11:00 El Ministerio de Salud informó que nuestro país alcanzó 7.304 nuevos contagios de Covid-19 y 44.261 casos activos. La positividad se mantiene sobre el 10% y la región Metropolitana concentra una postividad del 11%.

A lo largo de la pandemia, Chile alcanza 1.026.785 contagios total desde la llegada del virus en marzo.

Este domingo se reportaron 120 nuevos fallecidos.

09:30 Alrededor del 70% de los pacientes con coronavirus analizados en un hospital de Tokio el mes pasado eran portadores de una mutación conocida por reducir la protección de las vacunas, informó el domingo la cadena pública japonesa NHK.

La mutación E484K, apodada "Eek" por algunos científicos, se detectó en 10 de las 14 personas que dieron positivo en las pruebas en el Hospital Médico de la Universidad Médica y Dental de Tokio en marzo, según el informe.

En los dos meses transcurridos hasta marzo, 12 de los 36 pacientes de Covid-19 eran portadores de la mutación, y ninguno de ellos había viajado recientemente al extranjero ni había estado en contacto con personas que lo hubieran hecho, según el informe.

En vísperas de los Juegos Olímpicos de verano, cuyo comienzo está previsto para julio, Japón está luchando contra una nueva ola de infecciones.

SÁBADO 03 DE ABRIL

11:40 El Ministerio de Salud reportó 8.028 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, de los cuales 5.334 se presentaron con síntomas.

De esta forma, el total de contagios asciende a 1.019.478, con 44.584 casos activos.

Además se informó de 103 nuevos fallecidos, por lo que las muertes a causa del virus suben a 23.524.

🔸 8.028 casos nuevos

🔸 5.334 casos con síntomas

🔸 2.030 casos asintomáticos

🔸 664 sin notificar

🔸 1.019.478 casos totales

🔸 44.584 activos

🔸 950.889 recuperados

09:00 Desde hoy y hasta el lunes, los tres días festivos en Italia por la Semana Santa, el país permanecerá completamente cerrado, al haberse decretado "zona roja" en todo el territorio, lo que obliga a no salir de casa si no es por emergencia o trabajo y al cierre de todas las tiendas, una situación que no cambiará en todo abril debido a una curva epidemeológica que no termina de descender como se esperaba.

07:00 El presidente de Argentina, Alberto Fernández, que cumplió este viernes 62 años y ya había sido vacunado contra el covid-19, confirmó que dio positivo en un test de antígenos, a la espera de recibir el resultado de la prueba del PCR.



"Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter en la madrugada de este sábado.

VIERNES 02 DE ABRIL

11:00 El Ministerio de Salud reportó que en las últimas 24 horas se reportaron 8.112 casos nuevos de coronavirus, siendo la cifra diaria más alta desde la llegada de la pandemia al país.

Con estas cifras, el total de contagios en Chile ascienden a 1.011.485, de los cuales 45.202 se mantienen activos.

Además, se reportaron otros 93 fallecidos a causa del virus, por la los muertos totales llegan a 23.421.

La positividad alcanzó el 10,77% a nivel nacional, mientras que en la Región Metropolitana llegó a 12%.

JUEVES 01 DE ABRIL

20:30 Argentina confirmó este jueves 14.430 casos de Covid-19, por lo que la cifra de positivos se elevó a 2.363.251, mientras que los decesos ascendieron a 55.941, tras ser confirmadas 83 muertes más.

Así lo informó el Ministerio de Salud en su reporte vespertino, que presenta un descenso de unos 2.000 casos respecto a los confirmados el miércoles, cuando hubo 16.056 en uno de los días con más positivos registrados desde el inicio de la pandemia en el país austral.

Las autoridades argentinas han aumentado las restricciones y recomendaciones sanitarias por el ascenso de los contagios desde hace varios días, aunque en las últimas 24 horas el número fue inferior al de la jornada de ayer.

No obstante, los 14.430 casos confirmados este jueves son la segunda cantidad diaria más alta en lo que va de 2021.

19:30 Brasil registró 91.097 casos adicionales confirmados del nuevo coronavirus en las últimas 24 horas, junto con 3.769 muertes por COVID-19, dijo el jueves el Ministerio de Salud.

Brasil suma casi 13 millones de casos desde que comenzó la pandemia, mientras que el número oficial de muertos ha aumentado a 325.284, según datos del ministerio.

18:00 Las autoridades sanitarias francesas han informado este jueves de 313 nuevos fallecidos a causa del coronavirus y otros 50.659 casos, un día después de que el presidente galo, Emmanuel Macron, anunciara un nuevo confinamiento para todo el país.

Desde el inicio de la pandemia han contraído la enfermedad más de 4,7 millones de personas, de las cuales 95.980 han fallecido a causa de la enfermedad. La situación en los hospitales continúa siendo muy complicada, pues el pico de ingresos es ampliamente superior al alcanzado durante la segunda ola.

Actualmente, son 28.581 los pacientes ingresados por coronavirus, más de 2.000 de ellos internados en las últimas 24 horas. Del total, son 5.109 los que están en situación "crítica" ya sea unidades de cuidados intensivos, o en "servicios de reanimación", detalla el Ministerio de Salud.

15:40 Google iniciará este mes el regreso progresivo a la oficina y en septiembre solo permitirá el teletrabajo desde casa tras analizar caso por caso, con lo que acabará así la apuesta por el trabajo remoto a la que obligó la pandemia de la Covid-19.

En una comunicación interna obtenida por el canal CNBC, Fiona Cicconi, la nueva jefa de personal de Google, recomienda a los 130.000 empleados de la multinacional que se vacunen y reconoce que tras un año de trabajo en remoto entiende que haya opiniones encontradas sobre el regreso a las oficinas.

A partir del 1 de septiembre todo aquel empleado que quiera teletrabajar durante más de dos semanas al año deberá solicitarlo formalmente y solo "en los casos más excepcionales" se permitirá teletrabajar hasta doce meses.

Los empleados trabajarán en presencial al menos tres días a la semana y deberán residir cerca de sus oficinas, que comenzarán a reabrir en capacidad "limitada" este mismo mes y dependiendo del avance en la disponibilidad de vacunas de la zona y de la progresión de los casos de Covid-19.

El plan de regreso a las oficinas de Google, que fue retrasado a finales de año pasado, contrasta con las promesas de otros gigantes tecnológicos como Twitter o Facebook, que abogaron por permitir el trabajo en remoto a quien lo deseara de manera indefinida.

Además, contrasta con el mayor uso de los servicios de Google en la nube tanto para oficinas como para colegios que ha supuesto la pandemia, precisamente gracias a la extensión del teletrabajo.

Facebook adelantó hace unos días que espera que sus trabajadores del área de San Francisco (California) comiencen a regresar a sus puestos de trabajo el 10 de mayo y que las oficinas tengan una ocupación del 10 % desde ese momento.

Microsoft ya ha comenzado a permitir el regreso a la oficina en su sede de Redmond (estado de Washington), aunque ha prometido mantener el teletrabajo durante el tiempo que el coronavirus sea un riesgo y incentivar la flexibilidad laboral.

Uber comenzó esta misma semana a reabrir sus oficinas a un 20 % de capacidad ante la extensión de la campaña de vacunación y pese a que los contagios han repuntado ligeramente en Estados Unidos y las autoridades han alertado de una cuarta ola.

15:00 El Ministerio de Salud italiano ha informado este jueves de la muerte de 501 personas a causa del coronavirus, enfermedad de la que se ha diagnosticado otros 23.649 casos en las últimas 24 horas.

En total, desde que comenzó la pandemia, Italia ha confirmado 109.847 víctimas mortales y 3.607.083 casos acumulados, de los cuales se han recuperado 2.933.757, después de los 20.712 de este jueves.

A la espera de como transcurra la Semana Santa, el próximo 7 de abril las autoridades italiana barajarán la posibilidad de incluir varias zonas del país en la zona naranja del semáforo epidemiológico, siempre y cuando no se superen los 250 casos por cada 100.00 habitantes, lo que conllevaría la reapertura de algunos comercios y establecimiento e incluso la posibilidad de visitar domicilios particulares si se encuentran en el mismo municipio.

14:00 El informe de origen de Covid-19 publicado a principios de esta semana incluyó muchas recomendaciones para los próximos pasos realizados por el equipo internacional de científicos, y la Organización Mundial de la Salud espera que haya evaluaciones de seguimiento, dijo el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus en una sesión informativa.

Más de una docena de países han criticado el informe, diciendo que la misión "carecía de acceso a datos y muestras originales y completos", y pidiendo más transparencia y puntualidad en respuesta a futuros brotes.

La OMS aún no ha discutido los seguimientos con China porque el informe se acaba de publicar, dijo Tedros, y agregó que la OMS comenzará los compromisos lo antes posible.

13:00 Los funcionarios británicos están elaborando planes para el regreso tentativo de los viajes internacionales, lo que permite a las familias reservar vacaciones y ofrece un salvavidas que se necesita desesperadamente para la industria de la aviación.

Pero el resurgimiento del coronavirus en Europa está obligando al gobierno de Boris Johnson a considerar si retrasar la reapertura de los viajes al extranjero más allá de la fecha de inicio propuesta del 17 de mayo, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

El primer ministro debe presentar el plan el 5 de abril.

12:30 La iniciativa COVAX para distribuir vacunas contra el COVID-19 a los países más pobres enfrenta un "serio desafío" para satisfacer la demanda, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa el jueves.

"La semana pasada, hice una solicitud urgente a los países, con dosis de vacunas COVID-19 que tienen un Listado de Uso de Emergencia de la OMS, para compartir 10 millones de dosis inmediatamente con COVAX", dijo.

"Solicité a los fabricantes que ayudaran a garantizar que los países que avancen puedan donar rápidamente esas dosis. Se ha escuchado este desafío, pero aún no hemos recibido compromisos para estas dosis. Todavía tengo la esperanza de que líderes algunos progresistas den el paso", agregó.

11:39 En un nuevo balance diario sobre el coronavirus, el Ministerio de Salud reportó un nuevo máximo histórico de contagios de Covid-19, llegando a 7.830 casos. Con esto, el país superó el millón de infectados, llegando a 1.003.406 los casos totales a nivel nacional. Asimismo, la autoridad lamentó el fallecimiento de 193 personas en el mismo período de tiempo, lo que implica que ya van 23.328 decesos desde la llegada del virus.

Tal como cada jueves, la cartera anunció cambios en el plan paso a paso. Este sábado entran en cuarentena Paihuano, Papudo, Catemu, Santo Domingo, Quintero, Codegua, Río Claro, Pelarco, Romeral, Hualañé, Constitución, Cauquenes, Longaví, Cobquecura, Nacimiento, Nueva Imperial, Cochamó, Chonchi y Dalcahue.

Además, retroceden a transición Marchigue y Portezuelo. Por el contrario, avanzan a transición Pica, Tirúa y Contulmo, y Licantén avanza a preparación.

10:36 Cerca del 98% de las personas de 80 a 96 años que recibió dos dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer tuvo una fuerte respuesta inmune de anticuerpos, mostraron datos británicos el jueves.

Un estudio a 100 personas en el mundo real en Reino Unido halló también que los participantes que se habían infectado previamente con el virus SARS-CoV-2 tenían una respuesta máxima de anticuerpos después de solo una dosis de la vacuna de Pfizer , y que esta respuesta se mantuvo alta después de la segunda dosis.

Paul Moss y Helen Parry, docentes de la Universidad de Birmingham que codirigieron el estudio, declararon que los altos niveles de anticuerpos detectados fueron muy tranquilizadores, sobre todo porque la respuesta de anticuerpos fue fuerte hasta los participantes de mayor edad, de 96 años.

"Nos sorprendió y nos complació mucho", dijo Moss a la prensa en una sesión informativa sobre los hallazgos. "Pero, por supuesto, esto va con la excelente protección clínica que estamos viendo con la vacuna, por lo que se correlaciona". Pfizer y su socio BioNTech dijeron más temprano el jueves que los datos actualizados de los ensayos clínicos mostraron que su vacuna tiene una efectividad cercana al 91% para prevenir los casos de Covid-19.

10:12 La expansión en el sector manufacturero de Brasil se frenó con fuerza en marzo a su tasa más lenta desde junio, mostró el jueves un sondeo a gerentes de compra sobre la actividad.

La segunda ola del Covid-19 y la cifra récord de nuevos casos y muertes condujeron a una baja en los nuevos pedidos, lo que obligó a las empresas a reducir la producción, el empleo y sus pronósticos para el próximo año, mostró el último informe del índice de gerentes de compras (PMI) de IHS Markit. El PMI general bajó a 52,8 en marzo desde 58,4 en febrero.

09:50 La retención temporal por parte de la India de las principales exportaciones de la vacuna de Covid-19 de AstraZeneca socavará los planes de vacunación de África, y podría tener un impacto "catastrófico" si se prolonga, advirtió el jueves el jefe del organismo de control de enfermedades del continente.

India decidió retrasar las grandes exportaciones de las vacunas fabricadas en su territorio por el Serum Institute of India (SII) para garantizar que puede satisfacer la demanda local, según dijeron dos fuentes a Reuters la semana pasada.

La retención "afectará definitivamente a nuestra capacidad de vacunar continuamente a la gente", afirmó el director de los Centros Africanos de Control y Prevención de Enfermedades, John Nkengasong, en una conferencia de prensa en Adís Abeba.

La Unión Africana había planeado vacunar entre el 20% y el 30% de la población del continente para finales de año, dijo. "Si las vacunas se retrasan, es poco probable que alcancemos nuestro objetivo", añadió.

09:30 La capital alemana, Berlín, se dispone a imponer una prohibición de las reuniones nocturnas a partir del viernes y a reducir el número de niños que acudan a las guarderías a partir de la próxima semana para intentar detener una tercera ola de la epidemia de coronavirus, según informaron los medios de comunicación el jueves.

Con el aumento de las temperaturas en los últimos días, los berlineses han acudido en masa a los espacios públicos para organizar picnics y fiestas, lo que ha aumentado la preocupación de que el coronavirus pueda extenderse entre los más jóvenes, tras la reapertura gradual de los colegios el mes pasado.

La semana pasada, la canciller Angela Merkel acusó a los gobernantes de los estados federados de no cumplir con los acuerdos alcanzados anteriormente para restablecer las restricciones si los contagios volvían a aumentar con el levantamiento gradual del cierre.

08:45 La previsión que hizo el Banco Central Europeo hace tres semanas respecto a un repunte económico del 4% en la eurozona para este año ya se encuentra en peligro ante el aumento de los contagios por Covid-19, que está obligando a los gobiernos a retrasar la reactivación de las empresas, dijo el responsable de política económica del BCE, Jens Weidmann, en comentarios publicados el jueves.

La eurozona se está quedando muy rezagada con respecto a la recuperación económica de Estados Unidos, mientras lucha por controlar una tercera ola de la pandemia de coronavirus y su campaña de vacunación se ha visto entorpecida por diversos retrasos.

Weidmann, presidente del Bundesbank alemán, advirtió que las previsiones del BCE sobre el PIB para este año, que fueron revisadas al alza el pasado 11 de marzo, podrían quedar invalidadas si se prolongan las restricciones contra la pandemia.

"Debido al fuerte aumento actual del número de contagios, la relajación de las medidas de protección podría tardar más de lo estimado en las previsiones de marzo", dijo Weidmann a los periodistas a última hora del miércoles de cara a la publicación del día siguiente.

08:00 Pfizer Inc y BioNTech dijeron el jueves que su vacuna COVID-19 tiene una efectividad de alrededor del 91% para prevenir la enfermedad, citando datos de ensayos actualizados que incluyeron participantes inoculados por hasta seis meses.

La inyección también fue 100% efectiva para prevenir enfermedades entre los participantes del ensayo en Sudáfrica, donde predomina una nueva variante llamada B1351, aunque el número de esos participantes fue relativamente pequeño: 800. Si bien la nueva tasa de eficacia general del 91,3% es inferior al 95% que se informó originalmente en noviembre para su ensayo de 44.000 personas, varias variantes se han vuelto más frecuentes desde entonces.

El director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, dijo que los resultados actualizados, que incluyen datos sobre más de 12.000 personas completamente inoculadas durante al menos seis meses, posiciona a los fabricantes de medicamentos para que los sometan a la aprobación regulatoria total de EE. UU.

06:30 Alemania necesita urgentemente un bloqueo de dos semanas, vacunas más rápidas y pruebas obligatorias en las escuelas para romper una tercera ola de la pandemia de coronavirus, dijo el jueves la asociación DIVI de medicina intensiva y de emergencia.

Christian Karagiannidis, director científico de la DIVI, dijo que alrededor de 1.000 pacientes más habían terminado en cuidados intensivos desde mediados de marzo. El miércoles, 3.680 personas estaban en cuidados intensivos en Alemania, según muestran los datos de DIVI. "Si esta tasa continúa, alcanzaremos el límite de capacidad regular en menos de cuatro semanas", dijo al Rheinische Post diariamente.

06:20 Un error de fabricación en una planta involucrada en la producción de la vacuna contra el Covid-19 afectó 15 millones de dosis de un ingrediente para la vacuna de Johnson & Johnson, según dos fuentes familiarizadas con el asunto, aunque la compañía restó importancia a la situación y dijo que cumplirá con su objetivo de entrega más reciente.

No se espera que el problema, que ocurrió recientemente en una instalación de Emergent BioSolutions Inc. en Baltimore, cambie la expectativa del presidente Joe Biden de que Estados Unidos tendrá suficiente vacunas para todos los adultos en mayo, dijeron las personas. En un comunicado, J&J dijo que un lote de sustancia farmacéutica no pasó su prueba de calidad.

06:00 La Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó este jueves de "necesarias" las nuevas restricciones en Europa por el repunte de casos, el avance de la variante británica y el aumento de la movilidad, además calificó de "inaceptablemente lento" el ritmo de vacunación de la región.

"La situación de la región es ahora más preocupante de lo que hemos visto en varios meses", dijo la directora regional de Emergencias de la OMS en Europa, Dorit Nitzan. En su opinión, hay además "riesgos asociados" al "aumento de la movilidad" y las reuniones en estos festivos.

03:40 Unos 2,4 millones de habitantes de la ciudad de Brisbane, la tercera más poblada de Australia, terminaron este jueves un confinamiento de tres días en vísperas de la Semana Santa, después de que se reportara solamente un nuevo caso con la variante británica del Covid-19.

Al hacer el anuncio, la jefe del gobierno del estado de Queensland, Annastacia Palaszczuk, dijo a la prensa en Brisbane que el hecho de tener un solo caso entre unas 25.000 pruebas para detectar la covid-19 supone "buenas noticias" para su estado de cara a la conmemoración de la Semana Santa.

01:15 Perú sumó este miércoles otros 4.081 casos y 207 fallecidos por la pandemia, a la vez que recibió otro lote de casi 50.000 vacunas de las 20 millones de dosis compradas a la farmacéutica Pfizer.

De esa manera, las cifras oficiales del Ministerio de Salud (Minsa) establecieron el total de infectados en 1.548.807 y en 52.008 los decesos por la enfermedad en el país.

Además, al sumarse otros 8.571 recuperados, se elevó a 1.468.457 el total de personas que fueron dadas de alta en un centro médico o cumplieron con su período de cuarentena domiciliaria.

19:00 Argentina informó hoy 16.056 nuevos casos de coronavirus, con lo que el país ingresó de lleno en la segunda ola de la pandemia. Se trata de la mayor cifra desde el 21 de octubre del año pasado, cuando se contabilizaron 16.325 positivos.

Con el reporte de hoy, los afectados totales ascienden a 2.348.821. De esta manera, el país se encuentra en el duodécimo lugar en el ranking global de naciones con más infectados, detrás de Colombia, que acumula 2.397.731 positivos.

El informe del Ministerio de Salud consignó, por otra parte, 124 nuevos decesos por coronavirus y, con un total de 55.858 fallecidos, el país se ubicó en el puesto 13° en cantidad total de muertos en el mundo por detrás Irán, que acumula 62.665 decesos.

18:00 El jefe de la Organización Mundial de la Salud dijo que una misión para estudiar los orígenes del coronavirus en China no analizó adecuadamente la posibilidad de una fuga de laboratorio antes de concluir que el patógeno probablemente se propagó de los murciélagos a los humanos a través de otro animal.

El director general Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo que aunque el equipo internacional de científicos determinó que una fuga es la hipótesis menos probable sobre el origen de la pandemia, requiere más investigación. Dijo que está listo para desplegar misiones adicionales que involucren a expertos especialistas, ya que no cree que la evaluación haya sido lo suficientemente extensa. Hizo los comentarios en una sesión informativa para los países miembros de la OMS el martes.

17:00 El Gobierno de Perú ha recomendado este miércoles utilizar dos mascarillas para hacer frente a la variante brasileña del coronavirus, en principio más contagiosa, según los expertos.

"Recomendamos el uso de doble mascarilla para contener la propagación de contagio de la variante brasileña de la COVID-19, especialmente en lugares de aglomeración como mercados y transporte público", ha indicado el Ministerio de Sanidad en un comunicado.

Tal y como ha alertado, las mascarillas quirúrgicas o de tela ya no "representan una medida preventiva suficiente" frente a la variante, que ha demostrado ser hasta dos veces más contagiosa que la original".

Así, ha recomendado específicamente el uso de las mascarillas de tipo KN95, ponerse dos mascarillas quirúrgicas o una de tela encima de otra quirúrgica. La semana pasada el Ministerio señaló que el 40 por ciento de los casos activos del departamento de Lima presentan la variante.

Hasta el momento las autoridades peruanas han confirmado 1,5 millones de contagios y 51.801 fallecidos desde que comenzó la pandemia hace poco más de un año.

16:00 Brasil reportó por segundo día consecutivo un récord de muertes diarias por COVID-19, con 3.869 fallecidos más el miércoles, según datos del Ministerio de Salud, lo que lleva el total de víctimas mortales de la enfermedad a 321.515.

El día anterior, el país había informado de 3.650 muertes a causa del COVID-19.

Además, el miércoles también se notificaron 90.638 nuevos casos de coronavirus, con lo que el número total de infecciones confirmadas avanzó hasta 12,748 millones, según el ministerio.

15:30 El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este miércoles un confinamiento atenuado para todo el país, en un intento de frenar la expansión de la pandemia, que ha saturado los hospitales de varias regiones.

Esta medida entrará en vigor "desde la noche del sábado durante cuatro semanas", afirmó en una declaración televisada en la que extendió a toda Francia el tipo de confinamiento en el que ya estaban 19 departamentos del país.

14:00 Italia registró 23.904 nuevos contagios de coronavirus en las últimas veinticuatro horas, un aumento de casi 8.000 casos respecto a ayer, y 467 fallecidos, informó hoy el Ministerio de Sanidad.

Los nuevos infectados se dispararon este miércoles en Italia, de 16.017 a 23.904, mientras se realizaron 50.000 pruebas de COVID-19 más que ayer: 351.221 test frente a los 301.451 de la víspera.

Las muertes, por el contrario, bajaron de los 529 fallecidos del martes a los 467 de las últimas veinticuatro horas.

Estas cifras elevan el número total de muertos a causa del coronavirus en Italia a 109.346 desde que empezó la emergencia sanitaria en el país en febrero de 2020, de un total de 3.584.899 contagios detectados.

12:00 Brasil detectó una nueva variante del COVID-19 en el estado de Sao Paulo, que es similar a la que se identificó primero en Sudáfrica, dijo el miércoles el presidente del instituto biomédico Butantan.

En una rueda de prensa, el día después de que Brasil reportó un récord de 3.780 muertes en un día, el presidente de Butantan, Dimas Covas, dijo que no había antecedentes de un viaje a Sudáfrica del paciente.

La variante sudafricana ha alarmado a los expertos en salud pública, ya que existen dudas sobre la eficacia de las vacunas actuales contra ella. Brasil también está lidiando con su propia variante, llamada P1, cuyo contagio parece estar provocando un récord de infecciones.

11:37 En un nuevo balance diario sobre el coronavirus, el Ministerio de Salud reportó 6.053 casos nuevos de Covid-19 en las últimas 24 horas, lo que eleva a 995.538 el total de contagios a nivel nacional.

La autoridad sanitaria lamentó que en el mismo período de tiempo se dieron a conocer 28 fallecidos, lo que implica que a la fecha los decesos de quienes han sufrido complicaciones luego de contraer el virus suman 23.135 en total.

Además, la positividad nacional subió a 13,81%, mientras que en la Región Metropolitana el dato llegó a 13%.

11:08 La producción económica global sería un 3% inferior en 2024 que lo proyectado antes de la pandemia de Covid-19, pero su impacto en el mediano plazo no será tan grave como el de la crisis financiera global de 2008-09, dijo el miércoles el Fondo Monetario Internacional.

El FMI sostuvo que las perspectivas de que queden "cicatrices" por la actual crisis siguen siendo sustanciales, aun si la tensión sobre el sistema financiero y el daño económico asociado de largo plazo se han logrado evitar en gran parte gracias a las medidas sin precedentes tomadas.

La senda a la recuperación se mantendría complicada, especialmente para países con recursos fiscales limitados, advirtió el FMI en una publicación de blog en base a su actualizado Panorama Económico Global.

"A diferencia de lo que pasó en la crisis financiera global, las economías de mercados emergentes y en desarrollo tendrían cicatrices más profundas que las economías avanzadas, con pérdidas que se teme serán peores en países de ingresos bajos", indicó.

Se proyecta que las economías más dependientes del turismo o que tienen una mayor participación de sectores de alto contacto, como restaurantes y comercio minorista, tendrán pérdidas más persistentes, dijo el FMI.

10:40 El desempleo en Brasil aumentó en enero por primera vez en cuatro meses, según cifras publicadas el miércoles, iniciando el año de nuevo por encima del 14%, ya que el crecimiento del empleo no pudo seguir el ritmo del número de personas que volvieron al mercado laboral a buscar trabajo.

La tasa de desempleo del 14,2% en los tres meses a enero fue ligeramente superior a la media de 14,1% prevista en un sondeo de Reuters entre economistas, y se acercó al récord del 14,6% en los tres meses a septiembre. La cifra fue superior al 13,9% del último trimestre de 2020.

Las cifras de la agencia de estadísticas IBGE mostraron que el número de brasileños oficialmente desempleados en los tres meses a enero subió a 14,3 millones desde 14,1 millones de los tres meses hasta octubre, y se disparó un 20% desde hace un año.

Unos 86 millones de brasileños tenían trabajo, lo que supone un aumento del 2% -1,7 millones de personas- respecto al periodo agosto-octubre, aunque sigue un 8,6% debajo -8,1 millones de personas- del mismo periodo del año anterior.

10:07 La tasa de casos diagnosticados con Covid-19 está aumentando en la mayoría de las regiones españolas, encabezadas por la variante más contagiosa detectada por primera vez en Reino Unido, dijo el miércoles la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

"Máxima prudencia. Estamos en un momento crítico, en donde estamos viendo en que hay un ascenso, es verdad que lento pero un ascenso, de la incidencia acumulada, del número de casos diagnosticado y con una prevalencia de la variante británica muy importante en nuestro país", dijo en una conferencia de prensa. La ministra añadió que el Gobierno español espera la entrega de más de un millón de dosis de la vacuna de AstraZeneca el jueves.

09:34 Los Estados de la Unión Europea recibirán 107 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19 para finales de marzo, declaró el miércoles una portavoz de la Comisión Europea, alcanzando un objetivo anterior pero muy por debajo de los planes iniciales.

En virtud de los contratos firmados con las farmacéuticas, el bloque esperaba recibir 120 millones de dosis para finales de marzo solo de la empresa anglosueca AstraZeneca y decenas de millones de dosis más de Pfizer-BioNTech y Moderna. Sin embargo, tras los drásticos recortes de AstraZeneca, la UE había revisado a la baja su objetivo hasta finales de marzo para situarlo en unos 100 millones de dosis.

09:00 Los fabricantes chinos de vacunas Sinopharm y Sinovac han presentado datos sobre sus vacunas de Covid-19 que indican niveles de eficacia que serían compatibles con los exigidos por la Organización Mundial de la Salud, según declaró el miércoles el presidente de un grupo consultivo de la OMS.

El Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico (SAGE, por sus siglas en inglés) de la OMS confía en poder emitir recomendaciones sobre estas vacunas a finales de abril, según declaró su presidente, Alejandro Cravioto, en una rueda de prensa. Las vacunas requerirían primero la inclusión en la lista de uso de emergencia de la OMS.

08:30 Nuevo cargamento con más de 300 mil vacunas Pfizer llegó esta mañana a Chile

08:00 Pfizer Inc y BioNTech anunciaron hoy que su vacuna contra el Covid-19 es segura, efectiva y produjo respuestas de anticuerpos sólidas en niños de 12 a 15 años, allanando el camino para su autorización de emergencia en Estados Unidos .

Pfizer espera que las vacunas para este grupo puedan comenzar a inocularse antes del próximo año escolar, dijo Albert Bourla, presidente y director ejecutivo de Pfizer, en un comunicado. La vacuna de Pfizer ya está autorizada para su uso en personas a partir de los 16 años. El nuevo estudio ofrece la primera evidencia de cómo la vacuna también funcionará en adolescentes menores.

El ensayo se realizó en 2.260 adolescentes de 12 a 15 años, hubo 18 casos de Covid-19 en el grupo que recibió una inyección de placebo y ninguno en el grupo que recibió la vacuna, lo que resultó en una eficacia del 100% en la prevención del virus, precisaron en un comunicado.

07:50 El número de muertos por Covid-19 en el mundo aumentó por segunda semana consecutiva con un incremento del 5 % con respecto a la semana anterior y más de 65.000 decesos registrados, según el informe epidemiológico divulgado hoy por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El número de contagios aumentó un 14 %, con más de 3,8 millones de casos registrados en la quinta semana consecutiva de incrementos. Se registraron aumentos en la cantidad de contagios en todo el mundo, y los mayores porcentajes de incremento se produjeron en el sur y este de Asia.

07:30 El presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel discutieron la posible cooperación en vacunas con el presidente ruso Vladimir Putin en una videoconferencia conjunta el martes, dijeron la oficina de Macron y el Kremlin.

El Kremlin agregó en un comunicado que el trío había discutido las perspectivas de que la vacuna insignia Sputnik V de Rusia se registre en la UE, así como las posibles entregas y la producción conjunta de la vacuna dentro de la UE.

06:45 China negó hoy que ocultara datos o dificultara el trabajo de los científicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que viajaron en enero y febrero a la ciudad de Wuhan, donde se detectó el primer brote de covid, para investigar el origen del SARS-COV-2.

En una rueda de prensa celebrada hoy en Beijing , el jefe del equipo de expertos chinos que investigó el coronavirus, Liang Wannian, indicó que "China proporcionó todos los datos disponibles" y que "es el momento de que se siga estudiando sobre el origen del virus en otras partes del mundo". EE.UU. y otros trece países expresaron su "preocupación" sobre el informe publicado el mismo día por la OMS sobre el origen del Covid-19.

06:15 El Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia (Rosseljoznadzor) anunció este miércoles el registro de la primera vacuna anticovid para animales, la Carnivac-Cov.

La vacuna, inactivada, fue elaborada por el Centro Federal de Salud Animal, señaló el subdirector de Rosseljoznadzor, Konstantín Sávenkov, en un comunicado publicado en la página web del organismo regulador. Explicó que las pruebas clínicas del preparado comenzaron en octubre pasado y que en ellas se emplearon perros, gatos, visones, zorros comunes y árticos, y otros animales.

"Los resultados de los estudios permiten concluir que la vacuna es segura y crea inmunidad" ya que "el cien por cien de los animales vacunados generó anticuerpos contra el coronavirus", aseguró Sávenkov.

06:00 España espera que los certificados digitales de vacunas para facilitar los viajes dentro de la Unión Europea estén listos a más tardar en junio, dijo el miércoles la ministra de Relaciones Exteriores, Arancha González Laya. Ante una pandemia, los líderes de la UE acordaron el mes pasado trabajar en certificados de vacunas para reactivar el turismo, que se ha visto muy afectado.

Los certificados de vacuna no impedirían que viajen personas no vacunadas, dijo González Laya, pero las personas con el certificado cruzarían las fronteras más rápido mientras que otras tendrían que pasar por todos los controles existentes.

04:20 El presidente francés, Emmanuel Macron, estudia hoy nuevas restricciones ante la situación crítica en los hospitales, la que presentará en una alocución pública en televisión. Antes se reúne desde las 9.00 (7.00 GMT) como cada miércoles el Consejo de Defensa Sanitaria en el que uno de los principales puntos de análisis será la posible evolución de la presión en los hospitales y en particular en las unidades de cuidados intensivos.

Este martes se superó el umbral simbólico de los 5.000 pacientes en las ucis, por encima del peak de la segunda ola a mediados de noviembre, y algunos epidemiólogos han advertido de que en unas semanas se podría llegar al techo de los 7.000 de la primera ola.

04:10 Australia se ha quedado muy por detrás de su objetivo de vacunación Covid-19, mostraron las cifras el miércoles, con solo unas 670.000 personas vacunadas contra un objetivo inicial de 4 millones para fines de marzo.

El gobierno ha culpado al lento despliegue, que coloca a Australia detrás de muchos otros países desarrollados, a problemas de suministro desde Europa, mientras que las recientes inundaciones en la costa este han ralentizado la entrega de vacunas.

18:40 Argentina informó hoy martes 10.154 nuevos casos de coronavirus, con lo que los afectados totales ascienden a 2.332.765.

El reporte de casos es menor al de ayer, pero con la salvedad de que en la víspera los contagios informados fueron mayores porque se contabilizaron 29 horas de carga y no 24, por un error. Hoy se regularizó la situación y por lo tanto se agregaron sólo 19 horas más de carga.

Con el reporte de esta tarde, el país se encuentra en el duodécimo lugar en el ranking global de naciones con más infectados, detrás de Colombia, que acumula 2.389.779 positivos.

El informe del Ministerio de Salud consignó, por otra parte, 125 nuevos decesos por coronavirus y, con un total de 55.736 fallecidos, el país se ubicó en el puesto 13° en cantidad total de muertos en el mundo, por detrás también de Colombia, que acumula 63.079 decesos.

17:40 Brasil registró el martes un nuevo récord diario de muertes por COVID-19, al contabilizar otros 3.780 decesos, para llevar el total de víctimas fatales debido a la enfermedad en el país a 317.646, según del Ministerio de Salud.

El máximo anterior de muertes para un período de 24 horas se había registrado el viernes pasado, cuando se notificaron 3.650 fallecimientos.

Además, también fueron contabilizados el martes 84.494 nuevos casos de coronavirus, con lo que el total de infecciones confirmadas en el país sumando 12.658.109, de acuerdo al ministerio.

16:00 El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió una nueva investigación sobre la hipótesis de un escape del virus del COVID-19 de un laboratorio en China y criticó la falta de acceso de los expertos a los datos.

Aunque los científicos, que investigaron en enero y febrero en China el origen del virus, estimaron que esta posibilidad era la menos probable "esto requiere más investigación, probablemente con nuevas misiones con expertos especialistas, lo que estoy dispuesto a desplegar", aseguró el responsable.

En la presentación oficial del informe conjunto de los expertos de la OMS y científicos chinos sobre el origen del virus, el jefe de la institución dijo que la investigación permitió avanzar en el conocimiento "de forma importante", pero que había generado "otras cuestiones que necesitan otros estudios".

15:30 Google donará US$ 1 millón para ayudar a la ciudad de Nueva York a alcanzar su meta de 5 millones de vacunas para fines de junio, dijo el alcalde Bill de Blasio.

La donación incluye subvenciones publicitarias para publicar anuncios sobre dónde, cuándo y cómo obtener una vacuna, así como una subvención del brazo filantrópico del gigante tecnológico para establecer un centro de inoculación en el complejo de viviendas públicas Fulton Houses en Chelsea, cerca de la principal de Google.

De Blasio dijo el martes que la ciudad se acerca a los 4 millones de dosis de vacunas.

15:00 EEUU y otros trece países expresaron este martes su "preocupación" por el informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el origen del Covid-19 y pidieron más "transparencia" en las siguientes fases del estudio.

"Nos unimos para expresar nuestra preocupación compartida con respecto al reciente estudio de la OMS en China, al mismo tiempo que reiteramos la importancia de trabajar juntos para el desarrollo y uso de un proceso rápido, eficaz, transparente, basado en la ciencia e independiente, que sea usado en las evaluaciones internacionales de este tipo de brotes en el futuro", dijeron los Gobiernos de los 14 países.

El comunicado conjunto fue distribuido por el Departamento de Estado en Washington y, además de EEUU, está firmado por Canadá, la República Checa, Dinamarca, Estonia, Israel, Japón, Estonia, Letonia, Lituania, Noruega, Corea del Sur, Eslovenia, y el Reino Unido.

El grupo de países evitó cualquier señalamiento directo a China, pero consideró "esencial" expresar sus "preocupaciones compartidas" sobre el acceso que tuvieron los diecisiete científicos de la misión internacional de la OMS que visitaron durante 28 días Wuhan (China), considerado el lugar donde se registró el primer brote.

En concreto, los catorce países afirmaron que la misión internacional de científicos fue "retrasada significativamente" y "no tuvo acceso a datos y muestras del virus "originales y completas", ya que supuestamente solo se proporcionó a los científicos de la OMS los informes que habían elaborado previamente expertos chinos.

14:00 España sumó el martes 4.994 casos y 106 muertes de Covid-19 respecto a las cifras totales anunciadas en la jornada previa, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad.

El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó en 3.275.819.

En el nuevo informe, el departamento indicó que el número de casos con fecha de diagnóstico en las últimas 24 horas fue de 3.325, frente a los 1.564 contagios anunciados el lunes.

12:36 El Presidente, Sebastián Piñera, acompañado por los Ministros de Salud, Enrique Paris y de Ciencia, Andrés Couve, anunció un nuevo acuerdo con el laboratorio chino-canadiense CanSino para la obtención de 1,8 millón de dosis de vacunas contra el Covid-19.

CanSino solicitó la importación y uso de emergencia de su vacuna contra el Covid-19 al Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) a través del laboratorio Saval, que será titular del producto cuando se autorice su uso.

El ensayo de CanSino es la prueba clínica de vacunas contra el Covid-19 con mayor número de voluntarios a nivel nacional: 3.500 personas repartidas entre Talcahuano, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Santiago. La vacuna ha sido autorizada de emergencia en China, Pakistán, Hungría y México.

La vacuna Ad5-nCoV, que llegará entre mayo y junio posee dos características que la diferencian de otras: requiere una sola dosis y una refrigeración entre 2° y 8°C por hasta tres meses, lo que facilita el proceso de distribución logística. De acuerdo con los primeros resultados aplicados, logró una efectividad en el 65,7% de los casos sintomáticos y de 90,98% para los casos graves.

Esta nueva vacuna se suma a los acuerdos con Sinovac, Pfizer-BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Oxford-AstraZeneca y la alianza Covax, que permiten asegurar para el país más de 35 millones de dosis contra el Covid-19.

11:07 En un nuevo balance sobre la situación nacional del coronavirus, el Ministerio de Salud indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 5.394 casos nuevos de Covid-19, lo que implica que a la fecha van 989.492 contagiados con el brote.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 37 personas en el mismo período de tiempo, sumando así 23.107 los decesos de quienes sufrieron complicaciones fatales tras contraer el virus.

También en las últimas 24 horas se realizaron 46.387 exámenes PCR, lo que significa que desde la llegada de la enfermedad al país, se han aplicado 11.167.558 tests en total.

10:57 Israel identificó una nueva cepa de coronavirus en su territorio, informó el martes el Ministerio de Salud, y destacó que la vacuna de Pfizer/BioNTech, la de mayor uso en una campaña de inoculación rápida a nivel nacional, parecía ser eficaz para tratar esta variante.

Por otra parte, una oferta del gobierno israelí para asegurarse otro 36 millones de vacunas de Pfizer/BioNTech para su uso como dosis de refuerzo o para los niños una vez que sean elegibles se retrasó por disputas políticas internas.

El gabinete tenía previsto aprobar el lunes la compra, pero la misma se canceló tras una disputa entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa, Benny Gantz, quien encabeza un partido rival, por nombramientos judiciales.

El Ministerio de Salud dijo que tiene suministros suficientes "para la actual ronda de vacunas", pero reconoció que es importante adquirir más dosis para defenderse de las variantes e inocular a los niños cuando eso sea posible.

10:40 AstraZeneca ha dicho a la Unión Europea que no tiene ninguna obligación legal con Reino Unido ni con otros compradores que impida el suministro completo de dosis de vacunas anti-Covid-19 en virtud de su contrato con la UE, dijo el martes una portavoz de la Comisión Europea.

Sus comentarios realizados en una rueda de prensa contradicen las declaraciones del ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, quien ha afirmado en repetidas ocasiones que la empresa anglosueca tiene un acuerdo exclusivo con Reino Unido que justificaría priorizar los suministros a este país.

"AstraZeneca nos ha confirmado que no tiene ninguna obligación con otras partes que impida acabar de cumplir sus obligaciones" con la UE, dijo la portavoz de la Comisión cuando se le preguntó por las declaraciones de Hancock.

10:20 La comisión de vacunación de Alemania recomendará administrar la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca sólo a los alemanes mayores de 60 años, informó el martes la revista Focus Online. El medio alemán citó un artículo del diario Augsburger Allgemeine que decía haber consultado un borrador oficial.

09:40 Un funcionario de salud ruso dijo el martes que está surgiendo una tercera ola de infecciones por coronavirus en el país, que ha registrado más de 4,5 millones de casos desde el inicio de la pandemia.

El presidente Vladimir Putin dijo la semana pasada que esperaba que Rusia pudiera alcanzar la inmunidad colectiva y levantar las restricciones relacionadas con la pandemia para fines del verano boreal. Algunas regiones ya han comenzado a aliviar algunas restricciones.

"Por desgracia, la tasa de incidencia y la progresión de la enfermedad nos permiten hablar de una tercera ola de infecciones por coronavirus", reportó la agencia de noticias TASS citando a la viceministra de Salud, Tatiana Semyonova.

Rusia inició una campaña de vacunación masiva en diciembre. Putin dijo la semana pasada que 4,3 millones de personas en el país de alrededor de 145 millones habían recibido hasta ahora dos inyecciones de una vacuna.

09:00 La situación del Covid-19 en India va "de mal en peor", dijo un alto funcionario gubernamental el martes, mientras las infecciones suben en varios estados. "Recuerden que si los casos siguen subiendo, acabarán abrumando al sistema", dijo la autoridad sanitaria Vinod Kumar Paul en una conferencia de prensa.

08:00 BioNTech dijo hoy que junto a su socia Pfizer prevén elevar la capacidad de manufactura de su vacuna contra el Covid-19 a 2.500 millones de dosis para fines del 2021, luego de llevar al máximo las operaciones de una planta en Alemania.

Pfizer había dicho previamente que las dos socias podrían producir entre 2.300 y 2.400 millones de dosis este año. BioNTech también citó la expansión de parte de su red de manufacturas y proveedores como uno de los factores que le ayudará a elevar la producción de vacunas. "Se están tomando medidas adicionales y se realizan discusiones con posibles socios para expandir más la capacidad de manufactura y nuestra red de suministros", añadió.

07:50 El regulador de medicamentos de la India ha permitido que la vacuna AstraZeneca se use hasta nueve meses a partir de su fecha de fabricación, a diferencia de los seis meses prescritos, según un documento revisado por Reuters y una fuente.

La aprobación, otorgada a una versión autorizada del medicamento fabricada por el Serum Institute of India (SII) y exportada a decenas de países, podría ayudar a las autoridades sanitarias a minimizar el desperdicio de vacunas y planificar mejor sus programas de inoculación.

07:00 Italia impondrá una prueba negativa de coronavirus antes de entrar en el país y una cuarentena de cinco días a la que tendrá que seguir otro test para aquellos que lleguen o regresen de países de la Unión Europea, de cara a las vacaciones de Semana Santa, informaron fuentes del ministerio de Sanidad.

El ministro de Sanidad italiano, Roberto Speranza, firmará hoy una ordenanza en la que dispone estas medidas después de las críticas recibidas sobre la posibilidad de que puedan entrar turistas o los italianos puedan viajar al extranjero de vacaciones cuando el país se encontrará confinado durante los próximos días festivos de Semana Santa.

06:30 El tratado contra las pandemias propuesto por la Unión Europea y respaldado hoy en un comunicado conjunto por 25 jefes de Estado y Gobierno podría estar listo para su firma ya en el próximo mes de mayo, adelantó el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Los 194 estados miembros de la OMS empezarán ahora las negociaciones y esperamos tener una resolución en mayo, cuando se celebre la Asamblea General de la Salud", señaló Tedros en una rueda de prensa para presentar esta propuesta de tratado cuya finalidad sería preparar mejor al planeta contra futuras pandemias.

Aunque el contenido del acuerdo dependerá de esas negociaciones, Tedros expresó su interés en que al menos incluya tres puntos clave: compartir medidas de prevención y emergencia, información sobre patógenos (virus y otras causas de enfermedades) y herramientas para combatir epidemias, entre ellos medicinas, vacunas y tests.

04:10 El enviado especial sobre Covid-19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), David Nabarro, admitió este martes que es "notoriamente difícil" hallar el origen del virus que provocó la pandemia, pero que se trabaja sobre varias hipótesis.

"No sabemos el origen preciso del VIH (el virus del Sida), no sabemos el origen preciso del Ébola y llevará mucho tiempo encontrar el origen preciso del Covid-19", agregó el experto antes de que la OMS publique oficialmente su informe sobre la pandemia. Nabarro dijo que la organización trabaja sobre varias hipótesis, pero que esta labor lleva su tiempo.

02:40 China comenzó a vacunar contra el Covid a personas de más de 60 años y a pacientes de enfermedades crónicas tras completar la inoculación de los sanitarios que trabajan en primera línea, informó la Comisión Nacional de Sanidad.

Además, todo el personal médico de las localidades fronterizas de la provincia septentrional de Heilongjiang ha sido ya vacunado dado que las autoridades las consideran más susceptibles de infectarse por haber sido escenario de rebrotes en el pasado relativos a personas llegadas de Rusia, según la televisión estatal CCTV.

00:00 Argentina confirmó este lunes la mayor cantidad de contagios de Covid-19 desde octubre del pasado año, ya que añadió a sus registros 14.014 casos nuevos.

Según el informe diario del Ministerio de Salud argentino, la cifra total de positivos se elevó a 2.322.611, mientras que los decesos ascendieron a 55.611, tras ser confirmadas 163 muertes más. Para encontrar una cifra más alta de positivos confirmados que la de este lunes, hay que remontarse al 23 de octubre pasado, cuando hubo 15.718 casos en plena primera ola del virus.

18:20 - Nueva York ofrecerá a partir del martes la vacuna para el COVID-19 a personas de 30 años o más, y la pondrá a disposición de cualquiera de más de 16 años el 6 de abril, anunció el lunes el gobernador Andrew Cuomo.

Nueva York, que la semana pasada redujo la edad para recibir la vacuna a 50 años, era uno de los pocos estados que no había establecido una fecha concreta para la inmunización universal desde que el presidente Joe Biden pidió alcanzar esa meta para el 1 de mayo .

La medida se conoce cuando hay un aumento de los casos de COVID-19 en Nueva York y la vecina Nueva Jersey, que ahora ocupan el primer y segundo lugar en nuevas infecciones per cápita entre los 50 estados, lo que subraya la presión para desplegar las vacunas lo más rápido posible.

Biden dijo el lunes que el 90% de todos los adultos en Estados Unidos podrán pedir la vacuna antes del 19 de abril.

17:30 Los funcionarios de salud en Canadá están deteniendo el lanzamiento de la vacuna Covid-19 de AstraZeneca Plc a personas menores de 55 años por temor a que pueda provocar coágulos de sangre en circunstancias excepcionales.

Las inyecciones de Astra se han suspendido en al menos cinco provincias, incluidas Ontario y Quebec, después de que el comité asesor de vacunas de la nación recomendara que las autoridades de salud pública hicieran una pausa para dárselas a personas menores de 55 años.

Joss Reimer, jefe del grupo de trabajo sobre vacunas de Manitoba, citó "un efecto secundario poco común pero muy grave" que se observa principalmente entre las mujeres jóvenes en Europa. "Por precaución, Manitoba recomendará que estas vacunas solo se utilicen en personas de 55 años o más en este momento", dijo a los periodistas el lunes en Winnipeg. "Esta es una pausa mientras esperamos más información".

Canadian Broadcasting Corp. fue la primera en informar la suspensión de la vacuna en Canadá.

La medida podría generar más dudas sobre la seguridad de la vacuna después de que surgieran preocupaciones en Europa sobre los posibles efectos secundarios. También es otro revés para el esfuerzo de vacunación del primer ministro Justin Trudeau, que es el segundo comienzo más lento entre las naciones del Grupo de los Siete. Solo el 1,8% de los residentes canadienses están completamente vacunados, en comparación con el 15,8% en los EE. UU., Según Vaccine Tracker de Bloomberg .

16:00 A dos semanas de las elecciones peruanas, los 18 candidatos presidenciales encabezan mítines con partidarios que se amontonan, mientras los contagios de Covid-19 alcanzan cifras alarmantes en el país.

Aunque el Jurado Nacional Electoral pidió en enero a los candidatos que evitaran organizar actos masivos mientras Perú enfrenta los embates de la segunda ola de la pandemia, ninguno ha atendido este llamado.

Los peruanos acudirán a las urnas este 11 de abril para elegir al sucesor del presidente interino Francisco Sagasti y renovar el Congreso de 130 miembros, mientras la pandemia no da tregua. En Perú se han contagiado más de 1.5 millones de personas, con más de 50.000 muertos.

En enero el expresidente Martín Vizcarra, quien ahora busca una banca en el Congreso, sugirió posponer para el 23 de mayo la votación por razones sanitarias, pero nadie apoyó su propuesta.

Hay 18 candidatos presidenciales en una campaña muy reñida, en la que ninguno supera el 15% en los sondeos, lo que vaticina una definición en segunda vuelta, prevista para el 6 de junio.

15:00 Inglaterra empieza desde este lunes a relajar sus férreas restricciones para contener la pandemia, dando luz verde a encuentros sociales al aire libre de hasta seis personas y a los deportes en el exterior.

Estas son las primeras medidas para regresar a la "interacción humana", como apuntan algunos ciudadanos, exhaustos por el confinamiento impuesto desde comienzo de año.

Se trata de un pequeño paso más en las calculadas acciones de desescalada detalladas por el Gobierno británico en su afán por sacar al país de la pandemia, que se iniciaron con la reapertura de los colegios el pasado 8 de marzo.

Desde hoy se permitirá a los ciudadanos juntarse otra vez en la calle -todavía no se autorizan los encuentros bajo techo-, bien entre dos hogares diferentes o hasta un máximo de seis individuos, incluso en jardines particulares.

Johnson ha urgido a la "cautela" ante el alarmante repunte de casos que se observa en la Europa continental y frente a la amenaza de las nuevas variantes del virus.

14:00 Diez regiones italianas, la mitad del país, se encuentran desde hoy en la llamada "zona roja", la de mayores restricciones, y así se mantendrán hasta el próximo sábado, cuando todo el país entrará en un confinamiento de tres días, los festivos nacionales de Semana Santa, para combatir la guerra contra el coronavirus.

El primer ministro italiano, Mario Draghi, ha mantenido este lunes una reunión con las autoridades regionales, en la que también han participado los ministros de Sanidad, Roberto Speranza, y de Asuntos Regionales, Mariastella Gelmini; además del responsable de gestionar la emergencia de coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, y el presidente de Protección Civil.

En la reunión, el primer ministro ha remarcado que solo a través de un colaboración estrecha entre el Estado y las regiones "se ganará esta batalla" y ha afirmado que "existe un compromiso común de garantizar no solo la seguridad y la salud, sino también la reanudación de la actividad económica".

El Estado hará todo lo posible para responder a las necesidades de las regiones, también en referencia al tema de la escasez de personal, ha añadido.

13:05 Tal como cada lunes, el Ministerio de Salud anunció cambios en el plan paso a paso, que implican que once comunas vuelven a cuarentena. Este jueves Puchuncaví, Casablanca, El Tabo, La Ligua, Malloa, Pelluhue, Santa Bárbara, Vitoria, Teodoro Schmidt, Pucón y Hualaihué retroceden a fase 1 este jueves, detalló la subsecretaria Paula Daza.

Además, vuelven a transición las comunas de María Elena, San Esteban, Peralillo y Bulnes, mientras que Guaitecas y Cabo de Hornos retroceden a preparación. Por el contrario, avanzan a preparación el lunes Huara, San Pedro de Atacama, Petorca y Palena.

En lo epidemiológico, el subsecretario Alberto Dougnac indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 7.247 nuevos contagios, lo que eleva a 984.484 los casos totales. Además, la autoridad lamentó el fallecimiento de 101 personas en el mismo período de tiempo, y aclaró que se confirmó el fallecimiento de otras 215 personas en los últimos 14 días, lo que implica que los decesos por Covid-19 suben a 23.070 total.



En relación a las pruebas de detección del virus, también en las últimas 24 horas se aplicaron 75.958 exámenes PCR, lo que significa que en total en el país se han realizado 11.121.171 tests a la fecha.

12:30 Las vacunas para el Covid-19 de Pfizer Inc y BioNTech SE y de Moderna Inc son muy eficaces y reducen el riesgo de infección en un 90% a las dos semanas de la segunda inyección en personal sanitario y los primeros participantes, según un estudio estadounidense publicado el lunes.

Los resultados de un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos sobre el uso de estas vacunas de ARN mensajero (ARNm) confirman lo observado en grandes ensayos clínicos controlados realizados antes de que recibieran las autorizaciones de uso de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos.

11:40 El canciller de México, Marcelo Ebrard, dijo el lunes que su país recibirá el jueves de Estados Unidos el remanente de los 2,7 millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca, parte de un acuerdo bilateral de préstamo, tras recibir 1,5 millones en las últimas horas.

10:45 India informó el lunes el mayor aumento diario de casos de coronavirus en cinco meses, en un momento en que la segunda ola de la enfermedad está siendo impulsada por el aumento de infecciones en el estado más rico del país, Maharastra. En total se reportaron 68.020 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, dijo el Ministerio de Salud. Fue el alza diaria más alta desde el 11 de octubre, según un recuento de Reuters.

India ha estado reportando un aumento de casos -por encima de la marca de 60.000- durante tres días consecutivos, aunque el aumento del lunes todavía es inferior al peak de septiembre de más de 90.000 casos por día.

El número total de casos desde que comenzó la epidemia hace un año superó los 12 millones, lo que convierte a India en el país más afectado del mundo fuera de Estados Unidos y Brasil. Algunos expertos creen que la cifra más real sería de más de 300 millones debido a pruebas insuficientes, aunque eso ha mejorado.

09:55 El Gobierno de Mario Draghi prevé que la economía italiana crezca un 4,1% este año y un 4,3% en 2022, dijeron a Reuters tres fuentes cercanas al asunto antes de la publicación oficial de las nuevas previsiones el mes que viene. La previsión para 2021 supone una fuerte revisión a la baja respecto al crecimiento del 6% que había previsto el Gobierno de Giuseppe Conte, quien abandonó el poder en enero, mientras que la proyección para el próximo año está por encima del objetivo de Conte del 3,8%.

Ambas previsiones se mantienen por encima de las de la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Italia, que actualmente prevén un crecimiento italiano inferior al 4% este año y el próximo. La economía italiana, que en 2020 se contrajo un 8,9%, en su mayor desplome desde la Segunda Guerra Mundial, sigue lidiando con los efectos de la pandemia del coronavirus. Gran parte del país está confinado para intentar controlar una tercera ola, con unos 20.000 nuevos contagios al día.

09:15 Las autoridades sanitarias del Reino Unido no registraron ayer domingo ningún fallecimiento de alguien contagiado de coronavirus en los últimos 28 días, según dio a conocer la BBC. Este hito implica que es el primer día en que no se registra un deceso por Covid-19 en seis meses.

08:35 La caída en la confianza del sector de servicios brasileño se aceleró en marzo hasta tocar su nivel más bajo desde junio del año pasado, mostró una encuesta el lunes, ya que la segunda ola de la pandemia de Covid-19 oscureció las perspectivas para empresas y consumidores.

El índice de confianza del sector servicios de la Fundación Getulio Vargas (FGV) cayó 5,6 puntos a 77,6 puntos en marzo, la tercera caída consecutiva y la más baja desde los 71,7 de junio. El índice se mantiene muy por encima del mínimo histórico de abril de 51,5, pero por otro lado sigue cayendo por debajo del nivel prepandémico de 94,4 de febrero del año pasado.

08:08 El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que el mundo enfrenta intensos temas de sostenibilidad de la deuda debido a que la crisis del coronavirus no ha sido debidamente entendida ni abordada, informó el Financial Times. "La respuesta al Covid y a los aspectos financieros (de la crisis) ha sido fragmentada, y las divisiones geopolíticas no están ayudando", dijo Guterres al FT.

Países como Brasil y Sudáfrica se han endeudado fuertemente con prestamistas domésticos en lugar de con inversores extranjeros, a tasas de interés mucho mayores que las disponibles para los países ricos, lo que hace que los peligros sean menos visibles que en crisis de deuda previas de los mercados emergentes, según Guterres. "Básicamente, ellos se están endeudando en el mercado interno, pero los vencimientos están bajando", dijo Guterres al FT. "Es una señal muy mala".

07:30 Las autoridades rusas han acordado con la empresa china Shenzhen Yuanxing Gene-tech la producción de 60 millones de dosis de la vacuna anticovid rusa Sputnik V en China, informó este lunes en un comunicado el Fondo de Inversiones Directas de Rusia (FIDR).

"El FIDR y una de las principales empresas de biotecnología de China, Shenzhen Yuanxing Gene-tech, han acordado cooperar para la producción de 60 millones de dosis de la primera vacuna registrada contra la covid en el mundo", indica el documento.

Además, el FIDR agrega que "el comienzo de la producción comercial se espera en mayo". Hasta ahora, la Sputnik V ha sido registrada en 57 países con una población total de 1.500 millones de personas. La Sputnik V tiene una eficacia del 91,6 % y un precio por dosis de menos de 10 dólares.

07:20 Un estudio conjunto de la OMS y China sobre los orígenes del COVID-19 dice que la transmisión del virus de murciélagos a humanos a través de otro animal es el escenario más probable y que una fuga de laboratorio es "extremadamente improbable", informó Associated Press. el lunes.

Los hallazgos fueron en gran parte los esperados y dejaron muchas preguntas sin respuesta, y el equipo propuso más investigaciones en todas las áreas, excepto en la hipótesis de fuga de laboratorio, agregó el informe.

07:00 España prorroga hasta el próximo 30 de abril la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados al espacio europeo Schengen, debido al Covid-19, según publica este lunes el diario oficial (BOE).

Por otro lado, se deja sin efecto la restricción temporal de acceso por vía terrestre al territorio de Gibraltar, colonia británica en el sur de España, a partir del 30 de marzo. Esta orden española responde a la recomendación del Consejo Europeo de 30 de junio sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la Unión Europea y el posible levantamiento de dichas limitaciones.

04:30 Johnson & Johnson acordó suministrar hasta 400 millones de dosis de su vacuna Covid-19 a la Unión Africana (UA) a partir del tercer trimestre de 2021, dijo el lunes la farmacéutica, mientras el continente lucha por inyectarse brazos y domesticar infecciones.

La unidad de J&J, Janssen Pharmaceutica NV, ha llegado a un acuerdo con African Vaccine Acquisition Trust (AVAT) para administrar 220 millones de dosis de su inyección de dosis única. AVAT podría solicitar 180 millones de dosis adicionales hasta 2022.

04:00 Inglaterra permite a partir de este lunes las reuniones al aire libre, incluido en jardines privados, de hasta seis personas o de dos hogares, así como los deportes en el exterior, en un nuevo paso de la desescalada comenzada el pasado 8 de marzo.

Entre otras medidas de suavización de las restricciones, también volverán a ser autorizadas las bodas con hasta seis personas, dentro de la hoja de ruta para salir del estricto confinamiento que Inglaterra vive desde el comienzo de este año y que mantiene cerrados, por ejemplo, todos los comercios no esenciales.

02:20 Millón y medio de vacunas anticovid de AstraZeneca, de un total de 2,7 millones que prestará Estados Unidos al Gobierno mexicano, llegaron este domingo al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) en un vuelo procedente de Chicago.

"México agradece al Gobierno del presidente (Joe) Biden su autorización a AstraZeneca para enviar 2,7 millones de dosis de vacunas fabricadas por esa empresa a nuestro país", manifestó el canciller mexicano, Marcelo Ebrard. México fue de los primeros países en iniciar la vacunación, el 24 de diciembre pasado, pero debido a retrasos en las entregas solo ha aplicado 6,85 millones de dosis, con 825.185 personas que han recibido esquemas completos de inmunización.

01:30 Las autoridades de Australia ordenaron este lunes el confinamiento durante tres días de unos 2,4 millones de habitantes de la ciudad de Brisbane, la tercera más poblada del país, tras acumular siete infecciones comunitarias de covid-19.

La jefa de gobierno del estado de Queensland, Annastacia Palaszczuk, reportó hoy en una rueda de prensa en Brisbane cuatro casos locales con la variante británica, al anunciar la medida antes de las vacaciones escolares de Semana Santa. "Se que esto supondrá algunas alteraciones en la vida de la gente, pero tenemos que hacer esto pronto. Ya hemos pasado por estos tres días antes. Si todos hacemos lo correcto, estoy segura que lo superaremos nuevamente", comentó.

00:00 El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció este domingo intercambiar parte de la producción petrolera del país caribeño por vacunas anticovid, en medio de una nueva ola de contagios y de las dificultades de su Gobierno para acceder a millonarios recursos congelados en el exterior.

"Venezuela tiene los barcos petroleros, tiene los clientes para que nos compren el petróleo y dedicaría una parte de su producción para garantizar todas las vacunas que necesita", dijo el mandatario durante el balance que hace cada semana de la lucha del país contra el Covid-19. "Petróleo por vacunas, estamos listos", insistió, pese a que no ofreció detalles de este plan que, aseveró, aprobó esta misma jornada.

18:30 La canciller alemana, Angela Merkel, amenazó con afirmar el control federal sobre las medidas para detener la pandemia de Covid-19, eligiendo una pelea legal que refleja la gravedad del último aumento de infecciones.

En un giro extraordinario de los acontecimientos, Merkel dijo que podría usar la ley federal para recuperar la iniciativa después de rescindir un bloqueo de amplio alcance para las vacaciones de Pascua en medio de una tormenta de críticas.

Expresó su exasperación por lo que describió como compromisos incumplidos por parte de los líderes de los 16 estados de Alemania, quienes tienen autoridad directa para implementar reglas de salud y seguridad en el sistema federal del país. Destacó a dos primeros ministros estatales de su Unión Demócrata Cristiana que son aliados personales.

"No podemos seguir así", dijo Merkel en una entrevista con la televisión ARD. "Nos reunimos cada cuatro semanas y luego seguimos de la misma manera que antes".

Lo que se necesita son toques de queda, restricciones de contacto más estrictas y reglas para que las personas trabajen desde casa, dijo.

"Estoy declarando un punto de inflexión, y tampoco he terminado de pensar en ello", dijo Merkel.

El jefe de gobierno de Europa con más años de servicio está atrapado entre el aumento de casos en Europa, el lanzamiento de vacunas detenido de la Unión Europea y la fatiga del encierro entre el público. Alemania informó más de 28.000 casos nuevos el sábado, más del triple del ritmo de la pandemia a principios de marzo.

En la entrevista, Merkel amenazó con la legislación federal para arrebatar parcialmente la política de salud pública a los estados, dando al gobierno federal control directo sobre la gestión de la pandemia. El vehículo sería la ley de control de enfermedades infecciosas de Alemania, dijo.

La canciller ha luchado en las últimas semanas para que los líderes estatales sigan su impulso de controles más estrictos para detener la creciente propagación del virus en todo el país, e incluso para cumplir con las mismas reglas que acordaron en sus reuniones.

17:00 México reportó el domingo 194 fallecidos relacionados al Covid-19, elevando la cifra total de muertos a 201.623, en momentos en que las autoridades han recomendado prudencia a la población ante una posible tercera ola de la pandemia del coronavirus tras el feriado por Semana Santa.

El brote surgido en China a fines de 2019 dejaba, además, 2.226.550 infectados conocidos, 1.783 más que en la víspera.

Sin embargo, las propias autoridades han reconocido que la afectación de la pandemia es mayor a la informada. De acuerdo a la más reciente actualización del exceso de mortalidad, la cifra de fallecidos sería mayor a 300.000, un 60% más que el número reportado.

16:00 El Grupo Farmacéutico Nacional de China (Sinopharm) deberá evaluar los resultados de los ensayos clínicos de fase III en el extranjero para decidir si su vacuna Covid-19 de dos inyecciones debe ir seguida de una dosis de refuerzo, dijo Zhang Yuntao, vicepresidente de China National Biotec Group (CNBG), una afiliada de Sinopharm.

Los reguladores y los desarrolladores de vacunas están analizando si las dosis de refuerzo son necesarias en medio de las preocupaciones de que las variantes emergentes del nuevo coronavirus podrían debilitar la protección de las vacunas diseñadas contra cepas más antiguas.

"Los resultados preliminares hasta ahora mostraron que la vacuna de refuerzo puede aumentar efectivamente el título de anticuerpos neutralizantes y la persistencia de anticuerpos, y también mejorar efectivamente la capacidad de la vacuna para resistir mutaciones", manifestó.

"¿Se necesita una vacuna de refuerzo? ¿Cuándo se administrará? La respuesta debería basarse en los resultados de los estudios clínicos de fase III futuros", dijo Zhang.

Los anticuerpos activados por dos productos de la vacuna Covid-19 de Sinopharm tienen un efecto neutralizador "bastante bueno" sobre las variantes encontradas en Gran Bretaña y Sudáfrica, así como en algunas otras, afirmó, citando los resultados de las pruebas de laboratorio con muestras de sangre tomadas de participantes de ensayos clínicos.

Las pruebas de laboratorio estaban en curso para las variantes encontradas en Brasil y Zimbabwe, dijo Zhang.

14:50 La UE no permitirá la exportación de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca mientras no se cubran las cantidades de suministro firmadas en los contratos.

"Mientras AstraZeneca no cumpla sus obligaciones, todo lo que se produzca en suelo europeo será distribuido a los europeos", ha afirmado el comisario del Mercado Interior, Thierry Breton, en declaraciones a la emisora RTL recogidas por Bloomberg. "Si hay excedentes, podrán ir a otros lugares", ha explicado.

AstraZeneca ha comprometido 70 millones de dosis para el segundo trimestre, ha recordado Breton, pero por el momento solo ha cubierto el 30% de esa cifra, mientras que ha cumplido con el 100% del suministro comprometido con Reino Unido.

La UE ha exportado aproximadamente el 40% de su producción, incluidas 20 millones de dosis que han partido hacia Reino Unido, ha explicado. Reino Unido, en cambio, no ha exportado vacunas. Breton ha asegurado que, si puede, la UE ayudará a Reino Unido cuando necesite dosis para administrar el segundo pinchazo en el plazo necesario.

13:00 El presidente ruso, Vladimir Putin, espera que Rusia alcance la inmunidad colectiva a finales del verano a medida que acelera el lanzamiento de la vacuna, dijo en una entrevista a la televisión estatal el domingo. Esto allanará el camino para una reducción significativa de las restricciones, dijo.

12:00 El Ministerio de Salud de Reino Unido ha confirmado este domingo 3.862 nuevos contagios de Covid-19 y 19 fallecimientos a causa de la enfermedad.

Con estos números, el cómputo total del país ha ascendido hasta las 4.333.042 personas contagiadas desde que comenzó la pandemia, mientras que 126.592 han fallecido por COVID-19 en total.

Las autoridades sanitarias británicas han detallado que 343 personas han requerido ser hospitalizadas a causa de la enfermedad en las últimas 24 horas. Hasta el momento, 4.560 personas permanecen ingresadas con COVID-19 en Reino Unido --una cifra que disminuye día a día--, mientras que 615 necesitan respiración mecánica.

En cuanto al avance del plan de vacunación británico, el Ministerio de Salud ha informado de que más de 30 millones de personas han recibido ya la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, mientras que más de 3,5 millones han sido inoculadas también con la segunda.

11:40 En un nuevo balance del avance del coronavirus en el país, el Ministerio de Salud informó 7.326 nuevos casos, 4.787 corresponden a personas sintomáticas y 1.684 no presentan síntomas, totalizando 977.243 casos. Además, se registraron 855 test PCR Positivo que no fueron notificados.

En cuanto a los decesos, se registraron 101 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 22.754 en el país desde el inicio de la pandemia.

A la fecha, 2.539 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 2.178 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 165 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre.

11:20 Mientras Italia busca acelerar su campaña de vacunación, el ministro de Salud, Roberto Speranza, dijo que confía en que el país verá una relajación de las restricciones durante el verano, según una entrevista publicada por Messaggero. Se espera que las actuales restricciones de tres niveles permanezcan vigentes hasta fines de abril, agregó Speranza.

Italia podrá administrar 300.000 dosis de vacuna Covid-19 por día para la próxima semana, informó Repubblica.

11:10 China había administrado más de 100 millones de dosis de vacunas Covid-19 hasta el 27 de marzo, dijo Mi Feng, portavoz de la Comisión Nacional de Salud, en una conferencia de prensa el domingo.

El NHC ha enviado grupos de trabajo a algunas provincias chinas para apoyar y orientar las vacunas a medida que la nación acelera sus esfuerzos de inoculación, dijo Mi. La cantidad diaria de dosis administradas ha superado los 3 millones desde que China comenzó a proporcionar actualizaciones diarias sobre los datos desde el 24 de marzo, según la agencia de noticias oficial Xinhua.

Wang Huaqing, experto del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, dijo que la protección de las vacunas chinas Covid-19 puede durar más de seis meses, aunque se necesitan más investigaciones sobre su eficacia.

11:00 Alemania puede verse presionada para imponer un bloqueo más duro a medida que la tasa de infección en la nación regrese a los niveles de enero. El tema estará al frente y al centro cuando la canciller Angela Merkel sea entrevistada en el programa Anne Will de la televisión estatal alemana el domingo por la noche.

El periódico Bild informó que una reunión de emergencia entre Merkel y los líderes estatales podría decidir qué curso de acción en los próximos días. Los casos alemanes superaron los 28.000 el sábado, más de tres veces la tasa a principios de mes, lo que subraya el desafío que enfrentan las autoridades mientras intentan frenar la propagación de la pandemia.

Las autoridades alemanas sanitarias han confirmado este domingo 17.176 casos de coronavirus y 90 fallecidos durante el último día, en un momento en que las autoridades se están planteando seriamente la posibilidad de declarar un "confinamiento duro" por el incremento descontrolado de la tasa de incidencia.

10:30 Panamá restringirá temporalmente desde el 31 de marzo el ingreso de personas que hayan permanecido o transitado por Sudamérica en los últimos 15 días, luego de detectar un caso de la variante brasileña del coronavirus, informó el sábado el Ministerio de Salud.

La dependencia agregó que sólo se permitirá el ingreso a panameños y residentes en el istmo que provengan de Sudamérica, siempre y cuando se sometan a una prueba para detectar el Covid-19 y una cuarentena obligatoria.

Desde el inicio de la pandemia, Panamá registra 353.497 casos de coronavirus y 6.090 muertes, según cifras oficiales.

09:00 La pandemia de coronavirus ha dejado casi 600.000 casos en el mundo durante las últimas 24 horas tras rebasar en la víspera la barrera de los 126 millones de contagios totales, según los datos recabados por la Universidad Johns Hopkins en la última actualización de su balance, este domingo.

El organismo ha indicado que durante el último día se han detectado 595.393 casos y 9.790 decesos, lo que sitúa los totales en 126.732.921 y 2.777.684, respectivamente, con 71,7 millones de personas recuperadas de la Covid-19.

Estados Unidos figura como el país más afectado en cifras totales, con 30,2 millones de casos y 548.828 muertos. Por detrás están Brasil, con 12,4 millones de contagios y 310.550 decesos, e India, con 11,9 millones y 161.552, respectivamente.

Por su parte, México es el tercer país en número de fallecidos, con 201.429, tras superar este jueves la barrera de los 200.000 decesos, si bien figura en decimotercer puesto en número de contagios a nivel global.

Francia, Rusia y Reino Unido se encuentran por encima de los cuatro millones de casos, mientras que entre los tres y los cuatro millones están Italia, España y Turquía. En la horquilla entre los dos y los tres millones están Alemania, Colombia, Argentina, México y Polonia.

08:30 Las autoridades alemanas sanitarias han confirmado este domingo más de 17.000 casos de coronavirus y 90 fallecidos durante el último día, en un momento en que las autoridades se están planteando seriamente la posibilidad de declarar un "confinamiento duro" por el incremento descontrolado de la tasa de incidencia.

El Instituto Robert Koch, el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha manifestado que durante las últimas 24 horas se han detectado 17.176 casos que, sumados a los decesos, conforman totales de 2.772.401 contagios y 75.870 decesos, respectivamente.

La mencionada tasa alcanza ya los 129,7 casos por cada 100.000 habitantes a siete días, cinco puntos más que el sábado y diez puntos por encima del viernes.

07:00 El Gobierno sudafricano ha anunciado este domingo su intención de poner en marcha una iniciativa para vacunar a cerca de 200.000 personas al día a mediados de mayo en todo el país, el más afectado por el coronavirus en todo el continente, ha indicado el ministtro de Salud, Zweli Mkhize.

A tal efecto, el Gobierno está instalando cerca de 2.000 centros para la administración de vacunas, según ha informado el propio ministro al 'Sunday Times'.

Esta decisión tiene lugar en medio de una falta de acceso a las vacunas en el país, cuyo gobierno tiene intención de inocular a dos terceras partes de la población este mismo año.

"Durante estas fases de vacunación en masa tendremos que inocular a unas 200.000 personas al día en todo el país, teniendo en cuenta las variaciones por las diferentes concentraciones de población", ha explicado el ministro.

05:00 Responsables de la UE tratarán este lunes en una reunión telemática la emisión de una Tarjeta Verde que identifique de forma segura a los ciudadanos que estén vacunados para facilitar así el turismo.

La propuesta, surgida del Gobierno austriaco, prevé que el documento sea a prueba de falsificaciones y que incluya además todas las pruebas de coronavirus e incluso si ha superado ya la enfermedad.

En la reunión se tratarán los requisitos que deberá cumplir el documento, según ha informado la agencia de noticias austriaca APA, que cita a la ministra de Turismo, Elisabeth Koestinger.

En la cita participan representantes de Alemania, Dinamarca, Francia, Italia, España, Portugal, Grecia, Eslovenia, Croacia, Chipre, Malta y Bulgaria, ha revelado el Ministerio de Agricultura, Regiones y Turismo austriaco.

23:00 Gran Bretaña espera recibir las primeras dosis de la vacuna Moderna Inc. fabricada en Estados Unidos en unas semanas, dijo un ministro del gobierno el domingo.

La llegada de la inyección se produce cuando la Unión Europea endurece las restricciones a las exportaciones y Gran Bretaña enfrenta una reducción significativa en los suministros en abril debido a un retraso en la entrega desde India.

"Esperamos que en abril llegue Moderna", dijo el secretario de Cultura Oliver Dowden al programa "Andrew Marr" de BBC Television.

20:00 El Ministerio de Sanidad afgano ha informado este domingo de la detección por primera vez en el país de la variante británica del coronavirus.

"Desgraciadamente hemos detectado siete casos positivos de la variante británica del virus de la COVID-19", ha informado un portavoz del Ministerio de Sanidad afgano, Ghulam Dastagir Nazari, en declaraciones a DPA

En concreto, los casos se han detectado en la provincia de Nangarhar, en el este del país, y los afectados han viajado recientemente al vecino Pakistán.

Ya se ha rastreado a 148 personas que han estado en contacto con los contagiados en los diez últimos días y se les ha instado a guardar cuarentena.

18:00 La Unión Europea bloqueará las exportaciones de vacunas contra el coronavirus de AstraZeneca Plc si la compañía no entrega las dosis compradas por la región a tiempo, según el comisionado de la UE a cargo de arreglar la campaña de vacunación del bloque.

"Mientras AstraZeneca no cumpla con sus obligaciones, todo lo que se produce en suelo europeo se distribuye a los europeos", dijo Thierry Breton, comisionado de mercados internos de la UE, en la radio RTL el domingo. "Si hay excedentes, se irán a otra parte".

La UE, que ha enfrentado escasez de vacunas mientras exporta dosis, ha sido criticada por su implementación mucho más lenta que en los EE. UU. Y el Reino Unido, que en su mayoría se han abstenido de exportar.

12:00 El Presidente de la República, Sebastián Piñera, estuvo presente en el balance diario que el Ministerio de Salud realiza sobre el avance del coronavirus en el país. En la oportunidad, el mandatario señaló que "sabemos que ha sido un año muy difícil y doloroso, y quiero serles muy honesto: los días y semanas que vienen también lo serán".

Además, Piñera se refirió al proceso de vacunación y aseguró que "pronto empezaremos a observar los efectos protectores".

Sobre las elecciones de abril, indicó que la decisión del Gobierno "será oportuna y priorizará la salud y la vida".

Tras las palabras del Presidente, el subsecretario de redes asistenciales, Alberto Dougnac, reportó que en las últimas 24 horas se notificaron 7.588 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 5.135 se presentaron con síntomas.

De esta forma, el total de casos a la fecha subió a 969.913, de los cuales 41.177 se mantienen activos.

Además se informaron de 66 fallecidos en la última jornada, por lo que los decesos por la pandemia llegaron a 22.653.

En la jornada, la positividad del país llegó a 9,35%, mientras que en la Región Metropolitana alcanzó el 8%.

19:00 Brasil registró el viernes un récord diario de 3.650 muertes por Covid-19, lo que eleva el total de víctimas fatales en el país a 307.112, informó el Ministerio de Salud .

La cifra del viernes supera la marca de 3.251 decesos del miércoles, que era el récord anterior para un período de 24 horas.

También fueron contabilizados el viernes 84.245 nuevos casos de coronavirus, según el ministerio, por lo que el total de infecciones confirmadas en el país llegan a 12,4 millones.

18:30 Un total de 143 muertes fueron reportadas en las últimas 24 horas en Argentina y 12.936 nuevos pacientes con coronavirus se confirmaron hoy, lo que marca un fuerte incremento en la subida de los casos diarios ante segunda ola.

Con estos números, hasta el momento y desde el inicio del brote suman 2.291.051 los contagiados y 55.235 las víctimas fatales.

De acuerdo al reporte del Ministerio de Salud de Argentina de este viernes, del total de casos, 2.064.479 son pacientes recuperados, 171.337 permanecían activos, y del total de decesos, 87 corresponden a hombres, y 56 a mujeres.

17:10 Sólo 36 países en el mundo no han comenzado aún a vacunar a sus ciudadanos debido a la falta de dosis, señaló hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien pidió la donación urgente de 10 millones de vacunas para asistir a esas naciones.

"Urjo a los países a que donen las dosis que puedan para cumplir los objetivos, y que las firmas fabricantes ayuden a asegurarlos", indicó Tedros en rueda de prensa, recordando que la OMS se ha fijado el reto de que todos los países hayan comenzado a vacunar en los 100 primeros días de 2021, al menos a grupos de riesgo.

El máximo responsable de la OMS recordó que sólo quedan dos semanas para que se cumpla ese plazo.

"Podemos resolver este problema, pero necesitamos 10 millones de dosis inmediatamente para que esos veinte países puedan empezar", insistió Tedros.

La OMS ha autorizado por ahora el uso de emergencia de las vacunas de Pfizer/BioNTech, AstraZeneca y Janssen, y estudia la posibilidad con otras cuatro (entre ellas Sinopharm, Sinovac y Moderna).

16:00 El Ministerio de Salud de Reino Unido ha confirmado este viernes 6.187 nuevos contagios de Covid-19 y 70 fallecimientos a causa de la enfermedad, unas cifras en línea con las constatadas estos días.

Con estos números, el cómputo global del país europeo ha ascendido hasta las 4.325.315 personas contagiadas desde que comenzó la pandemia, mientras que 126.515 han fallecido por Covid-19 en total.

En cuanto al avance del plan de vacunación británico, el Ministerio de Salud ha informado de que 29,3 millones de personas han recibido ya la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, mientras que más de tres millones han sido inoculadas también con la segunda.

15:20 Las autoridades alemanas han declarado a Francia como zona de alta incidencia por coronavirus y, por lo tanto, acreedora de las nuevas restricciones de viaje que obligarán a la entrega de una prueba negativa de coronavirus para los pasajeros que lleguen a Alemania desde ese país, según ha anunciado Instituto Robert Koch para enfermedades infecciosas, la agencia oficial del país para el seguimiento de la pandemia.

El ministro de Salud alemán, Jens Spahn, ha anunciado que la entrada en vigor de las pruebas obligatorias de coronavirus a los pasajeros de todos los vuelos que lleguen al país, y que en principio iban a comenzar este domingo, ha sido aplazada al martes para dar tiempo a completar los preparativos.

"Todo el país de Francia, incluidos todos los departamentos de ultramar, ahora se considera un área de alta incidencia", ha hecho saber la agencia en un comunicado publicado en su página web.

14:20 El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes que inició un ensayo clínico, con 12.000 voluntarios, para averiguar si las personas vacunadas contra el covid-19 pueden transmitir la enfermedad.

"En unos cinco meses, esperamos ser capaces de responder a una importante pregunta: si la gente que ha sido vacunada puede infectarse y no presentar síntomas, y si puede transmitir la enfermedad a otras personas", dijo el principal epidemiólogo del Gobierno estadounidense, Anthony Fauci, en una rueda de prensa.

El análisis también determinará si las vacunas limitan la cantidad de virus que permanece en la nariz y si reducen la posibilidad de contagio a otras personas con las que se tenga un contacto cercano.

Fauci explicó que el ensayo clínico empezó este jueves y que durará cinco meses. En él participarán 12.000 universitarios con edades comprendidas entre los 18 y 26 años de unas 20 universidades.

Los voluntarios se dividirán en dos grupos: 6.000 recibirán una vacuna inmediatamente y otros 6.000 cuatro meses después. A ambos se les inyectará el suero Moderna, que consta de dos dosis que deben ser administradas con 28 días de diferencia.

Los participantes en el ensayo tendrán que responder a una serie de preguntas en una aplicación del móvil, deberán hacerse un test de covid-19 todos los días y análisis de sangre cada poco tiempo.

Lo más importante, según Fauci, es que el estudio incluirá a otras 25.000 personas que han sido identificadas como "contactos cercanos" de los universitarios y que también deberán hacerse pruebas y análisis de sangre para ver si han contraído la enfermedad.

La participación de esas 25.000 personas permitirá analizar si hay una diferencia de contagio entre el grupo de estudiantes que se ha vacunado y el que aún no lo ha hecho.

El estudio está siendo financiado y supervisado por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alergias de EEUU que dirige Fauci.

12:00 Dos vacunas contra el Covid-19 desarrolladas por unidades de China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) han provisto un total combinado de 100 millones de dosis que se han distribuido en varias partes del mundo, dijo el viernes una empresa filial.

Más de 80 millones de dosis de las dos vacunas ya fueron administradas, dijo China National Biotec Group Company (CNBG) en redes sociales.

Sinopharm ha dicho que puede alcanzar una capacidad anual de 1.000 millones de dosis en 2021 y que buscará ampliar la manufactura a 3.000 millones de dosis por año, sin especificar el plazo para cumplir con ese objetivo.

Otra fabricante de vacunas de China, Sinovac Biotech, dijo el lunes que había suministrado 160 millones de dosis de su fórmula contra el Covid-19 a 18 países y regiones, incluyendo a China. De ese volumen, más de 70 millones ya fueron inoculadas.

Las tres vacunas, junto con una cuarta fórmula de CanSino Biologics Inc, han recibido la aprobación en China para uso general. Una quinta vacuna desarrollada por el Instituto de la Academia China de Ciencias de Microbiología ha obtenido luz verde para uso de emergencia.

11:08 Un nuevo máximo en los contagios diarios de Covid-19 reportó esta mañana el Ministerio de Salud, dando a conocer 7.626 nuevos casos en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde la llegada del coronavirus a Chile hace más de un año. Con esto, los infectados por el brote se elevan a 962.321 en total.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 63 personas en el mismo período de tiempo, lo que implica que los decesos de quienes han sufrido complicaciones luego de contagiarse suman 22.587 en todo el país.

También ayer se aplicaron 77.308 exámenes PCR, lo que significa que el total de test realizados desde marzo pasado ya asciende a 10.887.507 en total.

09:30 La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió hoy a los gobiernos que consideren a las tripulaciones aéreas y a los marineros como "trabajadores esenciales" y los incluyan entre los grupos prioritarios para recibir alguna de las vacunas disponibles contra el covid-19.

La recomendación tiene en cuenta el hecho de que el transporte aéreo y marítimo son actividades económicas esenciales que hacen posible los intercambios comerciales internacionales y la movilidad de las personas.

"El transporte aéreo y por mar depende de las tripulaciones y de los marineros. Ellos son trabajadores claves que cruzan todo el tiempo las fronteras, lo que puede implicar que algunos países les pidan presentar una prueba de que han sido vacunados para entrar", explica la OMS en una declaración.

08:30 La confianza industrial brasileña cayó por tercer mes consecutivo en marzo a su nivel más bajo desde agosto pasado, según mostró un sondeo, ya que una segunda ola de Covid-19 está desencadenando nuevas medidas de bloqueo en muchos Estados.

El índice de confianza industrial nacional de la Fundacao Getulio Vargas para marzo cayó 3,7 puntos a 104,2 ajustados estacionalmente desde 107,9 en febrero, el más bajo desde agosto de 2020 y un nuevo deslizamiento desde el máximo de 10 años de diciembre.

Ayer, el banco central revisó al alza su perspectiva 2021 para el sector en su informe trimestral de inflación. Ahora espera que la producción industrial crezca un 6,4% este año, frente al 5,1% de su último informe.

El principal impulsor será la fabricación, que espera crecer un 9,8% este año en comparación con su última previsión de 6,1%. Eso compensaría con creces el crecimiento revisado a la baja en los sectores de la construcción civil y la energía, dijo el banco central.

05:00 Reino Unido no tiene planes inmediatos de utilizar certificados Covid-19 para controlar la entrada a bares y otros lugares cuando se les permita reabrir para el comercio interior en mayo, dijo hoy el ministro de Vivienda, Robert Jenrick.

"Estamos considerando una amplia gama de cosas y haciéndolo con mucho cuidado; estamos investigando los problemas prácticos, las preocupaciones éticas y nos guiamos por la mejor opinión médica y científica ", dijo a Times Radio.

"Presentaremos el resultado de ese trabajo en las próximas semanas; no tenemos un plan inmediato para tomar acción", dijo, y agregó que las medidas no estarían en vigor el 17 de mayo, cuando se alivien aún más las restricciones.

02:45 Australia está considerando desviar las vacunas de su programa de inmunización a Papúa Nueva Guinea (PNG), donde el coronavirus amenaza con desencadenar un desastre humanitario.

Se espera que PNG reciba 588.000 dosis de vacuna para junio en el marco de la iniciativa COVAX para ayudar a los países más pobres, pero han surgido dudas sobre esos suministros dadas las nuevas restricciones impuestas en los países productores a medida que se propaga el virus.

La Unión Europea está implementando controles de exportación de vacunas más estrictos y aún no ha respondido a una solicitud australiana de que libere 1 millón de dosis de la vacuna de AstraZeneca que ha sido contratada para Australia para PNG.

India ha suspendido temporalmente todas las exportaciones importantes de la inyección de AstraZeneca realizada por el Serum Institute of India para satisfacer la demanda interna, lo que casi con seguridad retrasará las entregas a PNG.

20:00 Desde el sábado, el Gobierno argentino pondrá en marcha nuevas restricciones para detener el crecimiento de los contagios de coronavirus, en particular por vía del ingreso de argentinos provenientes del exterior con nuevas cepas, de más rápida diseminación y mayor letalidad.

Según indicaron fuentes gubernamentales a diario El Cronista, a partir de la medianoche del sábado quedarán suspendidos los vuelos hacia Brasil, Chile y México, y no se descarta disminuir la conectividad desde esos países, en la medida en que regresen los turistas y así evitar nuevamente quejas de varados.

19:30 Brasil, el país más azotado actualmente por la pandemia, sobrepasó este jueves los 100.000 contagios diarios de coronavirus, por lo que el total asciende ahora a 12.320.169.

Según el boletín del Ministerio de Salud, el país registró 100.158 casos y 2.777 muertos por covid-19 en un solo día, lo que ratifica el recrudecimiento de una crisis sanitaria que deja ya un total de 303.462 decesos en 13 meses.

En tan solo cuatro días Brasil superó varios trágicas marcas: el martes rompió el umbral de los 3.000 muertos diarios, el miércoles sobrepasó los 300.000 decesos acumulados y este jueves registró la mayor cantidad de infecciones diarias desde el comienzo de la pandemia.

18:50 India suspendió temporalmente las exportaciones del Serum Institute India (SII, por sus siglas en inglés), el mayor productor de vacunas en el mundo y el principal proveedor de dosis de Oxford-AstraZeneca y Novavax para el programa Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El objetivo es priorizar a la población local.

"Las entregas de vacunas Covid-19 a las economías de bajos ingresos que participan en el mecanismo Covax sufrirán retrasos a raíz de un contratiempo en la obtención de licencias de exportación para más dosis... producidas por el SII que se espera que se envíen en marzo y abril", alertó GAVI -la alianza de vacunas pública-privada que conforman la OMS, Unicef, el Banco Mundial y la Fundación de Bill y Melinda Gates, entre otros- a través de un comunicado. La medida podría extenderse por dos o tres meses, según informó el Financial Times.

Por otra parte, Unicef le conrmó a Reuters que "las entregas de vacunas Covid-19 a las economías de bajos ingresos que participan en el plan Covax probablemente enfrentarán retrasos". El SII se comprometió a producir 550 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca para Covax entre 2021 y 2022. Argentina tiene asignadas 2.275.200 dosis a través del mecanismo, el primer lote de 218.000 debería llegar en los próximos días.

17:50 La farmacéutica estadounidense Pfizer anunció este jueves que ha iniciado ensayos clínicos de su vacuna de coronavirus en niños de entre 6 meses a 11 años, un paso crucial para obtener el permiso de las agencias reguladoras para empezar a vacunar a menores y controlar la pandemia.

Los primeros participantes del ensayo clínico ya han recibido la inyección inicial de esta vacuna, que desarrolló Pfizer junto con la alemana BioNTech.

Pfizer, que se une así a la también estadounidense Moderna en las pruebas de la vacuna en menores, pretende en esta fase inicial del ensayo clínico contar con 144 niños, con la que quiere identificar la mejor dosis para tres grupos de edad: entre 6 meses y 2 años, entre 2 y 5 años y entre 5 y 11 años.

Los niños empezarán a recibir una dosis de 10 microgramos del suero para aumentarla progresivamente, según Pfizer, aunque los participantes también tienen la opción de elegir la dosis de 3 microgramos, en comparación con las dos dosis de 30 microgramos que reciben los adultos.

16:30 El Ministerio de Salud italiano ha confirmado este jueves el fallecimiento de otras 460 personas a causa del coronavirus, enfermedad de la que se han diagnosticado 23.696 nuevos casos en las últimas 24 horas.

En el último boletín de Protección Civil publicado este jueves se detalla una tasa de casos positivos del 6,7 por ciento. En total han fallecido a causa de la enfermedad 106.799 personas y se han contagiado 3.464.543, de los cuales se han recuperado 2.794.888. El número de casos activos está en 562.856.

15:00 El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha duplicado el objetivo de vacunas contra el coronavirus que se había marcado como objetivo para sus primeros cien días en la Casa Blanca y espera que se suministren al menos 200 millones de dosis.

Biden, que ha concedido su primera rueda de prensa desde que llegó al poder, ha recordado que a principios de diciembre se había marcado como objetivo alcanzar 100 millones de vacunas en estos primeros cien días. "Lo conseguimos la pasada semana, en el día 58", ha indicado.

14:04 A partir de este sábado 28 de marzo, toda la Región Metropolitana estará en cuarentena total. Así lo anunció la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, que precisó que las comunas de Paine, Recoleta, Lampa, Lo Barnechea, Providencia, Til-til, Conchalí, Quilicura, Vitacura, Las Condes, Alhué, Huechuraba, Colina y San José de Maipo vuelven a fase 1.

Adicionalmente, vuelven también a cuarentena Antofagasta, Diego de Almagro, Los Vilos, Combarbalá, Ovalle, Llay Llay, Cartagena, Olmué, Litueche, Placilla, Santa Cruz, San Vicente, Molina, Teno, Negrete, Melipeuco y Gorbea. Además, retroceden a transición Alto del Carmen, Santa María, Papudo, Río Claro, Hualañé, Curepto y Curaco de Vélez. Por el contrario, avanzan a preparación Paredones, Lolol y Ninhue.

En el plano epidemiológico, el Minsal anunció que en las últimas 24 horas se reportaron 7.023 nuevos contagios, lo que eleva a 954.762 las infecciones totales. En el mismo período de tiempo se sumaron 122 fallecidos, lo que implica que ya van 22.524 los decesos a nivel nacional.

El ministro Jaime Bellolio anunció que toda persona que entre al país deberá trasladarse a un hotel de tránsito por cinco días, para hacer cuarentena y aplicarse un PCR. Las personas deberán cubrir los costos asociados a estos cinco días, a excepción de quienes hayan iniciado su viaje antes del 27 de marzo, que no deberán pagar por la estadía pero sí realizarla.

12:25 Brasil espera vacunar a un millón de personas por día contra el Covid-19 dentro de unos 40 días, afirmó el jueves el ministro de Economía, Paulo Guedes, agregando que las compañías también pueden comprar las inyecciones en el extranjero.

En un testimonio en línea ante una comisión del Congreso sobre el Covid-19, Guedes también dijo que el gobierno podría reactivar una medida que da a los sectores golpeados por la pandemia períodos de gracia extendidos para el pago de deuda.

12:10 En medio de la llegada a cuentagotas de las vacunas contra el Covid-19, la escasez de equipos médicos y hospitales saturados de enfermos, Perú registró un récord de 11.260 contagios diarios, en su peor momento de la segunda ola de la pandemia.

El total de casos confirmados de coronavirus ascendió a 1.492.519 y los fallecidos por la enfermedad a 50.656 -182 más frente al día de registro previo-, refirió un reporte del Ministerio de Salud emitido la noche del miércoles.

El primer caso de coronavirus en Perú apareció en marzo del año pasado y el número de contagios llegó a su peak el 16 de agosto, con 10.143 infectados, según datos oficiales.

El Gobierno dijo en la víspera que un 40% de los casos reportados con coronavirus en Lima, la capital de Perú, tiene como origen la variante brasileña que ingresó a inicios del año por la zona del Amazonas al norte-este del país.

11:50 La producción mundial de vehículos cayó el pasado año un 16 % hasta menos de 77,62 millones de unidades, con lo que retrocedió a los niveles de 2010, anunció este jueves la Organización Internacional de Fabricantes de Automóviles (OICA).

La de 2020 fue "la peor crisis" que ha sufrido el sector y llegó después de un descenso del 5,2 % en 2019 que habían puesto fin a un ciclo de diez años de crecimiento consecutivo, destacó en un comunicado el presidente de la OICA, Fu Bingfeng.

El retroceso del pasado ejercicio fue muy desigual entre las diferentes zonas del mundo, puesto que Asia, y muy particularmente China, resistieron mejor a ese movimiento bajista.

En el continente asiático, que representó un 57 % de la producción global, la baja se limitó al 10 %. Y en China, el país afectado en primer lugar por la epidemia de coronavirus, a solo el 2 % (con 25,2 millones).

08:40 Los líderes de la Unión Europea (UE) se reúnen para discutir un camino coordinado para salir de la pandemia, a medida que las infecciones aumentan nuevamente en muchos de sus países, buscando un acuerdo sobre cómo aumentar el suministro de vacunas después de un débil comienzo de la inoculación.

Antes de la cumbre, el presidente francés, Emmanuel Macron, expresó la frustración por los lanzamientos de vacunas que están muy por detrás de los de Gran Bretaña y Estados Unidos, reconociendo que los líderes europeos habían sido demasiado tímidos.

Hasta el 23 de marzo, Gran Bretaña había administrado casi 46 vacunas por cada 100 personas, mientras que el bloque había administrado 13,8 inyecciones por cada 100 personas, según datos públicos compilados por el sitio web Our World In Data.

El lento despliegue de Europa ha llevado a una disputa con Gran Bretaña, que ha importado al menos 11 millones de dosis fabricadas en la UE. Gran Bretaña dice que hizo un mejor trabajo negociando con los fabricantes y organizando las cadenas de suministro. La UE dice que debería compartir más.

07:20 Los vecinos y socios comerciales de Brasil están tomando medidas para limitar el contacto con el país más grande de América del Sur. El temor es que el progreso que muchas naciones de la región han logrado contra la pandemia pueda ser revertido por nuevas olas de infección de Brasil, cuya pandemia fuera de control está incubando nuevas cepas virulentas que preocupan a los expertos médicos de todo el mundo.

Bolsonaro, quien contrajo Covid-19 el año pasado y usa una mascarilla sólo esporádicamente, ha minimizado repetidamente la crisis, incluso cuando su país ha contabilizado más de 12 millones de infecciones y casi 300 mil muertes, solo por detrás de Estados Unidos. Además, se ha opuesto a los encierros y ha promocionado tratamientos no probados como el fármaco antipalúdico hidroxicloroquina.

A principios de marzo, el gobierno de Chile ordenó que todos los visitantes de Brasil fueran llevados a hoteles de cuarentena administrados por el Estado para realizar exámenes PCR, y se los mantuviera allí si daban positivo. Esas reglas se endurecieron la semana pasada para imponer una estadía obligatoria de 72 horas en un hotel de tránsito incluso con una prueba negativa.

Incluso Venezuela, devastada por la crisis, tiene mucho que decir. El domingo, el presidente Nicolás Maduro calificó a Brasil como "la peor amenaza del mundo en términos del coronavirus" y reprendió a su líder, Jair Bolsonaro, por su "actitud irresponsable".

06:05 Los líderes de la Unión Europea (UE) discutirán cómo asegurarse de que se fabriquen más vacunas en suelo europeo, ya que los problemas de suministro del bloque tienen más que ver con la falta de capacidad de producción que con los pedidos insuficientes, dijo la canciller alemana, Angela Merkel.

"Los sitios de producción británicos están fabricando para Gran Bretaña y Estados Unidos no exporta, por lo que dependemos de lo que podemos hacer en Europa", dijo a los legisladores antes de la cumbre de líderes de la UE.

"Tenemos que asumir que el virus, con sus mutaciones, puede seguir presente mucho tiempo en el futuro, por lo que la pregunta va mucho más allá de este año", agregó.

Además, habrá que trabajar más para garantizar que el resto del mundo reciba vacunas, ya que de lo contrario seguirán apareciendo nuevas mutaciones, algunas de las cuales podrían resultar resistentes a las vacunas, advirtió Merkel.

05:45 Alemania extendió su programa de ayuda de liquidez para las empresas afectadas por la pandemia hasta finales de este año, mientras la economía más grande de Europa sigue luchando por contener una tercera ola de infecciones.

El gobierno además decidió elevar el límite superior para los préstamos en el programa de emergencia a un máximo de US$ 2,1 millones a partir del 1 de abril, para ayudar también a las empresas más grandes, dijeron los ministerios de Economía y Finanzas en un comunicado conjunto con el banco estatal KfW.

El programa de préstamos especiales se puso en marcha en marzo de 2020 y hasta ahora ha canalizado ayudas de liquidez por un total de US$ 58 mil millones a empresas principalmente pequeñas y medianas.

05:00 Hoy comenzó a regir la cuarentena total anunciada el lunespara cerca de 14 millones de personas en Chile. Además, se suspenderá el permiso de desplazamiento individual durante este fin de semana.

Un aumento de 17% en la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional se registró en la última semana, mientras que en los últimos 14 días, la cifra fue de un 36%, informó el lunes el ministro de Salud, Enrique Paris, durante el balance de la situación de coronavirus en el país.

Por eso, a partir de hoy retroceden a fase 1 del Plan Paso a Paso (cuarentena): Illapel (Región de Coquimbo); Cabildo, Limache, La Cruz, La Calera (Región de Valparaíso); Cerro Navia, Maipú, Lo Espejo, La Reina, Macul, San Joaquín, El Monte, Melipilla, Estación Central, San Pedro, Peñalolén, La Pintana, Independencia, Puente Alto, Ñuñoa, San Bernardo, Pirque, Pedro Aguirre Cerda, Pudahuel, La Granja, Peñaflor (Región Metropolitana); Olivar, Graneros, Rancagua (Región de O'Higgins); Rauco, San Javier, Yerbas Buenas, San Clemente, Maule (Región del Maule); San Carlos, Pinto, Quillón (Región de Ñuble); Santa Juana, Laja, Yumbel (Región del Biobío); Puyehue y Quinchao (Región de Los Lagos).

Además, se anunció que la banda horaria Elige Vivir Sano -para realizar deporte al aire libre- se extenderá desde las 06:00 hasta las 09:00 horas sólo durante los fines de semana y festivos. Para el resto de la semana, se mantiene entre las 07:00 y las 08:30 horas.

04:25 El mundo debería volver a la normalidad para finales de 2022 con la ayuda de las vacunas, dijo Bill Gates esta mañana en una entrevista para el periódico polaco Gazeta Wyborcza y la cadena de televisión TVN24.

"Es una tragedia increíble", dijo sobre la pandemia, y agregó que la única buena noticia fue el acceso a las vacunas.

Gates, a través de su fundación filantrópica Bill y Melinda Gates Foundation, comprometió al menos US$ 175 millones para la respuesta global a la pandemia. Eso incluye apoyo para algunos fabricantes de vacunas, diagnósticos y tratamientos potenciales.

00:00 AstraZeneca dijo en un nuevo análisis de su ensayo en Estados Unidos. que su vacuna fue 76% efectiva, sólo un poco más baja que el nivel informado en un informe anterior (79%) esta semana, criticado por usar datos obsoletos.

Los datos provisionales publicados el lunes no incluyeron infecciones más recientes, lo que provocó una reprimenda pública por parte de los funcionarios de salud de EE.UU.

La pequeña revisión de la tasa de eficacia contribuirá en gran medida a que la vacuna vuelva a encarrilarse para obtener la autorización de uso de emergencia en aquel país, que planea solicitar en las próximas semanas.

AstraZeneca también reiteró que la inyección, desarrollada con la Universidad de Oxford, fue 100% efectiva contra formas graves o críticas de la enfermedad. Entre los todos participantes del ensayo que recibieron el placebo sólo hubo ocho casos graves.

18:00 La canciller de Alemania, Angela Merkel dio marcha atrás al confinamiento estricto de cinco días anunciado para Semana Santa, tras las críticas recibidas en las últimas horas por la falta de claridad sobre los elementos claves de dicho plan, un "error" que ha asumido -dijo- a título personal. Apenas 24 horas después del primer anuncio, que llegó tras una reunión maratoniana, Merkel ha confirmado inicialmente el cambio en un encuentro convocado de urgencia este miércoles con los principales responsables políticos de los estados federados.

Poco después, ha comparecido ante el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento. "La idea de un cierre en Semana Santa se concibió con la mejor de las intenciones, porque sin duda tenemos que reducir y revertir la tercera ola de la pandemia. Sin embargo, la idea fue un error", ha admitido Merkel, al reconocer la "incertidumbre" que el plan ha generado.

17:50 Brasil superó este miércoles las 300.000 muertes por la pandemia del covid-19 desde que registró su primer caso, hace casi trece meses, el 26 de febrero de 2020, informó este miércoles el consorcio de medios de comunicación que utiliza una estadística paralela a la del Ministerio de Salud.

El país registró 300.015 fallecidos hacia las 16.24 hora local de este miércoles, según el consorcio, que recoge directamente los datos de decesos y contagios en las secretarías de Salud de los 27 estados del país.

Mientras que el país necesitó de casi once meses para sumar las 200.000 primeras muertes, las otras 100.000 fueron contabilizadas en solo dos meses y medio.

15:30 Estados Unidos superó los 30 millones de casos de coronavirus el miércoles, según un recuento de Reuters, mientras los estados aceleraban el proceso de vacunación reduciendo los límites de edad.

Las autoridades de salud se apresuran a vacunar ante el primer repunte semanal de nuevos casos desde enero. En contra del consejo de los expertos en salud, varios estados han levantado la obligación de usar mascarillas y también se han propagado más variantes infecciosas por todo el país.

Aunque los casos tienen una tendencia mayor en 30 de los 50 estados en comparación con la semana anterior, los funcionarios de salud esperan que las vacunas eviten un aumento de las muertes. Estados Unidos ha perdido un total de 544.000 vidas a causa del virus.

13:30 El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo el lunes que el Gobierno buscará tener más coordinación con los gobernadores estatales para combatir la pandemia de coronavirus.

Tras una reunión con gobernadores estatales, el presidente de extrema derecha dijo que sostendrá encuentros semanales para discutir las medidas contra el Covid, como parte de una comisión recientemente formada.

El anuncio de Bolsonaro se produce un día después de que Brasil reportara un récord de 3.000 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas.

12:50 Las mujeres mayores de 40 y 50 años parecen tener más riesgo de condiciones persistentes tras ser dadas de alta de una hospitalización por Covid-19 y muchas sufren síntomas como fatiga, complicaciones de respiración y disfunciones cognitivas, indicaron el miércoles dos estudios en Reino Unido.

Un estudio halló que cinco meses después de dejar el hospital, las pacientes de Covid-19 blancas de mediana edad que tenían otras enfermedades previas como diabetes, problemas cardíacos o pulmonares, eran más propensas a reportar síntomas persistentes del coronavirus.

"Nuestro estudio encuentra que quienes tienen los síntomas prolongados más severos tienden a ser mujeres blancas de aproximadamente 40 a 60 años que tienen al menos dos condiciones de salud crónicas", dijo Chris Brightling, profesor de medicina respiratoria en la Universidad de Leicester, quien codirigió el estudio conocido como PHOSP-Covid.

12:00 Brasil tiene "buenas perspectivas" de recibir excedentes de vacunas para el Covid-19 de Estados Unidos, pero esas dosis solo aparecerán "lentamente" dadas las prioridades estadounidenses, dijo el miércoles el canciller Ernesto Araujo.

En una audiencia del Congreso sobre los esfuerzos para obtener vacunas para frenar el brote de coronavirus en Brasil, Araujo dijo que los países productores de vacunas como Estados Unidos, India y China tenían una legislación que restringe las exportaciones de inyecciones e ingredientes activos.

11:03 Por segundo día consecutivo, los casos de Covid-19 se mantuvieron por debajo de los 5.000 en Chile. El Ministerio de Salud reportó 4.826 nuevos contagios en las últimas 24 horas, lo que eleva a 947.783 las infecciones totales.

Además, la autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 18 personas en el mismo período de tiempo, lo que implica que los decesos de quienes han enfermado tras contagiarse de coronavirus suman 22.402 a la fecha.

La cantidad de exámenes PCR aplicados también ayer bajó a 39.770, con lo cual el número de tests que se han realizado durante la pandemia asciende a 10.739.277 en total.

10:00 Polonia informó el miércoles su mayor número de nuevas infecciones por Covid-19 desde el inicio de la pandemia, cuando una tercera ola del virus se propaga por Europa central.

El Ministerio de Salud dijo que había registrado 29.978 nuevos casos en las últimas 24 horas, superando el peak anterior observado a principios de noviembre. Se informaron 575 muertes más, la cifra diaria más alta hasta ahora en 2021.

El aumento ha sido impulsado por la propagación de la variante B.1.1.7 más infecciosa detectada por primera vez en el Reino Unido, y el gobierno polaco recibió críticas por flexibilizar las restricciones en febrero cuando la variante ya estaba circulando.

El gobierno reafirmó las restricciones el sábado en un intento por recuperar el control de la situación. El jueves se anunciarán más medidas.

09:00 Ucrania ha registrado un número récord de muertes por Covid-19 por segundo día consecutivo mientras los funcionarios luchan con el escepticismo de las vacunas y los desafíos que enfrenta el sistema de salud pública.

Maksym Stepanov, el ministro de Salud del país, pidió a los ucranianos que se tomen en serio las pautas sobre el coronavirus, ya que informó de 342 muertes por la enfermedad durante las 24 horas anteriores, luego de 333 muertes el día anterior. Mientras tanto, se registraron más de 14.000 casos nuevos.

"Mantener la distancia, usar una máscara e higiene de manos salvan vidas", escribió Stepanov en una publicación de Facebook, instando a los ciudadanos a "¡cuidarse a sí mismo y a su familia!"

07:00 Esta mañana aterrizaron 187.200 mil nuevas dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech en el Aeropuerto de Santiago para continuar con el plan de vacunación en Chile.

A la fecha se ha inmunizado con la primera dosis a casi seis millones de chilenos, y se han administrado casi nueve millones de dosis. Con la llegada del nuevo cargamento, el país suma un total de 1.284.075 dosis recibidas de la vacuna Pfizer-BioNTech.

Durante el primer trimestre de este año, se espera vacunar alrededor de 5 millones de personas y alcanzar el 80% de la población -alrededor de 15 millones de personas- a finales del primer semestre de 2021, priorizando al personal de salud, personas con comorbilidades, residentes en Centros de Larga Estadía, mayores de 65 años, personal de la educación y personal crítico de la administración del Estado.

06:40 Una avalancha de nuevos pedidos en previsión de una flexibilización de las restricciones derivadas de la pandemia provocó un repunte mucho más fuerte de lo esperado para las empresas británicas en marzo, según mostró un sondeo empresarial esta mañana.

El índice de gerentes de compras compuesto IHS Markit / CIPS UK Flash subió a un máximo de siete meses de 56,6 en marzo, desde 49,6 en febrero. La economía británica se contrajo un 10% el año pasado, su mayor declive en más de 300 años, y a principios de este mes los pronosticadores del presupuesto del gobierno predijeron que tomaría hasta mediados del próximo año para recuperar su tamaño previo a la pandemia.

La confianza entre las empresas británicas se vio reforzada por el rápido lanzamiento de las vacunas en Reino Unido, un factor detrás del primer aumento en el empleo desde el inicio de la pandemia, mostró la encuesta.

"El aumento de la actividad empresarial es mucho más fuerte de lo que esperaban los economistas, y apunta a una modesta contracción del PIB durante el primer trimestre", dijo Chris Williamson, economista jefe de negocios de IHS Markit.

06:00 El primer ministro italiano, Mario Draghi, dijo esta mañana que le gustaría que las escuelas del país comenzaran a reabrir después de las vacaciones de Pascua, en un contexto en que el gobierno busca revertir las restricciones relacionadas con el Covid-19.

En un discurso ante el parlamento, Draghi dijo que la campaña de vacunación estaba ganando velocidad, pero reiteró que la Unión Europea necesitaba aplicar restricciones a las exportaciones de las empresas farmacéuticas que no habían respetado los compromisos de suministro de vacunas.

"Mientras continúa la campaña de vacunación, es bueno empezar a pensar y planificar las reaperturas. Estamos observando atentamente los datos sobre infecciones, y, si la situación epidemiológica lo permite, comenzaremos a reabrir las escuelas en primer lugar ", dijo Draghi.

04:40 India ha detectado una nueva "variante doble mutante" del coronavirus, informó esta mañana el Ministerio de Salud, lo que aumenta la preocupación mientras el gobierno lucha con el recuento más alto de nuevas infecciones y muertes diarias en lo que va del año.

La secuenciación del genoma y el análisis de muestras del Estado de Maharashtra encontraron mutaciones en el virus que no coinciden con las "variantes de preocupación" (COV) previamente catalogadas, dijo el ministerio en un comunicado, agregando que no está claro si la nueva variante está provocando un aumento en los contagios.

"Aunque se han encontrado COV y una nueva variante doble mutante, estos no se han detectado en cantidades suficientes para establecer una relación directa o explicar el rápido aumento de casos en algunos Estados", señaló el comunicado.

Hoy India informó 47,262 nuevas infecciones y 275 muertes en las últimas 24 horas, la mayor cantidad en lo que va del año, elevando su recuento general a 11,7 millones de contagios y 160,441 fallecimientos.

00:00 Las autoridades de Hong Kong detuvieron el uso de la vacuna desarrollada por BioNTech citando supuestos empaques defectuosos, en una medida que desencadenó confusión en los centros de inoculación de la ciudad.

El personal de los centros de vacunación rechazó a las personas que recibirían la vacuna BioNTech, y para aumentar la confusión, los informes de los medios locales dijeron que un médico fue reprendido por promover la vacuna BioNTech -que ha mostrado una mayor aceptación desde su lanzamiento- sobre la de Sinovac.

"Como medida de precaución, BioNTech solicitó la suspensión" de sus vacunas en Hong Kong hasta que se complete una investigación, dijo la directora de salud de la ciudad, Constance Chan, en una conferencia de prensa.

La ciudad comenzó a vacunar a los residentes con dosis de Sinovac en febrero y comenzó a ofrecer la desarrollada por BioNTech en marzo. Durante la semana pasada, más del doble de las personas reservó la vacuna BioNTech en comparación con Sinovac, según cifras del gobierno. Chan dijo que el gobierno se había puesto en contacto con el distribuidor, luego de encontrar algunos casos de grietas en los envases y manchas en algunos frascos.

19:30 El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que el reciente aumento de muertes y casos de Covid-19 son "tendencias verdaderamente preocupantes".

Hablando en un evento virtual de la Organización Mundial del Comercio , Tedros instó a las naciones a renunciar a los derechos de propiedad intelectual de las vacunas como una "solución de mediano a largo plazo" para ayudar a los países en desarrollo a fabricar sus propias inyecciones.

17:40 Argentina informó hoy 9.405 nuevos casos nuevos de coronavirus, con lo que los afectados totales ascienden a 2.261.577. De esta forma, el país se encuentra en el duodécimo lugar en el ranking global de naciones con más infectados, detrás de Colombia, que acumula 2.342.278 positivos.

El reporte del Ministerio de Salud consignó, por otra parte, 153 nuevos decesos por coronavirus y, con un total de 54.823 fallecidos, el país se ubicó en el puesto 13° en cantidad total de muertos en el mundo por detrás también de Colombia, que acumula 62.148 decesos.

14:30 Pfizer comenzó un ensayo clínico de etapa inicial en Estados Unidos de una terapia oral anti Covid-19 que podría ser recetada a los pacientes con las primeras señales de la infección, dijo el martes la compañía.

La farmacéutica, que desarrolló la primera vacuna contra el Covid-19 autorizada en Estados Unidos junto a su socia alemana BioNTech SA, dijo que su candidata a antiviral mostró en los estudios de laboratorio una actividad potente contra el CoV-2, el virus que causa la enfermedad.

La candidata de Pfizer, llamada PF-07321332, es un inhibidor de peptidasas que evita que el virus se replique en las células.

Los inhibidores de peptidasas han sido efectivos para tratar otros patógenos virales como el VIH o la hepatitis C, ambos por sí mismos o con su propia combinación de otros antivirales, dijo la compañía.

Pfizer cree que esta clase de moléculas puede proveer tratamientos que serán bien tolerados ante el Covid-19, ya que actualmente está promocionando terapias que trabajan con estas mismas tecnologías y que no han reportado problemas de seguridad.

La farmacéutica también está estudiando una candidata antiviral administrada por vía intravenosa, que se encuentra etapa inicial de pruebas clínicas entre voluntarios hospitalizados por COVID-19.

"Juntas (la terapia oral y la vía intravenosa) tienen el potencial de crear un paradigma de tratamientos de principio a fin que complementan la vacunación en casos en que de todas formas se manifiesta la enfermedad", dijo el presidente de información médica de Pfizer, Mikael Dolsten, en un comunicado.

La candidata de Pfizer está por detrás de otras dos terapias antivirales que están en ensayos de media etapa; la primera desarrollada por Merck & Co y Ridgeback Bio; y la segunda por Roche Holding y Atea Pharmaceuticals.

13:00 El coronavirus continúa aumentando "peligrosamente" en todo Brasil, advirtió el martes la directora regional de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, quien instó a todos los brasileños a adoptar medidas preventivas para detener la propagación.

"Desafortunadamente, la terrible situación en Brasil también está afectando a los países vecinos", dijo Etienne en una sesión informativa. Agregó que los casos han aumentado en los estados de Bolívar y Amazonas de Venezuela, y en las regiones fronterizas de Perú y Bolivia.

"El virus COVID-19 no está retrocediendo, ni la pandemia está comenzando a desaparecer", aseguró Etienne.

11:17 Una baja reportaron los contagios de Covid-19 en las últimas 24 horas, de acuerdo a lo reportado por el Ministerio de Salud. La cartera informó de 4.948 casos nuevos en dicho período, lo que eleva a 942.958 las infecciones a nivel nacional.

En relación a los fallecidos, la autoridad sanitaria señaló que se registraron 25 decesos en el mismo período de tiempo, lo que implica que en Chile 22.384 personas han muerto luego de contraer la enfermedad.

El número de test PCR aplicados también en las últimas 24 horas llegó a 54.615, lo que significa que un total de 10.699.507 exámenes han sido aplicados en todo el país hasta la fecha.

10:40 La economía española probablemente se contraerá un 0,4% este trimestre, tras dos trimestres consecutivos de recuperación, debido a las restricciones impuestas para hacer frente a la tercera oleada de infecciones del Covid-19, dijo el martes el Banco de España al rebajar su previsión de crecimiento para todo el año.

Tras una caída récord del 11% en el Producto Interno Bruto el año pasado, el banco central espera que el PIB se expanda entre el 3,2% y el 7,5% este año, con su escenario central apuntando a un crecimiento del 6%, por debajo del 6,8% proyectado en diciembre.

Para el primer trimestre, la previsión del Banco de España (BdE) oscila entre una contracción del 0,9% y una expansión del 0,4% respecto a los tres meses anteriores, en los que España creció un 0,4%, superando las expectativas. Su escenario central es una contracción del 0,4%.

10:10 El déficit de cuenta corriente de Estados Unidos saltó a un máximo de 12 años en 2020, ante la disrupción provocada por la pandemia del Covid-19 en el flujo de bienes y servicios.

El Departamento de Comercio dijo el martes que el déficit de cuenta corriente, que mide el flujo de bienes, servicios e inversiones hacia y desde el país, se amplió un 34,8% a US$ 647.200 millones el año pasado, el mayor saldo negativo desde 2008.

La brecha en la cuenta corriente representó un 3,1% del Producto Interno Bruto el año pasado, también el mayor saldo negativo desde 2008 y tras el alza de 2,2% de 2019.

Las exportaciones de bienes y servicios y los ingresos recibidos de residentes extranjeros cayeron US$ 578.300 millones a US$ 3,23 billones en 2020. Las importaciones de bienes y servicios y los ingresos pagados a residentes extranjeros bajaron en US$ 411.300 millones, a US$ 3,87 billones.

09:23 La principal negociadora de vacunas de la Comisión Europea, Sandra Gallina, dijo el martes que la Unión Europea utilizará todos los medios disponibles para asegurar la vacuna Covid-19 producida por AstraZeneca.

Si bien no dio más detalles sobre qué herramientas se usarán, la jefa la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, ha amenazado con endurecer los controles de exportación de los fabricantes de medicamentos que no cumplan con sus contratos de suministro con el bloque. AstraZeneca dijo más temprano en el mes que su objetivo sería entregar a la UE 100 millones de vacunas para fines de junio, tres veces menos de lo que se había comprometido por contrato.

"Tenemos la intención de tomar medidas", dijo Gallina a los europarlamentarios, al tiempo que agregó que la UE utilizará "todas las herramientas a nuestra disposición para obtener las dosis (de AstraZeneca)". "Es una vergüenza, es un daño a la reputación", dijo Gallina, afirmando que solo una de las cinco plantas de producción de vacunas enumeradas en el contrato con AstraZeneca está entregando vacunas al bloque.

09:00 La canciller alemana, Angela Merkel, expresó su apoyo a la línea dura de la presidenta de la Comisión Europea al proponer una prohibición de exportación de AstraZeneca del bloque, pero pidió cautela al señalar la interdependencia de los suministros.

"Hay todo tipo de dependencias internacionales en lo que respecta a la producción de vacunas", dijo después de una conferencia de varias horas con los líderes estatales alemanes sobre las medidas del coronavirus. "Hay que tener mucho cuidado con la imposición de prohibiciones generales de exportación. Hay que mirar muy de cerca las cadenas de suministro ". Merkel dijo que la UE es el área desde la que se exportan la mayoría de las vacunas.

Reconociendo las disputas "bien conocidas" de Europa con AstraZeneca sobre la escasez de suministro de vacunas, Merkel argumentó que la UE necesitaba un mecanismo de transparencia que mostrara cuánto se estaba exportando a otras partes del mundo. Cualquier decisión sobre frenar las exportaciones se tomaría de "manera responsable", dijo.

"Al hacerlo, también buscaremos el diálogo con el gobierno británico, como lo hice con Boris Johnson el domingo, como lo hizo con Emmanuel Macron", dijo Merkel, y agregó que Johnson está en contacto con la comisión. El asunto se discutirá en una cumbre de la UE el jueves, dijo.

08:30 A partir del sábado, los franceses de 70 a 75 años podrán vacunarse contra Covid incluso si no tienen condiciones previas, dijo el martes el presidente Emmanuel Macron. "No hay vacaciones, no hay fin de semana para la vacunación", dijo Macron, quien ha sido criticado por un lento lanzamiento de la vacuna. Prometió que los estudiantes de medicina, bomberos, enfermeras y médicos jubilados podrían dar el golpe. "No hay tregua".

El líder francés prometió mantener la presión sobre AstraZeneca Plc, que dijo que "está" ligeramente por debajo de sus compromisos con nosotros "con pedidos prometidos que no fueron entregados. "Los próximos días serán una lucha para intentar conseguirlos y mantener la presión para que se respeten los contratos", añadió, en referencia a la próxima reunión del consejo de la Unión Europea.

Macron dijo que la prioridad era inmunizar a las personas más vulnerables y a las personas mayores "para aliviar la presión sobre el sistema hospitalario", según un informe del grupo. Hasta ahora, la vacunación estaba abierta solo para personas mayores de 75 años, pacientes con condiciones previas o personal médico, pero el número de personas mayores de 75 en cuidados intensivos ha disminuido, lo que destaca la necesidad de ampliar la elegibilidad para la campaña de vacunación.

Alrededor del 9% de los franceses han recibido al menos una inyección de vacuna. El gobierno apunta a haber inmunizado a 10 millones de personas para mediados de abril, 20 millones a mediados de mayo y 30 millones a mediados de junio, algo menos de la mitad de la población total.

07:45 El esquema de intercambio de vacunas Covax reservará el 5% de las dosis de vacunas que reciba para un generar un "colchón" que usará en entornos humanitarios o liberará en caso de brotes graves, dijo el martes la alianza de vacunas GAVI. El porcentaje equivale a hasta 100 millones de dosis de vacunas para fines de 2021, afirmó.

Covax es el programa respaldado por la Organización Mundial de la Salud y la alianza de vacunas GAVI para enviar vacunas a países de ingresos medios y pobres. A la fecha, se han entregado 31 millones de dosis a 57 economías, aunque las tasas son inferiores a las de los países más ricos, lo que revela una inequidad que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, describió esta semana como "grotesca".

GAVI dijo que las dosis de reserva se utilizarían en áreas donde existieran "lagunas inevitables en la cobertura", como zonas de conflicto y áreas controladas por grupos armados inaccesibles para los gobiernos. "En la medida que comenzamos el despliegue de millones de dosis de vacunas Covid-19 para las economías Covax, es esencial proteger también a los grupos de alto riesgo atrapados en situaciones de crisis", declaró Seth Berkley, director ejecutivo de GAVI.

07:00 El Kremlin ha optado por no revelar el nombre de la vacuna de fabricación rusa que recibirá esta tarde el presidente Vladimir Putin, quien anunció su intención de vacunarse ayer.

"Deliberadamente no diremos qué vacuna recibirá el presidente, y señalamos que las tres vacunas (fabricadas en Rusia) son absolutamente confiables y efectivas", dijo a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Señaló que Putin ya había hecho mucho para promover las vacunas fabricadas en Rusia: Sputnik V (la más famosa), EpiVacCorona y CoviVac.

06:00 A un año del primer cierre en Inglaterra, el ministro de Salud, Matt Hancock, reconoció que se cometieron errores en la respuesta original de Reino Unido a la pandemia, y agregó que habría tiempo para una investigación sobre la respuesta del gobierno.

"Hemos admitido activamente que las cosas no se hicieron bien, como al principio cuando pensamos que este virus no se transmitía si no tenía síntomas. Hubo consecuencias políticas a partir de esa suposición, y lo hemos cambiado ", dijo a la radio BBC.

Los datos oficiales muestran que el 23 de marzo de 2020, cuando el primer ministro Boris Johnson sorprendió a la nación al ordenar a la gente que se quedara en casa, menos de 1.000 británicos habían sucumbido al nuevo coronavirus. Ahora, la cantidad de personas que se sabe que murieron por COVID-19 es de 126.172, la peor cifra en Europa y la quinta más alta del mundo.

"Habrá un tiempo para que todos reflexionen y habrá una investigación para repasar todo esto en general", dijo el ministro.

04:25 Más productores de vacunas deberían seguir el ejemplo de AstraZeneca y otorgar licencias de tecnología a otros fabricantes, dijo ayer el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, que describió la continua inequidad en las vacunas como "grotesca".

La inyección de AstraZeneca, que según los nuevos datos de EE.UU. es segura y efectiva -a pesar de que algunos países suspendieron las vacunas por problemas de salud-, se está produciendo en varios lugares, incluidos SKBioScience de Corea del Sur y el Serum Institute of India.

Adhanom pidió que más fabricantes adopten este modelo para aumentar los suministros, incluido el programa de intercambio de vacunas COVAX que busca acelerar más inyecciones en los países en desarrollo.

"La brecha entre la cantidad de vacunas administradas en los países ricos y la cantidad administrada a través de COVAX está creciendo y se vuelve más grotesca cada día", dijo el director de la OMS en una conferencia de prensa. "La distribución inequitativa de vacunas no es solo un ultraje moral, también es económica y epidemiológicamente contraproducente ", añadió.

04:20 La farmacéutica Sinovac dijo esta mañana que su vacuna contra el COVID-19 es segura para niños entre 3 y 17 años, según datos preliminares.

Ensayos clínicos de fase inicial e intermedia con cerca de 550 niños y adolescentes mostraron que la vacuna provocaría una respuesta inmune, dijo Gang Zeng, director médico de Sinovac, en una conferencia de prensa, convirtiéndose en la primera vacuna en el mundo en publicar información para la población de ese rango de edad.

Hasta ahora, la vacuna ha resultado segura para los adolescentes en China, con una tasa de reacciones adversas del 23,7 % al 29 %, pero en su mayoría de carácter leve, apuntó Zeng, y añadió que sólo dos niños, de 3 y 6 años respectivamente, presentaron fiebre después de las inyecciones.

Los grupos que recibieron diferentes dosis en ensayos controlados han producido una respuesta inmune calificada. "Pero todavía está en discusión la dosis precisa para cada grupo de edad", aclaró el director de Sinovac.

03:30 AstraZeneca pudo haber usado "información desactualizada" en los resultados de un ensayo de vacunas a gran escala, aseguró una agencia de salud de Estados Unidos, arrojando nuevas dudas sobre la inyección y su potencial lanzamiento en EE.UU.

La reprimenda de los funcionarios federales de salud se produce solo un día después de que los datos provisionales del fabricante de medicamentos mostraran resultados mejores de lo esperado del ensayo en EE.UU.

La vacuna fue 79% efectiva en la prevención de enfermedades sintomáticas en el gran ensayo que también se llevó a cabo en Chile y Perú, según los datos. También fue 100% eficaz contra formas graves o críticas de la enfermedad y la hospitalización, y no planteó un mayor riesgo de coágulos sanguíneos.

Sin embargo, la Junta de Monitoreo de Seguridad de Datos (DSMB), comité independiente que supervisa el ensayo, ha expresado su preocupación de que AstraZeneca "pueda haber incluido información desactualizada de ese ensayo, lo que podría haber proporcionado una visión incompleta de los datos de eficacia".

19:00 Tras los anuncios para disminuir los desplazamientos en el marco del Plan Paso a Paso, en el que cerca de 14 millones de chilenos estarán en cuarentena a partir del jueves con el retroceso de 22 comunas en la Región Metropolitana, el Minsal salió a aclarar que la suspensión del permiso general se aplicará solo este fin de semana.

La subsecretaria Prevención del Delito Katherine Martorell indicó que para disminuir la propagación del virus el Plan Marzo eliminó el Permiso General que se utilizaba con otros fines para los que fue creado. Por ello destacó "todas las personas que están en Paso 1 pueden realizar sus compras con los permisos dos veces a la semana de lunes a viernes y tiene una duración de dos horas. Quienes estén en Paso 2, no necesitan de un permiso de lunes a viernes".

Luego de reunirse las autoridades con los gerentes generales de los mercados de Lo Valledor y La Vega, junto a la ASOF y el subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet, aclaró que el permiso general solo será eliminado durante este fin de semana, es decir, 27 y 28 de marzo.

Asimismo Gloria Guaiquiante de ASOF aclaró que las ferias podrán estar atendiendo pero solo con delivery e hizo un llamado a las personas para "que hagamos un esfuerzo en conjunto. Nos queda toda la semana para atenderlos presencialmente y también poder solicitar los teléfonos a sus caseros para coordinar los pedidos".

18:02 La canciller alemana, Angela Merkel, y los líderes regionales acordaron extender el confinamiento en Alemania hasta el 18 de abril después de que las tasas de contagio por Covid-19 casi se duplicaran en un mes, lo que evidencia las dificultades que tiene Europa para contener la pandemia.

Merkel y los 16 primeros ministros estatales del país decidieron el lunes prolongar las medidas, que incluyen el cierre parcial de tiendas no esenciales y el cierre de hoteles, restaurantes, gimnasios y locales culturales, según una persona familiarizada con la discusión, que solicitó no ser identificada, consignó Bloomberg.

La medida, que se produce en momentos en que los contagios alcanzan niveles que podrían desencadenar medidas más estrictas, es un duro golpe para los alemanes cansados de la pandemia, que, según encuestas de opinión, están cada vez más descontentos con el manejo de la crisis por parte del Gobierno.

Merkel y los líderes estatales acordaron reunirse nuevamente el 12 de abril para discutir los próximos pasos, dijo la persona. En medio de los interrumpidos programas de vacunación en toda Europa, la semana pasada Italia y Francia volvieron a los confinamientos.

17:45 La economía estadounidense ha "mejorado mucho", dijo el lunes el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que dio crédito al Congreso y al banco central por brindar un apoyo "sin precedentes", pero al mismo tiempo advirtió que la recuperación aún está "lejos de ser completa".

"La recuperación ha avanzado más rápidamente de lo esperado en general y parece estar fortaleciéndose", según declaraciones preparadas para una audiencia del Congreso el martes por la mañana. El gasto de los hogares ha subido y el sector de la vivienda se ha recuperado, añade.

"Sin embargo, los sectores de la economía más afectados por el resurgimiento del virus y por un mayor distanciamiento social siguen estando débiles, y la tasa de desempleo, aún elevada en un 6,2%, subestima el déficit, especialmente porque la participación en el mercado laboral se mantiene notablemente bajo los niveles prepandémicos", dijo el texto.

"La recuperación está lejos de ser completa, por lo que, en la Fed, continuaremos brindando a la economía el apoyo que necesita durante el tiempo que sea necesario". Las autoridades de la Fed y muchos analistas privados esperan un aumento del gasto y el crecimiento económico en los próximos meses a medida que más estadounidenses se vacunen y se aventuren a salir.

Powell destacó esa expectativa, pero al mismo tiempo reiteró el compromiso de la Fed de usar "nuestra gama completa de herramientas para respaldar la economía y ayudar a asegurar que la recuperación de este período difícil sea lo más sólida posible".

17:30 Los líderes de la Unión Europea tienen como objetivo romper su punto muerto con el Reino Unido sobre las entregas de AstraZeneca Plc compartiendo la producción de una planta holandesa.

Buscando evitar una escalada que podría ver bloqueadas las exportaciones al Reino Unido desde la planta de AstraZeneca en los Países Bajos, las autoridades han compartido la producción de la instalación, según diplomáticos familiarizados con el asunto.

La apelación surge de la opinión de la UE de que la farmacéutica había reservado doblemente su producción y que tanto Bruselas como Londres tienen reclamos válidos. Los diplomáticos dijeron que el Reino Unido había enviado a un exembajador como representante especial para negociar con la Comisión Europea. El Financial Times informó que Gran Bretaña había enviado a Tim Barrow, su ex embajador en la UE, para dirigir las conversaciones.

17:00 El Ministerio de Salud de Italia informó este lunes un total de 13.846 nuevos contagios de Covid-19, frente a los 13.520 del domingo, mientras que ha sumado otros 386 fallecidos a causa de la enfermedad.

Con estas cifras, el cómputo global del país transalpino ascendió hasta las 3.400.877 personas contagiadas, mientras que un total de 105.328 personas han muerto a causa de la enfermedad. Actualmente, 563.067 casos están catalogados como activos, 8.605 menos que la jornada anterior.

La positividad se sitúa en torno al 8,1% de las 169.196 pruebas diagnósticas del Covid-19 realizadas durante la jornada, según la información recogida por la agencia de noticias Adnkronos.

16:15 Austria canceló sus planes para reabrir aún más la economía alrededor de Semana Santa después de que los crecientes casos de Covid amenazaran con abrumar a los hospitales, especialmente en Viena y las regiones circundantes en el este del país.

"Tendremos que vivir con el virus durante los próximos meses", dijo el lunes el canciller Sebastian Kurz después de reunirse con expertos en salud y gobernadores regionales. Si bien prometió a todos los austriacos que quieran vacunarse al menos una primera inyección antes del verano, dijo que un aumento constante en las transmisiones significaba que las cenas al aire libre y otras actividades no pueden comenzar según lo planeado.

Kurz dijo que la tasa de infección no será el criterio decisivo para las medidas de bloqueo en el futuro. Más importante es la situación en las unidades de cuidados intensivos y la tasa de vacunación.

15:30 Cada día que pasa las desigualdades en el acceso de los países a las vacunas contra el covid-19 se acentúan y se hacen "más grotescas", afirmó hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Al evaluar para la prensa la situación de la pandemia y de la distribución de las vacunas que están en el mercado, el responsable agregó que es "chocante" que los países con más recursos hagan "tan poco" para revertir esta situación.

Sin nombrar a los países, Tedros criticó a aquellos que "prefieren vacunar a gente joven y que no está en ninguna categoría de riesgo a costa de que otros países puedan vacunar a sus trabajadores sanitarios y personas mayores".

Israel es el país que más ha vacunado, con prácticamente toda su población elegible que ha recibido la primera dosis de la vacuna y más de la mitad ambas dosis.

13:12 Ante el sostenido aumento de los contagios de Covid-19, 21 comunas de la Región Metropolitana volverán a cuarentena este jueves, de acuerdo a lo anunciado por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.

En un nuevo balance diario sobre la situación nacional del coronavirus, la autoridad indicó que retroceden a cuarententa Cerro Navia, Maipú, Lo Espejo, La Reina, Macul, San Joaquín, El Monte, Melipilla, Estación Central, San Pedro, Peñalolén, La Pintana, Independencia, Puente Alto, Ñuñoa, San Bernardo, Pirque, Pedro Aguirre Cerda, Pudahuel, La Granja y Peñaflor. Con esto, 14 millones de personas estarán en cuarentena.

Fuera de la RM, también vuelven a fase 1 las comunas de Olivar, Graneros, Rancagua, Rauco, San Javier, Yerbas Buenas, San Clemente, Maule, San Carlos, Pinto, Quillón, Santa Juana, Laja, Yumbel, Puyehue y Quinchao.

Además, retroceden a transición el jueves Putaendo, Codegua, Mostazal, Cobquecura, El Carmen, Quirihue y Nacimiento. Por el contrario, avanzan a transición El Quisco, Catemu, Las Cabras, Quemchi y Palena, y a preparación Tierra Amarilla, Andacollo y Vichuquén.

Ante el alto número de permisos para desplazarse en cuarentena -de más de 3 millones el sábado y domingo recién pasados- el Gobierno decidió suspender el permiso de desplazamiento personal los fines de semana y festivos desde este 27 de marzo.

Esto implica que los comercios que entregan bienes esenciales -como comercios y supermercados, por ejemplo- solo podrán funcionar mediante delivery. Quienes están en cuarentena seguirán contando con dos permisos semanales, pero estos solo podrán ser ocupados de lunes a viernes.

En el plano epidemiológico, el Ministerio de Salud reportó 6.155 nuevos contagios y 80 fallecidos en las últimas 24 horas, lo que eleva a 938.094 los contagios totales y a 22.359 los decesos. En el mismo período se realizaron 75.880 exámenes PCR, lo que implica que en total van 10.644.892 tests.

12:38 El número de pasajeros aéreos controlados en Estados Unidos superó los 1,5 millones el domingo por vez primera desde marzo de 2020, en un momento en que el sector empieza a repuntar desde el desplome provocado por la pandemia, dijo la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) el lunes.

El Covid-19 destruyó la demanda de viajes aéreos, con un descenso del 60% en los pasajeros de las aerolíneas estadounidenses en 2020. No obstante, según aumenta el número de estadounidenses vacunados, la demanda y las reservas adelantadas han empezado a ascender en las últimas semanas.

La TSA dijo que controló a 1,54 millones de personas el domingo, el día con más viajeros desde el 13 de marzo de 2020 y el undécimo consecutivo en que el volumen supera el millón diario. El escrutinio se refiere a los controles de seguridad de los pasajeros que entran en los aeropuertos.

Aun así, la demanda por viajes aéreos en Estados Unidos el domingo era alrededor de un 30% menor que antes del COVID-19. La demanda por viajes internacionales y de negocios sigue siendo débil.

12:10 España desea que el turismo extranjero se recupere este año hasta la mitad de los niveles previos a la pandemia, dijo el lunes el Gobierno español, mientras una oleada de turistas alemanes llega a las playas de arena blanca de Mallorca después de que Berlín haya suavizado las restricciones a los viajeros de vuelta.

El turismo internacional se hundió en el país un 80% en 2020 hasta 19 millones de visitantes, el nivel más bajo desde 1969, debido a las restricciones de viaje impuestas para contener la pandemia del Covid-19 en el segundo país del mundo por recepción de turistas.

"Quizás el objetivo ideal es recuperar la mitad de los turistas que tuvimos en el año 2019. Eso para el sector ya sería un logro", dijo la ministra española de Turismo, Reyes Maroto, en un evento organizado por la agencia de noticias Europa Press.

Las estimaciones del centro de estudios Funcas muestran que la contribución del sector turístico a la economía española se desplomó el año pasado hasta una cuota entre el 4% y el 5%, desde aproximadamente el 12% de 2019, lo que pone en peligro a muchas empresas en regiones como las Islas Baleares.

11:08 Cientos de economistas y empresarios, incluidos accionistas del principal banco de Brasil, Itaú Unibanco Holding SA, exigieron un cambio urgente en la respuesta del gobierno federal a la pandemia del Covid.

"El país exige respeto", comienza la carta, que afirma que Brasil sufre el peor brote pandémico en el mundo y el sistema de salud está sobrepasado y colapsando. La misiva indica que la recesión está "causada por la pandemia y no se superará si la pandemia no es controlada por una postura competente del gobierno federal".

Firmada por cientos de economistas, autoridades monetarias, banqueros y empresarios, la carta insta a una aceleración urgente de la vacunación, una campaña nacional para exigir el uso de las mascarillas y una discusión seria sobre las políticas de distanciamiento social.

Entre los firmantes destacan Roberto Setúbal y Pedro Moreira Salles, accionistas de Itaú; Pedro Passos, cofundador del fabricante de cosméticos Natura & Co Holding ; los exbanqueros centrales Gustavo Loyola y Arminio Fraga; y el exministro de Finanzas Pedro Malan.

La carta afirma que al ritmo actual de vacunaciones, el país tardará tres años en inmunizar a toda la población, al tiempo que agrega que Chile está vacunando 10 veces más rápido que Brasil. "No podemos esperar una recuperación económica si la pandemia no está bajo control. No hay más tiempo que perder en debates estériles y noticias falsas", dice la misiva.

10:35 El presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, discutieron el lunes el posible uso de la vacuna rusa Sputnik V contra el Covid-19, dijo el Kremlin en una declaración sobre la conversación telefónica.

Putin dijo a Michel que Rusia está lista para reanudar su cooperación con el bloque, pero que los lazos son insatisfactorios en la actualidad debido a lo que describió como las políticas a veces confrontacionales y no constructivas de la Unión Europea, indicó el Kremlin.

10:02 La Comisión de Salud Pública de España ha decidido ampliar el rango de edad para la vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca a las personas de 18 a 65 años, desde el rango anterior de 18 a 55 años, informó el lunes el periódico La Vanguardia, citando fuentes no identificadas.

España reanudará la administración de la vacuna el miércoles después de suspender su uso la semana pasada por preocupaciones sobre casos de coágulos de sangre. Se espera que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, confirme los detalles de la reanudación a lo largo del lunes.

09:30 El fabricante de vacunas Sinovac Biotech ha entregado 160 millones de dosis de su vacuna contra el Covid-19 a 18 países y regiones, incluyendo China, dijo el lunes su CEO, Yin Weidong. Más de 70 millones de las dosis ya han sido administradas a nivel global, sostuvo Yin en una conferencia en Pekín.

09:00 Reino Unido exigió el lunes a la Unión Europea que permita la entrega de las vacunas Covid-19 que ha encargado, mientras aumentan las tensiones sobre una posible prohibición a las vacunas fabricadas en el bloque, pero Bruselas dijo que el culpable es AstraZeneca.

"Reino Unido no tiene la culpa. La UE no tiene la culpa", declaró un alto cargo de la UE. "Se trata de que todo el mundo se ponga de acuerdo con una empresa que ha estado vendiendo en exceso su capacidad de producción. AstraZeneca tiene que entregar las dosis a sus clientes de la UE".

Tras quedar muy rezagados en el despliegue de vacunas respecto a Estados Unidos y a un Reino Unido post-Brexit, los líderes de la UE tienen previsto debatir el jueves en una cumbre la posibilidad de imponer una prohibición sobre las exportaciones de vacunas a Reino Unido.

08:30 India reportó el lunes la mayor cantidad de casos y muertes de Covid-19 en varios meses, en el primer aniversario del inicio de un caótico confinamiento nacional que dejó a muchas personas sin trabajo y contrajo a la economía.

Las autoridades reimplantaron algunas restricciones para frenar la propagación del virus, sobre todo en el estado occidental de Maharashtra, donde se registraron casi dos tercios de las 46.951 nuevas infecciones y la mayoría de las 212 muertes.

Algunos hospitales de los distritos más afectados del país han empezado a quedarse sin camas, y hay un clamor creciente para que la campaña de inmunización se amplíe para cubrir a más personas, en lugar de solo a los ancianos y a quienes padecen otros problemas de salud.

Con el mayor aumento de casos desde principios de noviembre, el total de India superó los 11,65 millones, el más alto del mundo después de Estados Unidos y Brasil. El aumento de decesos fue el mayor desde principios de enero y elevó el total a 159.967.

07:30 El comisario europeo del Mercado Interior, Thierry Breton, cree que la Unión Europea (UE) podrá podría estar inmunizada a mediados de julio con todas las vacunas que se van a entregar a los países para entonces, todas producidas en su territorio.

"Tenemos claramente en nuestras manos la capacidad para entregar de 300 a 350 millones de dosis de aquí a finales del mes de junio", ha señalado hoy el responsable de las compras colectivas para los 27 países de la UE en una entrevista al canal francés TF1.

Breton ha destacado que, para una fecha tan simbólica en Francia como es el 14 de julio, día de la Fiesta Nacional "tenemos la capacidad de alcanzar la inmunidad a nivel del continente", informa Efe.

07:15 La canciller alemana, Angela Merkel, aboga por extender al mes de abril las restricciones anticovid en vigor en Alemania por la tercera ola de la pandemia, según trascendió luego de que la nación subiera exponencialmente sus casos positivos durante los últimos días.

A causa de la "dinámica actual de la infección acelerada por las variantes del Covid-19", se prevé que el país "extienda" hasta una fecha por determinar en abril todas las restricciones de circulación en vigor, según un documento oficial que dieron a conocer algunos medios locales. Este texto servirá de base de trabajo de una reunión prevista entre la canciller y los responsables de las diferentes regiones alemanas.

07:00 AstraZeneca dijo este lunes que un panel independiente no encontró mayores riesgos de coágulos de sangre por su vacuna Covid-19 en un gran ensayo en Estados Unidos. Mientras, la inyección tuvo un 79% de efectividad en general y un 80% de efectividad en los ancianos.

Muchos países están reanudando el uso de la vacuna del fabricante de medicamentos anglo-sueco después de que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijeron que los beneficios superaron los riesgos tras las investigaciones sobre informes de coágulos de sangre.

Los nuevos datos se producen después de que una encuesta del domingo mostrara que la confianza europea en la vacuna se ha desplomado después de que al menos 17 países suspendieron o retrasaron su uso después de informes de hospitalizaciones con problemas de coagulación y sangrado, mientras Asia está acelerando las inoculaciones.

06:00 Los ministros del gobierno de Reino Unido advirtieron a los británicos que no reserven vacaciones de verano en el extranjero, ya que los casos de Covid-19 en algunas partes de Europa se dispararon.

Las vacaciones en el extranjero están actualmente prohibidas en el Reino Unido. Según la hoja de ruta de cuatro etapas del gobierno para aliviar las restricciones pandémicas, se podría permitir que se reanuden a partir del 17 de mayo como muy pronto, aunque podría ser más tarde.

"Mi consejo sería que cualquiera en este momento es simplemente postergar la reserva de viajes internacionales", dijo la ministra de atención social Helen Whately a la BBC el lunes. "Simplemente se siente prematuro reservar vacaciones internacionales en este momento", dijo.

04:00 La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunciará dentro de dos semanas una fecha para viajar sin cuarentena con Australia, dijo el lunes, a pesar de la creciente presión de las empresas para abrir fronteras con los países vecinos.

El gobierno de ese país espera anunciar una fecha de inicio el 6 de abril, dijo Ardern en una conferencia de prensa, y agregó que si bien la apertura de las fronteras con los vecinos era una prioridad, primero debían resolverse varias preocupaciones.

"Sabemos que muchos neozelandeses están nerviosos ... quieren que procedamos en la misma línea que nuestra respuesta general de Covid, eso es con precaución".

02:00 La pandemia de coronavirus ha dejado cerca de 400.000 casos en el mundo durante las últimas 24 horas, con lo que se supera el umbral de los 123 millones de contagios, según los datos recabados por la Universidad Johns Hopkins. El organismo ha señalado a través de su página web que durante el último día se han confirmado 393.373 contagios y 5.653 decesos, lo que sitúa los totales en 123.245.026 y 2.715.626, respectivamente, con 69.816.462 personas recuperadas hasta ahora de Covid-19.

