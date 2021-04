Diputados de RN piden al gobierno reconsiderar las restricciones a la venta de productos no esenciales

País

Parlamentarios sostienen que “no se puede sacrificar a Pymes y emprendedores” para reducir movilidad , agregando que el camino es “mejorar la fiscalización”.

Los diputados de Renovación Nacional (RN) Francisco Eguiguren, Frank Sauerbaum y Tomás Fuentes solicitaron al Gobierno reevaluar las nuevas restricciones para la venta de productos "no esenciales", puesto que consideran que no es el camino para enfrentar la crisis sanitaria.

Sauerbaum afirmó que "no se puede sacrificar a Pymes y emprendedores para reducir la movilidad. Hasta antes de la pandemia generaban el 70% de la fuerza laboral en el país. Por tanto, restringir sus ventas o servicios no solo perjudicará su empleabilidad, sino que también profundizará su falta de liquidez, complicando aún más el desolador escenario económico por el que están atravesando".

El diputado Eguiguren dijo que "los emprendedores han sido uno de los sectores más perjudicados por la crisis sanitaria. Se estima que 150 mil de ellas quebrarán y pese al esfuerzo que muchas han hecho por reinventarse, de igual forma no podrán funcionar debido a que ahora no califican como esenciales. Además, se trata de una medida poco flexible de cara a las necesidades de las personas, quienes no podrán acceder a ropa para niños, frazadas para adultos mayores, entre otros".

El diputado Fuentes explicó que "el problema no se resuelve bajándole las cortinas a las Pymes y emprendedores. Se debe mejorar la fiscalización de quienes circulan y de las empresas que están emitiendo los permisos".

La arremetida de los legisladores oficialistas se da en el segundo día de las nuevas restricciones establecidas por la autoridad, que afina una lista de productos "esenciales" más restrictiva que podrán comercializarse al menos en los próximos 15 días, como medida para reducir la movilidad de las personas ante el aumento de los contagios de Covid-19