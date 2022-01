País

El timonel de la CPC, Juan Sutil, manifestó su interés de que al proceso constitucional “le vaya bien”, mientras que el presidente de Icare, Lorenzo Gazmuri, le planteó su apoyo al mandatario electo frente a los desafíos que tiene por delante.

Como "un momento crucial de la historia de nuestra nación", calificó Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), el contexto político que vive por estos días Chile, a semanas de que Gabriel Boric asuma la presidencia del país y a meses de que la nueva Constitución "nos dé el marco para seguir avanzando como nación las próximas décadas".

En su presentación en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2022, el dirigente gremial destacó que comparte la mirada del futuro mandatario de que la nueva Constitución tiene que "incluirnos y representarnos a todos" y no ser "partisana".

"Hoy usted tiene en sus manos liderar la restitución de la amistad cívica en nuestro país, el fin de los extremos y las divisiones odiosas, y el restablecimiento de la unidad en la sociedad chilena, donde la primacía del bien común permita dejar atrás todo resquicio de individualismo identitario", dijo a Boric.

Le planteó que también tiene el desafío de implementar "con la necesaria efectividad, gradualidad y concurrencia de todos los chilenos" demandas ciudadanas para tener mejor salud, pensiones, educación y vivienda. Y agregó que se le presenta "la oportunidad histórica de sacarnos de la medianía de la tabla, para alcanzar definitivamente el anhelado desarrollo".

"Nosotros -los empresarios, las empresas y emprendedores de Chile- estamos totalmente dispuestos a colaborar en todo aquello", dijo Sutil. Y agregó: "Estamos disponibles para seguir trabajando para que a su gobierno le vaya bien, para que al proceso constitucional le vaya bien, para que a Chile le vaya bien".

En línea con ello, el líder de los empresarios destacó que desde el sector están disponibles para "contribuir en aquellas necesidades sociales que están pendientes y son prioritarias para la sociedad". Hizo un llamado a asegurar un gasto público "eficiente, eficaz y transparente" y a terminar con los programas sociales mal evaluados, de la mano de reevaluar la pertinencia o eliminación de exenciones tributarias, combatir la elusión y la evasión.

"Solo después de todo esto, de ser necesaria una mayor recaudación tributaria, tendremos que ver cómo nos hacemos cargo, sin poner en riesgo las inversiones, la generación de empleo, el crecimiento y el progreso", dijo Sutil. Y agregó que los empresarios esperan "conocer, cuando sea oportuno, la propuesta que el nuevo gobierno haga en este sentido y aportar con altura de miras a esa discusión".

También defendió que el país requiere "terreno fértil para las inversiones" para crear empleos de calidad y con protección social, de la mano de un crecimiento económico sostenible. Y añadió que un desafío es que el sector privado "pueda seguir siendo el motor de la economía".

"Que el Estado junto a los privados provean los bienes públicos necesarios para garantizar derechos sociales como salud, educación, pensiones y vivienda, en un sistema mixto basado en la libre elección", sentenció.

Sutil precisó que "la libertad de emprendimiento y la iniciativa individual han sido fundamentales para que florezca en nuestro país la creatividad y la innovación". Reconoció que "si bien aún nos resta un gran trabajo para lograr que nadie quede fuera de los beneficios del progreso, hemos avanzado mucho en la solución de los problemas sociales y la modernización del país".

Hizo un llamado particular al presidente electo a no aislarse en materia económica-comercial: le dijo que un país como Chile, pequeño y abierto, que depende del comercio exterior y la inversión extranjera, y que sigue necesitando recuperar empleos, "no puede darse el lujo de postergar aún más la aprobación del TPP11". Afirmó que ratificar este tratado "nos llevará a ganar competitividad, nos permitirá ser potencia agrícola mundial, crear más y mejores empleos, y aumentar las inversiones".

Compromiso en base a los "dolores ciudadanos"

Por su parte, el presidente del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare), Lorenzo Gazmuri, también planteó al mandatario electo sus ganas de colaborar. Recordó que el trabajo que vienen realizando hace meses con la CPC y sus ramas apunta a entregar -en base a los "dolores ciudadanos"- soluciones e ideas concretas para aportar "en el nuevo ciclo que se inicia", a partir de la colaboración público-privada.

"Las tareas y las prioridades están bastante claras y al parecer existe un diagnóstico mayoritariamente compartido de las urgencias del presente", dijo el empresario.

Y, al igual que Sutil, Gazmuri señaló que se ponen a disposición de los "importantes desafíos" que le corresponderá liderar a Boric. "Señor presidente: cuente con Icare para los desafíos que tiene por delante", aseguró a la autoridad.

El líder empresarial explicó que el documento que le entregarán al final del encuentro es fruto de un trabajo en desarrollo, al cual esperan que el futuro jefe de Estado integre personas de su equipo, en pos de la colaboración público-privada.

Gazmuri señaló que el lema de esta Enade -traducido como "que su viaje sea exitoso"- hace referencia a su voluntad "clara y decidida de ayudar para que esta partida sea hacia adelante, hacia nuevos destinos", en que la mirada se enfoque en desafíos futuros que puedan unir al país.

"Todos sabemos que este deberá ser un viaje gradual, en el que se deberá atender con preferencia a los pasajeros que más requieren nuestra ayuda y nuestro aporte", aseguró el presidente del círculo empresarial. Y añadió que "la administración de la escasez, circunstancial a la vida humana, nos obliga a actuar con austeridad para construir un futuro promisorio y con mayor bienestar para todos los ciudadanos".

El dirigente también señaló que "sabemos de la enorme responsabilidad que tiene sobre sus hombros, y valoramos en toda su dimensión sus claros llamados al equilibrio, a la paz, a la gradualidad y al reencuentro. Que su juventud ayude a poner la mirada en el Chile del futuro es lo que anhelamos, por el bien de nuestra patria y de nuestra gente", sentenció. Y concluyó señalando que "confiamos en que unir a Chile sea su contribución y el sello de su gobierno".