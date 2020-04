Cobra fuerza en Chile Vamos necesidad de un nuevo plan económico más agresivo para enfrentar efectos del Covid-19

País

Aunque en el detalle puede haber distintas prioridades, donde no parece haber diferencias en Chile Vamos es en la necesidad de apurar medidas que complementen al primero.

Con algunos matices, todos los sectores han valorado el programa anunciado por el Gobierno para combatir los sombríos efectos que dejará en la economía la expansión del Covid-19. Sin embargo, también parece estar generando un amplio consenso entre economistas de todos los sectores, la necesidad de complementar el esfuerzo del Estado con un nuevo paquete de medidas que beneficien a ámbitos no considerados en el primer paquete o que requieren apoyo adicional. Con este objetivo, el senador Felipe Kast y el economista Klaus Schmidt-Hebbel propusieron elevar de un 4,7% a un 8,0% del PIB los recursos movilizados por la administración de Sebastián Piñera.

¿Tendrá piso político una iniciativa tan agresiva en el resto del oficialismo?

En una columna publicada el sábado en El Mercurio, Kast y Schmidt-Hebbel valoraron el programa anunciado por el Ejecutivo. "Sin embargo -advirtieron-, debemos ir más lejos para amortiguar la caída libre de la economía chilena".

A juicio de los economistas, aún "podemos aprovechar el espacio fiscal del país, reflejado en niveles aún bajos de deuda pública y de la prima de riesgo soberano".

Según explicó el senador Kast a Diario Financiero, la propuesta del centro de pensamiento Horizontal, de la que es coautor en conjunto con Schmidt-Hebbel y Sebastián Izquierdo, la propuesta "sí tiene piso político" en su sector, donde ha conversado el tema con algunos parlamentarios, y no descarta que incluso lo tenga en sectores más moderados de la oposición.

Desde esa base, "le corresponderá al presidente Piñera ver cómo puede definir los pasos a seguir" para concretar la propuesta, señala, aclarando que es "complementaria" al programa ya anunciado por el Gobierno.

Tanto es así que adelanta que "el comité político de los lunes va a analizar esto probablemente, porque la situación de la economía es un tema que siempre se aborda".

Y está optimista ante el resultado, porque, "exceptuando a un grupo del Frente Amplio, hay una oposición más moderada que apoyaría medidas como estas".

El senador de Evópoli pone especial énfasis en empujar con fuerza acciones que vayan en apoyo de los trabajadores independientes ya honorarios.

Al menos respecto de su sector, Kast no está tan equivocado en que podría haber piso para su planteamiento. De hecho, el diputado Patricio Melero (UD), quien integra la Comisión de Hacienda de la Cámara, se muestra proclive a respaldar la propuesta, entre otras cosas, porque –según señala- la UDI elaboró una iniciativa en la misma línea, con "algunas demandas para complementar la propuesta del gobierno", dice.

La idea es llegar a sectores que no están incorporados en el primer paquete de medidas, añade. Y, desde su punto de vista, "hay bastante consenso en ampliar los beneficios, especialmente en materia de empleo en sectores productivos pequeños y medianos, a través de un segundo paquete, porque la magnitud de la emergencia lo amerita, y para no llegar a un deterioro mayor de la economía cuando se acabe el primero".

De hecho, Melero sostiee que, entre otras cosas, aún hay espacio para obtener más recursos de los fondos soberanos.

La también integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara, diputada de RN Sofía Cid, se inclina a respaldar una propuesta como la de Horizontal. Y explica que ha conversado informalmente con algunos ministros, como el de Hacienda, que la crisis podría generar la necesidad de llegar a una nueva etapa, de impulsar un nuevo paquete de medidas.

Y, en particular, comparte con Kast su preocupación por los trabajadores independientes, junto con el hecho de que en estos momentos no es bueno hacer diferencias con las grandes empresas, pues "grandes y pequeñas van a ser necesarias llegado el momento de reactivar la economía y las grandes también generan cadenas de mano de obra".

En este sentido estima que no debería haber rechazo a la propuesta en Chile Vamos.

No obstante, al igual que sus predecesores, no descarta que en la oposición también encuentre apoyo, aunque no entre los parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista.

Optimismo y cautela

El economista y extesorero de la República, Hernán Frigolett, asegura que en la oposición ya había comenzado el debate acerca de una política pública fiscal más agresiva y, en especial, sobre duplicar el paquete anunciado por el Gobierno, aun antes de que algunos expertos se pronunciaran a través de columnas o lanzaran ideas.

De hecho, adelanta que en sectores de oposición se habla de un 10% adicional al 4,7% del PIB que significa el paquete de la actual administración, para reimpulsar la economía, sobre todo a las PYME, subraya. "Desde el punto de vista fiscal, sólo la mitad del programa original es gasto fiscal", precisa.

En este escenario, el economista no descarta que pudiera llegarse a un acuerdo básico con el oficialismo de cara a un segundo paquete económico para enfrentar los efectos de la epidemia.

Mucho más cauteloso es el economista y exsubsecretario de Economía Tomás Flores. Pese a la cantidad de expertos que respaldan e, incluso piden un segundo plan de medidas, advierte que primero es "necesario evaluar" el impacto del primero antes de embarcarse en un segundo y que –parafraseando al presidente del Banco Central, Mario Marcel- "no es prudente usar toda la munición disponible ante un enemigo que no conocemos".

Desde el punto de vista del exsubsecretario de Economía, en crisis como la que estamos atravesando, siempre hay que tener reservas para enfrentar los imprevistos que puedan aparecer. Y aunque admite que el tema se podría analizar más adelante, enfatiza que "los que llaman hoy a usar todos los recursos disponibles, nunca han enfrentado una batalla con anterioridad".

En tal sentido, sostiene que los recursos que los Estados ahorran ase deben ir ocupando en la medida que el conflicto escala.

Consultado acerca de si no será arriesgado esperar a que escale para tomar medidas más drásticas, Flores asegura que "no, la autoridad sanitaria tiene una planificación sobre el escenario más probable. Si los datos muestran una realidad peor a lo proyectado, se activan las medidas adicionales".