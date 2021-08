Cuatro presidenciables abordan sus propuestas para impulsar el crecimiento, la innovación y la industrialización de Chile

País

El Foro Anual de la Industria de Asimet reunió a Gabriel Boric, Sebastián Sichel, José Antonio Kast y Marco Enríquez-Ominami.

Un primer "cara a cara" sostuvieron hoy cuatro de los siete candidatos presidenciales que estarán en la papeleta del 21 de noviembre, en el marco del Foro Anual de la Industria Asimet 2021: Innovación y Mercado, donde los representantes de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric; Chile Podemos Más, Sebastián Sichel; el Partido Republicano, José Antonio Kast; y, del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, expusieron sus puntos de vista y propuestas acerca del tema.

En la oportunidad, los candidatos confrontaron ideas acerca de la necesidad de impulsar una estrategia industrial para Chile, tema sobre el que expusieron previamente los economistas Jeannette Von Wolfersdorff y Gonzalo Sanhueza (director de Econsult Capital). Y en las respuestas a las preguntas se percibieron algunas coincidencias entre los aspirantes a La Moneda, entre los que faltó la representante de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, debido a que la senadora debía estar presente en la votación del proyecto de royalty minero en la comisión.

Si bien no hubo grandes sorpresas, todos los candidatos presidenciales coincidieron en que la innovación (en la que Chile invierte un 0,4% del PIB, muy lejos del promedio de la OCDE) es esencial para impulsar la competencia y el crecimiento de un país, hubo matices respecto de cómo impulsarla.

En este sentido, Kast se comprometió a aumentar la inversión en innovación hasta un 1,2% del PIB, lo que implica –dijo- un gasto equivalente a un mes del IFE. Y añadió que lo que se requiere es "carácter y voluntad" para modificar una "burocracia gigantesca" que impide que las empresas grandes, que tienen los recursos puedan invertir en capital de riesgo. En este contexto, lo que Kast proponen es que el Estado se encargue de eliminar la burocracia, eliminar regulaciones y bajar los impuestos, para despejar a las industrias y empresas el camino para invertir.

Según el candidato de la derecha, entre más crece el Estado menos espacio hay para la innovación y el desarrollo, por lo que insistió en la necesidad de eliminar ministerios para terminar con la burocracia que se genera con el crecimiento del Estado. Pero eso sólo luego de enfrentar el tema de la seguridad pública, ya que a su juicio "si no hay Estado de derecho no hay progreso".

Y recalcó que "para el progreso hay que eliminar parte de estos ministerios, (...) hay proyectos mineros que han tenido que juntar 2 mil permisos para iniciar un proyecto" y llamó a copiar lo bueno "no el Estado gigante que tienen algunos, no a la inversión solamente radicada desde el Estado a los innovadores, sino facilitarle a las grandes industrias, a los empresarios, que puedan colaborar con estas empresas que van surgiendo y, claramente, la innovación requiere recursos y los recursos no los da el Estado, el Estado los gasta. Los recursos los dan aquellos que han sabido emprender y quieren que otros también emprendan", para lo que se requiere una Fiscalía Nacional Económica fuerte, para que los "grandes no compren a los chicos antes de que se dearrollen".

Menor concentración económica

Por su parte, Boric hizo hincapié en el aumento de la concentración de la economía, falta de innovación y el estancamiento de la productividad, lo que a su juicio es "responsabilidad del Estado", por lo que planteó que es posible llegar a acuerdos que vayan más allá de la fronteras política en esta materia. Ello, porque "el Estado tiene que tener una política de largo plazo en materia de innovación", subrayó. Y en este sentido, dijo que de ser gobierno no sólo aumentará el presupuesto de innovación y productividad, detallando que en la actualidad es del orden del "1,5% dividido en 187 programas en nueve ministerios". Además, propone una meta como gobierno de disminución de la concentración económica.

Boric insistió en que el mercado y el Estado deben colaborar en materia de innovación y que este último "debe intervenir desarrollando e impulsando ciertas áreas productivas", porque la "política del chorreo ya no funciona más". Por lo que plantea un cambio en la política de desarrollo que se haga cargo de ir cerrando brechas en todos los ámbitos más rezagados.

Enríquez-Ominami señaló que ve un cambio profundo en la forma de enfrentar la innovación en Chile, más acceso a financiamiento y para eso el Estado debe dar certeza en "entregar créditos blandos, capital de riesgo, permitir el error, hacer fácil la vida para crear empresas".

Planteó que el modelo basado en crecer con solo apertura de mercados "nos desindustrializó ¿Qué hacer?", planteó un plan de endeudamiento público a largo plazo, crear más empresas, porque "Chile enfrenta un modelo económico que se agotó. No tienes como vender más cobre, salmón y madera sin contaminar, hay que pensar otra manera".

El candidato del PRO agregó que "el empleo lo vamos a poder crear en el corto plazo solo con obras públicas, como embales y otros", pero debe ser acompañado de una mayor innovación.

En tanto, para Sebastián Sichel parte importante del nuevo ciclo que se vive es enfrentar una economía distinta. "Quiero ser el presidente de las Pymes y emprendedores, que emprender sea un derecho, nivelar la cancha hacia arriba para este sector". Afirmó que la riqueza la generan los emprendedores y hay que fijar desafíos para Chile para los próximos 20 años, "que la participación de las industrias pase del 10% al 15% del PIB en próximos cuatro años y resolver los desafíos del cambio tecnológico, social y climático que afecta brutalmente a nuestras industrias".

Agregó que es partidario de vincular industrias a los sistemas de capacitación, crear un Ministerio de Industria "porque el Ministerio de Economía hoy queda en tierra de nadie, porque no tiene un rol real en este sector. (Se necesita) un nuevo ministerio que coordine la estrategia del Estado a nivel industrial".