Chile vuelve a registrar sobre los 2 mil casos de Covid y positividad alcanza 3,19% | Minuto a minuto

DOMINGO 31 DE OCTUBRE

11:00 En un nuevo balance del Ministerio de Salud respecto al avance del coronavirus en el país, informó 2.250 nuevos casos, totalizando 1.695.048 casos desde el inicio de la pandemia. Además lamentó, 14 fallecidos y totalizo 37.757.

Registró 61.088 exámenes PCR realizados en últimas 24 horas, resultando una positividad de 3,19% en todo el territotio nacional y de 4% en la Región Metropolitana.

10:30 El primer ministro Boris Johnson insiste en que el Reino Unido tendrá una Navidad sin restricciones a pesar de un aumento alarmante en los casos de Covid-19.

"No veo ninguna evidencia para pensar que se prevé algún tipo de bloqueo", dijo Johnson a los periodistas de camino a la cumbre del Grupo de los 20 en Roma. "Sí, es cierto que los casos son altos, pero actualmente no constituyen motivo alguno para pasar al Plan B".

Johnson querrá mantener la promesa de una Navidad sin encierros este año después de que cambió drásticamente el rumbo en diciembre pasado y canceló los planes para permitir que las familias se vieran durante las vacaciones.

10:00 Rusia registró en el último día un nuevo máximo de 40.993 nuevos positivos de coronavirus y confirmado 1.158 decesos asociados, según informó el centro operativo nacional para la lucha contra el Covid-19.

El número acumulado de contagios es ya de 8,51 millones tras sumar los últimos afectados, la mayoría de los cuales han sido identificados en Moscú (7.603), San Petersburgo (3.597) y en la provincia de Moscú (2.737).

El total de fallecidos en Rusia a causa de la pandemia es ya de 238.538 personas, de acuerdo con los datos recogidos por la agencia oficial de noticias rusa Sputnik.

09:30 La canciller alemana, Angela Merkel, advirtió en una entrevista con un periódico que la gente debería seguir tomándose el Covid-19 en serio, ya que la última ola de infecciones alcanzó su nivel más alto desde el 3 de mayo.

Las tendencias en las tasas de hospitalización y muerte "me preocupan mucho", dijo Merkel en una entrevista con Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. "Deberían preocuparnos a todos".

Alemania informó 90 nuevas muertes de Covid el sábado por la mañana. Aunque alrededor de dos tercios de la población está completamente inmunizada, unos 3,6 millones de residentes mayores de 60 años aún no se han vacunado.

06:00 Europa está lanzando vacunas de refuerzo de Covid-19, con la esperanza de proteger a los más vulnerables a medida que aumentan las infecciones por virus y amenazan con causar otro invierno desastroso.

Si bien el impulso se concentra en los ancianos y aquellos con sistemas inmunológicos debilitados, podría expandirse a un impulso pleno para dar otra dosis a poblaciones adultas enteras.

Los gobiernos están desesperados por poner fin a las oleadas de brotes que siguen surgiendo y evitar la perspectiva de más restricciones y bloqueos. Los refuerzos son la última etapa de sus esfuerzos después de casi dos años de batallas y marcan el comienzo de lo que podrían ser las vacunas anuales a medida que el mundo aprende a vivir con el virus a largo plazo.

SÁBADO 30 DE OCTUBRE

18:00 El presidente de China, Xi Jinping, pidió un reconocimiento mutuo de las vacunas contra el Covid-19 basado en la lista de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según una transcripción de sus declaraciones publicada por la agencia oficial de noticias Xinhua.

En declaraciones efectuadas por enlace de video ante la Cumbre de Líderes del G-20, Xi dijo que China había entregado al mundo más de 1.600 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19, y que está colaborando con 16 naciones en la fabricación de dosis.

"China está dispuesta a trabajar con todas las partes para mejorar la accesibilidad y asequibilidad de las vacunas contra el CCovid-19 en los países en desarrollo", afirmó Xi.

12:00 Las tasas de vacunación entre los departamentos de policía, bomberos y saneamiento de la ciudad de Nueva York aumentaron debido a que los trabajadores enfrentaron una posible suspensión el lunes. La ciudad se está preparando para las brechas en la salud y la seguridad públicas, con decenas de miles de trabajadores públicos esenciales que aún no están vacunados bajo el mandato impuesto por el alcalde Bill de Blasio.

El Departamento de Policía de Nueva York dijo que su tasa de vacunación había aumentado al 84%, desde el 79% del jueves. Las cifras del Departamento de Bomberos aumentaron al 77% desde el 69% del día anterior.

En medio de las quejas de que la basura ya se está acumulando en las aceras de la ciudad, la tasa de trabajadores de saneamiento aumentó entre un 10% y un 77%, según datos del Ayuntamiento.

Se requirió que la mayoría de los trabajadores de la ciudad recibieran una primera dosis el viernes por la tarde, pero se les permitió trabajar durante el fin de semana, presumiblemente dejando más tiempo para la vacunación.

09:00 El último brote de Covid-19 en China se está desarrollando con rapidez, dijo un funcionario de salud, mientras las autoridades exigen alta vigilancia en los puertos de entrada en medio de un aumento en las infecciones en una ciudad fronteriza del noreste causado por la llegada del virus desde el extranjero.

Se informaron de unos 377 casos de transmisión nacional con síntomas confirmados del 17 al 29 de octubre, según datos de la Comisión Nacional de Salud (CNS). China ha abordado una serie de brotes este año, desde que contuvo en gran medida un contagio a nivel nacional a principios de 2020.

Los números siguen siendo bajos en comparación con los brotes fuera del país. Sin embargo, mientras el resto del mundo trabaja para intentar coexistir con el Covid, China ha mantenido su tolerancia cero, instando a la vigilancia en áreas fronterizas y puertos para evitar que los viajeros entrantes infectados propaguen el virus a los lugareños.

"En los últimos 14 días, 14 áreas provinciales han reportado nuevos casos de transmisión local o portadores asintomáticos", dijo el sábado el portavoz de la CNS, Mi Feng. "El brote se está desarrollando todavía con rapidez y la situación de control del virus es grave y complicada".

VIERNES 29 DE OCTUBRE

19:00 La Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, sigla en inglés) de Estados Unidos autorizó este viernes el uso de emergencia de la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer/BioNTech para menores de entre cinco y once años.

Tras el visto bueno, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, sigla en inglés) deberán someter a escrutinio la inmunización en este grupo de edad, que se calcula que puede englobar a unos 28 millones de personas en EEUU.

La FDA indicó en su página web que basó su autorización en la efectividad de esta vacuna, de 90,7% en la prevención del Covid-19 entre pequeños de cinco a once años. La agencia señaló que los datos de eficacia de la vacuna proceden de un estudio en curso entre 4.700 niños en EEUU, Finlandia, Polonia y España.

Para el caso de los niños de cinco a once años, la FDA indicó que la vacuna de Pfizer/BioNTech COVID-19 debe administrarse en dos dosis con tres semanas de diferencia. Según la agencia, a este grupo poblacional debe suministrarse una "dosis más baja" de diez microgramos frente a los 30 microgramos usados en personas de doce años y más.

16:30 El Consejo de la Unión Europea agregó este viernes a Argentina, Colombia, Perú y Namibia a su lista de países seguros desde el punto de vista epidemiológico, cuyos ciudadanos pueden viajar a la UE por placer y no solo por motivos esenciales.

La recomendación del Consejo de la UE -institución que representa a los gobiernos de los Veintisiete- no es vinculante para los Estados miembros, pero advierte de que un país no debería decidir levantar restricciones de viaje a los países que no estén en la lista sin que se decida de manera coordinada en la Unión.

No obstante, deja la posibilidad de que los Estados miembros retiren la restricción temporal para viajeros completamente vacunados, aunque vengan de esos países considerados no seguros desde el punto de vista epidemiológico.

En la lista de países seguros, que se revisa cada dos semanas, figuran Argentina, Australia, Baréin, Canadá, Chile, Colombia, Jordania, Kuwait, Namibia, Nueva Zelanda, Perú, Catar, Ruanda, Arabia Saudí, Singapur, Corea del Sur, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay y China, pero éste último sujeto a confirmación de reciprocidad, de acuerdo con un comunicado emitido por el Consejo.

11:00 Este viernes el Ministerio de Salud anunció 2.379 nuevos casos de Covid-19 las últimas 24 horas, llegando a 1.690.735 los contagios desde el inicio de la pandemia. Además, lamentó el fallecimiento de 10 personas, por lo que los decesos suben a 37.729.

Durante la última jornada se realizaron 62.171 exámenes PCR, lo que implicó una positividad nacional del 3,23% y en la región Metropolitana del 4%.

07:30 Las vacunas protegen contra el riesgo de infección ante la variante delta del SARS-CoV-2, pero los vacunados pueden transmitir el virus a convivientes vacunados y no vacunados, según revela un estudio publicado en The Lancet.

Las vacunas contra el Covid reducen el riesgo de infección ante la variante Delta, pero las personas vacunadas con infecciones irruptivas, que dan positivo en un test al menos 14 días después de haber recibido la vacunación completa, tienen una carga viral máxima similar a los no vacunados y pueden transmitir la infección de manera eficiente en entornos domésticos incluso a contactos completamente vacunados.

Los investigadores estudiaron la cinética de transmisión y la carga viral en personas vacunadas y no vacunadas con infección leve con la predominancia de la variante delta (B.1.617.2) en transmisión comunitaria, que ha demostrado ser altamente transmisible y extendida por todo el mundo, incluso en poblaciones con altas tasas de vacunación.

"Aunque las vacunas siguen siendo muy eficaces para prevenir enfermedad y muertes, nuestros hallazgos sugieren que la vacunación no es suficiente para prevenir la transmisión del variante delta en entornos domésticos con exposiciones prolongadas al virus, prosiguen los autores.

Los autores insisten en que, a diferencia de los no vacunados, los vacunados con la pauta completa presentan un riesgo menor, aunque apreciable, de infectarse con la variante delta y "eliminan la infección más rápidamente". No obstante, el pico de carga viral entre los vacunados es similar al de los no vacunados, lo que podría explicar, agregan, por qué aquellos aún pueden transmitir el virus fácilmente dentro del hogar.

La vacunación reduce el riesgo de infección por la variante delta y acelera el aclaramiento viral. Sin embargo, continúan, "las interacciones tempranas en la infección puede determinar toda la trayectoria viral y piden "mantener las medidas sociales y de salud pública para frenar la transmisión de la variante delta".

Asimismo, destacan la importancia de emprender estudios comunitarios para caracterizar el fenotipo epidemiológico de nuevas variantes del SARS-CoV-2 en poblaciones con alta tasa de vacunación.

07:00 La EMA ha concluido que en estos momentos no hay evidencia científica concluyente sobre la relación de las vacunas contra el Covid y el síndrome inflamatorio multisistémico(MIS) y ha pedido a las farmacéuticas productoras de vacunas de ARNm una evaluación más exhaustiva de sus datos clínicos respecto a la miocarditis y la pericarditis.

El Comité Europeo de Farmacovigilancia (PRAC) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, en sus siglas inglesas) publicó este viernes un informe que asegura que a la luz de los datos disponibles "no se puede concluir una relación causal entre las inyecciones y los raros y episódicos casos de esta afección (...) No hay evidencia suficiente sobre un posible vínculo entre las vacunas y casos muy raros de síndrome inflamatorio multisistémico (MIS)", señala.

Asimismo, el comité de seguridad seguirá evaluando más datos sobre el riesgo de miocarditis y pericarditis con las vacunas de ARN mensajero (ARNm). El comité de seguridad de la EMA (PRAC) está evaluando más datos que brindan más información sobre el riesgo de miocarditis y pericarditis después de la vacunación con Comirnaty y Spikevax (las vacunas de Pfizer y Moderna).

Para ello ha pedido a las empresas que comercializan estas vacunas que realicen una revisión en profundidad de todos los datos publicados sobre la asociación de miocarditis y pericarditis, incluidos datos de ensayos clínicos, datos de la literatura científica y datos disponibles en el dominio público. "La EMA seguirá supervisando la seguridad y la eficacia de las vacunas y seguirá comunicando cuando haya nueva información disponible", acentúan.

"La miocarditis y la pericarditis son afecciones inflamatorias del corazón. Los síntomas pueden variar, pero a menudo incluyen dificultad para respirar, palpitaciones y dolor torácico de distinta intensidad", explica el organismo en un comunicado.

JUEVES 28 DE OCTUBRE

19:00 Argentina reportó este jueves 1.589 nuevos casos de Covid-19, con lo cual el número total de positivos ascendió a 5.286.074, mientras que los fallecimientos se elevaron a 115.916, tras ser notificadas 28 muertes en las últimas 24 horas.

Las cifras marcan un leve ascenso respecto a los positivos reportados el miércoles pasado, cuando se registraron 1.485 nuevos casos.

De acuerdo con el informe diario del Ministerio de Salud, el número de pacientes con diagnóstico confirmado de Covid-19 que permanecen ingresadas en unidades de cuidados intensivos fue este jueves de 627, muy por debajo de la marca máxima de 7.969 del pasado 14 de junio.

Según datos oficiales difundidos en esta jornada, hasta el momento se han distribuido 69,9 millones de vacunas en todo el territorio. Un total de 33,6 millones de personas recibió la primera dosis de la vacuna, mientras que 25,7 millones de personas fueron inoculadas ya con la segunda.

18:00 El Gobierno británico anunció este jueves que eliminará de su lista roja de destinos de viaje de riesgo por coronavirus a los siete países que todavía mantenía en esa categoría: Colombia, Perú, Panamá, República Dominicana, Haití, Venezuela y Ecuador.

A partir del próximo lunes, los pasajeros procedentes de esos siete países con pauta completa de vacunación ya no tendrán que permanecer durante diez días en un hotel designado por el Gobierno, un periodo de cuarentena por el que cada persona debía pagar 2.285 libras (2.700 euros).

También se levantará la prohibición que impedía hasta ahora la entrada al Reino Unido desde esos destinos a personas sin nacionalidad británica o sin permiso de residencia en el país.

Los viajeros con pauta de vacunación completa que procedan de uno de los 135 países de los que el Gobierno británico reconoce sus documentos sanitarios pueden acceder al Reino Unido con el único requisito de someterse a un test de antígenos para detectar el Covid-19 tras su llegada.

En cambio, los mayores de 18 años que no estén completamente vacunados o bien que procedan de un territorio donde el certificado de vacunación no esté reconocido deben aislarse durante diez días a su llegada, en una localización elegida por ellos, y someterse a tres test: uno antes de volar y dos más en los días posteriores a su llegada.

11:00 Este jueves el Ministerio de Salud anunció 2.205 nuevos casos de Covid-19 las últimas 24 horas, llegando a 1.688.454 los contagios desde el inicio de la pandemia. Además, lamentó el fallecimiento de 22 personas, por lo que los decesos suben a 37.719.

Durante la última jornada se realizaron 61.921 exámenes PCR, lo que implicó una positividad nacional del 2,95% y en la región Metropolitana del 4%.

07:00 La biofarmacéutica francoaustriaca Novavax presentó ante el regulador británico la autorización para uso de emergencia de su vacuna de proteínas recombinantes contra el Covid basándose en los resultados de su estudio en fase III que le otorgan altos niveles de eficacia y buena tolerabilidad.

Se trata de la primera solicitud de una vacuna basada en proteínas ante la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA, en sus siglas inglesas)

Los estudios clínicos en los que han participado unas 45.000 personas han demostrado una potente respuesta inmunitaria también contra la variantes del coronavirus, lo que le posiciona como una buena candidata para vacuna de segunda generación.

La petición ante la MHRA despeja en parte las dudas de los inversores respecto a su calendario y el resultado de futuras presentaciones y acciones regulatorias. Si bien la compañía prevé obtener licencia para finales de año, el proceso de desarrollo de la vacuna ha sufrido distintos vaivenes que han depreciado la acción desde septiembre desde máximos, la última vez la semana pasada cuando la compañía llegó a caer en bolsa hasta un 45%.

Se espera que pronto se presenten solicitudes a otras autoridades reguladoras mundiales, como las de la UE, Canadá y Australia. La vacuna de Novavax es la que más tiempo lleva en análisis en la EMA y "seguirá en las próximas semanas" con la esperanza de poder alcanzar una conclusión "a finales de este año", según las últimas previsiones publicadas por la EMA la semana pasada.

