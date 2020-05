Chile logra colocar bonos por US$ 2.000 millones

País

Recursos se destinarán a financiar el Presupuesto y el plan fiscal.

Bonos por US$ 2.000 millones logró colocar ayer el Estado de Chile en el mercado internacional. El Ministerio de Hacienda informó que las operaciones contemplaron la emisión en dólares por US$ 1.458 millones y en euros por 500 millones, equivalente a unos US$ 542 millones.

La cifra se encuentra dentro de lo autorizado por ley para este año y contribuirá al financiamiento del presupuesto de la Nación y a la realización del Plan Económico de Emergencia.

El primer bono, con vencimiento en 2031, se colocó con una tasa de 2,454%, equivalente a 180 puntos base por encima de la tasa de referencia. Hacienda destacó que este spread es el más bajo para emisiones soberanas obtenido entre economías emergentes desde el 1 de marzo de 2020. Además, la demanda alcanzó un máximo histórico de US$ 8.240 millones, 5,7 veces lo adjudicado, proveniente de más de 250 inversionistas de distintos tipos de instituciones distribuidos en diversas regiones del mundo.

En el caso de la deuda en euros, con vencimiento en 2025, el interés fue de 1,165%, equivalente a 150 puntos base por encima de la tasa de referencia; y la demanda marcó un peak de 3.500 millones de euros, siete veces lo adjudicado, proveniente de más de 190 inversionistas de distintos tipos de instituciones distribuidos en diversas regiones del mundo.

De hecho, dijo el ministerio, esta es la única emisión desde el 1 de marzo de 2020 de bonos soberanos de un país fuera del continente europeo.

A la fecha se han emitido bonos en el mercado externo por el equivalente a US$ 5.252 millones.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, explicó que salieron a emitir deuda en este momento porque encontraron un espacio para una colocación exitosa. “Cuando uno tiene posibilidades de buenas condiciones, hay que tomarlas y hay que diversificar la fuente de financiamiento”, precisó.