Director del SII y los recursos: “Impulsaremos distintas acciones para lograr la restitución”

Titular del organismo hace un llamado a no anticipar juicios hasta que termine el proceso de revisión y reintegro.

- ¿Le sorprendió la cantidad de personas que accedieron al bono sin cumplir los requisitos?

- Es una cifra considerable. Se trata de diferencias detectadas tras un riguroso proceso de verificación realizado con datos disponibles desde distintas fuentes de información y, en esta etapa, lo que buscamos es que estos trabajadores restituyan los dineros recibidos sin cumplir los requisitos o, bien, aporten los antecedentes que respalden su cumplimiento. Es lo que hacemos en todos nuestros procesos cuando detectamos diferencias.

- ¿Aspiran a recuperar el 100% de esos recursos?

- Como institución y, de acuerdo a nuestro modelo de gestión de cumplimiento tributario, impulsaremos distintas acciones para lograr la restitución, partiendo, como siempre lo hacemos, por habilitar los mecanismos para que los involucrados puedan devolver el beneficio al que accedieron sin cumplir los requisitos, o faciliten los antecedentes que respalden su cumplimiento.

- No es la primera vez en que el Estado confía en la autodeclaración para que las personas accedan a ciertos beneficios.

- No olvidemos que más de 1,2 millones de trabajadores accedieron al beneficio cumpliendo los requisitos. Sin duda es un antecedente que debe considerarse. Como servicio, no emitiremos juicios respecto de estos trabajadores mientras no se complete el plazo para restituirlo. Lo que hemos hecho es completar el análisis en poco tiempo, informar con transparencia sus resultados, y luego contactar a los involucrados, informarles la situación y entregarles una opción para que puedan restituir sin reajustes, multas o intereses o entregar los antecedentes. Este modelo de gestión es precisamente el que aplicamos permanentemente, independiente de las características del contribuyente.

Nuestro objetivo es resguardar los recursos públicos, que son de todos los chilenos.

- ¿La acción penal será un recurso de última instancia?

- Nuestro modelo considera distintas acciones, que se inician con la facilitación y el contacto con el contribuyente, y luego van incrementándose, de acuerdo al nivel de incumplimiento.

- ¿Qué opinión le parece que 37 mil funcionarios públicos estén involucrados?

- Como servicio, y de acuerdo al principio de equidad tributaria, no hacemos diferencias entre funcionarios públicos y trabajadores del sector privado. Sin perjuicio de que los funcionarios públicos deben tener siempre un estándar aún mayor en temas éticos, para nosotros son todos contribuyentes que deben siempre cumplir correctamente con sus obligaciones con el país y sus habitantes.