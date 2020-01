Carlos Peña: "Suele presentarse la cuestión constitucional a empresarios como si lo único relevante fuera el derecho de propiedad. Me parece un error"

País

El rector de la UDP expuso acerca de los desafíos que tendrá el debate constitucional, mientras que Sebastián Soto- asesor de La Moneda- sostuvo que se revisarán todos los temas.

El rector de la Universidad Diego Portales (UDP), Carlos Peña, abordó el proceso para reformar la Constitución, en especial las implicancias para el sector privado.

"Suele presentarse la cuestión constitucional a empresarios como si lo único relevante fuera el derecho de propiedad. Me parece un error", afirmó Peña acerca de uno de los puntos clave que ha levantado el sector privado en la discusión.

Asimismo, agregó también que "me parece que es urgente que la clase empresarial se provea de un mejor enfoque para examinar el problema que Chile está enfrentando", durante esta mañana en la mesa redonda "Debate constitucional y su impacto en las empresas".

El encuentro fue organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y participaron también como expositores Sebastián Soto, asesor constitucional de La Moneda; Miriam Henríquez, decana de Derecho en la Universidad Alberto Hurtado; Manuel Bengolea, gerente general de Octogone; e Ignacio Concha, socio líder de Deloitte Legal.

Peña también señaló que es importante el cambio a la carta magna porque "la modernización ha tenido éxito y han surgido actores sociales totalmente inéditos". Además, fue enfático en señalar los desafíos que tiene el debate constitucional para el país, como establecer fronteras entre desigualdades "merecidas e inmerecidas", tener un Tribunal Constitucional "razonable" y no descarta un Estado plurinacional.

Expectativas de los dos tercios

El asesor constitucional de La Moneda y director del Departamento de Derecho Público de la PUC, Sebastián Soto, explicó que no es raro que el debate constitucional se dé en ambientes turbulentos y momentos de crisis y que- de acuerdo a estas condiciones- "se vienen tiempos de movilizaciones, de polarización, de revisar todos los temas".

Al mismo tiempo, también aseguró que la regla de dos tercios "va a influir de forma tal que tendremos una Constitución más maximalista en derechos y principios".

De esta forma, Soto espera que en la nueva carta fundamental haya continuidad con la anterior y que en el pacto político que se genere participe "toda la polis".

De igual manera, la abogada constitucionalista, Miriam Henríquez, planteó que la hoja en blanco no significaría empezar de cero ni borrar todo lo avanzado, "sino que supone que los acuerdos tienen que alcanzarse por los dos tercios. Si no se alcanzan, no habrá reforma constitucional pero tampoco regirá la Constitución vigente".

Mercado y debate constitucional

El enfoque empresarial fue dado por Manuel Bengolea, economista y gerente general de Octogone, que dio un diagnóstico del mercado post 18 de octubre y las posibles consecuencias que tendría en la economía nacional.

"Nadie pone en duda de que el crecimiento económico vaya a ser menos de 1% este año", dijo Bengolea y que además va a estar sujeto al "tenor" que tendrá la discusión constitucional. También pronosticó que se alcancen los dos dígitos en la tasa de desempleo este 2020.

Aunque todavía espera una caída en el mercado bursátil doméstico para este año- al igual que en la inversión corporativa- el economista también se mantiene cauto respecto al escenario internacional y sus efectos en la economía "que nos pille confesados si en el 2021 se asoma alguna recesión en alguno de nuestros principales socios comerciales", advierte.

El ejecutivo también fue tajante acerca de la crisis social y la responsabilidad que tienen los políticos, "el mundo político no ha sabido solucionar determinados problemas, ellos han tenido el poder para hacerlo y probablemente no han hecho o no lo han logrado".