Brasil supera los 21 millones de casos de Covid-19, pero cifras siguen a la baja | Minuto a minuto

País

LUNES 13 DE SEPTIEMBRE

19:15 Brasil, uno de los países más afectados por la pandemia, sumó 6.645 positivos en las últimas 24 horas y superó los 21 millones de casos de Covid-19 en momentos en que las cifras del coronavirus continúan cayendo en el país, informó este lunes el Gobierno.

Pese a la elevada cantidad de contagios, los promedios continúan disminuyendo en el gigante suramericano y la media de la última semana se ubicó este lunes en 15.213 casos diarios, casi la mitad que la de un mes atrás (30.036 casos) y el menor promedio en los últimos 16 meses, desde mayo del año pasado, cuando la pandemia estaba en sus inicios, según el más reciente boletín del Ministerio de Salud.

Las muertes, que ya suman 587.066, tras la notificación de 215 víctimas fatales en la última jornada, también siguen a la baja en el país y en las últimas 24 horas cuatro de los 27 estados de Brasil no registraron ningún óbito y otros 15 notificaron menos de diez fallecidos por la pandemia.

18:30 España ha entregado más de 6 millones de vacunas contra el Covid-19 a Latinoamérica, en cumplimiento del compromiso del Gobierno español para facilitar hasta 22,5 millones de sueros en 2021 a través del mecanismo Covax a terceros países y reducir la brecha entre los del norte y los del sur.

La ministra de Sanidad española, la socialista Carolina Darias, informó este lunes de la entrega durante su intervención en el 71 Comité Regional OMS-Euro, en el que manifestó que el Gobierno español quiere promover el multilateralismo y defender la sanidad pública en Europa y en todo el mundo.

La ministra subrayó la necesidad de incrementar las capacidades de respuesta y resiliencia, así como de coordinación multilateral, para no dejar a nadie atrás, como una de las lecciones aprendidas de la pandemia de Covid-19.

El presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, anunció en abril durante la XXVII Cumbre Iberoamericana de Andorra que España donará 7,5 millones de sus dosis durante este año a países latinoamericanos, cuya entrega comenzó en agosto.

17:30 Argentina reportó este lunes 2.297 nuevos casos de Covid-19, con lo cual el número total de positivos ascendió a 5.226.831, mientras que los fallecimientos se elevaron a 113.640, tras ser notificadas 239 muertes en las últimas 24 horas.

Las cifras marcan un ascenso respecto a los positivos reportados el domingo pasado, cuando se registraron 930 nuevos casos, aunque el número de contagios los fines de semana suelen ser menor.

De acuerdo con el informe diario del Ministerio de Salud, hay 5 millones de personas que se contagiaron y que ya han sido dadas de alta, mientras que el número de pacientes con diagnóstico confirmado de Covid-19 que permanecen ingresadas en unidades de terapia intensiva (UTI) fue en esta jornada de 1.829, muy por debajo de la marca de 7.969 del pasado 14 de junio.

De acuerdo con un comunicado de la cartera sanitaria, se repartirán entre este lunes y el miércoles próximo un total de 1.417.165 dosis en las 24 jurisdicciones de todo el país.

"Esta distribución corresponde a las 399.680 esquemas de dosis únicas de CanSino, destinadas a poblaciones de difícil acceso como personas en situación de calle, migrantes, refugiados y otros colectivos", indicaron en el documento.

13:04 Un rechazo tajante a la fiesta masiva celebrada este viernes en el Parque Alberto Hurtado, ex Intercomunal, manifestó el ministro de Salud, Enrique Paris, quien confirmó que los organizadores del evento tendrán sanción sanitaria. "La estrategia sanitaria es multifactorial, no sólo con la vacuna y se debe complementar con las medidas de autocuidado", aseguró el titular de la cartera.

La autoridad también respaldó lo dicho más temprano por el ministro Rodrigo Delgado, quien señaló que el estado de excepción que expira el 30 de este mes podría no ser renovado. Si se mantiene en el tiempo el descenso de las cifras, "lo más probable es que no se renueve el estado de excepción constitucional, y tampoco el toque de queda", dijo, y reforzó que ambas medidas se persentaron como argumentos estrictamente sanitarios.

La subsecretaria Paula Daza, por su parte, señaló que las comunas de Cartagena, Pellehue, Hualañe, Licantén, Pencahue, Florida, Tirúa, Antuco, San Rosendo, Lonquimay, Lumaco, Curacautín y Puerto Octay avanzan a apertura inicial este miércoles, mientras que Puqueldón avanza a preparación.

El mismo día retroceden a preparación las comunas de Arica, Pozo Almonte, San Pedro de Atacama y Chaitén.

🔵 NUEVOS ANUNCIOS:

A partir del miércoles 15 de septiembre a las 5:00 horas, las siguientes comunas avanzan a #Apertura.



Conoce más detalles en 📲 https://t.co/udEI6KPiOL pic.twitter.com/V6ILN0NERF — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) September 13, 2021

La subsecretaria Daza también presentó el calendario de vacunación para la próxima semana, período en que se inoculará contra el Covid-19 a los adolescentes de 12 y 13 años.

[ 📆 Calendario de vacunación contra #COVID_19]



⭕ Revisa el calendario de vacunación contra #COVID_19 para la semana del 20 al 24 de septiembre.#YoMeVacuno ✌️ pic.twitter.com/ROSKvndBEZ — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) September 13, 2021

12:30 El decreto que indica que el toque de queda por el estado de excepción expira este 30 de septiembre y en el gobierno están estudiando la posibilidad de no renovarlo. La subsecretaria de Salud Paula Daza, indicó el viernes pasado, que se podría evaluar su finalización tras las Fiestas Patrias.

Mientras este lunes, el ministo del Interior, Rodrigo Delgado, indicó al respecto que a partir de esa fecha es "muy probable que no sea necesario" y destacó que se debe mantener las medidas de autocuidado para evitar el retroceso en el Plan Paso a Paso y no buscar una nueva renovación del decreto "tenemos que ser muy cautos a la hora de decir que puede ser que el 30 de septiembre no vayamos al Congreso a pedir nuevamente el estado de excepción. Si hay un rebrote después y las circunstancias cambian nuevamente en contra, vamos a volver que tenerlo".

Ambos personeros indicaron, además, que es algo que aún se está estudiado y definiendo, desde todos los detalles y no solo desde el Plan Paso Paso, ya que el estado de excepción va asociado a otras externalidades.

11:00 El Ministerio de Salud anunció este lunes 426 nuevos casos de Covid-19, sumando 1.644.540 desde el inicio de la pandemia. Además, lamentó el fallecimiento de 21 personas, llegando a 37.253 los decesos totales.

Durante las últimas 24 horas, se realizaron 43.489 exámenes PCR, lo que implicó una positividad nacional del 0,87% y que en la región Metropolitana se mantuviera en el 1%.

[HILO] Balance Diario #COVID_19 – Lunes 13 de septiembre



El Ministerio de Salud informa los casos totales confirmados de #COVID_19 en nuestro país.



Revisa el detalle completo, aquí: https://t.co/b6NxTzntBS y en https://t.co/0BhgJcnTZO pic.twitter.com/xaJMMub68c — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) September 13, 2021

06:00 Las autoridades sanitarias de China han registrado 37 nuevos contagios de coronavirus vinculados al brote de la provincia de Fujian, en el este del país, a donde el Ministerio de Sanidad envió una misión con el fin de atajar el avance del virus.

La Comisión Provincial de Salud ha confirmado 22 casos positivos y otros trece portadores asintomáticos, todos ellos repartidos por las ciudades de Xiamen, Quanzhou y Putian, según informa la agencia Xinhua.

Este domingo se detectaron más de una treintena de nuevos contagios de transmisión local en un solo día, también en su mayoría en la ciudad de Putian.

Por lo anterior, la ciudad cerró cines y gimnasios, algunas entradas y salidas a las carreteras y les dijo a los residentes que no se fueran de la ciudad mientras lucha contra un brote local de Covid-19.

05:00 Las autoridades de Nueva Zelanda han informado este lunes de que la ciudad de Auckland seguirá bajo confinamiento estricto al menos hasta el 21 de septiembre para poder hacer frente a la variante delta del coronavirus. La primera ministra del país, Jacinda Ardern, ha alertado de que en el último día se han registrado 33 casos nuevos de Covid-19 que podrían estar vinculados a tres brotes constatados en la zona.

Lee la bitácora de los anuncios y medidas en Chile y el mundo tras iniciarse la etapa de mayor contagio de Covid-19, aquí.

¿Cómo se distribuyen las vacunas que Chile necesita?