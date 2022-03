Chile se convertirá en el primer país del mundo en vender Bonos Vinculados a Sostenibilidad

País

Los bonos ligados a objetivos de sostenibilidad, conocidos como SLB, corresponden a una subcategoría de la deuda ESG que en 2021 registró emisiones récord por US$ 110 mil millones y Chile será la primera nación en colocar este tipo de instrumentos.

Chile está vendiendo bonos vinculados a sus objetivos de sostenibilidad, convirtiéndose así en la primera nación del mundo en hacerlo.

El Gobierno venderá Bonos Vinculados a Sostenibilidad (SLB, sigla en inglés) denominados en dólares y con vencimiento a 20 años, según una persona con conocimiento del tema. La oferta podría tener un rendimiento de 2,4 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro, dijo la fuente, que pidió no ser identificada porque los detalles son privados.

La oferta de SLB es parte de una venta de US$ 2 mil millones en bonos ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza Corporativa) que el país tenía planeado emitir el mes pasado, sumándose a los US$ 4 mil millones ya recaudados en ese formato este año. Eso completaría el objetivo de emisión en mercados externos de US$ 6 mil millones de este año, dijo en una entrevista en febrero Cristóbal Gamboni, director de la recién establecida Oficina de Finanzas Verdes del Ministerio de Hacienda.

BNP Paribas, Credit Agricole y Société Générale están administrando la venta de bonos, dijo la persona.

Las ventas globales de SLB, un subconjunto de la deuda ESG, alcanzaron un récord de US$ 110 mil millones el año pasado, frente a los US$ 11 mil millones emitidos en 2020, según datos compilados por Bloomberg.