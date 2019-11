Briones tajante: Chile no tiene el dinero para elevar las pensiones básicas en un 50% de una sola vez

País

Ministro de Hacienda dijo que no es posible subir en un 50% el aporte del pilar básico solidario de una vez ni este ni el próximo año.

Enfático y con un tajante "no". El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, desechó esta mañana la posibilidad de elevar de una sola vez en un 50% las pensiones básicas del pilar solidario. En conversación con Radio Cooperativa explicó que "eso significa US$ 1.000 millones que Chile no tiene. No tiene, remarco".

"No cabe duda que un acuerdo por mejores pensiones es uno de los ejes clave, porque esto es una prioridad para las personas, muy importante", señaló el secretario de Estado, agregando que "hay que ser muy enfático, no es posible subir las pensiones básicas y el aporte al pilar solidario básico en 50% de una. Eso no se puede, no hay dinero".

Ante esto explicó que el camino a seguir debe contemplar la definición de una hoja de ruta creíble que asegure la sustentabilidad en materia de recursos para elevar en esta proporción la pensión.

Esta opción, según delineo Briones, no vislumbra un aumento de 50% tanto para este como para el próximo año, pero recalcó que se entiende que debe ser en los próximos años. Sobre este punto ahondó en que la clave está en que "se puede hacer un esfuerzo para que esta convergencia sea alcanzable en el corto plazo."

En esta línea hizo un llamado a que se debe entender la responsabilidad "no como una tacañería", sino a que se pondere el sentido de responsabilidad con la obligación de responder a la magnitud de la demanda que se necesita cumplir.

"Insisto ir más allá de lo que es posible solo es garantía de que ese compromiso va a terminar deshonrándose porque no vamos a tener los recursos necesarios", señaló.

En tanto, calificó como "una señal preocupante" la moción presentada por la diputada RN, Ximena Ossandón, -que terminó en que se aprobara un aumento del 50% de la pensión básica solidaria, siendo que al involucrar recursos fiscales es de exclusiva facultad del Estado según la Constitución vigente- que tuvo un apoyo transversal en la Cámara. Recordó que en los momentos en que estamos de cara a una reforma de la Constitución, es el Congreso en donde precisamente se espera que se respete. "Uno tiene que ser muy respetuoso de lo que ella importa, de lo que ella exige y quien es mejor para cautelarla que los parlamentarios", señaló.

Respecto a los recursos de protección contra el Estado de Chile presentados por Walmart por incumplir con su deber de garantizar el orden y la seguridad pública durante el conflicto social, el titular de Hacienda recordó que en un Estado de Derecho hay que dejar que las instituciones funcionen, reconociendo que la cadena de supermercados está en su legítimo derecho. Por lo tanto, "no le daría mayor importancia" aludiendo a que se debe esperar lo que la justicia determine.