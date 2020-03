Colegio Médico insta al gobierno a cerrar el comercio y algunas ciudades

País

La timonel del gremio dijo que “las medidas más complejas son el distanciamiento social, la gente debe comprender que no es un complot político del gobierno para desbaratar el plebiscito, sino que requiere el compromiso sanitario de todo el país”.

Control de precios para evitar la venta a valores abusivos de algunos productos de higiene, cierre de algunas ciudades y clausura de algunos comercios, son algunas de las medidas que el Colegio Médico, junto a ex ministros de Salud, le hicieron hoy al presidente de la República, Sebastián Piñera, en una reunión sostenida hoy en el palacio de La Moneda por la emergencia generada con la expansión del coronavirus en Chile.

El ex timonel del Colegio Médico, Enrique Paris, señaló que se recomendó el cierre de algunos comercios. "Sabemos que eso escapa al Ministerio de Salud, está en estudio esa posibilidad, en los malls se produce una gran aglomeración de personas, si se suspenden las clases la idea es de contención, que se queden en casa y no que vayan al cine o a comprar".

En tanto, la actual presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, señaló que "no hay un manual de medidas. Las medidas del gobierno van en la línea correcta, pero pedimos extremar y tomar más drásticas, porque el día de mañana todas serán insuficientes, el aumento de los casos demuestra que estábamos preocupados con razón".

Indicó que "les vamos a pedir a los partidos políticos que respalden las medidas del gobierno, trabajar en torno al distanciamiento social. Le hemos solicitado acelerar el cierre de ciudades, los ciudadanos deben entender que esto requiere participación de todos, no estar a menos de dos metros de otras personas, no ir a plazas, cines o centros comerciales, eso va a tener un impacto económico, pero en las vidas puede ser también importante y por eso queremos que las medidas sean más fuertes".

También solicitó que el gobierno amplíe el espectro de autoridades y científicos que forman parte del consejo asesor de la actual administración, en materia de la pandemia.

"El momento político que vive el país no lo vivió ninguno de los anteriores ministros, no debieron enfrentar esta pandemia con este nivel de popularidad, no estamos por la idea de desfondar al gobierno o sacar al ministro de Salud, sino que aportar al debate", dijo.

Respecto al aislamiento de comunas o ciudades, Siches dijo que "las medidas más complejas son el distanciamiento social, la gente debe comprender que no es un complot político del gobierno para desbaratar el plebiscito, sino que requiere el compromiso sanitario de todo el país".

Por último dijo que el "ministro de Salud se comprometió a avanzar en gratuidad del examen para detectar el coronavirus, hoy es una barrera que impide que algunos no se lo puedan hacer".