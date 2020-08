Chile será protagonista en nuevo mecanismo de resolución de disputas dentro de la OMC

País

La instancia surge como una respuesta interina de 23 miembros a la paralización del Órgano de Apelación, por lo que operará hasta que se resuelva el problema de fondo.

Han pasado diez días desde que un grupo de 23 miembros -entre ellos Chile, China y la Unión Europea- notificó a la Organización Mundial del Comercio (OMC) que eligió a los diez árbitros para componer el panel del Multiparty Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA), con lo que el mecanismo está totalmente operativo y puede recibir apelaciones.

El MPIA surgió ante la paralización del Órgano de Apelación de la OMC -última instancia de resolución de diferencias para los 164 miembros- por parte de Estados Unidos, y en concreto, proporciona a los participantes una segunda instancia a la cual apelar para resolver controversias comerciales, mediante arbitraje alojado en el artículo 25 del Entendimiento de Solución de Diferencias de la OMC.

De trece postulantes, fueron seleccionados los candidatos de Chile, Brasil, Colombia, México, Canadá, China, Singapur, la Unión Europea, Suiza y Nueva Zelanda. Uno de los árbitros electos es Alejandro Jara, quien luego de 44 años trabajando en temas de política comercial, asume como la carta local en la instancia de la OMC.

“El Gobierno me lo propuso y yo no titubeé en aceptar”, afirma Jara, para quien la OMC no es algo nuevo. Habiendo pasado por la Direcon -incluso como director-, entre 2000 y 2005 fue embajador de Chile ante la OMC, institución en la que concluido su período asumió como director general adjunto por ocho años.

Para el subsecretario de Relaciones Internacionales, Rodrigo Yáñez, la elección de Jara “da cuenta de un trabajo que es fruto de décadas, compromiso de los distintos gobiernos por fortalecer a la OMC y su agenda”.

Haber postulado un árbitro al MPIA, dice, es “la expresión concreta del compromiso de Chile con el sistema, y que tiene una visión de Estado”.

La nueva instancia no es un cuerpo permanente, o sea que cuando un miembro del acuerdo apela, los árbitros se reúnen y se sortean tres encargados para el caso. “El MPIA solamente puede examinar cuestiones de derecho, puede corregir, vetar o confirmar las conclusiones del panel de expertos que han sido apeladas”, precisa Jara.

Además, cualquier miembro de la OMC puede ingresar o salir de la instancia cuando lo desee.

Y aunque no han pasado dos semanas desde la notificación a la OMC, “ya se sabe que hay intención de llevar casos”, adelanta. Una disputa entre Australia y Canadá relacionada con el vino en la provincia canadiense de Ontario podría inaugurar la instancia.

Camino al MPIA

Luego de presentar la candidatura en junio, hubo un despliegue institucional y diplomático coordinado desde Santiago, del que participó activamente la red de embajadas de Chile en el mundo, explica el subsecretario.

“Desde el comienzo concertamos entrevistas bilaterales con todas las autoridades de los miembros del MPIA, donde el candidato tuvo la oportunidad de dar a conocer su experiencia y visión”, relata Yáñez, quien comenta que también hubo una instancia colectiva de entrevistas, de la cual participaron los 13 postulantes.

El haber sido electos, según Jara, “valida y reconoce a Chile como un país que a través de sus sucesivos gobiernos siempre ha estado al frente para encontrar soluciones y apoyar el encuentro de consensos” en la OMC.

Y aunque históricamente Chile no ha sido un usuario intensivo del sistema de resolución de controversias, “no significa que no pueda serlo”, comenta Yáñez, y agrega que es prioritario poder defender los intereses nacionales en la OMC, sobre todo a propósito de “amenazas” en temas no arancelarios y regulatorios, entre otros.

El mecanismo, como lo dice su nombre, es de carácter interino prorrogable, pero según Yáñez no debe convertirse en una instancia permanente, ya que el objetivo es que solucionar el tema de fondo. “Si en algún momento hay algún arreglo que permita que el Órgano de Apelación empiece a funcionar, se acaba el MPIA automáticamente”, aclara, a lo que el subsecretario añade que “el funcionamiento del Órgano de Apelación está en conexión con la tarea que tendrá el nuevo director de la OMC”.

Elecciones anticipadas

Con la salida anticipada del director general del organismo, la OMC está en plenas elecciones. De los ocho postulantes, Yáñez detalla que han sostenido reuniones -a nivel de Alianza del Pacífico- con los candidatos de México, Egipto y Corea del Sur.

“El objetivo de ahora es escuchar y, por supuesto, que miramos y evaluamos con especial atención la candidatura de la región, la mexicana, pero estamos en un proceso de análisis y de evaluación”, explica, y dice que por ahora no existe apoyo oficial de Chile a ningún candidato.

Quien asuma la dirección, destaca, tendrá los desafíos de “acercar visiones tan distintas como la que puede tener EEUU o China”, además de destrabar el Órgano de Apelación y la agenda de negociaciones, entre otros.