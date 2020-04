Cae el telón en medio de dos crisis: el difícil escenario del mundo del espectáculo

País

Tras el conflicto social y el coronavirus, el sector de la cultura ve su supervivencia amenazada. El negocio de la producción cultural y entretenimiento acusa una caída abismal en sus ingresos.

El estallido social primero, las suspensiones de actividades veraniegas después y ahora el coronavirus. El sector de la cultura, los espectáculos y toda la llamada industria creativa chilena están al límite. Sin trabajar desde octubre, y con casi toda su plantilla laboral a honorarios, la crisis del sector -cuyo aporte al PIB se estima en 2%- se profundiza día a día.

El panorama es desolador. Instituciones privadas y de universidades, empresas, trabajadores independientes, productoras... todas las áreas sufren la parálisis o avizoran la quiebra y el desempleo. “Nuestros proyectos se planifican con mucho tiempo. Alguien que viene a grabar en marzo toma la decisión en noviembre o diciembre. Es complejo, muy complejo el escenario hoy”, se lamenta Daniela Espinoza, directora del Sindicato Nacional Interempresa de Profesionales y Técnicos del Cine y Audiovisual, Sinteci.

Lo poco que había de teatro, cine y conciertos se lo llevaron la cuarentena y el toque de queda. Tampoco se graban producciones audiovisuales y el negocio de los spots publicitarios para el extranjero frenó en seco. A fines de marzo el Ministerio de las Culturas anunció que destinará $ 15 mil millones en ayudas a artistas y organizaciones. Pero todos se quejan de que es poco. Solo la red de teatros necesita casi $ 500 millones mensuales para pagar sueldos y cuentas.

El viernes se realizó la primera reunión del Gobierno con representantes de 33 gremios relacionados con las artes.

De acuerdo al Catastro de Trabajadores de la Cultura realizado en 2018, por Proyecto Trama, más del 56% de quienes laboran en el sector se clasifica como independiente o por cuenta propia. Una de las problemáticas conversadas en el encuentro de, es que ta pie de foto mpoco hay un registro de cuantas personas trabajan en el rubro. “Voy a tener que salir a hacer Uber en unas semanas más”, confiesa el director de fotografía y gaffer, Rodrigo Ramírez, quien es freelance para productoras internacionales. Junto a su familia están “estirando” lo que más pueden los ingresos de su señora, quien tiene un trabajo estable.

Una escena dramática

Compleja es la situación en el teatro. La 23 salas de la Región Metropolitana ya han dejado de percibir unos $ 300 millones en venta de entradas por las 469 funciones suspendidas. “El problema es que si fuera solo esta crisis podríamos haber sorteado las cosas de mejor manera, pero ya veníamos muy debilitados”, dice Verónica Tapia, presidenta de la Red de Salas de Teatro RM y directora ejecutiva del Teatro UC. Según la dirigente, los teatros que dependen de universidades se podrán mantener por más tiempo, pero “muchas de las salas independientes ya están a punto de cerrar”, comenta.

Bastó que la consultora británica Verisk Maplecroft, entre otras, ubicaran a Chile como uno de los países más peligrosos del mundo en 2019 -por el estallido social- para que el negocio de la grabación de comerciales extranjeros se cortara de golpe. Sin seguros que cubrieran a su personal ni equipamiento, las agencias publicitarias estadounidenses y europeas cancelaron los rodajes de comerciales en el país, actividad que anualmente estaba generando ingresos por unos US$ 50 millones. Y ahora, con el coronavirus, nadie viene.

Más por la misma pandemia, que por el estallido se detuvieron las producciones internacionales que venían al país a grabar escenas o productos completos, por las locaciones naturales y los menores costos. Desde la Asociación de Productoras de Servicios de Producciones, su presidente Cristóbal Sotomayor, sostiene que los casi US$ 10 millones que genera esa actividad -y que es una inyección directa a la calle en casting, alimentación, alojamiento - también se los llevó la pandemia. Hoy día no están ejecutando ninguna producción y lo que están tratando de hacer es mantener sus costos fijos al mínimo y tratando de no despedir gente.

La música tampoco suena bien. Solo Iguana Producciones tuvo que postergar 15 eventos masivos. Hasta hora, la cuenta de las pérdidas va en US$ 250 mil. Su gerente general, Jorge Tom, dice que su mayor problema es la exigencia de devolver los tickets ya pagados, porque se trataría de un hecho de fuerza mayor.

En la Asociación Gremial Industria Musical Independiente de Chile, IMI CHILE, cuentan que el 95% de sus 60 socios canceló eventos, el 90% paró giras y más del 50% ha tenido que pagar gastos asociados a actividades que no se pudieron hacer. Un 75% cree que tendrá que despedir personal.

El papel del Gobierno

El viernes se realizó la primera mesa de trabajo vía zoom entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el ministerio de Desarrollo social, la Corfo y representantes de 33 gremios relacionados con las artes. El encuentro duró tres horas, y más que plantear soluciones específicas fue una exposición de problemáticas. La gran crítica fue que fue presidida por el Subsecretario y no la Ministra Valdes.

Los $ 15 mil millones que entregará el Estado consideran la compra de contenidos (pagos de derechos de autor) y el fomento para la creación y protección de los espacios culturales y sus organizaciones, pero aún está en veremos la forma en la que se repartirán. Se comenta que lo más probable es que sea vía concurso.

“No tenemos ningún incentivo por ningún lado, no tenemos los aportes a las pequeñas y medianas empresas como préstamos por ejemplo, porque no tenemos la estructura ya que la mayoría son corporaciones, fundaciones y sociedades basales. Estamos en tierra desconocida para recibir apoyo por cualquier parte del Estado”, se queja la actriz y ex ministra de cultura, Paulina Urrutia.

La también directora del Teatro Camilo Henríquez cuenta que en un inicio creyó que en el peor de los casos, volverían a funcionar en agosto próximo. Ahora, eso se ve lejano.

“Es complejo que Chile se haya quedado sin cartelera teatral y cultural”, alerta la actriz y gestora cultural, Patricia Rivadeneira, quien en conjunto con el productor de cine Esteban Larraín lanzó la plataforma digital Escenix, para poder seguir trabajando. Lo que, en ningún caso, pretenden reemplazar por las tablas.