Cambio de gabinete: Núcleo duro de Piñera se mantiene y gobierno pone el acento en la economía

País

Seis ministros cambiaron. Vuelven rostros de su primer mandato y una sorpresa, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, que se suma al gabinete. Moreno y Fontaine se mueven de cartera.

Tras varios días de tensión política -al menos desde el jueves pasado el cambio de gabinete marcó la agenda pública-, el presidente Sebastián Piñera optó por mantener a las figuras clave de su administración (el equipo político quedó intacto y el ministro de Hacienda se mantuvo) y hacer cambios sectoriales por temas de gestión y de manejo comunicacional. La movida evitó tocar las fichas relevantes para los partidos de la coaliación de gobierno y volvió a traer a la primera fila a ministros de su anterior mandato. En cada una de estas decisiones se puede leer las definiciones que marcarán el gobierno para lo que queda de 2019.

Primero, el Presidente optó por mantener su del comité político que conforman el titular de Interior, Andrés Chadwick; el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel,; y la ministra vocera, Cecilia Pérez, a pesar de las insistentes versiones que hablaban de la llegada de Blumel a la vocería.

Tras esta decisión, Piñera refuerza su punto en que no es el manejo político del gobierno sino el “obstruccionismo” de la oposición el que impide avanzar en las reformas en el Congreso. En este sentido, en su círculo no creen que cambiar los negociadores contribuya a destrabar los cambios tributarios y de pensiones. Por el contrario, mantener a su círculo de La Moneda es una señal de fortaleza política. En su discurso señaló que “como Presidente de Chile estoy absolutamente convencido y comprometido con la necesidad de impulsar y sacar adelante estas necesarias y urgentes modernizaciones y reformas que Chile y los chilenos necesitan. Y, en consecuencia, después de haber hecho todos los esfuerzos de diálogo y de búsqueda de acuerdos, creo que llegó el tiempo de las definiciones y el tiempo de la acción”.

Segundo, la cirugía al gabinete fue aplicada entonces en áreas que el mandatario califica como “centrales” para alcanzar las metas de crecimiento y desarrollo integral. La reactivación pasa a ser el campo en que se moverán los próximos meses y para eso Piñera buscó cambiar las piezas del ajedrez para mejorar los escenarios comunicacionales. Economía y Obras Públicas serán los instrumentos para potenciar los mensajes de “Chile en marcha”, permitiendo así a Hacienda dedicarse a las reformas y a una discusión presupuestaria que se proyecta como muy dura. Al mismo tiempo, la llegada de Sebastián Siechel al Ministerio de Desarrollo Social y Familia le da una oportunidad de canalizar preocupaciones claves de la población en tiempos de desaceleración económica en línea con el concepto de clase media protegida que fue impulsado durante los primeros meses de este año.

Tercero, la decisión de no hacer cambios que afectaran los equilibrios políticos de la centroderecha en el gabinete responde a una lectura del escenario político de la derecha. La formalización del partido de José Antonio Kast se quiere enfrentar con más unidad de la coalición de gobierno. El no abrir flancos internos parece clave para los meses que vienen, de ahí la decisión de no cuidar las sensibilidades en este cambio de ministros. En su discurso, el primer mandatario envió un mensaje claro al exdiputado UDI asegurando que su gobierno está apegado al programa para el cual fue elegido.