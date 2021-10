CEO de BioNTech dice que se necesitarán nuevas vacunas contra el Covid-19 en 2022 | Minuto a minuto

DOMINGO 3 DE OCTUBRE

14:00 El director de BioNTech SE, la compañía alemana que desarrolló la primera vacuna Covid-19, dijo que es probable que se necesite una nueva fórmula a mediados de 2022 para proteger contra futuras mutaciones del virus.

Ugur Sahin, cofundador y director ejecutivo de BioNtech, le dijo al Financial Times que si bien las variantes actuales de Covid-19, como la cepa Delta contagiosa, no eran lo suficientemente diferentes como para socavar las vacunas actuales, surgirán nuevas cepas que pueden evadir el refuerzo. vacunas y las defensas inmunológicas del cuerpo.

"Este año (una vacuna diferente) es completamente innecesaria, pero a mediados del próximo año, podría ser una situación diferente", dijo. "Esta es una evolución continua, y esa evolución acaba de comenzar".

BioNTech se asoció con el gigante farmacéutico estadounidense Pfizer para desarrollar su vacuna Covid-19. El mes pasado, las empresas presentaron datos iniciales a los reguladores estadounidenses sobre el uso de la vacuna en niños de 5 a 11 años, un paso más cerca de llevar las vacunas a los niños en edad escolar.

13:20 Más personas necesitan vacunarse para mantener las infecciones en una tendencia a la baja, dijo el especialista en enfermedades infecciosas Anthony Fauci. También dijo que si bien la tasa de vacunación completa ha alcanzado el 55%, el riesgo clave son los 70 millones de personas elegibles en los EEUU que no han recibido una inyección.

"Ciertamente estamos dando vuelta a la esquina en este aumento en particular", dijo Fauci en "This Week" de ABC el domingo. "La forma de mantenerlo bajo, de hacer que ese cambio continúe disminuyendo, es hacer lo que mencionamos: vacunarse".

11:10 Este domingo, el Ministerio de Salud anunció 752 nuevos casos de Covid-19, aumentando a 1.656.602 los contagios desde el inicio de la pandemia. Además, la autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 10 personas, por lo que los decesos suben a 37.494.

Durante las últimas 24 horas, se realizaron 55.003 exámenes PCR, lo que implicó una positividad nacional de un 1,21% y en la región Metropolitana desciende a 1%.

10:50 La vacuna rusa está en procesos de revisión en la organización y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que aún no la registra

El ministro ruso de Salud, Mijaíl Murashko, afirmó hoy que Rusia ha superado todos los obstáculos para el registro de la vacuna anticovid Sputnik V por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Todas las barreras para la autorización de Sputnik V por parte de la OMS han sido eliminadas, solo quedan procedimientos administrativos menores", citó al ministro en la red social Twitter el Fondo de Inversión Directa de Rusia (FIDR), que comercializa la vacuna rusa en el exterior.

Murashko hizo estas declaraciones después de reunirse en Ginebra con el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, según la agencia oficial TASS.

La vacuna rusa está en procesos de revisión en la OMS y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que aún no la han registrado.

A principios de septiembre la EMA dijo que el diálogo con los desarrolladores del preparado ruso Sputnik V y el chino Sinovac es "constructivo", pero aún se necesita más información sobre la seguridad, eficacia y calidad de estas vacunas, por lo que "es difícil" establecer un calendario para finalizar la revisión.

10:30 Según un recuento de Reuters, las muertes relacionadas con el virus Covid-19 superaron los 5 millones en todo el mundo, y las personas no vacunadas están especialmente expuestas a la virulenta cepa Delta.

La variante ha puesto de manifiesto las grandes disparidades en las tasas de vacunación de las naciones ricas y las pobres, así como las consecuencias de las dudas sobre las vacunas en algunos países occidentales.

Más de la mitad de las muertes registradas en todo el mundo en un promedio de siete días se produjeron en Estados Unidos, Rusia, Brasil, México e India.

Mientras que la cifra de muertes por Covid-19 tardó poco más de un año en alcanzar los 2,5 millones, los siguientes 2,5 millones se registraron en poco menos de ocho meses, según un análisis de Reuters.

En la última semana se registraron una media de 8.000 muertes diarias en todo el mundo, es decir, unas cinco muertes cada minuto. Sin embargo, la tasa de mortalidad mundial ha disminuido en las últimas semanas.

En los últimos días se ha prestado mayor atención a la distribución de vacunas en los países más pobres, donde muchas personas aún no han recibido la primera dosis, incluso cuando sus homólogos más ricos han comenzado a administrar vacunas de refuerzo.

09:30 El Reino Unido eliminará la cuarentena para casi todos los países, informa Sunday Telegraph, citando fuentes.

La "lista roja" actual de 54 países se reducirá drásticamente a nueve. Los cambios, que se espera sean anunciados, permitirán a los viajeros visitar esos países sin tener que aislarse a sí mismos a su regreso.

Se espera que Sudáfrica, Brasil y México estén abiertos a viajes sin cuarentena a tiempo para las vacaciones escolares de octubre.

07:00 Hong Kong está en proceso de obtener una píldora experimental de Covid-19 que, según los fabricantes, reduce el riesgo de hospitalización o muerte en un 50%, informó el South China Morning Post .

Las autoridades de salud de la ciudad planean comprar cientos de cursos de medicamentos antivirales después de que los fabricantes publicaran resultados prometedores de sus ensayos, según el informe.

03:00 Las autoridades de Singapur deben hacer un mejor trabajo comunicando la estrategia contra el virus del país, dijo un ministro, al abordar las frustraciones de los residentes por las señales confusas en el plan de reapertura del centro financiero.

El país ha cambiado su enfoque de la eliminación de Covid a tratar de vivir con el virus, sin embargo, las autoridades han endurecido las restricciones sobre reuniones, restaurantes y negocios incluso después de prometer más libertades. Los funcionarios deben mejorar el mensaje sobre cómo sus acciones se relacionan con los objetivos del país para evitar confusiones, dijo Josephine Teo, ministra de Comunicaciones e Información.

SÁBADO 2 DE OCTUBRE

11:00 En un nuevo balance del Ministerio de Salud anunció 853 nuevos casos de Covid-19, aumentando a 1.655.884 los contagios desde el inicio de la pandemia. Además, lamentó el fallecimiento de 8 personas, por lo que los decesos suben a 37.484.

Durante las últimas 24 horas, fueron realizados 59.223 exámenes PCR, lo que implicó una positividad nacional de un 1,29% y que en la región Metropolitana aumentara a 2%.

VIERNES 1 DE OCTUBRE

19:00 Brasil registró en las últimas 24 horas 506 nuevas muertes por coronavirus y 18.578 nuevos contagios, con lo que ya superó las 597 mil víctimas desde el inicio de la pandemia, informaron este viernes fuentes oficiales.

Según el boletín divulgado por el Ministerio de Salud, Brasil acumula 597.255 muertes y 21.445.651 contagios por Covid-19 desde el inicio de la pandemia, en febrero del año pasado.

El promedio de casos se ubicó hoy en 16.862 diarios, con una caída de 25,6% con respecto al de hace un mes (22.668 infecciones diarias el 1 de septiembre) y casi la quinta parte de la media de 77.228 contagios por día registrada el 23 de junio, cuando la transmisión del virus estaba en su auge.

18:30 La firma brasileña Biomm anunció este viernes un acuerdo con la compañía china CanSino para la importación de su vacuna anticovid y la posibilidad de que posteriormente pueda ser fabricada en este país.

La vacuna de CanSino, de recibir la autorización oficial, se sumará a otros inmunizantes que ya se están utilizando contra el Covid-19 en el país, como las de Pfizer, Astra-Zeneca, Sinovac y Johnson&Johnson.

De acuerdo con el comunicado de Biomm, una de las principales firmas del sector biofarmacéutico de Brasil, la petición para el uso en carácter de emergencia de la vacuna Convidecia será tramitada pronto ante la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).

Además de la importación del fármaco, Biomm informó la posibilidad de que pueda llegar a producir la vacuna en su planta de Nova Lima, en el estado de Minas Gerais (este).

La vacuna Convidecia es de una sola dosis y se puede conservar en un frigorífico común (entre 2 y 8 grados centígrados). Su eficacia para los casos graves de Covid-19 es de 95,74%, según el comunicado.

17:40 El Banco Mundial (BM) aprobó un crédito para Argentina por US$ 500 millones para comprar vacunas contra el Covid-19 producidas por los laboratorios estadounidenses Pfizer y Moderna, informaron este viernes fuentes oficiales.

"Esta importante inversión en materia de salud, con un insumo tan crítico a nivel global como son las vacunas en el contexto de la pandemia, asegura la sustentabilidad del programa de inmunización y genera previsibilidad", dijo en rueda de prensa el jefe de Gabinete argentino, Juan Manzur.

Manzur destacó que este financiamiento asegura a Argentina la provisión de vacunas en el último trimestre de este año y durante todo el primer semestre de 2022. El jefe de Gabinete precisó que con este crédito se adquirirán 20 millones de dosis de vacunas de Pfizer y otras 20 millones de dosis de Moderna.

Según datos oficiales difundidos este viernes, hasta el momento se han aplicado 52 millones de dosis. Un total de 29,6 millones de personas recibió la primera dosis de la vacuna, mientras que 22,3 millones de personas fueron inoculadas ya con la segunda.

11:00 Este viernes, el Ministerio de Salud anunció 846 nuevos casos de Covid-19, llegando a 1.655.071 los contagios desde el inicio de la pandemia. Además, lamentó el fallecimiento de 8 personas, por lo que los decesos suben a 37.476.

Durante las últimas 24 horas, se realizaron 61.077 exámenes PCR, lo que implicó una positividad nacional del 1,22% y en la región Metropolitana del 2%.

08:00 Merck y Ridgeback Biotherapeutics han anunciado hoy que molnupiravir, un medicamento antiviral oral en investigación, reduce significativamente el riesgo de hospitalización o muerte en pacientes adultos de riesgo, no hospitalizados, con Covid de leve a moderada.

Las compañías tienen previsto presentar una solicitud de autorización como uso de emergencia en Estados Unidos "lo antes posible", además de pedir permisos de comercialización a otros organismos reguladores de todo el mundo.

Molnupiravir redujo en el análisis intermedio del ensayo de fase III 'MOVe-OUT', el riesgo de hospitalización o muerte en aproximadamente un 50%. El 7,3% de los pacientes que recibieron molnupiravir fueron hospitalizados o murieron hasta el día 29 después del tratamiento (28/385), en comparación con el 14,1% de los pacientes tratados con placebo (53/377).

Hasta el día 29 tras el tratamiento no se registraron muertes en los pacientes que recibieron molnupiravir, en comparación con 8 muertes en los pacientes que recibieron placebo. Por recomendación de un comité independiente de supervisión de datos y en línea con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), el reclutamiento en el estudio se ha detenido anticipadamente debido a estos resultados positivos, informa Europa Press.

"Se necesitan urgentemente más herramientas y tratamientos para luchar contra la pandemia de Covid-19, que se ha convertido en una de las principales causas de muerte y sigue afectando profundamente a los pacientes, las familias y las sociedades y poniendo a prueba los sistemas de atención sanitaria en todo el mundo. Con estos convincentes resultados, somos optimistas en cuanto a que molnupiravir puede convertirse en un medicamento importante como parte del esfuerzo global para luchar contra la pandemia. Seguiremos trabajando con las agencias reguladoras en nuestras solicitudes y haremos todo lo posible para que el molnupiravir llegue a los pacientes lo antes posible", ha comentado el director general y presidente de Merck, Robert M. Davis.

07:00 Rusia ha encadenado este viernes un nuevo récord de fallecidos por Covid-19 en un solo día, con 887, con lo que ya son 208.142 las personas que oficialmente han perdido la vida por daños asociados al coronavirus desde el inicio de la pandemia hace más de año y medio.

Rusia acumula ya 7.535.548 casos de Covid-19, con las principales ciudades como focos destacados.

El Kremlin ha reconocido que el nivel de vacunación de la población contra el coronavirus sigue siendo "insuficiente", en la medida en que apenas tres de cada diez rusos han completado la pauta hasta el momento.

JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE

19:50 Los países de América Latina y el Caribe reclamaron este jueves una distribución más equitativa de las vacunas contra el Covid-19, al advertir sobre el peligro que representan las nuevas variantes para el continente americano, el más afectado en términos de contagios y muertes por la pandemia.

"Necesitamos más dosis, este hemisferio necesita más dosis, nuestros países necesitan más dosis", dijo el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de ese organismo que analizó el panorama de la pandemia en América.

En un mensaje a los asistentes, el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo ver con preocupación que solo "una de cada cuatro personas esté completamente vacunada en América Latina y el Caribe" y respaldó la cooperación como el antídoto a la falta de vacunas.

Por su parte, la canciller de Panamá, Erika Mouynes, detalló que, pese a representar 8% de la población mundial, "los países de la región registraron 35% de las muertes atribuidas al Covid-19". Mouynes denunció que las naciones ricas han adquirido hasta ocho dosis de vacunas por persona -con acuerdos cerrados hasta 2023-, dejando a los más pobres "con pocas opciones".

El ministro de Salud de Perú, Hernando Cevallos, describió como una "lucha permanente" adquirir las vacunas contra el Covid-19. Pidió "terminar" con las licencias que dan exclusividad para la producción de vacunas a "un grupo de empresas", y defendió como una "necesidad imperiosa" liberar las patentes para que más países puedan acceder a la producción de las dosis.

19:00 Brasil, uno de los países más castigados por la pandemia del Covid-19, registró en las últimas 24 horas 627 nuevas muertes por coronavirus y 27.527 nuevos contagios, con lo que ya superó los 21,4 millones de casos y roza las 597 mil muertes, informaron este jueves fuentes oficiales.

Según el boletín divulgado hoy por el Ministerio de Salud, Brasil acumula hasta este jueves 596.749 muertes y 21.427.073 contagios por Covid-19 desde el inicio de la pandemia, en febrero del año pasado.

El promedio de casos se ubicó este jueves en los 16.986 diarios, con una caída de 29,3% con respecto a hace un mes (24.041 infecciones por día el 30 de agosto) y casi la quinta parte de la media de 77.228 contagios por día registrada el 23 de junio último, cuando la transmisión del virus estaba en su auge.

Según el Ministerio de Salud, hasta este jueves 146,3 millones de brasileños habían recibido la primera dosis de alguna de las vacunas contra el Covid-19 y otros 90,4 millones habían completado el ciclo de inmunización.

18:30 Argentina reportó este jueves 1.641 nuevos casos de Covid-19, con lo cual el número total de positivos ascendió a 5.256.902, mientras que los fallecimientos se elevaron a 115.179, tras ser notificadas 51 muertes en las últimas 24 horas.

Las cifras marcan un leve ascenso respecto a los positivos reportados el miércoles último, cuando se registraron 1.496 nuevos casos.

Hasta el momento, en Argentina se han realizado 23,8 millones de test para detectar el virus, de los cuales 55.559 se realizaron en esta jornada. Según datos oficiales difundidos este jueves, hasta el momento se han aplicado 51,7 millones de dosis.

Asimismo, fuentes oficiales informan que Argentina registra 17 semanas consecutivas de descenso de casos diarios, así como 15 semanas consecutivas de caídas en la mortalidad y en el número de ingresados en terapia intensiva por Covid-19.

17:00 El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió este jueves a los países de América que apoyen un acuerdo "jurídicamente vinculante" para afrontar futuras pandemias, tras el impacto causado por el Covid-19 en la región.

"Existe un consenso global emergente en torno a la idea de un acuerdo internacional jurídicamente vinculante sobre la preparación y la respuesta a las pandemias", afirmó el responsable, en un mensaje pregrabado que dirigió al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El director de la OMS admitió que la región "sigue viéndose gravemente afectada" por el Covid-19 y recordó que solo en la última semana ha registrado "casi la mitad" de todos los nuevos casos reportados en el mundo.

Según cifras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en la última semana se informó en América de casi 1,5 millones de nuevas infecciones y más de 26.000 muertes relacionadas con el virus.

La OEA convocó una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente este jueves para evaluar la evolución de la pandemia en la región y examinar acciones conjuntas frente a una posible tercera ola.

11:00 Este jueves, el Ministerio de Salud anunció 895 casos nuevos de Covid-19, aumentando a 1.654.264 los contagios desde el inicio de la pandemia. Además, lamentó el fallecimiento de 13 personas, por lo que los decesos subieron a 37.468.

Durante las últimas 24 horas, se realizaron 59.848 exámenes PCR, lo que implicó que la positividad nacional subiera a un 1,33% y en la región Metropolitana al 2%.

07:00 La vacuna de AstraZeneca ha demostrado una eficacia media del 74% para prevenir la enfermedad sintomática, un porcentaje que aumentó al 83,5% en personas de 65 años o más, según los resultados de un ensayo clínico de la compañía que incluyó Chile y fue publicado en New England Juornal of Medicine.

El estudio en fase III que ha contado con más de 26.000 participantes de Estados Unidos, Chile y Perú, arroja una eficacia media del 74%, menor que la cifra provisional del 79% reportada por la farmacéutica británica en marzo, un resultado que AstraZeneca rebajó al 76% tras reconocer que había publicado sus datos basados en información desactualizada.

La vacuna libró a más de 17.600 participantes de padecer síntomas graves o críticos, en comparación con 8 casos de este tipo entre los 8.500 voluntarios que recibieron placebo. Se produjeron dos muertes en el grupo placebo, pero ninguna entre los que recibieron la vacuna, ni tampoco se reportaron casos de trombocitopenia inducida por vacunas ni otros problemas de coagulación.

In a phase 3 trial of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine in over 32,000 participants the incidence of serious adverse effects was low and the vaccine efficacy was 74%. Efficacy was documented in a range of demographic subgroups. #Covid19vaccine https://t.co/hK8q2dD6OT pic.twitter.com/58aXusCS4I