MARTES 02 DE MARZO

10:30 El Ministerio de Salud reportó que en las últimas 24 horas se conocieron 2.747 nuevos casos de coronavirus en Chile, de los cuales 1.963 se presentaron con síntomas. De esta forma, el total de infectados se elevó a 832.512 siendo 23.721 los casos activos.

Además, se lamentó el fallecimiento de 24 personas, por lo que la cifra total de muertes a causa de la pandemia se elevó a 20.684.

09:30 La canciller Angela Merkel y los líderes regionales están listos para acordar una amplia extensión de las medidas de bloqueo de Alemania hasta el 28 de marzo, al tiempo que permiten una flexibilización parcial de algunas restricciones, según el borrador de propuestas visto por Bloomberg. Merkel y los 16 primeros ministros de estado sostendrán conversaciones el miércoles para discutir los próximos pasos en los esfuerzos del país para combatir la pandemia.

El desempleo en Alemania aumentó inesperadamente por primera vez en ocho meses, lo que se sumó a las tensiones que enfrenta la mayor economía de Europa debido a los bloqueos prolongados. El aumento de 9.000 situó el número total de desempleados en 2,75 millones y la tasa en el 6%, según la Agencia Federal del Trabajo. Los economistas encuestados por Bloomberg esperaban una caída de 10.000.

09:00 La hidroxicloroquina, que era promovida por Donald Trump como un "cambio de juego" pandémico, no debería usarse para prevenir el Covid-19 y no tiene un efecto significativo en pacientes ya infectados, declaró el martes un panel de expertos de la Organización Mundial de la Salud.

El antiinflamatorio no debe usarse en la lucha contra la pandemia, publicó el panel del Grupo de Desarrollo de Directrices (GDG, por su sigla en inglés) en la revista médica británica BMJ, y "no vale la pena" explorarlo en más estudios de investigación sobre posibles tratamientos para el Covid-19.

Esa "recomendación fuerte", dijeron los expertos, se basa en evidencia de alta certeza de seis ensayos controlados aleatorios que involucraron a más de 6.000 participantes con y sin exposición conocida a la enfermedad causada por el SARS-CoV-2.

Trump, expresidente de Estados Unidos, afirmó en marzo pasado que la hidroxicloroquina podría cambiar las reglas del juego en la pandemia. También dijo que lo estaba tomando él mismo, aun después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) advirtió que no se habían probado su eficacia y seguridad.

08:30 Es posible que el nuevo gobierno de Italia busque pronto la aprobación parlamentaria para un mayor gasto de estímulo, ya que una lenta campaña de vacunación y las nuevas cepas de coronavirus amplían la dependencia de la nación del apoyo fiscal.

La administración del primer ministro Mario Draghi tiene previsto distribuir unos 32.000 millones de euros (US$ 38.000 millones) que fue aprobado por el parlamento en enero mediante un nuevo decreto denominado "sostegno" o "apoyo", según personas familiarizadas con el asunto.

08:00 Los niños de todo el mundo han perdido desde el inicio de la pandemia una media de 74 días de educación cada uno, más de un tercio del curso escolar, debido al cierre de centros y a la falta de acceso al aprendizaje a distancia, según un estudio publicado este martes por la ONG Save the Children.

El análisis, basado en datos de 194 países, estima que los días sin educación de todos los menores afectados ascendieron en total a 112.000 millones a nivel global, una cifra que esconde una acusada brecha entre zonas geográficas de diferentes niveles de desarrollo.

Los niños del sur de Asia, América Latina y el Caribe, por ejemplo, perdieron cada uno de media 110 días de educación, casi el triple que el alumnado de Europa Occidental (38 días) y más del doble respecto a otras zonas de Europa y de Asia (unos 46 días).

04:45 Venezuela recibió este lunes de China medio millón de dosis de vacunas contra el Covid-19, apenas unas horas después de que el Gobierno autorizase el uso del antídoto de Sinopharm, elaborado en el país asiático, informó el presidente Nicolás Maduro.

"Con gran alegría informo que, en este instante, están llegando a Venezuela 500.000 dosis de vacunas contra el covid-19 provenientes de la República Popular China. Una maravillosa noticia que nos llena de mucha esperanza. Pronto iniciaremos la vacunación masiva de nuestro pueblo", escribió Maduro en su cuenta de Twitter.

03:50 Las vacunas Pfizer y AstraZeneca son eficaces en más del 80% para prevenir hospitalizaciones por Covid-19 de personas mayores de 80 años después de una dosis de cualquiera de las inyecciones, dijo Salud Pública Inglesa (PHE) el lunes, citando un estudio.

PHE dijo que el estudio también encontró que la protección contra el COVID sintomático en los mayores de 70 años osciló entre el 57% y 61% con una dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech y entre 60% y el 73% con Oxford-AstraZeneca unas cuatro semanas después de la primera inyección.

"Estos resultados también pueden ayudar a explicar por qué el número de admisiones por Covid en unidades de cuidados intensivos entre personas mayores de 80 años en el Reino Unido ha caído a cifras de un dígito en las últimas semanas", dijo el ministro de Salud británico, Matt Hancock, en una conferencia de prensa. "Esto es realmente alentador".

02:50 Chile aumentará la compra de vacunas de la china Sinovac e intenta además sellar un acuerdo con Johnson & Johnson, según declaraciones del ministro de Salud el lunes.

"Con Sinovac estamos negociando un aumento en la cantidad de dosis, que eran originalmente 10 millones. Sin embargo, se logró avanzar rápidamente, no puedo dar la cifra todavía, en un aumento importante", dijo Enrique Paris a periodistas.

El funcionario también explicó que están en negociaciones para obtener la vacuna rusa Sputnik V, así como con el laboratorio CanSino. Respecto a Johnson & Johnson, Paris dijo que aún discuten detalles del contrato y seguros por lo que hasta ahora no tienen una fecha en la que podrían recibirse eventuales cargamentos de ese laboratorio. Sin embargo, a través de su cuenta de twitter, el ministro de Ciencia, Andrés Couve, señaló que Chile tiene un "acuerdo comercial por 4 millones de dosis" con Johnson & Johnson.

01:00 Una centena de alcaldes de capitales regionales y ciudades de mediano porte en Brasil anunciaron este lunes la creación de un consorcio para la compra de vacunas contra el Covid-19, que roza los 10,6 millones de casos confirmados y superó las 255.000 muertes en el país.

El Frente Nacional de Alcaldes (FNP, por su sigla en portugués) indicó que hasta el 22 de marzo se constituirá legalmente el consorcio, al que podrán adherirse más municipios en esta semana y que pretende llegar a un total de 412 ciudades con más de 80.000 habitantes.

La iniciativa se suma a otras que buscan endurecer las medidas de distanciamiento y confinamiento social para frenar la avanzada de la segunda ola de la pandemia y exigir respuestas del Gobierno del presidente, Jair Bolsonaro, uno de los líderes mundiales más escépticos sobre la gravedad de la crisis sanitaria.

00:30 Chile esperar tener vacunado a finales de junio al 80% de la población del país susceptible de ser inoculada contra el Covid-19, con lo que lograría la inmunidad de rebaño, al tiempo que mantiene negociaciones con los laboratorios para el abastecimiento de dosis.

Así lo expresaron este lunes los ministros de Salud y Ciencia del país, Enrique Paris y Andrés Couve, respectivamente, en una conferencia de prensa con corresponsales extranjeros en la que también participó el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Rodrigo Yáñez.

"Durante el primer semestre la vacuna que tengamos tiene que estar disponible para los mayores de 16 años que lo requieran. Tenemos que vacunar al 80% de la población susceptible de ser vacunada y con eso esperamos obtener el efecto rebaño", expresó Paris.

El país tiene comprometidas más de 35 millones de vacunas, de las cuales diez millones son de Pfizer-BioNTech, otras diez millones de Sinovac y el resto de AstraZeneca, Janssen (Johnson & Johnson) y la plataforma Covax, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar un acceso universal a la eventual vacuna.

00:00 El expresidente estadounidense Donald Trump y su esposa, Melania, se vacunaron discretamente contra el Covid-19 en enero pasado antes de abandonar la Casa Blanca, revelaron este lunes medios de comunicación locales.

No está claro si Trump, quien durante meses se negó a usar en público mascarilla para protegerse de la enfermedad, y la ex primera dama recibieron la primera o ambas dosis de la vacuna. Tampoco ha trascendido cuál de las vacunas aprobadas en aquel momento para uso de emergencia en EE.UU. -la de Moderna o la de Pfizer- les fue administrada.

LUNES 01 DE MARZO

19:45 Brasil registró 35.742 casos adicionales confirmados del nuevo coronavirus en las últimas 24 horas, junto con 778 muertes, dijo el lunes el Ministerio de Salud.

Brasil ha registrado casi 10,6 millones de casos del virus desde que comenzó la pandemia, mientras que el número oficial de muertos ha aumentado a 255.720, según datos del ministerio.

18:00 Twitter dijo que etiquetará los tweets que pueden contener información engañosa sobre las vacunas Covid-19.

Según cita el tweet indica que "a partir de hoy, etiquetaremos los Tweets que puedan contener información engañosa sobre las vacunas COVID-19. Esto se suma a nuestros esfuerzos continuos para eliminar la información engañosa COVID-19 más dañina de Twitter".

Beginning today, we will label Tweets that may contain misleading information around COVID-19 vaccinations. This is in addition to our ongoing efforts to remove the most harmful COVID-19 misleading information from Twitter.



To learn more, visit our blog.