Espionaje en Sofofa: acusado fue formalizado por estafa

Rubén Zito Aros recalcó tras la audiencia que no colocó los micrófonos.

Pasadas las nueve y media de la mañana comenzó en el 4° Juzgado de Garantía, la formalización del excarabinero Rubén Zito Aros Oñate, acusado por presunta estafa frustrada en contra de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y Carozzi.

En una audiencia que de extendió por poco más de 20 minutos, al excarabinero se le formalizó por estafa, y se fijó una nueva audiencia para el 6 de agosto para fijar salida alternativa y revisar la competencia del tribunal.

En relación a la salida alternativa, se planteo que Aros fije domicilio y quede con firma cada cuatro meses en la comisaría más cercana.

Tras la audiencia Rubén Aros señaló que "yo no puse los micrófonos, a mi me buscaron para buscar micrófonos. Yo no los puse, una vez que los micrófonos fueron encontrados yo les dije a las personas los que correspondía, y que el protocolo sería poner cámaras con la finalidad de que en un par de días poder detectar quién puso esos micrófonos. No lo quisieron aceptar, no les interesa a saber eso", dijo.

Aros, además, criticó la forma en que ha evolucionado la investigación, señalando que no ha podido tener acceso a la carpeta de investigación.