento de los casos al tiempo que se registran brotes de gripe.

LUNES 13 DE SEPTIEMBRE

19:15 Brasil, uno de los países más afectados por la pandemia, sumó 6.645 positivos en las últimas 24 horas y superó los 21 millones de casos de Covid-19 en momentos en que las cifras del coronavirus continúan cayendo en el país, informó este lunes el Gobierno.

Pese a la elevada cantidad de contagios, los promedios continúan disminuyendo en el gigante suramericano y la media de la última semana se ubicó este lunes en 15.213 casos diarios, casi la mitad que la de un mes atrás (30.036 casos) y el menor promedio en los últimos 16 meses, desde mayo del año pasado, cuando la pandemia estaba en sus inicios, según el más reciente boletín del Ministerio de Salud.

Las muertes, que ya suman 587.066, tras la notificación de 215 víctimas fatales en la última jornada, también siguen a la baja en el país y en las últimas 24 horas cuatro de los 27 estados de Brasil no registraron ningún óbito y otros 15 notificaron menos de diez fallecidos por la pandemia.

18:30 España ha entregado más de 6 millones de vacunas contra el Covid-19 a Latinoamérica, en cumplimiento del compromiso del Gobierno español para facilitar hasta 22,5 millones de sueros en 2021 a través del mecanismo Covax a terceros países y reducir la brecha entre los del norte y los del sur.

La ministra de Sanidad española, la socialista Carolina Darias, informó este lunes de la entrega durante su intervención en el 71 Comité Regional OMS-Euro, en el que manifestó que el Gobierno español quiere promover el multilateralismo y defender la sanidad pública en Europa y en todo el mundo.

La ministra subrayó la necesidad de incrementar las capacidades de respuesta y resiliencia, así como de coordinación multilateral, para no dejar a nadie atrás, como una de las lecciones aprendidas de la pandemia de Covid-19.

El presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, anunció en abril durante la XXVII Cumbre Iberoamericana de Andorra que España donará 7,5 millones de sus dosis durante este año a países latinoamericanos, cuya entrega comenzó en agosto.

17:30 Argentina reportó este lunes 2.297 nuevos casos de Covid-19, con lo cual el número total de positivos ascendió a 5.226.831, mientras que los fallecimientos se elevaron a 113.640, tras ser notificadas 239 muertes en las últimas 24 horas.

Las cifras marcan un ascenso respecto a los positivos reportados el domingo pasado, cuando se registraron 930 nuevos casos, aunque el número de contagios los fines de semana suelen ser menor.

De acuerdo con el informe diario del Ministerio de Salud, hay 5 millones de personas que se contagiaron y que ya han sido dadas de alta, mientras que el número de pacientes con diagnóstico confirmado de Covid-19 que permanecen ingresadas en unidades de terapia intensiva (UTI) fue en esta jornada de 1.829, muy por debajo de la marca de 7.969 del pasado 14 de junio.

De acuerdo con un comunicado de la cartera sanitaria, se repartirán entre este lunes y el miércoles próximo un total de 1.417.165 dosis en las 24 jurisdicciones de todo el país.

"Esta distribución corresponde a las 399.680 esquemas de dosis únicas de CanSino, destinadas a poblaciones de difícil acceso como personas en situación de calle, migrantes, refugiados y otros colectivos", indicaron en el documento.

13:04 Un rechazo tajante a la fiesta masiva celebrada este viernes en el Parque Alberto Hurtado, ex Intercomunal, manifestó el ministro de Salud, Enrique Paris, quien confirmó que los organizadores del evento tendrán sanción sanitaria. "La estrategia sanitaria es multifactorial, no sólo con la vacuna y se debe complementar con las medidas de autocuidado", aseguró el titular de la cartera.

La autoridad también respaldó lo dicho más temprano por el ministro Rodrigo Delgado, quien señaló que el estado de excepción que expira el 30 de este mes podría no ser renovado. Si se mantiene en el tiempo el descenso de las cifras, "lo más probable es que no se renueve el estado de excepción constitucional, y tampoco el toque de queda", dijo, y reforzó que ambas medidas se persentaron como argumentos estrictamente sanitarios.

La subsecretaria Paula Daza, por su parte, señaló que las comunas de Cartagena, Pellehue, Hualañe, Licantén, Pencahue, Florida, Tirúa, Antuco, San Rosendo, Lonquimay, Lumaco, Curacautín y Puerto Octay avanzan a apertura inicial este miércoles, mientras que Puqueldón avanza a preparación.

El mismo día retroceden a preparación las comunas de Arica, Pozo Almonte, San Pedro de Atacama y Chaitén.

La subsecretaria Daza también presentó el calendario de vacunación para la próxima semana, período en que se inoculará contra el Covid-19 a los adolescentes de 12 y 13 años.

12:30 El decreto que indica que el toque de queda por el estado de excepción expira este 30 de septiembre y en el gobierno están estudiando la posibilidad de no renovarlo. La subsecretaria de Salud Paula Daza, indicó el viernes pasado, que se podría evaluar su finalización tras las Fiestas Patrias.

Mientras este lunes, el ministo del Interior, Rodrigo Delgado, indicó al respecto que a partir de esa fecha es "muy probable que no sea necesario" y destacó que se debe mantener las medidas de autocuidado para evitar el retroceso en el Plan Paso a Paso y no buscar una nueva renovación del decreto "tenemos que ser muy cautos a la hora de decir que puede ser que el 30 de septiembre no vayamos al Congreso a pedir nuevamente el estado de excepción. Si hay un rebrote después y las circunstancias cambian nuevamente en contra, vamos a volver que tenerlo".

Ambos personeros indicaron, además, que es algo que aún se está estudiado y definiendo, desde todos los detalles y no solo desde el Plan Paso Paso, ya que el estado de excepción va asociado a otras externalidades.

11:00 El Ministerio de Salud anunció este lunes 426 nuevos casos de Covid-19, sumando 1.644.540 desde el inicio de la pandemia. Además, lamentó el fallecimiento de 21 personas, llegando a 37.253 los decesos totales.

Durante las últimas 24 horas, se realizaron 43.489 exámenes PCR, lo que implicó una positividad nacional del 0,87% y que en la región Metropolitana se mantuviera en el 1%.

06:00 Las autoridades sanitarias de China han registrado 37 nuevos contagios de coronavirus vinculados al brote de la provincia de Fujian, en el este del país, a donde el Ministerio de Sanidad envió una misión con el fin de atajar el avance del virus.

La Comisión Provincial de Salud ha confirmado 22 casos positivos y otros trece portadores asintomáticos, todos ellos repartidos por las ciudades de Xiamen, Quanzhou y Putian, según informa la agencia Xinhua.

Este domingo se detectaron más de una treintena de nuevos contagios de transmisión local en un solo día, también en su mayoría en la ciudad de Putian.

Por lo anterior, la ciudad cerró cines y gimnasios, algunas entradas y salidas a las carreteras y les dijo a los residentes que no se fueran de la ciudad mientras lucha contra un brote local de Covid-19.

05:00 Las autoridades de Nueva Zelanda han informado este lunes de que la ciudad de Auckland seguirá bajo confinamiento estricto al menos hasta el 21 de septiembre para poder hacer frente a la variante delta del coronavirus. La primera ministra del país, Jacinda Ardern, ha alertado de que en el último día se han registrado 33 casos nuevos de Covid-19 que podrían estar vinculados a tres brotes constatados en la zona.

