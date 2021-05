CPC afirma que ventiladores fueron adquiridos a sugerencia e instrucciones del Ministerio de Salud

País

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, salió ayer al paso de la información de prensa que apuntó a que solo 32 de los 515 ventiladores mecánicos que donó la multigremial para enfrentar la crisis sanitaria generada por la pandemia están operativos.

En alusión a una crónica de La Tercera, el dirigente explicó que en la adquisición de los equipos en China se siguieron con rigurosidad las "especificaciones" emanadas desde el Ministerio de Salud.

"No me arrepiento de los recursos invertidos en la salud de los chilenos", señaló Sutil desde la sede de la CPC.

El presidente de la entidad empresarial admitió su sorpresa ante el hecho de que los equipos no estén en operación. "No sé si venían con falla, pero esos ventiladores son producidos por empresas de primer nivel en China, me sorprende que no haya habido una gestión para poder manejar mejor estos equipos", afirmó, agregando que "puedo entender que para los médicos es más fácil utilizar equipos occidentales, pero decir que equipos vienen con falla puede ser que sea incorrecto".

Indicó que lamentan "profundamente que durante estos meses no se hayan tomado las medidas para mantener los equipos posibles en servicio y a disposición de quienes puedan necesitarlos. Esperamos que la autoridad tome las medidas pertinentes para corregir esta situación".

Sutil sostuvo que los equipos prestaron servicios en los recintos asistenciales de la red de salud del país y que "a medida que fueron llegando a Chile ventiladores de origen occidental importados por el Gobierno, los equipos chinos comenzaron a ser reemplazados".

El dirigente se mostró partidario de la comisión investigadora del caso anunciada en la Cámara de Diputados.