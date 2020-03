13:00 Más de 300 mil casos confirmados de coronavirus se contabilizaron hoy en todo el mundo. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó en una conferencia de prensa que "la pandemia se está acelerando", y agregó que "distancia social y aislamiento en casa son dos medidas defensivas, para vencer al coronavirus hay que atacar".

"Para ganar, necesitamos atacar el coronavirus con tácticas agresivas y específicas: testear cada caso sospechoso de Covid-19, aislar y cuidar cada caso confirmado, y rastrear y poner en cuarentena cada contacto cercano", recomendó Tedros.

13:00 El control inicial por coronavirus que se realizó la canciller de Alemania, Angela Merkel dio negativo. Sin embargo, la autoridad seguirá realizándose exámenes por precaución.

12:10 El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, señaló hoy que la medida ayer, que autoriza la suspensión del contrato de trabajo por hasta cuatro meses es "una forma de preservar el empleo". "Nadie está despidiendo a nadie" con la medida, dijo el mandatario, y explicó a través de sus redes sociales que el gobierno ayudará durante el período comprendido, "sin que el trabajador sea despedido".

Esclarecemos que a referida MP, ao contrário do que espalham, resguarda ajuda possível para os empregados. Ao invés de serem demitidos, o governo entra com ajuda nos próximos 4 meses, até a volta normal das atividades do estabelecimento, sem que exista a demissão do empregado.