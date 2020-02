Claudio Alvarado, el hombre de la “billetera” en medio del debate por la elección de gobernadores

País

Sangre fría para negociar y respetar la palabra empeñada, son dos de las características esenciales -que de acuerdo a sus cercanos-, tiene el subsecretario de Desarrollo Regional, Claudio Alvarado (59 años, seis hijos), y que lo posicionan como un elemento clave del gobierno a la hora de alcanzar acuerdos con la oposición en el Parlamento. Eso, mientras se desempeñó como subsecretario de la Segpres en la primera y segunda administración de Sebastián Piñera; hasta que el 4 de noviembre pasado el mandatario lo designó en su actual cargo.

Muchos de los que lo conocen dicen que Alvarado es bueno para apagar incendios, rasgo que le podría ayudar mucho este 2020, pues no sólo deberá enfrentar las elecciones municipales, sino la definición de si se realizará o no la primera elección de gobernadores regionales. Sobre todo porque desde que Piñera regresó a La Moneda no se le ha visto muy interesado en apurar los procesos, ley corta incluida, que se deberían haber realizado para concretar la polémica elección. El subsecretario de Desarrollo Regional deberá ser quien ponga la cara al momento de las definiciones.

Uno de los argumentos que más ha pesado para poner en duda la concreción de la elección de gobernadores es que ChileVamos no cuenta con los candidatos necesarios o suficientemente buenos para quedarse con la mayoría de las regiones. Uno de los principales efectos de la baja aprobación del Presidente Sebastián Piñera.

Pero la historia de Claudio Alvarado tiene características especiales, porque siendo un exitoso ejecutivo bancario en Puerto Montt, lo fueron a buscar para entrar en política y participar en una elección; trabajó en el POJH; y fue alcalde de Quemchi a los 25 años.

Nació en Castro y es hijo de la educación pública. Estudió ingeniería comercial en la Escuela de Negocios de Valparaíso que dependía de la Universidad Santa María (hoy es Universidad Adolfo Ibáñez). Ya titulado trabajó en la municipalidad de Ancud, fue alcalde de Quemchi por dos años; luego postuló al BCI donde se desempeñó por ocho años y llegó a gerente de la oficina en Puerto Montt. Ahí fue donde lo alcanzó la política, ya que en 1993 Juan Antonio Coloma y Carlos Recondo le pidieron que fuera candidato a diputado por Chiloé y Palena y aceptó el reto.

Desde ese tiempo conoció y compitió con Gabriel Ascencio (DC) en cuatro elecciones para diputado por ese distrito. Cado uno ganó dos elecciones, pero con el sistema binominal ambos eran electos. Es su más cercano interlocutor en la oposición y con quien se junta cuando coinciden en Chiloé, hasta donde viaja cada fin de semana para ver a sus hijos.

“Es uno de los nuestros”

Con su detallado conocimiento del Congreso, en 2010 fue reclutado de inmediato por el entonces ministro Cristián Larroulet, para ser subsecretario en el primer gobierno de Piñera y fue el complemento necesario para una dupla que logró varios aciertos.

Alvarado tiene “redes” en todos los sectores políticos, incluso en el Frente amplio, no es novedad verlo conversar en los pasillos del Congreso con Maya Fernández o Pamela Jiles. En Chile Vamos valoran su labor. “Es uno de los nuestros y no hay que decirle lo que hay que hacer”, sostiene un diputado del gremialismo, que agrega “pero también es pragmático”.

El actual subsecretario de Desarrollo Regional también integró el comité de asignaciones parlamentarias entre el primer y segundo gobierno de Piñera.

Con el ministro Gonzalo Blumel se conocen desde antes de 2010. Al instalarse el primer gobierno de Piñera llegaron ambos a la Segpres, Alvarado como subsecretario y Blumel como jefe de gabinete de Cristián Larroulet, por lo que algunos creen que hicieron buen equipo en esta segunda administración.

Y aunque cada cierto tiempo el nombre de Alvarado se mencionaba como posible ministro e, incluso, muchos imaginaban que en el cambio de gabinete anterior podría ascender a ministro en la misma cartera, finalmente llegó a la subsecretaría de Desarrollo Regional, la instancia que suelen disputarse los partidos de cualquier gobierno que esté en La Moneda, porque maneja los recursos que llegan a los municipios, entre algunas de sus tareas, lo que resulta especialmente relevante en período de elecciones y más aún si son las municipales. Está claro que el celular de Alvarado este año no parará de sonar.