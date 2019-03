Direcon y el apuro por ratificar CPTPP: “Cada día, estamos perdiendo oportunidades”

País

Tras informes negativos de las comisiones de Agricultura y Trabajo, la sala de la Cámara de Diputados inició la votación de la iniciativa.

En las últimas horas, la apuesta del Gobierno por apurar la ratificación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico -ahora CPTPP y antes TPP-, no resultó del todo. La Sala de la Cámara de Diputados inició su votación, que se prevé concluirá en abril, tras los informes negativos de las comisiones de Trabajo y Agricultura.

Mientras se traslada a Valparaíso, el titular de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), Rodrigo Yáñez, defiende la iniciativa y advierte que el rechazo en las comisiones "fue bastante apretado".

A su juicio, lo importante es discutir el fondo, es decir, "si al final del día, existe o no una continuidad en la política de Estado en torno al libre comercio".

Y, de hecho, resalta que las empresas exportadoras ya superan las ocho mil en el país y generan 1,2 millones de empleos.

"Acá se ha dicho que como ya tenemos acuerdos comerciales con estos once países, este acuerdo no sería necesario. Eso no es así", dice.

- ¿Por qué?

- Este acuerdo tiene disciplinas de última generación que no tienen los bilaterales, por ejemplo, en materia de acumulación de origen, de comercio electrónico, de PYME, género, laboral y medioambiental, que suben el estándar para darnos más herramientas.

- ¿Incide en el rechazo el momento que vive la industria local, que se ve amenazada? Guante es un caso reciente, pero también por Iansa y otros más.

- Siempre en el comercio hay sectores que se ven perjudicados y otros beneficiados. Lo importante es que el balance general es tremendamente positivo.

En el caso de Iansa, existe una reconversión hacia otros productos que se están usando. Hoy vemos que la azúcar refinada ha ido bajando muchísimo y han ido subiendo los endulzantes. Son temas que tienen que ver poco con el libre comercio.

- Pero en el caso de Guante es más claro el problema para la manufactura.

- Nosotros también estamos exportando zapatos. Desde ProChile estamos haciendo esfuerzos para aumentar la presencia de nuestros exportadores que hoy envían cerca de US$ 500 mil en zapatos. Nuestro diferenciador tiene que ser que lo hecho en Chile es bueno y que tenemos un diferenciador de marca, de diseño y de calidad. En esa cancha tenemos que jugar.

- Pero queda la duda, ¿por qué para algunos es mejor exportar que vender en el propio país?

- Este es un país muy chico, de 18 millones de habitantes, que no tendría los actuales niveles de desarrollo si no hubiese sido por el sector exportador. Este representa más del 55% del PIB nacional. Hoy somos un país que comercia y su desarrollo futuro se juega en qué tan competitivos y presentes vamos a estar en los mercados extranjeros.

En este acuerdo, hay siete países de primer orden que ya lo aprobaron: Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Canadá, Japón, Vietnam y México. Todos son justamente modelos de desarrollo y que miramos como tal.

- ¿Tienen confianza en que se logre aprobar?

- Hoy (ayer) creemos que es difícil que se logre votar por la gran cantidad de intervenciones que va a haber, pero estamos confiados que la política exterior de Chile en torno a la apertura comercial, va a permanecer como una mayoría clara.

- ¿Cuál es el paso después?

- Tiene que votarse en la Cámara y después en el Senado, pero la idea también es poder informar a la ciudadanía de qué se trata esto, transparentemente. Además, es importante hacer ver que los beneficios que tenemos en el CPTPP, versus los acuerdos bilaterales, si no los aprobamos van a quedar en manos de competidores como Perú, Nueva Zelanda y Australia. Podemos perder competitividad si no aprobamos este acuerdo.

- Algunos parlamentarios han apuntado a las urgencias, ¿existe espacio para darse más tiempo?

- Este es un acuerdo que durante años se discutió en lo que se denominó cuartos adjuntos. Hubo más de 100 instancias informativas, participaron cerca de 200 agrupaciones. Además, este acuerdo entró al Congreso en octubre, pasó por Relaciones Exteriores, se discutió en cinco sesiones y fueron todas las agrupaciones que quisieron ser escuchadas.

- ¿Pero por qué la premura?

- El Gobierno le puso suma urgencia porque este acuerdo ya entró en vigencia el 30 de diciembre, y estamos perdiendo oportunidades para nuestros exportadores cada día que pasa. También quisiéramos llegar antes de la reunión de ministros de Comercio en Valparaíso, donde los ministros del CPTPP que participan en APEC también vienen. Este año, en que Chile es la sede del APEC, esta es una pieza fundamental y no se podría explicar que el Congreso lo rechace justamente en ese contexto.

- ¿Cómo se explica que entrara en vigencia antes de ratificarlo?

- Era parte de las normas de entrada en vigencia, porque comenzaba a regir cuando se reunieran seis estados parte. Los países fueron avanzando de manera más rápida, hoy día solo faltan Chile, Perú, Brunéi y Malasia. Perú está en una etapa final, ya que ellos lo hacen administrativamente.