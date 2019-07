Cámara de Comercio de Osorno solicita al Gobierno que Banco Estado apoye a empresas afectadas por corte de agua

País

El gremio interpuso un recurso de protección para que el Estado establezca líneas reparatorias y se haga cargo de que no se sigan vulnerando los derechos de la población afectada. Además interpondrá una demanda civil en contra de Essal.

"Estamos solicitando al Ministerio de Economía, en particular he conversado con el subsecretario, para que nos colabore en hacer un llamado a la banca para que considere la gravedad de la situación" dijo el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Osorno, Horacio Carrasco, en conversación con DF.

La emergencia que dejó sin agua a más de 48 mil hogares de dicha ciudad y que se ha prolongado por más de una semana ha generado costos a diversos sectores productivos estimados en US$ 1 millón diario, por lo que el gremio ha interpuesto un recurso de protección en la Corte de Valdivia y está en vías de interponer una demanda civil para recuperar las pérdidas.

Si bien la cartera no tiene injerencia directa sobre la banca, acogió la solicitud y se encuentra en análisis para ayudar a gestionarla, de acuerdo con Carrasco. En concreto, lo que busca la entidad gremial es que la banca dé mayor flexibilidad para las personas que no puedan cumplir sus obligaciones de pago y por otro, que el Gobierno a través del Banco del Estado establezca un "tipo de línea de trabajo (líneas de crédito) con el fin de ir en ayuda de los comerciantes que están siendo afectados por esta situación".

- ¿Cómo se han visto afectados?

- Osorno se ha convertido casi en una ciudad que se encuentra en un conflicto bélico: las calles desiertas, muy poco tráfico, los comercios cerrados, sin turistas, las reservas de los hoteles todas canceladas, las personas sin acceso al agua potable están en las esquinas tratando de conseguirla desde los depósitos... la verdad es que el escenario es devastador.

- ¿Cuál ha sido el impacto en los sectores productivos?

- Esto ha dañado a toda la actividad económica en general, pero evidentemente los más afectados son las personas. Como representantes del comercio, servicios, industrias y turismo hicimos un catastro y estimamos que se pierde diariamente US$ 1 millón. Esto se produce por el daño emergente, como también porque se continúan pagando impuestos, agua, servicios, todo lo que corresponde de sueldos, pero sin poder producir.

- Dada la época de vacaciones ¿el turismo es uno de los sectores más afectado?

- Claro, las reservas se cancelaron todas. Hay un par de hoteles más grandes que corresponden a cadenas que tienen algunas reservas de agua, pero los pequeños hoteles, hostales y cabañas están liquidados, con todo cancelado.

- ¿Qué acciones han tomado para enfrentar esta situación?

- Lo que hicimos fue ingresar un recurso de protección el lunes en la Corte de Apelaciones de Valdivia. Se basa en que existen ciertos derechos fundamentales -que están en nuestra Constitución- como el derecho a la salud física, a vivir en un medioambiente libre de contaminación y, por su puesto, en lo que se refiere a los negocios, el derecho a la libertad económica. Entonces, consideramos que estos derechos constitucionales han sido vulnerados, por lo que hemos ingresado este recurso de protección.

En lo que corresponde al daño económico, que han sufrido nuestros asociados y los no asociados que también pretendemos representar, vamos a emprender una demanda civil. Nuestros asesores jurídicos están trabajando para determinar el daño individual de cada una de las personas que va a participar en esta demanda en función del daño emergente y el lucro cesante para obtener las indemnizaciones correspondientes dado que no hemos podido trabajar por la falta de un elemento vital, como es el agua.

- Con el recurso de protección ¿qué es lo que buscan?

- Lo que se busca legalmente es que el Estado se haga cargo de esta vulneración a los derechos que mencioné. El Poder Judicial mandata al Estado a establecer todas las líneas reparatorias para que estos derechos no se sigan vulnerando. Esta es una demanda paragua que ayuda a toda la ciudad y que va actuar en función de que esta crisis se vaya alargando.

La Corte de Apelaciones tiene 5 a 6 días para poder acogerla o no. Si la acoge es el Poder Judicial el que tiene que dictaminar algunas ordenanzas para que el Estado se haga cargo de la crisis.

- ¿Qué información han recibido por parte de la empresa?

- Podemos decir que hemos sido engañados por Essal. De hecho, es de público conocimiento que el Presidente de la República viajó a Osorno y en su discurso dijo que la emergencia estaba superada, se subió al avión, llegó a Santiago, y aquí volvió el problema.

Ha sido algo muy frustrante, creo que se ha perdido la confianza en esta empresa que maneja un recurso vital para los ciudadanos de cualquier ciudad. Estamos de acuerdo con que las concesiones en Chile han sido motor de desarrollo. No obstante, el Estado tiene que estar permanentemente vigilándo esas concesiones para que no ocurra lo que nos está pasando a nosotros.

- ¿Tiene información de cuándo esto se solucionará?

- La información ha sido muy confusa. Lo último que tengo es que Essal señaló que no se podían comprometer a dar una fecha determinada respecto al restablecimiento total del agua potable en Osorno.