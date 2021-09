Encuesta CEP da cuenta de una mejora en la percepción económica

País

En otros resultados la situación económica es mejor evaluada a nivel personal que la del país y en la Convención Constitucional se prefiere privilegiar los acuerdos.

Sin grades sorpresas en la carrera presidencial, la nueva versión de la encuesta del Centro de Estudios Públicos dio a conocer que ante la consulta quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile el 13% se inclinó por Gabriel Boric, el 11% por Sebastián Sichel y el 6% por Yasna Provoste. Mientras tanto, un 50% no sabe o no contesta.

En la consulta independiente de lo que usted prefiera ¿quién cree que será el próximo presidente de Chile? Nuevamente Gabriel Boric logra un 25%, seguido de Sichel con 18% y Provoste con 10%. Más atrás Kast con 2%; y Parisi con 1%.



La coordinadora de opinión del CEP, Carmen Le Foulon, explicó que "hay un alto porcentaje de personas que aún no contesta la pregunta de quién le gustaría fuera presidente, la mitad de la población no tiene una persona que le gustaría fuera presidente" y por consiguiente "hay un gran trabajo de los candidatos para convencer a ese público. Queda tiempo de campaña". Recordando que en 2017 era un 35% que no sabía, pero hoy es una gran diferencia "está mucho más abierto la elección que para la vez anterior".

Convención

Con respecto a la Convención Constitucional un 61% prefiere que los convencionales privilegien los acuerdos aunque tengan que ceder y un 26% que defiendan sus posiciones aunque implique no llegar a acuerdos sus propias posiciones.

Sobre la nueva Constitución que pueda resultar del proceso, un 49% considera que probablemente pueda ayudar a resolver los problemas de Chile, un 30% que dejará las cosas igual y un 15% probablemente empeore la situación actual.

La coordinadora del CEP, destacó que "es una buena noticia que la CC tenga una buena evaluación, para el proceso constituyente es clave la confianza, es un porcentaje que tiene más confianza que en la políticas tradicional".



Economía

Ante la consulta de cómo ve su actual situación económica un 31% la calificó de buena o muy buena, un 53% ni buena ni mala y un 15% de mala o muy mala. Estas cifras son mejores respecto de la situación de diciembre del año 2019, ya que la opción buena o muy buena estaba en 25%, ni buena ni mala en 50% y mala o muy mala en 25%.

En cuanto a la actual situación económica del país, un 18% considera que será buena o muy buena (+9 pp), un 46% que no será buena ni mala (+11 pp) y un 35% mala o muy mala (-21 pp).