Economistas se alinean con el Central y califican como “realista” nueva proyección para el PIB

Si bien hay quienes defienden que el crecimiento podría llegar a 9% este año, la mayoría se declara en línea con lo propuesto por el informe.

Sin mayor sorpresa fue recibido por el mercado el primer Informe de Política Monetaria (IpoM) de 2021 del Banco Central, ya que tomando en cuenta la mejora en las expectativas para este año, el análisis que eleva a un rango de 6% a 7% las expectativas de crecimiento para el presente ejercicio fue catalogado como “realista” por analistas tanto locales como extranjeros.

En esta oportunidad, incluso los más conservadores bordean el piso del IpoM. En el extremo más “cauto” está JP Morgan, pues por ahora el banco de inversión proyecta que el país lograría repuntar 5,9% tras caer caer 5,8% en 2020.

El economista jefe para el Cono Sur de la firma, Diego Pereira, plantea que ven factores al alza para su estimación anual, y detalla que se encuentran “atentos” a un posible impulso fiscal adicional al anunciado la semana pasada.

Desde Moody’s Analytics, Alfredo Coutiño dice que un 7% de crecimiento está en el “terreno optimista” en relación a las condiciones actuales de la economía frente a la aceleración de la pandemia.

Pero, tal como propone el Central, el director para América Latina de la entidad indica que dicho techo es “factible” dado el rápido avance del proceso de vacunación, y agrega la recuperación sostenida que han mostrado los principales socios comerciales de Chile: China y EEUU.

Eso sí, advierte que “el riesgo es que el Banco Central tenga que empezar a revertir el ciclo monetario ante presiones inflacionarias más adelante en el año”.

Desde BTG Pactual Chile, el economista jefe, Pablo Cruz, señala que su rango esperado es más optimista que el del banco, y va de 6,5% a 7,5%. No obstante, destaca que la entidad “está ponderando algo más los riesgos a la baja que enfrenta la economía, especialmente los asociados a la evolución de la pandemia”.

Quien también aborda el balance de riesgos es el economista Senior de Credicorp Capital, Samuel Carrasco, y defiende que en el IpoM estos se encuentran “equilibrados”.

Esperando un crecimiento de 6,3% para 2021, Carrasco dice que “aún persisten riesgos a la baja producto de nuevas olas de contagio o un menor dinamismo del empleo y la inversión, lo que podría verse compensado con un escenario más optimista producto de un exitoso proceso de vacunación y una reapertura más rápida de la economía”.

A juicio del economista jefe de Zurich, Ricardo Consiglio, un levantamiento más rápido de las restricciones sanitarias, sumado a un mayor dinamismo de la inversión, es clave para que sectores que siguen rezagados puedan mostrar dinamismo y la economía llegue a la parte alta del rango del Central.

¿Sobre el 7%?

Aunque para algunos el 7% es el tope, para otros es un punto de partida. El economista para América Latina de Oxford Economics, Felipe Camargo, proyecta dicho crecimiento, respaldado en que la economía ha mostrado una recuperación más fuerte de lo esperado.

Sumado a ello, plantea que si el reciente paquete fiscal se implementa por completo en 2021, esto podría elevar las estimaciones incluso por sobre el techo del Central. “Tanto el gasto fiscal como las vacunas rápidas son fuentes de riesgos al alza”, explica.

En el extremo del optimismo está Capital Economics, que en su escenario base prevé una expansión de 8% a 9% del PIB, respaldado en el rápido ritmo de la vacunación, que podría llevar a una recuperación de la producción más rápido de la estimada por el IpoM.

El economista para América Latina de la consultora, Nikhil Sanghani, recuerda que hay mucha incertidumbre dado el endurecimiento de las restricciones, pero comenta que su impacto económico “probablemente será menos severo que el año pasado”.

El debate que viene: ¿Cuándo subir la tasa de política monetaria?

La Tasa de Política Monetaria (TPM) cumplió año en su mínimo técnico y el Banco Central confirmó que seguirá ahí por un tiempo. Pero el panorama más optimista del IpoM llevó a los expertos a discrepar sobre el próximo movimiento.

El equipo de Estudios de Santander plantea que el "buen ritmo" al que está avanzando la economía "abre la puerta a alzas de tasa este año". Su análisis indica que en la última reunión de 2021 el banco elevaría la TPM en 25 puntos base, pero no descarta que si la economía experimenta una reapertura más rápida a la estimada ahora, los aumentos llegarían incluso antes.

En Coopeuch, en tanto, son más cautos. El economista jefe, Felipe Ramírez, plantea que el próximo movimiento de la tasa se realizaría recién el segundo trimestre de 2022, recordando que tanto el consumo de servicios como la inversión "aún se encuentran muy golpeados".

Quizás más lejos proyecta el próximo movimiento BICE Inversiones, de acuerdo a un comentario enviado a clientes. Para la entidad, no se concretarían alzas en la TPM hasta mediados de 2022, a lo que suman que el banco mantendría otras medidas no convencionales de apoyo.