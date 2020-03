Comité asesor por coronavirus: "La suspensión de clases no es una medida que corresponda en este momento"

País

María Teresa Valenzuela, vocera del Comité, aseguró que en este momento la prioridad estará en la vigilancia activa en los colegios ante casos sospechosos.

A pesar de que en más de treinta municipios del país, las autoridades han decidido suspender clases o adaptar los métodos de enseñanza al modo virtual, desde el Comité Científico asesor del Ministerio de Salud no se le recomienda al gobierno central tomar una medida de este tipo.

Luego de una reunión ministerial con el presidente Sebasitán Piñera en La Moneda, la doctora y vocera del consejo, María Teresa Valenzuela, dijo que "no es una medida que en estos momentos corresponda", aunque no descartó que sí podría ser así durante la semana "por el dinamismo de la propia enfermedad".

"Lo que se recomienda es que efectivamente continúen las actividades, la definición que se ha optado para poder detener la actividades al interior de un colegio que son si tiene un caso de un niño que está infectado en un curso, se suspenden las actividades de ese curso".

A juicio de los expertos, hasta ahora, "no ha habido un riesgo especial en los escolares", por lo que no es necesario extremar medidas. Además, consideró Valenzuela, "es en los colegios donde hay mayor vigilancia, se aplican las vacunas y hay atención especial". Dijo que "es ahí donde pueden estar más seguros que en sus propias casas" y desestimó que los niños estuviesen en riesgo durante el traslado a los planteles, porque "los tiempos de transporte no son tan extensos".

Apuntó a que "mientras no tengamos confirmación de que hay riesgo de contagio directo", no es urgente la suspensión de actividades.

Reiteró la necesidad de reforzar las medidas de vigilancia y agregó que en el caso de las universidades, estas tendrán la libertad de adaptarse a modalidades online.

Valenzuela afirmó que "el Ministerio de Salud tiene total seguimiento de los casos, a quienes corresponde y de que región son", por lo que no hay alto riesgo de propagación. Sin embargo, el sábado, el ministro Jaime Mañalich indicó que el país está en fase 3, al considerar que hay algunos casos que no son "trazables".

La representante del Comité reiteró que desde la autoridad habrá "información real y oficial de los casos, y de las medidas que se vayan adoptando en medio de un problema que se va actualizando con el pasar de los minutos". "También habrá explicación de por qué se toman estas medidas".