Chile y Emiratos Árabes Unidos inician históricas negociaciones sobre acuerdo para liberalizar el comercio

Las autoridades de ambos países esperan finalizar el Acuerdo de Asociación Económica Integral durante la Expo Dubai, o sea en seis meses.

Desde Dubai

La red de tratados comerciales nacionales no deja de crecer y de abrirse paso en nuevos mercados. El viernes recién pasado, Chile y Emiratos Árabes Unidos (EAU) iniciaron negociaciones para trabajar en un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, su sigla en inglés), de cara a seguir promoviendo la cooperación comercial y económica.

El encuentro fue liderado por Rodrigo Yáñez, subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), y Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Estado de Comercio Exterior EAU. Se llevó a cabo en el pabellón de Chile en la Expo Dubai, evento clave para las futuras conversaciones, ya que las autoridades apuntan a cerrar las negociaciones -o, al menos, marcar un hito clave- durante los próximos seis meses, período por el cual se extiende la feria universal.

Rodrigo Yáñez y Thani bin Ahmed Al Zeyoudi firmaron el MoU el pasado viernes.

Este CEPA sería el primero de Chile con un país de la región, mientras que los Emiratos están en conversaciones similares con Corea del Sur. Este es el tipo de acuerdo que Chile suscribe con Indonesia.

Con las negociaciones las partes buscan poner el foco en seguir facilitando el comercio de bienes, pero también de servicios y comercio digital. Esto de la mano de un mayor acceso a mercados y aumento de los flujos de inversiones, para lo que se busca reducir aranceles y mejorar procedimientos aduaneros.

El acuerdo también incluirá medidas sanitarias y fitosanitarias, reglas de origen, economía digital, Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) y protección a la propiedad intelectual, entre otros temas.

El ministro de Comercio Exterior emiratí explicó a DF que para ellos es clave impulsar las inversiones y los compromisos en diversos sectores económicos. Al referirse a los rubros nacionales que les interesan, destacó “sin duda” la minería, al precisar que “ahora se está convirtiendo en un gran problema de suministro a nivel mundial”.

En el encuentro también se firmó un Memorándum de Entendimiento (MoU) para desarrollar y fortalecer la cooperación económica bilateral, que se trabajará en paralelo al futuro CEPA. En el marco del MoU y dado el interés de los EAU por el tema, se acordó conformar un grupo de trabajo en minería.

La autoridad también mencionó la sostenibilidad, bienes raíces y la seguridad alimentaria como temas clave.

El jefe de la Subrei explicó que para Chile es fundamental el acceso a mercados, por el potencial que tiene el rubro de los alimentos, pero también los servicios nacionales y economía digital.

Hizo hincapié en que el país es un “hub” de servicios para Asia Central, Medio Oriente y toda África, y recordó que en los próximos seis meses startups y PYME chilenas van a estar viajando a Dubai.

Puerta de entrada

EAU es un país de once millones de habitantes, pero su PIB per cápita asciende a US$ 58.753, o sea evidencia uno de los mayores estándares de vida de todo el mundo. Sus exportaciones explican casi el 75% del PIB, o sea es visto como un “hub” reexportador para Medio Oriente.

Su intercambio comercial con Chile sumó US$ 281 millones el año pasado, dejándolo como el socio comercial número 34. Pero, en los últimos diez años las exportaciones nacionales al destino han crecido a una tasa promedio anual de 12%.

En 2020 fueron 198 las empresas chilenas que exportaron 123 productos y servicios a EAU, destacando los envíos de nitrato de potasio, preparaciones a base de productos lácteos, nitrato de sodio y cátodos de cobre. Eso sí, el 38% de los envíos chilenos al país fueron alimentos y por ahora es su mayor proveedor de abonos minerales nitrogenados, salmones enteros congelados, filetes de salmones y algas. Más o menos un 10% de las importaciones de la nación árabe son alimentos, destacando las carne de aves, arroz, leche, azúcar, hortalizas y chocolates, entre varias otras.

De acuerdo a una minuta de la Subrei, de concretarse un acuerdo de libre comercio y logrando la eliminación de los aranceles de ingreso, las carnes de ave, aceite de oliva, lácteos y quesos serían algunos de los productos chilenos más beneficiados.