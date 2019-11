Congreso se prepara para abordar nuevos temas de la agenda social

País

La agenda social definida por el gobierno se prevé que siga esta semana su curso en el Congreso. Lo principal será la indicación que se espera para el proyecto de pensiones, el arribo de la propuesta para establecer por ley un ingreso mínimo garantizado y la que permite a 1.400 farmacias independientes comprar medicamentos a los precios que lo hace el sector público.

Esto ocurre luego de jornadas donde se avanzó en dos frentes relevantes para la administración Piñera: congelamiento de las tarifas eléctricas, lo que quedó listo para ser promulgado como Ley; y el paso al Senado del seguro médico catastrófico para usuarios de Fonasa.

Otra iniciativa que verá la Cámara Alta es la de portabilidad financiera, que faculta a los clientes de la banca a cambiar de institución.

Proyectos listos: pasaje del Metro y tarifas eléctricas

El miércoles el Congreso Nacional despachó el proyecto que congela las tarifas eléctricas, luego que lo aprobara la Sala de la Cámara de Diputados por 115 votos a favor; uno en contra, del diputado DC Miguel Ángel Calisto; y diez abstenciones.

Así, se revierte el alza de las cuentas de la luz de más de 9% que estaba comenzando a aplicarse en función de un mecanismo antiguo.

Según explicó en su momento el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, los valores regirán hasta diciembre de 2020 y que serán las empresas las que asumirán el costo, es decir, no habrá subsidio del Estado.

Este hecho se une también a la decisión del gobierno de echar pie atrás en el aumento de $ 30 en la tarifa del Metro, situación que había gatillado evasiones masivas en el tren metropolitano y, posteriormente, derivó en el estallido social que enfrenta al país.

Luego de que el Ejecutivo enviara el proyecto respectivo, el Congreso sólo se tomó dos jornadas para dejar sin efecto el aumento. La propuesta también estableció que el mayor gasto se financiará con la partida presupuestaria del Ministerio de Transporte y del Tesoro Público.

Iniciativa liderada por el ministro Sebastián Sichel

Ministerio de Desarrollo Social envía proyecto de ingreso mínimo garantizado

Para esta semana está considerada en la agenda oficial el envío del proyecto de ley que consigna la creación de la figura de un ingreso mínimo garantizado de $ 350 mil mensuales en el país.

Se trata de un mecanismo que favorecerá a todos los trabajadores con jornada completa cuyo salario transite entre el mínimo vigente en la actualidad -de $ 301 mil- y el techo antes citado. Por ejemplo, si gana $ 310.000 el subsidio será de unos $ 40.000.

Este beneficio, además, se aplicará en forma proporcional a los menores de 18 y mayores de 65 años.

De acuerdo a las estimaciones, la medida implica un desembolso de US$ 300 millones por parte del Estado, con lo cual sería el subsidio estatal de mayor monto que se entrega al trabajador.

Cálculos del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) -cartera que impulsará la iniciativa- indican que unas 500 mil personas serán beneficiadas con este subsidio, que a diferencia de otras iniciativas será pagado directamente a los trabajadores.

Según la Subsecretaría de Evaluación Social, la manera de entregar este aporte monetario se realizará por la vía de depósito o retiro en el banco.

Además, anticiparon que el aporte estatal no será imponible, o sea, no será sujeto de descuentos de salud o previsión.



Los programas para fomentar el empleo

El ingreso mínimo garantizado se viene a sumar a un escenario compuesto por una serie de programas dirigidos al fomento del empleo, que considera un presupuesto de unos US$ 222 millones para 2020.

Dependientes del Ministerio del Trabajo, uno de ellos es el subsidio al Empleo de la Mujer, el que beneficiará a 400 mil personas el próximo año; el de Proempleo; y el subsidio al Empleo Joven, que beneficia a trabajadores de entre 18 y 25 años del 40% más vulnerable de la población, apoyará a unos 280 mil jóvenes, esto es más 42 mil menos que lo que planificó el gobierno para este ejercicio.

Desafío de la ministra del trabajo, María José Zaldívar

Indicación a pensiones activará trámite en comisión de Trabajo de la Cámara

Para esta semana está previsto el ingreso al Congreso de una indicación al proyecto de ley que reforma el sistema previsional, cuyo trámite hoy se encuentra en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.

Se trata de aspectos relevantes que apuntan a un aumento inmediato de 20% de la Pensión Básica Solidaria, lo que beneficiará a 590 mil pensionados; alza apenas se apruebe la ley, de 20% en el Aporte Previsional Solidario, con un alcance de 945 mil pensionados; incremento adicional de las pensiones básicas y los aportes previsionales solidarios, durante 2021 y 2022, para los pensionados mayores de 75 años; aportes de recursos fiscales para complementar el ahorro previsional de la clase media y las mujeres que trabajan y cotizan, para incrementar sus pensiones al momento de la jubilación, lo que favorecerá a 500 mil trabajadores; y aportes de recursos fiscales para mejorar las pensiones de los adultos mayores no valentes.

A esto se suma la decisión del gobierno de aumentar en un punto porcentual -de 4% a 5%- la tasa de cotización previsional. Este punto adicional -que también será con cargo al empleador- se destinará a financiar seguros solidarios, como para adultos mayores no valentes, según dijo el jefe de Estado.

El planteamiento del Ejecutivo promete abrir un debate en torno a la magnitud del incremento previsto para las pensiones básicas, pues la semana pasada la oposición anticipó que exigirá más.

Senadores del Partido Socialista (PS), del PPD y de la Democracia Cristiana (DC) firmaron un documento en que proponen un alza de 25% del concepto solidario y jubilaciones de la clase media.

El senador Felipe Harboe (PPD) explicó a DF que están considerando la posibilidad de un aumento de las pensiones de la clase media "a través de una cotización obligatoria de 5,5%, donde un 1,5% de esa cotización, vaya para reparto, lo que debería aumentar entre un 20% y 25%". Añadió que para financiar el alza de la PBS y el APS, se estima un aporte inicial del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) y en régimen se utilizaría la cotización del 5,5%.