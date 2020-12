JUEVES 10 DE DICIEMBRE

6:00 Casos de Covid-19 en el mundo llegan a 68,75 millones con más de 1,5 millones de muertes

Según el recuento de la agencia Reuters, más de 68,75 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.566.985 han muert. Los países con más fallecidos son: EEUU, India, Brasil, Rusia, Francia e Italia.

5:00 Comienza Fase 2 para toda la Región Metropolitana

Luego del anuncio de la autoridad sanitaria la mañana de este lunes, hoy comienza a regir la fase 2 del plan Paso a Paso para todas las comunas de la Región Metropolitana. Esto significa que se puede salir de lunes a viernes, mientras que para fines de semana y festivos deberá regir cuarentena, por lo que se necesitará permiso de Comisaría Virtual para salir. Además de ello, queda prohibido el funcionamiento de cines, gimnasios, pubs y similares, y también los viajes interregionales.

Esta medida fue tomada, según la autoridad sanitaria, para controlar los contagios en la región, que llegaron a un 18% a inicios de semana.

2:00 Nuevamente China encuentra restos del virus en embalajes de congelados brasileños

Informaron las autoridades locales de Tongzhou, en la provincia oriental de Jiangsu, que además especificaron en su página web que fueron encontrados en embalajes de congelados de solomillo de ternera deshuesada tras comprarlos a una compañía en la ciudad de Wuxi, en la misma provincia.La fecha de producción de los paquetes data de entre el 27 y el 31 de julio de este año, agrega la información.

El supermercado RT Mart de Tongzhou compró 182,5 kilos del material y vendió a los consumidores 123 kilos. En consecuencia, las autoridades emprendieron una campaña para retirar el producto del supermercado, el cual también fue desinfectado. El pasado 1 de noviembre, las autoridades ya habían detectado el virus en el embalaje de un lote de carne congelada de cerdo que dio positivo en la provincia oriental de Shandong.

1:00 México firma acuerdo con CanSino para adquirir 35 millones de vacunas para el Covid-19

México firmó un acuerdo con la farmacéutica china CanSino Biologics para adquirir 35 millones de dosis de su vacuna contra el COVID-19, informó el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que no reveló detalles del acuerdo. El país tiene previsto comenzar su proceso de vacunación antes de que finalice el año.

MIÉRCOLES 9 DE DICIEMBRE

19:00 El Gobierno de Estados Unidos tiene intención de distribuir por todo el país 3 millones de las primeras dosis de la vacuna contra la covid-19 de Pfizer, 48 horas después de su aprobación de emergencia, que podría llegar este jueves, anunció un responsable del Pentágono.

El general Gustave Perna, encargado de la operación logística de distribución de la vacuna, dijo en una rueda de prensa telefónica este miércoles que distribuirán primero 3 millones de dosis de la vacuna de Pfizer en todo el país y 21 días después facilitarán una segunda tanda.

El responsable militar de la Operación Warp Speed (más rápido que la luz) aseguró que entre 24 y 48 horas todo el país debería tener acceso simultáneo a la vacuna de Pfizer, que podría obtener autorización de emergencia por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) este mismo jueves.

17:40 Los países latinoamericanos no recibirán suficientes vacunas contra el COVID-19 durante meses hasta que estén disponibles y deberían desarrollar planes de inmunización centrados primero en los trabajadores de la salud y ancianos, aconsejó el miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Su rama regional para América, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), advirtió que las vacunas que se están desarrollando actualmente tardarán meses en llegar y los suministros podrían no ser suficientes sino hasta después del 2021.

Los países deberían, en un principio, aspirar a vacunar al 20% de la población, dando prioridad a los trabajadores de la salud, a los mayores de 65 años y a las personas con padecimientos previos, dijo la OPS.

"Llevará muchos meses recibir las vacunas necesarias para interrumpir la transmisión del coronavirus", dijo Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS.

En tanto, los países no deben relajar las medidas preventivas de distanciamiento social y el uso de cubrebocas, así como el lavado de manos, dijo en una sesión informativa desde Washington.

Expertos en salud no saben exactamente qué nivel de vacunación es necesaria para desarrollar la inmunidad de rebaño y detener la propagación del virus, aunque la OMS lo ha estimado en un 70%, señaló.

"Estamos trabajando duro para asegurar que una vez que las vacunas sean aprobadas y estén disponibles, los países estén preparados para desplegarlas" y asegurar que los sistemas de logística y las cadenas de almacenamiento en frío estén en su lugar, dijo por su parte la directora de la OPS, Carissa Etienne.

15:45 La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dijo el miércoles que espera que un programa del Fondo que congela los pagos de deuda de la naciones más pobres pueda alargarse hasta fines del 2021.

Georgieva hizo estos comentarios durante un foro del FMI sobre el impacto de la crisis del COVID-19 en naciones en desarrollo.

La jefa de la entidad añadió que las naciones más vulnerables podrían ocupar mejor los recursos fiscales durante la crisis sanitaria en inversiones que aceleren la distribución de vacunas contra el COVID-19.

13:00 Esta mañana durante un evento con Microsoft en La Moneda, el Presidente Sebastián Piñera reiteró que durante el primer trimestre de 2021 se comenzará el proceso de vacunación en Chile.

"Nuestro gobierno, desde hace muchos meses, anticipando este momento, logró acuerdos y contratos con los principales laboratorios como es el caso de Pfizer, Johnson y Johnson, Astrazeneca, Sinovac y otros, que nos permiten decir hoy que estamos preparados para iniciar el proceso de vacunación durante el primer trimestre del próximo año, es decir, en algunas semanas más", dijo el mandatario.

Agregó que comenzarán con los grupos de mayor riesgo, cerca de 5 millones de personas, que "nuestra meta es vacunarlos durante el primer trimestre y vamos a continuar con la población objetivo, que son todos los chilenos que quieran y puedan vacunarse, aproximadamente 15 millones de personas".

"Y por tanto, luego de un año tan difícil y tan oscuro, ver que está empezando a salir el sol debe ser una razón de unidad de los chilenos".

12:50 El regulador de medicamentos de Europa dijo el miércoles que fue el objetivo de un ciberataque y que estaba investigando el incidente con la ayuda de la policía.

La Agencia Europea de Medicamentos, responsable de evaluar y aprobar los medicamentos, dispositivos médicos y vacunas para la Unión Europea, no dio más detalles sobre el ataque.

"La EMA no puede proporcionar más detalles mientras la investigación esté en curso. Más información estará disponible a su debido tiempo", dijo en un comunicado.

No quedó claro inmediatamente cuándo o cómo tuvo lugar el ataque, quién fue el responsable o qué datos, si los hubo, se vieron comprometidos.

12:40 En un nuevo balance sobre el estado del coronavirus en el país, en las últimas 24 horas se reportaron 1.247 nuevos contagios de Covid-19 a nivel nacional, de los cuales 945 casos con síntomas y 287 casos asintomáticos. Y además agregó que 15 test PCR positivo que no fueron notificados.

Así, la cifra total de pacientes diagnosticados con coronavirus en el país alcanza las 564.778 personas, de las cuales 9.596 se encuentran en etapa activa del virus.

Por otro lado, en las últimas 24 horas se registraron 10 fallecidos, según la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS), por lo que el total de muertes desde que empezó esta pandemia se cifra en 15.690 casos.

El ministro de Salud, Enrique Paris, dijo este miércoles que "sólo cuatro regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos siete días y cinco lo hacen en los últimos 14 días. Es necesario mantener las medidas de autocuidado para proteger a nuestras familias y seres queridos".

11:30 Escasez de hielo seco en EEUU complica vacunación en zonas rurales del país. Las autoridades sanitarias de dichas zonas en el país del norte se preparan para vacunar a personas dispersas a lo largo de miles de kilómetros, en la que podría ser la campaña de vacunación más compleja de la historia del país, con el desafío además de tener suficiente hielo seco para evitar que se arruine una vacuna que debe mantenerse a temperaturas subárticas.

La vacuna desarrollada por Pfizer Inc y su socia alemana BioNTech SE podría ser autorizada para uso de emergencia esta misma semana. Debe ser transportada y almacenada a -70 grados centígrados (-94°F), lo que requiere ultracongeladores especializados o hielo seco.

Más de una decena de estados, incluidos Washington, Nuevo México, Misisipi, Luisiana e Indiana, dijeron a Reuters que se están apresurando para asegurarse el hielo seco necesario para rellenar los contenedores de transporte de Pfizer, del tamaño de una maleta. "Este es el programa de vacunación más desafiante que se haya intentado. Será especialmente complicado en las comunidades rurales y remotas", declaró la doctora Kelly Moore, asesora del programa de vacunas COVID-19 de Pfizer y directora adjunta de la Immunization Action Coalition.

11:00 El gobernador de la provincia más poblada de Corea del Sur pidió el miércoles que se realicen pruebas masivas para detectar el coronavirus, mientras los nuevos casos diarios, centrados en el área densamente poblada de Seúl, alcanzan niveles no vistos desde que comenzaron los brotes a principios de este año.

Corea del Sur está sufriendo una tercera ola de brotes de coronavirus, y durante la última semana los nuevos contagios han estado consistentemente alrededor de 600 por día.

El recuento diario del miércoles, de 686 nuevas infecciones, coincidió con el nivel publicado el 2 de marzo y fue el segundo más alto registrado, aunque estuvo lejos de los 909 confirmados el 29 de febrero, según la Agencia de Prevención y Control de Enfermedades de Corea (KDCA).

La mayoría de los nuevos casos se han informado en la ciudad capital de Seúl, la vecina ciudad portuaria de Incheon y la provincia de Gyeonggi, que alberga a 13,5 millones de personas y rodea ambas ciudades.

08:20 El organismo de Sanidad pública (NHS, en inglés) en Inglaterra confirmó este miércoles que dos sanitarios sufrieron una reacción después de recibir ayer la primera de las dos dosis de la vacuna de Pfizer y Biontech, en el primer día del programa británico de vacunación contra el Covid-19.

La Agencia Reguladora de Productos Medicinales y de Salud (MHRA, por sus siglas en inglés) emitió la advertencia para todas aquellas personas que en el pasado hayan experimentado reacciones alérgicas graves a fármacos, algunos alimentos u otra vacuna.

08:00 China y Rusia no han pedido autorización a la Agencia Europea de Medicamentos (reguladores UE) para sus vacunas. Según la jefa de la entidad, regulador no está bajo ninguna presión política para conceder aprobaciones rápidamente.

"Por el momento, ellos no han pedido autorización para sus vacunas. Si lo hacen, estudiaremos los datos", dijo la directora ejecutiva de EMA, Emer Cooke, al diario italiano La Repubblica, al ser consultada sobre las vacunas que se han desarrollado en China y Rusia.

China ha aprobado para uso de emergencia tres candidatas a vacunas desarrolladas por Sinovac y la compañía estatal Sinopharm. Mientras Rusia fue el primer país en el mundo en conceder la autorización para una vacuna contra el Covid-19, antes de que sus ensayos clínicos de gran escala estuvieran listos, lo que generó preocupación entre los científicos y doctores sobre la seguridad y eficacia de la fórmula.

7:50 El presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, Marin Mrcela, pidió este miércoles transparencia y responsabilidad en las políticas de salud pública ante las "prometedoras noticias" sobre la vacuna contra el Covid-19. Durante la Jornada internacional de lucha contra la corrupción, Mrcela dijo que "Aprovecharse de la salud de las personas o ponerla en riesgo para un beneficio personal ilegal es amenazar nuestras vidas y esto es simplemente inaceptable. Está en juego el derecho a la vida".

Por otro lado, la canciller alemana, Angela Merkel, reconoció este miércoles que las vacunas que se puedan poner en los tres primeros meses de 2021 no serán suficientes para suponer un "cambio significativo" a nivel epidémico en el país.

7:00 Rusia envía a la OMS la documentación de su segunda vacuna, la EpiVacCorona.

Rusia ha enviado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la documentación de la segunda vacuna contra el Covid-19 registrada en el país, EpiVacCorona, anunció hoy la jefa sanitaria, Anna Popova. La EpiVacCorona fue desarrollada en centro científico siberiano Véktor, dependiente de la Agencia rusa para la Defensa del Consumidor (Rospotrebnadzor), que dirige Popova.

"El 8 de diciembre se envió a la OMS la documentación de otra vacuna rusa. Se trata de la EpiVacCorona. Estamos esperando la decisión de la OMS" sobre su registro, dijo Popova en una conferencia sobre la lucha contra el Covid-19 y otras enfermedades infecciosas, de acuerdo con la agencia Interfax.

5:30 Roche se une a Moderna en incluir una prueba de anticuerpos en ensayos de vacuna Covid-19 con el ARN mensajero con el fin de comprobar si la vacuna está funcionando, según dijo el miércoles el fabricante de fármacos suizo. Esto, para proporcionar pruebas cuantitativas tanto de la presencia como de los niveles de anticuerpos que se desarrollan en respuesta a la vacuna candidata de Moderna, a través del test de ARN de Roche.

La vacuna de Moderna, que en los ensayos de última etapa con más de 30.000 participantes mostró una eficacia del 94% en la prevención del Covid-19, está diseñada para desencadenar una respuesta de anticuerpos a las proteínas que se encuentran en el dominio de unión al receptor de la espiga del coronavirus, la parte del patógeno que penetra en las células humanas.

"Esto podría desempeñar un papel en evaluar si un individuo necesita volver a ser vacunado, o cuándo, o también en ayudar a responder otras preguntas clínicamente relevantes", dijo Roche en una nota.

5:00 Confinan a 1.700 personas en un crucero de Singapur por un caso de Covid-19 después de que se detectara un positivo a bordo, lo que obligó al buque -llamado Quantum of the Seas- a volver a puerto. Según dijo la Oficina de Turismo de Singapur, todos los pasajeros habían superado una prueba obligatoria PCR de Covid-19 hasta tres días antes de que partiera este lunes.

El pasajero infectado, un hombre de 83 años, se había presentado en el centro médico de a bordo con diarrea, y a los demás pasajeros a bordo se les informó de la infección a principios del miércoles.

4:00 Tras pruebas en Emiratos Árabes, el gobierno dice que la vacuna de Sinopharm tiene un 86% de eficacia, basándose en un análisis provisional de un ensayo en humanos que se está llevando a cabo en dicho país.

El estado del Golfo inició en julio la fase 3 de los ensayos clínicos de la vacuna, y en septiembre, Emiratos Árabes Unidos aprobó su uso de emergencia para ciertos grupos.El análisis también muestra "una tasa de seroconversión del 99% del anticuerpo neutralizante y una eficacia del 100% en la prevención de casos moderados y severos de la enfermedad", dijo el Ministerio en un comunicado a través de la agencia de noticias estatal.

"El análisis no muestra serias preocupaciones de seguridad", dijo, y añadió que ya había registrado oficialmente la vacuna, sin comentar nada más, y que 31.000 voluntarios de 125 nacionalidades participaron en el ensayo del país árabe.

MARTES 8 DE DICIEMBRE

14:00 Reino Unido comenzó vacunación masiva contra COVID-19 sobre la población más vulnerable.

Una mujer de 90 años habría sido la primera en recibir una dosis aprobada de Pfizer y Biontech en el país. Así se da paso a la inoculación masiva en dicho país. No obstante, pese al alivio entre los que recibieron la primera dosis, tendrán que esperar tres semanas para recibir el segundo pinchazo, y no hay evidencia de que la inmunización reduzca la transmisión del virus.

"Gradualmente, esto hará una gran, gran diferencia. Pero enfatizo gradualmente, porque aún no lo hemos logrado. Aún no hemos derrotado este virus", dijo el primer ministro, Boris Johnson.

El secretario de Salud, Matt Hancock, dijo que espera que millones sean vacunados para fines de año y describió el comienzo del esfuerzo como el "Día V". Sin embargo, instó a la gente a seguir respetando las normas de distancia social al menos hasta la primavera boreal, cuando espera que los más vulnerables hayan sido inoculados.

11:15 Un equipo de expertos de la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) informó este martes que los datos provistos sobre la vacuna contra el COVID-19 elaborada por Pfizer y BioNTech estaban en línea con sus recomendaciones para autorizar el uso de emergencia en la población.

En otras palabras, esto significa que la solución no presenta riesgos de seguridad que impidan su autorización. El anuncio consolida la expectativa de que la vacuna esté pronto disponible para los estadounidenses mayores de 16 años.

11:00 Este martes, el ministerio de Salud informó de 1.389 nuevos casos de Covid-19 en Chile en las últimas 24 horas, una cifra un poco menor a la de los dos días anteriores, cuando los nuevos positivos superaron los 1.700.

Las víctimas con Covid fueron 17 en el nuevo balance, lo que da un total de 15.680 víctimas fatales con coronavirus durante toda la pandemia. En el país hay 655 hospitalizados, de los cuales 514 están con ventilación mecánica y 59 son pacientes críticos.

"Los gimnasios van a estar cerrados en esta etapa, pero la actividad física se podrá realizar en el exterior con un aforo de 10 personas por grupo", dijo la subsecretaria Paula Daza en Canal 13.

Los datos:

LUNES 7 DE DICIEMBRE

17:30 El presidente Donald Trump firmará el martes un decreto para asegurar que el acceso prioritario a las vacunas del COVID-19 adquiridas por el gobierno se conceda a los estadounidenses, dijo el lunes un alto funcionario.

Trump, quien ha enfrentado duras críticas por su manejo de la pandemia del coronavirus, está ansioso por atribuirse el mérito del rápido desarrollo y distribución de una vacuna.

16:00 Los gobiernos de la Unión Europea aprobaron este lunes una modificación de las normas comunes sobre el IVA para que la venta de vacunas y pruebas de Covid-19 puedan estar exentas del pago de este gravamen hasta el 31 de diciembre de 2022.

Hasta ahora, los Estados miembros podían aplicar un IVA reducido a la venta de vacunas, pero no un tipo cero. Las pruebas de Covid-19, por su parte, no se podían beneficiar siquiera de un tipo reducido de este impuesto.

Pero los socios europeos han aprobado la propuesta legislativa que la Comisión Europea puso encima de su mesa a finales de octubre dentro de una estrategia más amplia para combatir con mayor eficacia la pandemia de coronavirus.

De esta forma, los Estados miembros podrán a partir de ahora aplicar un tipo cero o reducido del IVA tanto a las vacunas como a los kit de pruebas para detectar Covid-19. Se trata de una modificación a las normas de este impuesto pero con carácter temporal, puesto que estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2022.

15:00 Italia ha registrado este lunes su mejor dato desde el 20 de octubre, con algo más de 13.000 contagios, si bien la cifra de test ha sido inferior a la de días anteriores, según los datos del Ministerio de Salud. Por otra parte, la ministra del Interior, Luciana Lamorgese, ha dado positivo.

En concreto, en las últimas 24 horas se han detectado 13.720 positivos entre los más de 111.200 test efectuados, frente a los 18.887 casos y los 163.500 test del domingo. Además, se han producido otros 528 decesos. Con ello, la pandemia deja ya en Italia 1.742.557 contagios confirmados y 60.606 víctimas mortales.

14:00 Portugal ha superó la barrera de las 5.000 víctimas mortales a causa de la Covid-19, después de constatar 78 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, aunque disminuyó el número de casos que permanecen activos.

En concreto, las autoridades sanitarias lusas han contabilizado 5.041 fallecimientos debido a la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, mientras que el número de contagiados ascendió hasta los 325.071, 2.597 más que la jornada anterior.

13:00 Reino Unido logró este lunes disminuir sus contagios diarios de Covid-19 y las muertes debido a la enfermedad, ya que constató 14.718 nuevos casos y 189 fallecimientos, frente a los 17.200 y 230, respectivamente, de la jornada anterior.

Con estas cifras, el cómputo de Reino Unido se ubica en 1.737.960 personas contagiadas y 61.434 fallecidos por la enfermedad, según los datos proporcionados por el Ministerio de Salud británico.

12:45 En un nuevo balance sobre el estado del coronavirus en el país, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell , informó que como una medida preventiva y con el objeto de detener el aumento de contagios en la Región Metropolitana, desde este jueves 10 de diciembre, a las 5:00 am, la RM retrocede a Transición (Paso 2).

Eso sí, hay algunos ajustes respecto de lo que se puede y no hacer. Por ejemplo, el comercio estará cerrado sábado y domingo pero los restaurantes sí podrán abrir sus terrazas, mientras los colegios con clases presenciales se mantendrán abiertos. No obstante, para cualquier actividad se deberá contar con el permiso respectivo que emite la Comisaría Virtual.

En el resto del país, también desde el jueves de 10 de diciembre a las 5:00 am, en la Región del Biobío, retrocede a cuarentena (Paso 1), Arauco. En La Araucanía, retroceden a cuarentena: Los Sauces y Angol, y da un paso atrás a Transición: Renaico.

En la Región de Magallanes, retrocede a cuarentena, Puerto Williams.

En cuanto al avance del Covid-19 en Chile, en las últimas 24 horas se reportaron 1.760 nuevos contagios de Covid-19 a nivel nacional, de los cuales 1.132 casos con síntomas y 583 casos asintomáticos. Y además agregó que 45 test PCR positivo que no fueron notificados.

Así, la cifra total de pacientes diagnosticados con coronavirus en el país alcanza las 562.142 personas, de las cuales 9.892 se encuentran en etapa activa del virus.

Por otro lado, en las últimas 24 horas se registraron 35 fallecidos, según la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS), por lo que el total de muertes desde que empezó esta pandemia se cifra en 15.663 casos.

08:20 China ha vuelto a encontrar restos del coronavirus en el envasado de productos congelados importados, en este caso de Brasil y Uruguay, informaron las autoridades sanitarias de la ciudad de Wuhan, en el centro del país.

Los embalajes de cerdo congelado brasileño y de ternera uruguaya dieron positivo en sendas pruebas de ácido nucleico realizadas el pasado 5 de diciembre en dicha ciudad, anunció la comisión sanitaria local en un comunicado.

En el caso del cerdo brasileño, el organismo indica que se detectaron trazas del coronavirus en envases de un lote de carne de cerdo de la empresa Seaa Alimentos que entró en la ciudad de Shanghái el pasado 28 de junio y que posteriormente fue transportado a Wuhan el 27 de julio.

En cuanto a la ternera uruguaya, la empresa exportadora es Breeders and Packers Uruguay, cuyo lote afectado llegó primero a Malasia y desde el pasado 2 de marzo había quedado almacenado en la ciudad china de Tianjin.

08:00 Las expectativas de producción de la mayor economía de Europa se han deteriorado para los próximos meses, dijo el lunes el instituto alemán Ifo, y las industrias orientadas al consumidor están especialmente preocupadas por sus perspectivas.

Su índice de perspectivas de producción cayó desde los 16,3 puntos de octubre hasta los 5,5 en noviembre, mientras que el indicador de los fabricantes de automóviles cayó de 39 puntos en octubre a -1 en noviembre.

"Las industrias orientadas al consumo en particular están sufriendo, mientras que la industria farmacéutica está experimentando un repunte", dijo Klaus Wohlrabe, del Ifo, en un comunicado.

La oficina de estadísticas alemana publicará los datos de la producción industrial de octubre a las 0700 GMT, y los economistas prevén un aumento del 1,6%.

07:00 Más de 66,44 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.532.266 han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

05:00 El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, planea nominar al fiscal general de California, Xavier Becerra como secretario de Salud y Servicios Humanos, dijeron dos fuentes el domingo, lo que situaría al excongresista latino en un puesto crítico en la batalla contra la pandemia de coronavirus.

La elección de Becerra, de 62 años, que también era considerado candidato para fiscal general nacional, se produjo mientras Biden era sometido a más presiones para añadir diversidad a los nombramientos en su gabinete, incluidas las quejas del Caucus Congresional Hispánico por la ausencia de latinos.

Becerra liderará la agencia sanitaria en un momento de un fuerte resurgir del coronavirus, con un récord de infecciones y una cifra de muertes diaria que supera las 2.000 en los últimos días, al tiempo que deberá participar de un gigantesco esfuerzo para vacunar a sus compatriotas contra el virus.

03:00 Más de 23 millones de personas en el sur de California se preparaban el domingo para enfrentar los confinamientos más duros vividos en Estados Unidos, en un momento en que los casos de COVID-19 se dispararon a niveles récord en el estado más poblado.

Las restricciones en California, ordenadas por el gobernador Gavin Newsom para que entren en vigencia región por región a medida que las camas de las unidades de cuidados intensivos de los hospitales alcancen su capacidad máxima, exigen que los bares, salones de belleza y uñas y tiendas de tatuajes cierren nuevamente.

A las 23:59 hora local del domingo, las regiones afectadas, incluido el sur de California, deberán cerrar también incluso los restaurantes al aire libre.

DOMINGO 6 DE DICIEMBRE

19:45 Este domingo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, informó en Twitter que su abogado personal y ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, dio positivo por Covid-19. Lo hizo destacando su lucha contra la supuesta corrupción en los comicios que dieron como ganador al demócrata Joe Biden.

"Giuliani, "por lejos el mejor alcalde en la historia de Nueva York, y que ha trabajado incansablemente exponiendo la elección más corrupta (¡Por lejos!) en la historia de los Estados Unidos, ha testeado positivo por el virus chino", tuiteó Trump, en su estilo.

El contagio de Giuliani, de 76 años, se supo después de que su hijo Andrew anunciara el 20 de noviembre también por Twitter que había contraído la enfermedad, aunque aseguró que solo experimentaba síntomas leves.

.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!!