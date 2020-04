Cómo acceder a los beneficios del nuevo seguro para trabajadores a honorarios

País

Fundamental será demostrar una caída significativa en sus ingresos en medio de una situación de catástrofe o recesión.

Esta tarde, el presidente de la República, Sebastián Piñera, presentó el esperado Seguro de Protección a los Ingresos de los Trabajadores Independientes, en una actividad en el Palacio de La Moneda y en compañía de los ministros de Hacienda, Ignacio Briones, y del Trabajo, María José Zaldívar.

El mecanismo busca solventar las caídas en ingresos de los trabajadores que se desempeñan emitiendo boletas a honorarios, suplementando en hasta un 70% los ingresos percibidos en los últimos 12 a 24 meses.

Aquello se realizará a través de un fondo solidario, que se solventará con una retención adicional a las boletas de honorarios y con un aporte fiscal inicial de hasta US$ 300 millones, el que será reintegrado con el tiempo.

A continuación, los ejes y requisitos para acceder al nuevo beneficio:

¿Quiénes son los beneficiarios?

Los potenciales beneficiarios del Seguro son cerca de 1,2 millones de personas que cumplen con:

- Estar en un contexto de catástrofe: definida como una declaración de la autoridad sobre un evento exógeno y transitorio que afecte gravemente el desenvolvimiento de la economía en general y la capacidad de generar ingresos de los trabajadores a honorarios en particular como, por ejemplo, pandemias, terremotos, recesiones, etc. Esta condición será para la operación en régimen, durante el período de transición no se requerirá declaración de la autoridad y el seguro se activará por el sólo imperio de la ley.

- Caída significativa de sus ingresos: se beneficiarán quienes tengan caídas, de al menos 20%, en los ingresos percibidos por boletas de honorarios con respecto al promedio de sus ingresos por honorarios en los doce meses anteriores a la crisis que activa el beneficio.

- Emisión regular e irregular de boletas: durante la transición se permitirá que accedan al beneficio quienes hayan emitido boletas por un mínimo de 8 meses en 2 años o 4 meses en 1 año, incluso a quienes hayan tenido ingreso por más de una fuente. En régimen se entregará un beneficio proporcional a las emisiones de boletas realizada.

¿En qué consiste?

Se crea un fondo que pagará mensualmente prestaciones en dinero calculadas en base al nivel de caída de los ingresos posteriores a una catástrofe.

¿Qué montos y cobertura tiene el fondo?

Para el cálculo se utilizarán como base los 12 meses previos al evento, considerando que mientras mayor sea la caída, mayor es el beneficio que entrega el seguro. Este seguro entregará hasta 3 prestaciones en los 9 meses posteriores de la catástrofe, y es compatible con otros pagos como el de pensiones o los beneficios del Seguro de Cesantía.

¿Cuál será el tope a entregar por persona?

La construcción de este componente será mediante montos mínimos y máximos a financiar de forma solidaria con la intención de beneficiar especialmente a los trabajadores de menores ingresos. El tope máximo del beneficio mensual pagado por el seguro será de $500 mil.

¿Será progresivo?

Para los trabajadores que tengan ingresos promedios en los últimos 12 meses inferiores o iguales a $320 mil pesos, el seguro financiará el 70% de la caída en sus ingresos. Para quienes tengan ingresos superiores a $320 mil se les cubrirá una proporción de la caída, la cual irá decreciendo. Además, se contempla realizar una reliquidación anual para aquellos que reciban beneficios en exceso respecto de sus ingresos anuales.

¿Cómo se financia?

Mediante un aporte obligatorio de los trabajadores independientes que emiten boleta de honorarios, el cobro se realizará aplicando una retención sobre el monto bruto de la boleta de honorarios, el que se agregará al porcentaje de retención actual (10,75%). Piñera señaló que la cotización ascendería a 0,4% del monto de la boleta.

Durante la transición, habrá un aporte fiscal extraordinario con motivo de la crisis generada por el Covid-19, el cual llegará a los US$300 millones.