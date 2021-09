El cuarto retiro desde las AFP sigue su camino: comisión de Constitución aprobó la idea de legislar

País

Instancia dio luz verde por siete a favor y seis en contra en general el proyecto. La próxima semana se analiza en particular el articulado.

En votación dividida, por siete votos a favor y seis en contra la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó en general la idea de legislar sobre los proyectos que establecen el retiro de fondos parciales del 10% y los que establecen el retiro de la totalidad de los recursos de las cuentas individuales de las AFP.

De esta forma, la iniciativa pasó la primera valla legislativa y la próxima semana se deben reunir los parlamentarios para analizar eventuales indicaciones y el articulado de las iniciativas. Lo anterior pese a las advertencias del gobierno y de distintos economistas que han manifestado los efectos negativos en las pensiones y la economía de prosperar esta medida.

El ministro Cerda conversó con los diputados de ChileVamos previo a la votación pidiendo rechazar la norma.

El oficialismo se cuadró con el rechazo y la oposición votó a favor, y por tener mayoría en la comisión logró los votos. Sin embargo, pese al avance de la norma la definición más relevante será en las próximas semanas en la Sala de la Cámara de Diputados cuando se necesiten 11 votos de Chile Vamos para que el proyecto pase al Senado, donde La Moneda espera que no exista fuga de votos como en los retiros anteriores.

La diputada Karol Cariola (PC) justificó su voto a favor en que "es necesario avanzar en derogación del decreto 3.500, en que la gente pueda hacer uso de sus recursos y en resolver y oxigenar la economía familiar, porque el gobierno llegó tarde con las ayudas".

La diputada Pamela Jiles (Partido Humanista) fundamentó su apoyo a los retiros con una paya en la que indicó que "brindo por el cuarto retiro, que se tiene que aprobar, la plata es de la gente, que no se les puede negar. La gente quiere la plata en su casa".

A su turno el diputado René Saffirio (independiente- ex DC), explicó su voto favorable en que "no me parece justo obligar a las personas a seguir manteniendo sus fondos en un sistema de pensiones fracasado, este es un fondo de inversión para el gran capital y no para financiar pensiones dignas".

Te puede interesar: Cuarto retiro de fondos desde las AFP: la minuta que envió La Moneda a sus parlamentarios para intentar convencerlos de no aprobar el proyecto

En tanto desde Chile Vamos el diputado, Juan Antonio Coloma (UDI), indicó que vota en contra debido a que esto va a generar "más inflación, que es más pobreza para las personas, el cuarto retiro no solo aumenta la inflación, esto va a perjudicar por los próximos 70 años las pensiones de Chile. Aunque reconozco que esto puede significar menos votos hay que ser responsable y por eso rechazo".

El diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) afirmó que "en política uno tiene dos caminos: hace lo que la gente quiere o lo que a la gente le conviene; y esto no les conviene, los diputados que apoyen el retiro les van a hacer un mal y van a ser ellos responsables por esto".

Previo a la votación expuso el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda; el ex presidente del Banco Central, José de Gregorio; quienes alertaron sobre los efectos en la economía y las pensiones, reforzando lo señalado por el presidente del Banco Central, Mario Marcel, quien también se manifestó en contra del retiro de fondos.

Expositores rechazan la propuesta

La Comisión de Constitución de la Cámara inició la sesión, donde se votó el cuarto retiro desde las AFP, escuchando a una serie de invitados entre los que participó el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, insistió en los efectos negativos de un cuarto retiro, que se suman a los tres anteriores, por lo que el jefe de la billetera fiscal hizo hincapié en que de concretarse este último, el Fisco carecería de cerca de US$ 2.000 millones para el próximo presupuesto del año 2022.

El titular de Teatinos 120 reconoció que los tres primeros retiros no afectaron tanto de sebe a que la situación económica cuando se aprobaron era muy distinta a la actual, ya que incluso hasta el tercer retiro –explicó- la economía chilena pasaba por un periodo de contracción; sin embargo, debido esencialmente al IFE universal se está expandiendo con mucha rapidez, lo que va a generar inflación.

A ello suma el aumento de las tasas de interés en el corto plazo debido a que un nuevo retiro obligará a salir a vender los instrumentos en que están invertidos los saldos de las AFP; también tendrá un efecto en el tipo de cambio pues el mercado financiero se comienza a achicar y "hay menos espacio para inversionistas extranjeros, que comienzan a comprar dólares para salir de Chile". Y, por último, reiteró el impacto que podría tener sobre las arcas fiscales, ya que el hecho de que no paguen impuestos implicaría en conjunto menos recaudación por este concepto para el Fisco, que significaría US$ 1.900 millones menos para el próximo presupuesto, en alusión al de 2022.

Por todos estos argumentos, reiteró que el gobierno no apoya el cuarto retiro, y que siente que con transferencias con el IFE universal y otras, se está "al lado de los chilenos".

Te puede interesar: La inflación se sale de cuadro en Chile: terminaría este año en 5,7% y contagio persistiría hasta 2022

De Gregorio: "no se justifican apoyos universales"

Otro de los invitados a exponer fue el exministro José De Gregorio, quien también expresó su rechazo a la iniciativa, entre otras cosas, porque de aprobarse, las pensiones serán un 30% más bajas y si se buscara aumentar las pensiones, por ejemplo, en un 50%, se debería aumentar la disponibilidad de fondos en un 80% de lo que hay actualmente, dijo. Respecto de los efectos en el mercado financiero dijo que, aunque con el primer retiro no se produjo un cataclismo, el daño financiero se ha ido acumulando y cuando el ahorro cae suben las tasas, lo que se verá reflejado en los créditos hipotecarios. Incluso argumentó que el alza de tasas impacta negativamente el valor de los bonos, lo que explica mayoritariamente la caída del 10% en el valor del fondo E, lo que se agravaría con un cuatro retiro.

En cuanto a los efectos sobre la economía, De Gregorio enfatizó que en la actualidad no necesita estímulos adicionales, porque ya se superaron los máximos niveles de actividad de antes de la pandemia e ilustró señalando que el Imacec es 5% mayor al de dos años atrás, las ventas del comercio son 28% superiores a dos años atrás, más de cinco veces el crecimiento de la actividad.

"En estos momentos, dada la evolución de la economía, no se justifican apoyos universales, hay que focalizarlos en quienes han sido más afectados por la pandemia", concluyó.

Impulso monetario del BC

Por su parte, el economista David Bravo recalcó que los retiros y, en particular el que está en discusión, "es lo que no hay que hacer para mejorar las pensiones" y advirtió que los volúmenes de los retiros no podrán ser repuestos en décadas, para construir un sistema que entregue mejores pensiones. Por lo que pidió a la comisión detener los retiros de fondos.

En la misma línea de sus predecesores, la economista del Instituto Libertad y Desarrollo, Ingrid Jones, advirtió que la medida en debate es regresiva y que después de un eventual cuarto retiro 4 millones y medio de cotizantes quedarán con saldo cero en sus cuentas de ahorro individual, lo que representa el 40% de afiliados al sistema. Y el total de los recursos movilizados con un cuarto retiro podría superar los US$ 70.000 millones. Adicionalmente, el LyD recomendó que el gobierno concurra al Tribunal Constitucional.

Mientras que el presidente del Banco Central, Mario Marcel, reiteró su postura en contra de la iniciativa y aclaró que el instituto emisor comienza a retirar el impulso monetario, porque se está expandiendo la economía. E insistió en que con un cuarto retiro se va a producir una mayor inflación.

También participaron en la sesión las ONG Acción, Mujer y Madre; y, Respeto, Justicia y Dignidad, cuyas representantes defendieron el cuarto retiro. La primera para que se le retenga a los beneficiados las deudas por alimentación y, la segunda, para que se considere a los jubilados por rentas vitalicias.