Covid-19: Mañalich asegura que el Estado ha destinado el 6% del PIB para el combate de la epidemia

Según el titular de Salud pese a los efectos que la pandemia puede tener en la economía, si no se toman medidas drásticas podrían ser peores.

Cuando ya hay 14 comunas en el país bajo cuarentena para evitar la expansión del Covid-19, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, se muestra optimista y asegura que los pronósticos iniciales de los efectos de la epidemia en Chile a estas alturas -que se habían hecho a la luz de lo ocurrido en otros países- no se han cumplido.

El titular de Salud dijo que "claramente, el número de casos que se había anticipado a un mes del primero, simulando lo que había ocurrido en otros países, hasta aquí no se ha dado. Ha sido mucho menos. Los pronósticos de lo que iba a ocurrir a esta fecha no tienen nada que ver con la realidad".

En entrevista con el diario La Tercera, la autoridad precisó que no hay nuevas medidas en lo inmediato pero evitó poner fecha para el fin de la cuarentena.

Consultado acerca de si las clases se podrían reanudar en mayo, señaló que "hay cuatro semanas por delante. Hay que verlo". Pero sí mantuvo su proyeccipon de que el peak de los contagios se produciría entre fines de abril y principios de mayo.

En lo que sí fue categórico fue en defender los recursos que el Estado ha puesto al servicio del combate a la epidemia. Mañalich explicó que "las platas que Chile ha destinado a esto son las más altas del continente, después de Estados Unidos y Canada", especificando que el 6% del PIB del país se ha invertido en la lucha contra la pandemia.

Pese a los efectos de la pandemia en la economía nacional, el ministro aclaró que "no es un tema en la toma de decisiones y no es que no se piense en la economía, sino que al no tomar medidas drásticas, el costo final de la pandemia sería mucho mayor".

A raíz de la preocupación expresada por distintos sectores ante la eventual falta de respiradores, la autoridad de salud indicó que existen alrededor de tres mil de estos artefactos en condiciones de ser usados, lo que –a su juicio- constituye una cantidad "completamente excesiva, pero nosotros nos preparamos para un escenario muy duro".

Además, señaló que, a través de un decreto, el ministerio que encabeza se convirtió en el administrador de la red pública y privada de salud, a partir de lo cual se han sacado respiradores y camas de algunas clínicas. Según Mañalich, tampoco "hay ninguna manera de que se opongan" a esto las clínica, al punto que en una de ellas se designó administrador a un funcionario de Salud.