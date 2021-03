Economistas se alinean con repunte que ve la OCDE para Chile, pero advierten riesgos

País

El camino de la recuperación económica y sus dificultades fueron algunos aspectos resaltados por los expertos convocados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la presentación de su estudio de Chile 2021.

En el evento que reunió virtualmente al presidente del Banco Central, Mario Marcel; a la académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrea Repetto; y al presidente del Consejo Fiscal Autónomo, Jorge Desormeaux, el director del Departamento de Economía de la OCDE, Álvaro Pereira, señaló que tienen una visión optimista sobre la economía chilena, para la cual revisarían sus proyecciones al alza (4,2%). “No solo el proceso de vacunación está yendo muy bien, sino que también tenemos precios del cobre que no veíamos hace bastante tiempo y la demanda también está creciendo”, dijo.

"La recuperación tiene todavía mucha heterogeneidad"

Ante el debate de si la economía mejorará 6% este año, Mario Marcel aludió ayer que el rango incluido en el Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre va de 5,5% a 6,5%. Pero el presidente del Banco Central enfatizó que recuperación no es lo mismo que crecimiento. A su juicio, la vacunación, las condiciones externas y el "impulso que le dan las políticas públicas" serán claves para lo que viene, y permitirán "no solamente mantener esos niveles de actividad, sino que también ampliarlos".

"Tenemos que tener claro que la evolución de la actividad en 2021 va a ser bastante especial, va a ser mucho más liderada por el consumo que por la inversión", planteó, recordando que la nacional es "una economía que se está recuperando con muchas fricciones, con divergencias importantes entre sectores y con riesgos de avances y retrocesos en el proceso de desconfinamiento". "La fase de recuperación sigue siendo una que tiene todavía mucha heterogeneidad", dijo.

Ante los riesgos, señaló que "lo que es importante para nosotros es tener espacio de política para poder reaccionar frente a eventualidades, a situaciones que hoy no podemos anticipar".

En cuanto a la caída del Imacec de enero, el economista acotó: "No debería sorprendernos, lo importante es cuál es la velocidad que lleva la economía", la cual fue similar al crecimiento mensual del último trimestre de 2020 el mes pasado.

"Todavía tenemos un montón de incertidumbres"

Una cuota de cautela puso al debate la economista Andrea Repetto. "El avance de la vacuna ha sido impresionante, aquí ha habido trabajo de muchos (...)pero todavía tenemos un montón de incertidumbres", planteó la académica de la UAI, agregando que "hay que ser optimistas y hay que ser cautelosos, creo yo, al mismo tiempo".

La economista recordó que "no sabemos cuánto dura el efecto de las vacunas" ni qué va a pasar con nuevas variantes que puedan aparecer antes de que toda la población mundial sea inoculada. "Vamos a tener que pasar un tiempo atendiendo ambas cosas: la emergencia y la apertura", dijo.

La experta, además, afirmó que la desocupación es "uno de los grandes costos de la pandemia", lo que ejemplificó al decir que el empleo como fracción de la fuerza de trabajo cayó un 20% en el momento más álgido en 2020, versus la merma de menos de 1% registrada durante la crisis financiera de 2009.

"Entre las cosas que tenemos que pensar hacia adelante es que las pérdidas de empleo traen costos que van más allá de las pérdidas de ingresos, y algunos de esos efectos son duraderos aún cuando las economías se recuperan", alertó.

Hacia el futuro, indicó que "las grandes reformas que necesitamos son de institucionalidad", y en medio del proceso constituyente, afirmó que lo que "nos hace falta es un sistema político que sea más equilibrado".

"Lo que preocupa es la rapidez con la que ha crecido la deuda"

El presidente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Jorge Desormeaux, resaltó el hecho de que si bien Chile es uno de los países menos endeudados en comparación al resto de las naciones de la OCDE, la carga ha ido subiendo.

"Lo que preocupa no es tanto el nivel sino la rapidez con la que ha crecido el endeudamiento en los últimos diez años", expuso el economista, junto con advertir sobre las consecuencias que podría tener el deterioro de las variables macroeconómicas y fiscales en los mercados emergentes, las cuales podrían llegar a afectar el costo del endeudamiento externo y generar cambios en la calificación de riesgo.Por esa razón, planteó que "una vez superada la crisis, creemos que lo primero es preocuparse de que todos los gastos transitorios sean retirados".

También estima relevante fortalecer la regla fiscal, complementándola con una cláusula de escape y con un ancla para la deuda que contemple "un nivel que sea capaz de permitirle al país enfrentar una nueva deuda sin realmente caer en la insolvencia, ese nivel de deuda neta es un 25% del PIB y el equivalente en deuda bruta es un 43%", explicó.

Por último dijo que, a solicitud del ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, están realizando un estudio que busca formular una propuesta respecto de un ancla fiscal de mediano plazo, cláusulas de escape y mecanismos de corrección, los cuales serán presentados dentro de este mes.