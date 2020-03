Cadem: Percepción sobre la economía se deteriora mientras se eleva apoyo a las movilizaciones

País

En la última semana de febrero desaprobación a Presidente de la República, Sebastián Piñera llega a 81% y sólo un 12% aprueba su gestión.

La percepción de los chilenos sobre la marcha de la economía se deterioró más durante la última semana de febrero de acuerdo con la Encuesta Plaza Pública de Cadem.

Mientras un 92% considera que la economía chilena está estancada o en retroceso, un 74% piensa que el país va por un mal camino. A ello se suma que un 81% califica a la situación actual del empleo como muy mala y un 59% considera que la situación para poder comprar bienes y servicios es muy mala.

En tanto, de acuerdo con la encuesta que toma 702 casos con una cobertura 191 comunas, un 66% manifestó apoyar las movilizaciones, lo que implica un aumento de 10 puntos porcentuales respecto de la semana anterior.

Todo ello en un contexto en que la desaprobación a la gestión del Presidente de la República, Sebastián Piñera, se empina a 81% mientras sólo un 12% lo respalda.

A la pregunta ¿Cuál de las siguientes considera que es la principal razón para afirmar que el Presidente Piñera ha hecho un mal gobierno? un 38% de los encuestados respondió "porque no ha podido satisfacer las demandas sociales", mientras que un 28% indicó "porque no ha podido controlar el orden público". Le siguen un 20% que manifiesta que es "porque ha mantenido un mal equipo de ministros" y un 8% apunta a que "la economía no crece ni genera los empleos que se esperaban".