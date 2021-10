El llamado de Piñera a la responsabilidad de los parlamentarios y candidatos: “Aquí algunos están dispuestos a destruir nuestro país con tal de ganar un voto”

País

Mandatario sostuvo que “da la impresión que el crecimiento económico no importa, no está en los debates y tampoco en el Congreso".

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, instó a los parlamentarios y candidatos presidenciales a actuar con responsabilidad en medio del proceso electoral, y señaló que llegó el momento de mirar el futuro, "de actuar con más responsabilidad. Aquí algunos están dispuestos a destruir nuestro país con tal de ganar un voto".

El mandatario, en medio de una actividad de inicio del pago del subsidio IFE laboral, planteó que "da la impresión que el crecimiento económico no importa, no está en los debates, los candidatos presidenciales no hablan de eso, no está en el Congreso, pero es muy importante".

Agregó que "el crecimiento económico es lo único que crea empleos de verdad y permanentes, es el que permite mejorar los salarios, el que da oportunidades a las Pymes, es el que permite que se genere inversión para que haya emprendimiento, para que las Pymes puedan crecer, para que pueda haber innovación".

Piñera destacó las cifras de la economía de los últimos meses, indicando que octubre "ha comenzado con buenas noticias, se logró la creación de 110 mil nuevos empleos en el último trimestre, se redujo el desempleo. Hemos recuperado 2/3 de los empleos perdidos. Nos falta por recuperar 651 mil trabajos".

Y complementó con que "llevamos seis meses de recuperación y crecimiento económico y la inversión. En 2021 estimamos que vamos a crecer cerca o quizás más de un 10% que nos permitirá recuperar con creces lo perdido el año pasado".

El IFE laboral es un subsidio para fomentar la creación de nuevos empleos para las mujeres jóvenes, para las mujeres, para los jóvenes hasta 23 años, para los mayores de 55 años, para los que tienen alguna discapacidad. El aporte alcanza hasta el 60% del sueldo de la persona que encuentre un trabajo con un tope de subsidio de $250.000. Para los hombres entre 24 y 55 años, el IFE Laboral les va a suplementar el sueldo que tengan, cuando consigan un trabajo, en un 50% con un tope de $200.000 mensuales. Desde este miércoles se comienzan a entregar 210 mil IFE Laborales.