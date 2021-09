Cuarto retiro desde las AFP: Diputado Ilabaca ve un escenario más complejo en el Senado y se abre a aprobar indicación que incluye el pago de impuestos

País

Parlamentario del PS, que lidera la Comisión de Constitución, confirmó que si eso asegura una votación favorable en la Sala aprobará la indicación hecha por el Frente Amplio y el Partido Comunista en la cita de este miércoles que parte a las 15.00 horas.

Semana clave es la que tendrá el cuarto retiro desde las AFP, ya que el proyecto será visto por la cámara. En este sentido, el presidente de la Comisión de Constitución de la instancia, Marcos Ilabaca, se mostró dispuesto a avanzar en uno de los puntos que más debate generaban: que el retiro pague impuestos.

Ad portas de lo que será la votación en particular de este miércoles el parlamentario dejó abierta esta posibilidad siempre y cuando ello le asegura que “efectivamente” contará con la cantidad de votos necesaria para que se apruebe en el hemiciclo de la Cámara.

En conversación con Tele 13 señaló que si bien en lo personal no considera que “hoy corresponda la aplicación de impuestos” para rentas por sobre los $2,5 millones, como lo estipula la indicación presentada por el Frente Amplio y el Partido Comunista afirmó que: “En el evento de que efectivamente nos asegure la cantidad de votos suficientes para que el proyecto logre avanzar en la Cámara de Diputados no me cierro en ningún caso a aprobarlo”.

Confirmó que en la cita que comenzará a las 15.00 horas de este miércoles -luego de ser postergada hace dos semanas- está contemplado que asistan representantes del Gobierno, de la Superintendencia de Pensiones y el presidente del Banco Central. Por parte del Ejecutivo, en la convocatoria publicada se invitó a los ministros del Trabajo y de la Secretaría General de la Presidencia, Patricio Melero y Juan José Ossa, respectivamente. El propósito es que durante la votación en particular, que se espera concluya a las 17.30, ellos participen dando sus opiniones.

Reconociendo que este es uno de los procesos legislativos más complejos, está confiando en que “tenemos los votos suficientes en la Cámara de Diputados para ser aprobado”.

Por el contrario, manifestó que en el Senado “tenemos algunos inconvenientes”, por lo que esperan que esta semana “terminemos de tramitar totalmente” la iniciativa para que dé su paso hacia su segunda tramitación en el proceso legislativo.

En específico respecto al alcance que ha tenido esta discusión dentro de las campañas presidenciales manifestó que el rol legislativo es independiente a la carrera presidencial “no podemos estar legislando de acuerdo con lo que piensa uno u otro candidato”.

Ossa: "No me atrevería a dar un resultado"

El ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, aclaró que el gobierno no tiene garantizado que el cuarto retiro sea rechazado en la Cámara de Diputados "en esto nunca existe certeza, nunca quise decir que el Gobierno tuviera los votos o las asegurara. Uno tiene la esperanza de que los políticos reaccionen", indicó.

Ossa sostuvo que "en caso alguno me atrevería a asegurar el resultado de una votación. No solo de esta que es particularmente dinámica. Todos los que hemos estado en el Congreso, los que hemos trabajado en la Segpres, sabemos que hasta que no aparece el famoso pantallazo (con el resultado de la votación), nada está determinado".

Para frenar el cuarto retiro el gobierno necesita que no se sumen 12 diputados oficialistas a la oposición para que no se alcance el quorum de 2/3 (93 votos).