De Gregorio y 10%: “Con un Gobierno que anda siempre atrasado y una oposición cubierta de populismo, es difícil llegar a acuerdos”

Con pesar por el “lamentable ambiente” en que se ha producido el debate político en torno al proyecto de retiro del 10% del ahorro en las cuentas individuales de los fondos de pensiones, el expresidente del Banco Central y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José de Gregorio.

“Con un Gobierno que anda siempre atrasado y una oposición de alguna manera cubierta de populismo, es muy difícil llegar a acuerdos”, señaló este jueves en conversación con T13 radio a horas de que la iniciativa sea ratificada por la Cámara de Diputados.

A su juicio “el 10% fue un resultado de la inacción y un atraso del Gobierno en sus ayudas” que se ha visto “durante toda esta crisis sanitaria”. Esto porque a diferencia del momento en que se logró el acuerdo entre economistas de todos los sectores políticos, articulado por el Colegio Médico, y que fue plasmado en un marco de entendimiento entre la oposición en el Gobierno, en esta oportunidad “nadie ha considerado el costo fiscal” y se termina con propuestas “poco pensadas, atolondradas y populistas”.

En su análisis el Gobierno debió haber contemplado y conversado con la oposición hace un mes la posibilidad de un autopréstamo con cargo a los fondos acumulados en las cuentas individuales, ya que “lo que queda en evidencia es que las ayudas y todo lo que se anunció no llegan o la gente necesita más. Por eso el 80% de aprobación, por eso los parlamentarios no se atreven a moverse”, manifestó.

Advirtió que esta iniciativa es regresiva y que "se van a gastar US$ 1.500 millones a US$ 2.000 millones en subsidiar al 5% más rico" al hacerlo exento de impuesto. Un punto que a su juicio va en contrasentido con una coalición que "habla de la igualdad".

"El mundo político ha arrasado con una cosa de irracionalidad misma", criticó el académico en referencia a lo que se aprobó anoche. En su reflexión comentó que la propuesta carece de lógica: "¿Por qué yo, que no he perdido mi trabajo, que sigo manteniendo mi sueldo, voy a tener derecho a sacar algo y me van a descontar impuesto?...y me están dando en devolución de impuestos más de lo que dan a una familia en dos meses de Ingreso Familiar; no tiene ni pies ni cabeza".