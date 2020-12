País

MARTES 22 DE DICIEMBRE

17:10 Francia reabrirá el miércoles sus fronteras a los pasajeros procedentes de Reino Unido, poniendo fin a un bloqueo destinado a detener la propagación de una nueva variante del coronavirus, pero que ha detenido a miles de vehículos de carga en los días previos a la Navidad.

Mientras filas de camiones que serpenteaban en el horizonte en Reino Unido y estantes de supermercados vacíos pocos días antes de Navidad, el primer ministro británico Boris Johnson se apresuró a conseguir que el presidente francés Emmanuel Macron levante la prohibición de transporte de mercancías desde Gran Bretaña.

16:08 El Estimador Mensual de la Actividad Económica de Argentina (EMAE) habría retrocedido un 8% interanual promedio en el décimo mes del 2020, debido a las mermas registradas en los diferentes rubros de la economía local, según el promedio de un sondeo de Reuters.

Las proyecciones entre siete analistas locales y extranjeros también arrojaron una merma en la mediana de un 8,5% para el EMAE de octubre.

15:16 El gobierno del estado de Sao Paulo en Brasil anunció que solo los servicios esenciales pueden abrir entre el 25 y el 27 de diciembre y entre el 1 y el 3 de enero, en medio del aumento de casos de coronavirus.

Los restaurantes y centros comerciales deberán permanecer cerrados durante esos seis días, dijo en una conferencia de prensa el martes la secretaria de Desarrollo Económico del estado de Sao Paulo, Patricia Ellen. "Infelizmente este año, entre Navidad y Año Nuevo, no estamos en momentos de celebrar", aseguró Ellen.

14:35 Un brote de coronavirus con hasta 36 contagiados fue detectado en la base que mantiene el Ejército de Chile en la Antártica, el único continente que se mantenía libre del virus, confirmó hoy la institución que precisó que las infecciones afectan al personal de la base Bernardo O'Higgins Riquelme.

"36 hombres resultaron ser positivos para Covid–19, de los cuales 26 corresponden a efectivos del Ejército y 10 son civiles de una empresa contratista que se encontraba realizando trabajos de mantenimiento programados en la base antártica", se lee en el comunicado.

13:50 El total de casos de Covid-19 en Estados Unidos superó los 18 millones el martes, mientras funcionarios de salud intentaban atenuar el temor sobre una nueva variante altamente transmisible del coronavirus en Reino Unido.

La principal economía del mundo enfrenta un aumento de nuevas infecciones, lo cual está abrumando a los hospitales en algunos estados. El último millón de casos se registraron en solo seis días, según un recuento de Reuters, a medida que las muertes por el virus en el país se acercan a 320.000, la mayor cantidad en el mundo.

13:11 El subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, dijo el lunes que la OMS no recomienda prohibir vuelos procedentes del Reino Unido, al ser preguntado sobre si el Gobierno suspendería la llegada de viajeros desde ese país por la nueva cepa de coronavirus detectada ahí.

"La OMS (Organización Mundial de la Salud) explícitamente desaconseja el cierre de vuelos provenientes del Reino Unido por las razones ya comentadas, en donde no hay evidencia de que esto represente una amenaza adicional a la salud pública", dijo López-Gatell.

"Cerrar vuelos provenientes del Reino Unido no tendría una contribución específica para reducir el riesgo", añadió el funcionario durante la habitual rueda de prensa diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador.

12:30 El Gobierno español dijo el martes que obligará a los propietarios a reducir a la mitad el alquiler de los bares y restaurantes más afectados por el Covid-19, al tiempo que anunció los detalles sobre la distribución de los fondos de la Unión Europea para salir de la pandemia.

Los dueños de más de 10 propiedades en centros urbanos que aún no han concedido un descuento temporal a los inquilinos del sector de la hostelería tendrán que recortar los alquileres en un 50% hasta que se levante el segundo estado de alarma en el país, dijo la ministra portavoz María Jesús Montero.

"Se trata de proporcionar ayudas y recursos para aliviar a las empresas de forma importante y facilitar la liquidez," señaló en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros del Gobierno de coalición de izquierdas.

España, que proyecta un contracción económica del 11,2% en 2020, fía el comienzo de la recuperación en el plan de vacunación gratuito y voluntario que se pondrá en marcha el 27 de diciembre y en una inyección de fondos comunitarios de 140.000 millones de euros (US$ 171.190 millones).

Para canalizar los fondos, el Gobierno tomará una participación mayoritaria en sociedades de nueva creación que gestionará junto con socios del sector privado, según anunció la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.

11:43 Las farmacéuticas como BioNTech y Moderna están probando sus vacunas para tratar la nueva variante de propagación rápida del coronavirus que está diseminándose en Gran Bretaña, un nuevo desafío en la vertiginosa carrera por frenar la pandemia.

Ugur Sahin, director ejecutivo de la alemana BioNTech -que con Pfizer tardó menos de un año en lograr la aprobación de una vacuna-, dijo el martes que se necesitan otras dos semanas para saber si su inyección puede detener la variante del virus.

En tanto, Moderna espera que la inmunidad de su vacuna proteja contra la nueva cepa y en las próximas semanas hará mas pruebas para confirmarlo, dijo la compañía en un comunicado enviado a CNN.

Sahin dijo que hay nueve mutaciones en el virus. Si bien el ejecutivo no cree que ninguno sea lo suficientemente fuerte como para eludir la protección brindada por la vacuna de BioNTech, aprobada el lunes por la Unión Europea, sostuvo que se necesitan unos 14 días más de estudio y recopilación de datos antes de ofrecer una respuesta definitiva.

11:10 El Ministerio de Salud reportó que en las últimas 24 horas se registraron 1.699 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 1.086 fueron con síntomas. Con esto, la cantidad de contagios en el país llega a 589.189, de los cuales 12.794 siguen activos.

En lo que respecta a los fallecidos, el Minsal indicó que se reportaron 20 nuevos decesos, por lo que el total de muertes alcanzó a 16.217.

9:12 Taiwán reportó la primera infección de transmisión local desde abril, poniendo fin a lo que fue el tramo más largo del mundo sin un caso doméstico. Los países que tuvieron éxito en contener el virus ahora están experimentando un resurgimiento, incluidos Australia, Corea del Sur y Tailandia.

8:40 La confianza del consumidor alemán cayó por tercer mes consecutivo en enero, ya que las medidas de confinamiento más estrictas para contener un aumento en las infecciones por coronavirus redujeron las expectativas de ingresos y aumentaron la propensión a ahorrar, mostró una encuesta el martes.

El instituto de investigación GfK dijo que su índice de confianza del consumidor, basado en una encuesta de alrededor de 2.000 alemanes, cayó a -7,3 puntos desde un -6,8 revisado en el mes anterior. Esto marcó la lectura más baja desde julio y fue ligeramente mejor que la previsión de Reuters de -8,8 unidades.

8:00 La Organización Mundial de la Salud (OMS) convocará una reunión de sus miembros para discutir posibles respuestas a una nueva y más infecciosa cepa de coronavirus detectada en Reino Unido, dijo su director regional para Europa el martes, sin indicar una fecha para la reunión.

"Limitar los viajes para contener la propagación es prudente hasta que tengamos más información. Las cadenas de suministro de bienes esenciales y los viajes esenciales deben seguir siendo posibles", dijo en Twitter el director regional de la OMS, Hans Kluge, quien instó a aumentar las medidas preventivas

7:50 La UE recibirá 12,5 millones de dosis de la vacuna de BioNTech-Pfizer en los próximos cinco días. Esta cifra representa más de la mitad de las 20 millones de dosis previstas para su suministro a Estados Unidos antes de fin de año, dijo en una reunión informativa el director de negocios de BioNTech, Sean Marett. Con dos inyecciones administradas con tres semanas de diferencia, las dosis de la UE serían suficientes para vacunar a 6,25 millones de personas.

7:40 La empresa alemana BioNTech está "muy confiada" en que su vacuna contra el Covid-19, desarrollada junto a Pfizer sea efectiva también contra la variante del coronavirus detectada en Reino Unido. El cofundador de BioNtech, Ugur Sahin, subrayó que durante los últimos meses de desarrollo de la vacuna, cada vez que aparecía una mutación "realmente importante", observaron cómo reaccionaba su vacuna y pudieron determinar que efectivamente era capaz de combatir "toda una serie de diversas variantes del virus".

Independientemente de los resultados, Sahin señaló que "lo bonito de la tecnología mRNA" en la que se basa su vacuna es que realmente permite "rediseñar" una vacuna con gran rapidez, lo que significa que "técnicamente se podría desarrollar una nueva vacuna en unas seis semanas".

7:30 Con largas colas de camiones y la escasez de ciertos productos en los estantes de algunos supermercados pocos días antes de la Navidad, el primer ministro británico Boris Johnson busca lograr que el presidente francés Emmanuel Macron levante la prohibición al transporte de mercancías desde Reino Unido.

La BBC citó al ministro francés para Europa, Clément Beaune, diciendo que Londres y París anunciarán un acuerdo para retomar el transporte de mercancías de aquí al miércoles."Estamos trabajando para conseguir una resolución. Es de interés para ambos asegurarnos de que tenemos flujo", dijo la secretaria del Interior Priti Patel a Sky.

7:10 Científicos británicos investigan si la nueva cepa de coronavirus contagia más a los niños, aunque no hay evidencias de que esta cepa, hallada en el Reino Unido, suponga un problema de salud para los menores. Esto después de que los primeros análisis apuntasen a que la nueva variante parece propagarse con mayor rapidez que la original. De confirmarse, esto explicaría el importante incremento de los casos de la Covid-19 en Inglaterra, añaden los expertos.

5:00 El Congreso de Estados Unidos aprobó el lunes un paquete de ayuda para el coronavirus de US$ 892.000 millones, un salvavidas para una economía muy maltrecha por la pandemia que además mantiene financiado al gobierno federal. El paquete de ayuda incluye pagos de US$ 600 para la mayoría de los estadounidenses, así como abonos adicionales para personas que se quedaron sin empleo durante la pandemia del Covid-19, justo cuando una ronda mayor de beneficios expirará el sábado.

LUNES 21 DE DICIEMBRE

20:30 Elizabeth Astete, ministra de Relaciones Exteriores de Perú, explicó que al asumir el cargo se encontró un preacuerdo con el laboratorio Pfizer denominado "pliego de condiciones vinculantes" para la obtención de 9.9 millones de dosis de vacunas contra el COVID para inmunizar a 4.5 millones de personas.

"Este acuerdo fijaba las condiciones para concretar la compra de 9.9 millones de dosis. No se trató de un acuerdo final de adquisición por lo que no se desembolso monto alguno. Este proyecto de acuerdo fue recibido el último 24 de noviembre", explicó la ministra a la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgos de Desastres COVID-19 de ese país.

Añadió que estaba prevista su suscripción el 30 de noviembre. "Se procedió al análisis jurídico y en el mismo se identificaron algunas clausulas que requerían un examen más profundo para identificar su compatibilidad con las leyes peruanas y los alcances que pueda asumir el Estado más allá de los costos del contrato", anotó.

A reglón seguido, dijo que se continúo conversado con el laboratorio desde el Ejecutivo, no obstante -subrayó- "de momento no ha sido posible concluir esta negociación (con Pfizer)" lo que implica que no se ha concretado compra de vacunas con este laboratorio.

Acotó que de manera paralela se hicieron ajustes al proceso de negociación a fin de acelerar preacuerdos o contratos de suministros de vacunas COVID con otros laboratorios tales como Sinopharm, AstraZeneca, Gamaleya, entre otros.

"Estamos por cerrar negociaciones en los próximos días, lo que de concretarse nos permitiría contar con más de 50 millones de dosis y lograr así el objetivo de inmunizar en el transcurso del 2021 a más de 24 millones de adultos", acotó.

La primera ministra, Violeta Bermúdez, dijo que la obtención de la vacuna de Pfizer no está perdida, ya que las negociaciones aún continúan.

"Lo que estamos haciendo es continuar conversaciones con ellos (Pfizer), porque el preacuerdo ya está firmado, pero hay elementos que necesitan ajustes con la normatividad que ellos usan y con la peruana. Este acuerdo no está perdido", mencionó al Parlamento.

Acotó que no hay fecha exacta para cerrar acuerdos de compra con otros laboratorios y que apenas se tenga un acuerdo cerrado, se dará a conocer a la población.

19:00 El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, declaró este lunes el estado de excepción, toque de queda y ley seca como medidas de excepción para atajar los contagios de coronavirus.

Moreno decretó el estado de excepción por un plazo de 30 días de forma "focalizada", por regiones, que se concretarán a través de decreto ejecutivo.

Igualmente se impone el toque de queda a partir de este lunes de 22.00 a 4.00 horas (hora local) y durante un plazo de 15 días. En este horario se impone además la ley seca por la que no se puede vender alcohol y se restringe la circulación vehicular a nivel nacional.

Las medidas incluyen además restricciones al 50% de aforo en centros comerciales y del 30% en restaurantes y hoteles. Bares, discotecas y centros de ocio nocturno quedan directamente clausurados.

Los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero se cierran todas las playas y se limita a las reuniones a un máximo diez personas en los hogares, empresas y oficinas.

Además, se toman los viajeros que lleguen desde Ecuador desde Reino Unido, Austria, Sudáfrica y países de la Unión Europea deberán presentar una prueba PCR con resultado negativo realizada en un plazo de diez días. La medida entra en vigor a las 0.00 horas del 22 de diciembre.

También se impone el denominado Aislamiento Preventivo Obligatorio (APO) durante cinco días para no residentes en Ecuador llegados al país. Los viajeros que no tengan resultados negativos deberán cumplir APO durante diez días, a partir de la llegada.

18:10 Las autoridades de Nueva York han realizado una petición no vinculante a tres aerolíneas que operan vuelos entre el Reino Unido y esta ciudad -British Airways, Delta y Virgin Atlantic- que hagan pruebas de covid-19 a sus pasajeros antes de subirse al avión ante la nueva mutación del virus de que se ha detectado en el Reino Unido y que se propaga con mayor rapidez.

British Airways y Delta han respondido positivamente a la demanda de las autoridades y British Airways empezará a realizar pruebas a los pasajeros que viajen a Nueva York a partir de este martes, anunció este lunes el gobernador del estado neoyorquino, Andrew Cuomo, que apuntó que la otra aerolíneas todavía no ha respondido a la solicitud.

"Pido a Virgin Atlantic que se una a British Airways y a Delta Airlines en la inclusión voluntaria de pruebas de (covid-19) a los pasajeros antes de los viajes", dijo Cuomo en una breve nota.

Horas antes, el político neoyorquino había anunciado que British Airways había respondido afirmativamente y que estaba esperando la respuesta de las otras dos empresas.

17:40 La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió contra una gran alarma por una nueva variante altamente transmisible del coronavirus que ha surgido en Gran Bretaña y dijo que esto es una parte normal de la evolución de una pandemia.

Los funcionarios de la OMS incluso arrojaron una luz positiva sobre el descubrimiento de la nueva cepa que llevó a una gran cantidad de países a imponer restricciones de viaje a Gran Bretaña y Sudáfrica, diciendo que las herramientas para rastrear el virus están funcionando.

"Tenemos que encontrar un equilibrio. Es muy importante tener transparencia, es muy importante decirle al público cómo son las cosas, pero también es importante transmitir que esto es una parte normal de la evolución del virus", dijo el jefe de emergencias de la OMS, Mike Ryan, en una sesión informativa en línea.

"Ser capaz de rastrear un virus tan de cerca, tan cuidadosamente, esto científicamente en tiempo real es un avance realmente positivo para la salud pública mundial, y los países que realizan este tipo de vigilancia deben ser elogiados", añadió.

15:35 La Comisión Europea aprobó el lunes el uso de la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por la empresa estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech , el paso final para permitir que Europa comience las inoculaciones en el plazo de una semana.

Los países de la Unión Europea, incluidos Alemania, Austria e Italia, han dicho que planean comenzar las vacunaciones a partir del 27 de diciembre.

14:32 La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el lunes que espera tener pronto más detalles sobre el posible impacto de una nueva cepa de coronavirus altamente infecciosa, en momentos en que numerosos países están cerrando sus fronteras con Reino Unido debido a temores sobre su propagación.

No hay evidencia de que la variante del virus incremente la severidad de la enfermedad, aunque es más transmisible, dijeron funcionarios, citando análisis del Reino Unido.

Maria Van Kerkhove, jefa técnica de la OMS para el Covid-19, dijo que los científicos están analizando la respuesta de anticuerpos de la estructura del virus y esperan resultados en los próximos días y semanas.

14:09 El número de casos confirmados de coronavirus en España aumentó el lunes a 1.819.249, con 22.013 nuevos contagios respecto del total del viernes, según los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad.

El departamento indicó que el número de casos con fecha de diagnóstico en las últimas 24 horas hasta el lunes fue de 2.156, frente a los 5.771 anunciados el viernes. En los 14 días hasta el lunes, el número de casos ascendió a 105.752, lo que supone un promedio diario de 7.553.

Por su parte, el número de muertos a causa de la epidemia en España en los últimos 7 días fue de 565 -una media de 47 por día-, frente a los 746 al viernes. La cifra total de fallecidos por el virus aumentó a 49.260.

13:27 El gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, dijo en una conferencia de prensa el lunes que el estado recibirá 5,5 millones de dosis de la vacuna Coronavac de Sinovac Biotech el 24 de diciembre, y espera tener un total de 10,8 millones de dosis para el último día del año.

Doria reiteró que el gobierno tiene la intención de iniciar su campaña de vacunación el 25 de enero en Sao Paulo, el estado más poblado de Brasil. La vacuna Coronavac aún no ha sido aprobada formalmente por la agencia de salud local Anvisa.

12:50 Contra todo pronóstico, el Gobierno anunció que por dos semanas más le Región Metropolitana se mantendrá en fase 2, desestimando la posibilidad de aplicar cuarentenas en algunas comunas de la región.

De todas formas, la subsecretaria del Prevención del Delito, Katherine Martorell, señaló que se alargará el toque de queda que rige a lo largo del país, por lo que desde el 26 de diciembre comenzará a las 22 horas.

En el reporte diario, Martorell informó que las comunas de Concón, Valparaíso, Viña del Mar, Talca, Maule, Molina, San Rosendo, Nueva Imperial, Villarrica y Pitrufquén vuelven a fase dos a partir de este miércoles.

En lo que respecta a los contagios diarios, el Ministerio de Salud reportó que en las últimas 24 horas se conocieron de 1.943 nuevos casos, de los cuales 1.276 presentaron síntomas. De esta forma, los contagios totales en el país alcanzan 587.488, de los cuales 13.047 se encuentran activos.

Además se lamentó la muerte de 43 personas, elevando a 16.197 la cifra de fallecidos totales.

12:10 Sudáfrica descubrió una nueva variante del coronavirus (SARS-CoV-2) que parece estar impulsando la segunda ola de Covid-19 en el país, informaron este lunes las autoridades, la cual es diferente a la registrada en Reino Unido.

Llamada 501.V2, la variante se detectó en los últimos meses por primera vez en el Cabo Oriental y, desde entonces, se ha extendido a otras provincias sudafricanas.

Las evidencias recopiladas "sugieren contundentemente que la segunda ola que estamos experimentando está impulsada por esta nueva variante", señaló el ministro sudafricano de Sanidad, Zweli Mkhize.

11:28 El Gobierno peruano suspendió por dos semanas los vuelos hacia y desde Europa y decretó el "estado de alerta máxima" para evitar el ingreso de una nueva cepa de coronavirus que apareció en el Reino Unido, dijo el lunes el presidente Francisco Sagasti.

El mandatario afirmó en un breve mensaje televisado que desde que se reabrió los vuelos a Europa el 15 de diciembre no ha ingresado al país ningún vuelo directo desde Reino Unido y que los pasajeros que ingresaron a través de una conexión están siendo vigilados por las autoridades de salud.

"No vamos a bajar la guardia", afirmó Sagasti. "Estas medidas tienen carácter preventivo, de modo alguno buscamos generar una situación de preocupación en la ciudadanía", dijo. El mandatario también dijo que se prohibió el ingreso de extranjeros no residentes en Perú que hayan estado en el Reino Unido en las últimas dos semanas y los peruanos o extranjeros no residentes en el país que hayan visitado recientemente Reino Unido deberán hacer una cuarenta de 14 días.

10:20 China aumentará su respaldo financiero a los sectores clave y los eslabones débiles de la economía, dijo el Banco Popular de China el lunes. El país asiático extenderá de manera apropiada sus políticas para ayudar a las compañías en dificultades, afirmó la entidad en un comunicado.

China guiará también a las instituciones financieras para que aumenten el crédito para sectores como la innovación tecnológica, el desarrollo verde y las manufacturas, señaló. Los comentarios del banco central se conocieron después de que la Conferencia Central de Trabajo Económico, un encuentro anual de altos líderes y responsables de política chinos, dijo la semana pasada que mantendrá su política de apoyo para el crecimiento económico.

9:07 El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto recibir públicamente la vacuna contra el Covid-19 el lunes en un esfuerzo por aumentar la confianza en su seguridad de cara a su distribución generalizada entre la población el próximo año.

Biden se ha comprometido a hacer de la lucha contra el coronavirus, que ha matado a más de 300.000 estadounidenses e infectado a más de 17 millones, su máxima prioridad cuando asuma el cargo el 20 de enero. A los 78 años, está en el grupo de alto riesgo para la enfermedad respiratoria.

8:10 Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Austria, Suiza, Irlanda , Bélgica, Israel y Canadá cortaron los canales de viaje con Reino Unido después de que el primer ministro británico Boris Johnson advirtiera que una nueva cepa altamente infecciosa del virus constituye un peligro para el país. Johnson presidirá el lunes una reunión de respuesta de emergencia para abordar la cuestión de los viajes internacionales, en particular el flujo de mercancías dentro y fuera de Reino Unido.

8:00 La Agencia Europea del Medicamento (EMA) confirma que anunciará hoy las conclusiones de sus expertos sobre la seguridad y eficacia de la vacuna contra la covid-19 desarrollada por las farmacéuticas Pfizer/BioNTech.

7:40 Creadores de la vacuna Sputnik V y AstraZeneca firman acuerdo de cooperación. Desde la parte rusa, el acuerdo de cooperación fue suscrito por el Centro de Investigaciones Gamaleya, el Centro Ruso de Inversiones Directas y la farmacéutica R-Farm. Según el director del Centro Gamaleya, Alexandr Ginzburg, los preparados ruso y británico tienen muchas similitudes por lo que su compatibilidad promete ser alta.

AstraZeneca informó recientemente de sus planes de investigar la combinación de su vacuna, desarrollada con la Universidad de Oxford, con el preparado ruso, Sputnik V, a fin de aumentar su eficacia.

7:15 El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) anunció que la nueva cepa del coronavirus detectada en el Reino Unido es "más transmisible" que las variantes existentes, pero no hay evidencias de que sea más infecciosa.

Los análisis preliminares realizados hasta ahora revelan un potencial estimado para aumentar la tasa de reproducción en un 0,4 o más y un aumento de la transmisibilidad de hasta el 70 %. El ECDC señaló que se están realizando estudios para determinar el riesgo de reinfecciones y sobre la eficacia en las vacunas de la nueva cepa, que también ha sido detectada en países como Islandia, Dinamarca y Holanda.

6:50 Francia comenzará vacunación de COVID-19 el domingo, según escribió en su cuenta de Twitter el ministro de Sanidad francés, Olivier Véran. Comenzarán por los miembros más vulnerables de la población, entre ellos los ancianos.El regulador de medicamentos europeo evaluará el lunes la vacuna de COVID-19 desarrollada conjuntamente por Pfizer y su socio alemán BioNTech.

6:00 Argentina anuncia prohibición de vuelos a Gran Bretaña por nueva cepa de coronavirus. Posterior al anuncio de prohibición de llegada, finalmente estará prohibida la llegada y salida de Reino Unido desde este lunes.

DOMINGO 20 DE DICIEMBRE

21:45 Tras conocerse el brote de una nueva cepa del coronavirus en el Reino Unido, la cual presentaría un nivel de contagio más alto, el Gobierno de Chile anunció este domingo que prohibirá el ingreso de extranjeros que pasaron por el Reino Unido.

La medida -que comenzará a correr desde este martes- también considera la cancelación de todos los vuelos directos que vengan del Reino Unido.

19:30 Las autoridades sanitarias de Italia han detectado el caso de un sujeto contagiado con la misma variedad de coronavirus detectada en Reino Unido y ha sido aislado, según confirmó hoy el Ministerio de Sanidad en un comunicado.

El departamento científico del hospital policlínico del Celio, en Roma, ha secuenciado en una persona llegada al país el genoma de un virus SARS-CoV-2 "con la variante localizada en las últimas semanas en Reino Unido", se lee en la nota.

El paciente y su pareja habían llegado a Italia "en los últimos días" con un vuelo aterrizado en el aeropuerto romano de Fiumicino y han sido puestos en aislamiento.

Las autoridades aseguran que, junto a otros familiares y contactos cercanos, han seguido todos los procedimientos establecidos por el Ministerio.

El Gobierno de Italia, junto a otro grupo de países de Europa, decidió suspender desde este domingo los vuelos desde Reino Unido, después de que Londres haya confirmado la aparición de una nueva variante del coronavirus y prohibió la entrada a las personas que hayan estado en ese país en los últimos catorce días.

18:30 Los vecinos europeos de Gran Bretaña comenzaron a cerrar sus puertas a los viajeros que se mueven desde ese país el domingo, en medio de la alarma sobre una cepa de coronavirus que se propaga rápidamente y que ha provocado que los casos se disparen allí.

Francia dijo que prohibiría el ingreso a todas las personas que vengan del Reino Unido durante 48 horas a partir del domingo por la noche, incluidos transportistas de carga, ya sea por carretera, aire, mar o ferrocarril.

Alemania, Italia y Países Bajos ordenaron la suspensión de vuelos desde Gran Bretaña, mientras que Irlanda dijo que impondría restricciones a los vuelos y transbordadores de su vecino.

Bélgica dijo que cerraría sus fronteras a los vuelos y trenes, incluido el popular servicio Eurostar, procedentes de Gran Bretaña.

11:30 Este domingo el reporte del Ministerio de Salud da cuenta de un nuevo salto en la curva de contagios al registrarse 2.191 nuevos casos, de estas personas 1.411 han presentado síntomas, mientras que 740 han sido asintomáticos.



Respecto a las víctimas fatales, hasta las 21:00 horas del sábado se registraron 53 muertes asociadas a Covid. Con esto el número total de decesos asciende a 16.154.

Las cifra global que comprende los contagios desde la llegada del virus hasta la fecha, suma 585.545 contagios, de los cuales 555.956 corresponden a casos recuperados.

Cuando Chile está adportas de comenzar a suministrar las vacunas de Pfizer, aprobadas para su uso de emergencia por el ISP esta semana, se ha reforzado la aplicación de exámenes PCR. Con 50.285 pruebas realizadas en las últimas 24 horas, para alcanzar un total de 6.062.168

10:00 Londres y el sureste de Inglaterra podrían permanecer bajo restricciones más estrictas por el coronavirus durante algún tiempo, sugirió el domingo el ministro de Salud británico, quien argumentó que fue necesario abandonar los planes de aliviar las restricciones en Navidad para detener una nueva cepa que se propaga rápidamente.

En respuesta a la críticas por imponer un cierre a más de 16 millones de personas sólo días antes de la Navidad, Matt Hancock dijo que la decisión del sábado se tomó rápidamente después de que nuevas pruebas mostraron que la nueva cepa era responsable de la espiral de casos de COVID-19.

El primer ministro Boris Johnson canceló el sábado los planes para permitir que tres familias estuvieran bajo un mismo techo durante los cinco días del período de fiestas, e impuso nuevas restricciones de nivel 4, similares a un confinamiento, en Londres y el sureste de Inglaterra.

VIERNES 18 DE DICIEMBRE

18:30 El número de muertos por coronavirus en Francia superó los 60.000 el viernes, ya que el Ministerio de Salud informó 610 nuevos decesos, lo que elevó el total a 60.229.

Francia también reportó 15.674 nuevos casos confirmados de COVID-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de contagios está cerca de 2,5 millones de personas.

16:50 Funcionarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijeron el viernes que tres cuartas partes de los casos de coronavirus que se están reportando ocurren en América, y agradecieron a Canadá por comprometerse a donar dosis de vacunas a otros países.

En una rueda de prensa, el organismo anunció que un equipo internacional liderado por su personal iría a China para investigar los orígenes de la pandemia de coronavirus.

15:22 La zona metropolitana del valle de México, que incluye a la capital y al contiguo Estado de México y hogar de más de 20 millones de personas, volverá el fin de semana a una cuarentena estricta tras el incremento de contagios y las hospitalizaciones por coronavirus, dijo el viernes el subsecretario de Salud. La autoridad, Hugo López-Gatell, agregó que la disposición estará en vigencia desde el sábado hasta el 10 de enero.

En junio, las autoridades mexicanas pusieron fin a dos meses de confinamiento, con un programa gradual de reapertura de actividades a través de un sistema de monitoreo epidemiológico por semáforo.

Al regresar a la zona al color rojo del semáforo, sólo se permitirán las actividades económicas consideradas como esenciales, de acuerdo a los lineamientos del "Semáforo de riesgo epidemiológico" de la Secretaría de Salud mexicana.

14:30 Funcionarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijeron el viernes que tres cuartas partes de los casos de coronavirus que se están reportando ocurren en América, y agradecieron a Canadá por comprometerse a donar dosis de vacunas a otros países.

En una rueda de prensa, el organismo anunció que un equipo internacional liderado por su personal iría a China para investigar los orígenes de la pandemia de coronavirus.

13:40 El Gobierno de Brasil podría considerar nuevas medidas económicas para abordar la pandemia de Covid-19, dependiendo de cómo evolucione, dijo el viernes el ministro de Economía, Paulo Guedes.

En un webcast con periodistas, Guedes afirmó que el Gobierno está observando para ver si de hecho hay un resurgimiento de la pandemia y actuará si es necesario. "Volver a una cifra diaria de muertos de 1.000 da miedo", agregó.

12:55 El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, recibió su vacuna contra el Covid-19 en directo por televisión el viernes, en un intento de reforzar el apoyo público a las vacunas después de que las muertes por coronavirus en el país superaron las 3.000 por tercer día consecutivo.

Pence, su esposa Karen Pence y el Cirujano General Jerome Adams se arremangaron y recibieron inyecciones del personal médico en batas blancas, convirtiéndose en los receptores de más alto perfil que han recibido la vacuna públicamente. "No sentí nada. Bien hecho", dijo Pence, el líder del grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre el coronavirus.

12:00 La farmacéutica Moderna Inc dijo el viernes que la Comisión Europea ejerció una opción para comprar un volumen adicional de 80 millones de dosis de su vacuna experimental contra el Covid-19.

El compromiso total de órdenes de la Comisión Europea hasta la fecha abarca 160 millones de dosis y las primeras entregas de la vacunas a las naciones europeas están estimadas para inicios del 2021, luego de la aprobación de los reguladores de salud, dijo la compañía estadounidense.

11:05 En un nuevo balance sobre la situación del coronavirus, el Ministerio de Salud reportó 2.404 casos nuevos en las últimas 24 horas, el máximo de contagios desde el 24 de julio. Con esto, el total de infectados asciende a 581.135 personas hasta la fecha.

Además se elevan a 12.468 las personas activas con el virus.

La cartera lamentó el fallecimiento de 44 personas en el mismo período de tiempo de acuerdo a lo reportado por el DEIS del mismo ministerio, lo que implica que hasta este momento 16.051 personas han muerto contagiadas del virus.

Balance diario #COVID_19

🔹 2.404 casos nuevos

🔹 1.551 casos con síntomas

🔹 809 casos asintomáticos

🔹 44 no notificados

🔹 581.135 casos totales

🔹 12.468 activos

🔹 552.289 recuperados

🔹 44 fallecidos inscritos (16.051 en total) pic.twitter.com/FUM55WDSaV — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) December 18, 2020

10:50 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en un tuit el viernes que la vacuna de Moderna Inc. fue aprobada y se distribuirá de inmediato, aunque la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) no ha hecho aún un anuncio público sobre su decisión.

Un panel de asesores externos de la FDA se reunió para discutir la vacuna de Moderna el jueves y se esperaba una decisión de la agencia el viernes.

"La vacuna de Moderna fue aprobada por abrumadora mayoría. La distribución comenzará de inmediato", dijo Trump en una publicación en Twitter.

09:37 La campaña de vacunación contra el coronavirus en España comenzará el 27 de diciembre, un día después de la llegada al país de las primeras dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech, dijo el viernes el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

España recibirá un número "significativo" de vacunas contra el Covid-19 en la primera entrega, dijo Illa, sin especificar la cantidad exacta.

09:00 China mantendrá el apoyo a su política para la recuperación económica, evitando cambios repentinos, para ayudar a mantener el crecimiento dentro de un rango razonable en 2021, reportó la agencia de noticias Xinhua el viernes, al término de una reunión de altos líderes.

La Conferencia Central de Trabajo Económico, un encuentro de altos líderes y responsables de política, está siendo analizada por los inversores en medio de especulaciones de que Pekín haría cambios políticos, en un momento en que la economía repunta desde el desplome inducido por el virus más temprano en el año.

China mantendrá su política fiscal proactiva y hará su política monetaria flexible y enfocada, dijo Xinhua citando un comunicado publicado tras la reunión a puerta cerrada entre el 16 y el 18 de diciembre.

"El próximo año deberíamos mantener la continuidad, estabilidad y sostenibilidad de las políticas macro. Deberíamos seguir implementando una política fiscal proactiva y una política monetaria prudente, así como mantener el apoyo necesario para la recuperación económica", indicó Xinhua.

08:00 Paul McCartney le dio un espaldarazo a la campaña de vacunación contra el Covid-19 en Reino Unido al prometer que estará entre las primeras superestrellas globales que recibirán la inyección, según informó esta mañana el diario The Sun.

McCartney, de 78 años, es parte del tercer grupo de personas que puede optar a recibir la inyección junto a otros mayores de 75 años, y dijo que cree que la vacuna ofrece a Reino Unido una forma de dejar atrás la pesadilla de la pandemia.

"La vacuna nos sacará de esto", dijo a The Sun en una entrevista. "Creo que lo superaremos, sé que lo lograremos, y es una gran noticia sobre la vacuna. La recibiré tan pronto como se me permita".

06:55 La confianza de las empresas alemanas aumentó inesperadamente en diciembre, incluso a pesar de que la economía más grande de Europa entró en un estricto confinamiento para contener una segunda ola de infecciones de coronavirus.

El instituto Ifo informó esta mañana que su índice de clima empresarial subió de 90,9 en noviembre a 92,1 este mes.

"Las empresas estaban satisfechas con su situación", dijo el presidente del Ifo, Clemens Fuest. "Están mirando la primera mitad del año (próximo) con menos escepticismo. Pero el confinamiento está golpeando con fuerza a algunas secciones. La economía alemana está mostrando en general su resistencia."

05:35 El Banco de Japón reveló hoy un plan para sondear formas más efectivas de alcanzar su objetivo de inflación del 2%, siguiendo los pasos de sus homólogos de Estados Unidos y Europa, ya que un nuevo récord de contagios amenaza con descarrilar una frágil recuperación.

Como era de esperar, el banco central mantuvo sin cambios la política monetaria y amplió en seis meses una serie de medidas destinadas a aliviar las tensiones de financiación de las empresas afectadas por la pandemia.

"Habida cuenta de que se prevé que la economía y los precios seguirán bajo presión bajista durante un período prolongado por el impacto del Covid-19, el Banco de Japón llevará a cabo una evaluación sobre una mayor relajación monetaria eficaz y sostenible", dijo el organismo en una declaración sobre su decisión.

04:45 China está planeando vacunar a 50 millones de personas de los grupos de mayor prioridad —trabajadores de la salud, policías, bomberos, oficiales de aduanas, manipuladores de carga, transporte y trabajadores de la logística— antes de que comience la temporada alta de viajes del Año Nuevo Lunar a principios de 2021, según informó esta mañana el South China Morning Post.

Beijing estaría planeando distribuir 100 millones de dosis de las vacunas hechas por las empresas chinas Sinopharm y Sinovac, que han recibido el estatus de uso de emergencia en el gigante asiático. Además, el país aprobó una cuarta vacuna, de CanSino, para uso militar.

La información publicada explica que China ha pedido a sus responsables públicos que completen las primeras 50 millones de dosis para el 15 de enero, y la segunda parte para el 5 de febrero.

La inoculación masiva para los grupos de alta prioridad tiene como objetivo reducir los riesgos de propagación de la enfermedad durante la semana anual de vacaciones. Ancianos y personas con afecciones subyacentes podrían empezar a ser vacunadas a principios del próximo mes en la provincia china de Sichuan, después de que se completen las inoculaciones para los grupos prioritarios.

04:35 Cerca de 73,7 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1,6 millones han muerto, según un recuento de Reuters.

La lista la lidera Estados Unidos, con casi 17 millones de infectados y más de 300 mil fallecidos, seguido de los cerca de 10 millones de contagios y 145 mil muertes de India, y las 7 millones de infecciones y 183 mil muertes en Brasil.

JUEVES 17 DE DICIEMBRE

18:00 El estado de Florida enfrenta un repunte en los casos diarios confirmados del coronavirus SARS-CoV-2, similar al de mediados de julio, con 13.148 positivos, en medio de las primeras jornadas de vacunación que están dando prioridad al personal médico y a residentes de geriátricos.

El Departamento de Salud estatal detalló además que se agregaron en las últimas 24 horas 229 fallecimientos, mientras los hospitales de Florida reciben las primeras 179.000 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra la covid-19.

En ese sentido, la Asociación Médica de Florida (FMA) hizo este jueves un llamado a que cada persona que reciba una vacuna inicial realice un seguimiento y se asegure de que reciba la segunda dosis en un plazo de 21 a 28 días.

Urgió además a tener paciencia y a continuar con el uso de máscara y el lavado de las manos y evitar grandes multitudes en entornos cerrados en el estado de Florida durante las fiestas navideñas que se aproximan.

17:50 La vacuna de Pfizer-BioNtech llegará a los ciudadanos europeos a partir del 27 de diciembre, según confirmó hoy la Comisión Europea, que espera también poder autorizar la vacuna de Moderna en una reunión el 6 e enero, una semana antes de lo previsto.

En medio de un fuerte aumento de contagios en Francia, Italia y Alemania, y en vísperas del inicio de las vacaciones de Navidad, cerca de 447 millones de europeos recibieron con esperanza el anuncio de la llegada de las vacunas que ayudarán a poner fin poco a poco a la pandemia de la Covid-19.

16:00 Pfizer está teniendo problemas para registrar su vacuna COVID-19 para uso de emergencia en Brasil debido al nivel de detalle requerido por el regulador, dijo el jueves el ministro de Salud, Eduardo Pazuello.

Los comentarios del ministro podrían aumentar las tensiones con Pfizer, cuya vacuna ya se está utilizando en Gran Bretaña y Estados Unidos. También alimentarán las preocupaciones de los críticos que argumentan que el lanzamiento de la campaña de salud en Brasil está progresando demasiado lento, en momentos en que el virus vuelve a atacar con fuerza.

Las vacunas se consideran cruciales para poner fin al brote en Brasil, y su total de casi 185.000 muertos solo es superado por Estados Unidos. El presidente Jair Bolsonaro, que ya está siendo criticado por su manejo de la pandemia, es uno de los escépticos del COVID-19 más prominentes del mundo y ha dicho que no se inyectará.

15:01 México espera firmar la próxima semana un contrato definitivo con la china CanSino Biologics para la compra de entre 10 y 35 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19, dijo el jueves el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, una cantidad que podría ser inferior a la planeada inicialmente.

México había dicho hasta ahora que las dosis que recibiría de la vacuna de CanSino serían 35 millones para igual número de personas. Ahora, López Gatell habló de un rango inferior.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, anunció el 9 de diciembre la firma del acuerdo con CanSino para la adquisición de las 35 millones de dosis. López-Gatell no dio detalles del porqué fue rebajada la estimación sobre el volumen de inyecciones que el país recibiría de CanSino.

El funcionario añadió que el Gobierno está cerca de firmar un contrato con la estadounidense Janssen, filial de Johnson & Johnson, por 22 millones de dosis de su vacuna contra la enfermedad.

14:03 La vacuna candidata para el Covid-19 de Oxford estimula respuestas amplias de anticuerpos y células T y tiene la mejor respuesta inmune cuando se usa un régimen de dos dosis completas, dijo la universidad, citando datos más detallados del ensayo en etapa inicial.

La vacuna "estimula funciones amplias de anticuerpos y células T", indicó el centro tras publicar nuevos datos de los ensayos clínicos de fase I/II. "Se ha demostrado que las dosis de refuerzo de la vacuna inducen respuestas de anticuerpos más fuertes que una sola dosis".

13:05 El desempleo en América Latina y el Caribe subiría hasta el 10,6% este año, su mayor nivel en más de una década, afectado por la profunda crisis desatada por la pandemia de coronavirus, que seguiría presionando al alza el indicador durante el próximo año, reveló el jueves un informe de la OIT.

Varios países de la región han estado entre los más golpeados por los contagios y muertes por Covid-19 y las restricciones para contener el brote provocaron pérdidas de empleos, la quiebra de empresas y la consecuente caída en los ingresos de las personas.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) proyectó en un informe la cifra para este año, 2,5 puntos porcentuales más que en 2019 y equivalente a 30,1 millones de personas desempleadas, luego de que la desocupación promedio en los tres primeros trimestres fue mayor que la observada para el mismo periodo de 2019.

12:01 En un nuevo balance sobre la situación nacional del coronavirus, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, anunció que este lunes avanzan a preparación desde las comunas de Iquique, Santa Juana, Collipulli, Toltén, Lago Ranco, Panguipulli, Futrono, Puqueldón, Castro y Hualaihué.

Además, pasan a transición Padre Las Casas, Temuco, Freire, Chonchi, Quemchi y Queilen. Desde la otra vereda, retroceden a transición el sábado las comunas de Romeral, San Javier, Curicó, Teno y Lumaco.

En el plano epidemiológico, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 1.998 nuevos casos de Covid-19, con lo que el total de contagiados asciende a 578.732. La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 48 personas, lo que implica que las muertes de quienes se han infectado del virus suman 16.007 a la fecha.

Jueves 17 de diciembre | Balance diario #COVID_19



🔸 1.998 casos nuevos

🔸 1.414 casos con síntomas

🔸 535 casos asintomáticos

🔸 49 no notificados

🔸 578.732 casos totales

🔸 11.199 activos

🔸 551.200 recuperados

🔸 48 fallecidos (16.007 en total) pic.twitter.com/8qtOYQ2loN — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) December 17, 2020

11:34 Brazil espera recibir cerca de 24 millones de vacunas contra el Covid-19 en enero, dijo el jueves el ministro de Salud Eduardo Pazuello, quien detalló que las vacunas esperadas para dicho mes podrían ser hasta 500.000 dosis de Pfizer PFE.N, 9 millones de dosis de la china Sinovac SVA.O y 15 millones de dosis de AstraZeneca AZN.L.

10:20 Estados Unidos marcó un récord de 3.580 muertes por coronavirus en un solo día y el número de hospitalizaciones siguió incrementándose, mientras los reguladores del país discutían el jueves la autorización de una segunda vacuna para el Covid-19.

Se reportaron otros 232.255 casos en los datos del miércoles, la segunda cifra diaria de infecciones más alta en los registros, luego de que California se convirtió en el primer estado en reportar más de 50.000 contagios en un solo día, según un recuento de Reuters.

09:19 Los negociadores en el Congreso de Estados Unidos se apuraban el jueves por resolver los detalles de un proyecto de ley de ayuda fiscal por la pandemia de US$ 900.000 millones, que los legisladores quieren aprobar antes de dejar el Capitolio este año.

Se espera que la ley incluya cheques de entre US$ 600 y US$ 700 en apoyo financiero para las personas y que se extiendan los beneficios por desempleo y los costos de la distribución de vacunas. Además, los fondos asistirán a pequeñas empresas golpeadas por la pandemia.

En momentos en que las tasas de infecciones por Covid-19 aumentan a nuevos máximos y la economía estadounidense muestra señales de debilitamiento, los líderes de ambos partidos en la Cámara de Representantes y el Senado redoblaron los esfuerzos por lograr un nuevo compromiso sobre respaldos fiscales.

"Estamos progresando", dijo a los periodistas la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el miércoles por la noche. La líder demócrata se negó a predecir un cronograma para finalizar la propuesta de ayuda por Covid-19 y replicó: "Estaremos listos cuando estemos listos".

08:55 El banco central de Brasil mejoró su panorama para el Producto Interno Bruto del país en 2020 a una contracción de 4,4%, tras el pronóstico de un declive de 5% de su previsión anterior, según su reporte trimestral sobre la inflación, publicado el jueves.

El banco central prevé un repunte de 3,8% en el PIB en 2021, levemente inferior a su cálculo previo de un crecimiento de 3,9%.

08:30 El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, recibirá públicamente la vacuna contra el coronavirus mañana, mientras el gobierno se esfuerza por generar apoyo público para un fármaco que promete detener la pandemia.

Pence será el receptor de más alto perfil hasta la fecha de una vacuna que se lanzó esta semana en Estados Unidos con grandes esperanzas de frenar el virus, que ha provocado la muerte de más de 300 mil estadounidenses.

Asimismo, el presidente electo, Joe Biden, recibirá públicamente la vacuna la próxima semana, según funcionarios del equipo de transición. A los 78 años, está en el grupo de alto riesgo de contraer la enfermedad.

Biden ha prometido hacer de la lucha contra el virus su máxima prioridad cuando asuma el cargo el 20 de enero. Muchos estadounidenses siguen siendo escépticos. Solo el 61% de los encuestados en un sondeo de Reuters/Ipsos dijo estar dispuesto a vacunarse.

08:15 Este jueves el ministro de Salud alemán, Jens Spahn, afirmó que todos los estados miembro de la Unión Europea planean comenzar las vacunaciones contra el Covid-19 a partir del 27 de diciembre.

"En Alemania comenzaremos, si la aprobación llega según lo planeado, el 27 de diciembre. Los otros países de la UE también quieren partir el 27 de diciembre", dijo Spahn antes de una reunión virtual con la canciller Angela Merkel y ejecutivos del laboratorio BioNTech.

Como miembro de la UE, Alemania está obligada a esperar a que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) apruebe la vacuna. Se espera que la EMA haga un anuncio el 21 de diciembre.

Un alto funcionario de la UE indicó el miércoles que el bloque podría dar su aprobación final para la vacuna, desarrollada por Pfizer y su socio BioNTech, el 23 de diciembre.

07:50 Vladimir Putin dijo esta mañana que aún no ha sido inoculado con la vacuna fabricada en Rusia contra el Covid-19, pero que lo hará "cuando sea posible".

En declaraciones efectuadas en su conferencia de prensa anual, Putin, de 68 años, indicó que ciudadanos de otros grupos etarios están recibiendo la vacuna rusa contra el Covid-19 antes de que él pueda tener acceso a ella.

"Soy una persona que se ajusta bastante a la ley", afirmó al ser preguntado sobre si se había administrado la vacuna. "Escucho las recomendaciones de nuestros especialistas. Así que no he recibido la inyección aún, pero la recibiré por supuesto en cuanto sea posible".

Rusia ha registrado más de 2,7 millones de infecciones y 49 mil muertes desde el comienzo de la pandemia. Datos publicados esta semana hallaron que la vacuna Sputnik V -que fue aprobada por los reguladores rusos en agosto, después de menos de dos meses de pruebas en humanos- tiene una efectividad del 91,4%.

07:20 El presidente francés Emmanuel Macron ha dado positivo en el test de Covid-19, dijo la presidencia francesa el jueves.

"El presidente de la República ha sido diagnosticado hoy con un positivo en Covid-19", dijo su oficina en un comunicado.

Este diagnóstico se ha realizado después de una prueba de PCR hecha al inicio de los primeros síntomas".

Una portavoz de la presidencia francesa dijo el jueves a Reuters que el presidente francés cancelará todos sus próximos viajes, incluyendo una visita programada al Líbano.

La oficina de Macron en el Elíseo añadió en una nota que Macron se autoaislaría durante los próximos siete días pero que continuaría trabajando y realizando tareas a distancia.

Tras el positivo del presidente francés, la oficina del presidente de España, Pedro Sánchez, anunció que se encontraría en cuarentena hasta el día 24 de diciembre después de haber acudido a un almuerzo con Macron en París el lunes pasado.

06:00 Corea del Sur registró el jueves un número récord de muertes por coronavirus, con la mayor ola de infecciones del país afectando a los hospitales y a los rastreadores de contactos.

La Agencia de Control y Prevención de Enfermedades de Corea (KDCA) informó que se habían producido 22 muertes más hasta la medianoche del miércoles, lo que supone un gran aumento con respecto a la cifra máxima anterior de 13 de principios de semana.

05:00 Beijing dará la bienvenida a un equipo internacional de investigadores de Covid-19 que viajará a China en enero, dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS), que dirige la delegación.

China, que se había opuesto firmemente a los llamamientos de una investigación internacional sobre los orígenes del coronavirus, alegando que estos eran antichinos, se ha abierto ahora a una investigación dirigida por la OMS.

No quedó claro, no obstante, si los investigadores de la OMS viajarán a la ciudad de Wuhan, donde se detectó el virus por primera vez, mientras se siguen celebrando conversaciones sobre el itinerario.

06:00 Tokio dijo el jueves que la tensión en su sistema sanitario por culpa de la pandemia de Covid-19 era grave, elevando su nivel de alerta al más alto de cuatro etapas, ante el número récord de contagios en la capital japonesa.

En una reunión del comité de vigilancia del coronavirus a la que asistió la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, un alto cargo sanitario dijo que se había vuelto complicado acomodar la atención de los pacientes de Covid-19 con el resto a medida que se iban llenando las camas de los hospitales, asignando por primera vez una alerta "roja" en términos de preparación médica.

El número de casos positivos en Tokio el jueves se elevó a un récord diario de más de 800, dijo la televisión pública NHK, superando el récord anterior de 678 alcanzado un día antes.

La metrópolis elevó hace un mes su alerta de coronavirus para nuevas infecciones - una categoría separada - al nivel más alto. Había mantenido su alerta para la preparación médica en el segundo nivel más alto en ese momento, lo que indicaba la necesidad de aumentar la capacidad de los hospitales.

02:00 Más de 72,92 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.641.733 han muerto, según un recuento de Reuters.

MIÉRCOLES 16 DE DICIEMBRE

22.00 El Gobierno de Uruguay dispuso el miércoles cerrar las fronteras y limitar las reuniones con el fin de frenar el "crecimiento exponencial" de casos de Covid-19.

El presidente Luis Lacalle Pou anunció que enviará un proyecto de ley al Congreso en las próximas horas que reglamentará las circunstancias en que podrá ser disuelta una reunión que pueda afectar la salud pública.

El gobierno había previsto realizar estos anuncios el viernes, pero el aceleramiento de los contagios, con un peak de 536 casos el domingo, llevó a adelantar dos días la reunión del Consejo de Ministros.

16:00 América registra casi 31 millones de casos y alrededor de 787.000 muertos por coronavirus, dijo el miércoles la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, quien destacó que Brasil y Colombia están reportando la mayor cantidad de nuevos contagios en el Cono Sur.

En una rueda de prensa, la OPS sostuvo que Panamá y Belice están reportando un aumento de los casos, mientras que los contagios en El Salvador y Honduras son relativamente menores.

Etienne sostuvo también que algunos de los más vulnerables en la región ya están recibiendo vacunas, pero alertó que el control de la pandemia requerirá abordar la inequidad y los bajos recursos de los sistemas de salud.

En tanto, la OPS dijo que está "muy preocupada" por el impacto del movimiento anti vacunas en campañas de inmunización en América Latina.

15:30 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dijo el miércoles que movilizaría 1.000 millones de dólares para ayudar a los países de América Latina y el Caribe a adquirir y distribuir vacunas para el COVID-19, los que se sumarían a los US$ 1.200 millones ya comprometidos en 2020.

El principal prestamista de desarrollo de América Latina indicó también que continuaría aportando fondos para otras medidas de salud pública, como pruebas, seguimiento más eficaces y un mejor manejo clínico de los pacientes con COVID-19.

"Vamos a ampliar nuestro apoyo para ayudar a los países de América Latina y el Caribe a garantizar el acceso oportuno a vacunas para el COVID-19 seguras y eficaces", dijo el presidente del BID, Mauricio Claver-Carone.

12:30 Una misión internacional encabezada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) viajaría a China en la primera semana de enero para investigar los orígenes del virus que provocó la pandemia de COVID-19, dijeron a Reuters un miembro de la entidad y fuentes diplomáticas.

Estados Unidos, que acusó a China de haber ocultado el alcance del brote, pidió una investigación "transparente" dirigida por la OMS y criticó sus términos, que permitieron a los científicos chinos realizar la primera fase de la investigación preliminar.

China informó a la OMS el 31 de diciembre de los primeros casos de neumonía de causa desconocida en Wuhan, en el centro del país, y cerró un mercado donde se cree que ha surgido el nuevo coronavirus.

11:07 En un nuevo balance diario sobre la situación nacional del coronavirus, el Ministerio de Salud indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 1.402 nuevos contagios de Covid-19, lo que implica que los casos totales suben a 576.731 hasta el momento.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de diez personas de acuerdo a lo informado por el DEIS de la cartera, con lo que a la fecha 15.959 personas contagiadas del virus han muerto.

Miércoles 16 de diciembre | Balance diario #COVID_19



🔸 1.402 casos nuevos

🔸 1.052 casos con síntomas

🔸 330 casos asintomáticos

🔸 20 no notificados

🔸 576.731 casos totales

🔸 10.594 activos

🔸 549.852 recuperados

🔸 10 fallecidos (15.959 en total) pic.twitter.com/hIBkl1O6Ag — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) December 16, 2020

09:22 El jefe del grupo de trabajo de vacunación de Portugal dijo el miércoles que la distribución de las inyecciones contra el coronavirus se iniciará tan pronto como lleguen al país, lo que podría ocurrir a finales de año.

"Sería intolerable tener vacunas en Portugal y no utilizarlas inmediatamente", dijo Francisco Ramos a una comisión parlamentaria, y añadió que habría tres puntos principales de distribución en todo el país, incluyendo las islas Azores y Madeira.

Ramos dijo que las cámaras de ultracongelación necesarias para las vacunas se instalarán en los tres puntos de distribución y no en los 1.200 centros de salud donde se administrarán las inyecciones a la población.

08:28 Cerca de 140 mil personas han recibido sus primeras inyecciones de Covid-19 en el Reino Unido en la primera semana de lanzamiento de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech, según esta mañana el ministro a cargo del programa.

"Un muy buen comienzo para el programa de vacunación. Han pasado 7 días y ya lo hemos hecho: Inglaterra: 108 mil, Gales: 7.897, Irlanda del Norte: 4 mil, Escocia: 18 mil. Total del Reino Unido 137.897", dijo Nadhim Zahawi en un mensaje de Twitter.

Las personas tienen que recibir dos dosis de la vacuna, con 21 días de diferencia, por lo que nadie que haya recibido la primera dosis ha recibido la protección completa. El primer lote de vacunas que recibió el país contenía 800 mil dosis, que deben mantenerse a 70 grados centígrados bajo cero (-94F) o menos, y que pueden almacenarse en una nevera durante cinco días una vez descongeladas.

En total, Reino Unido ha pedido 40 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, y el secretario de Salud, Matt Hancock, ha dicho que esperan recibir millones de dosis de la vacuna antes de que finalice el año. Estados Unidos y Canadá comenzaron a suministrar la vacuna el lunes.

07:38 El regulador de salud de Estados Unidos aprobó para ensayos en humanos una vacuna contra el Covid-19 que está desarrollando British American Tobacco (BAT) a partir de hojas de tabaco, anunció esta mañana el fabricante de los cigarrillos Dunhill y Lucky Strike.

La vacuna está siendo desarrollada por la división de biotecnología de la compañía, Kentucky BioProcessing. Se espera que la inscripción para el estudio comience en breve, con resultados probables para mediados de 2021, dijo la compañía.

La segunda mayor tabacalera del mundo llamó la atención en abril cuando declaró que estaba desarrollando una vacuna contra el Covid-19 y que podría producir de 1 a 3 millones de dosis a la semana si contaba con el apoyo de las agencias gubernamentales y los fabricantes adecuados.

La aprobación para los ensayos de Fase 1 llega en un momento en que Reino Unido y Estados Unidos han comenzado a administrar vacunas fabricadas por Pfizer y la farmacéutica alemana BioNTech.

06:38 El gobierno británico cree que la gente debería tomar su propia decisión personal sobre reunirse en Navidad, pero que también deberían plantearse los riesgos de contagio para los más vulnerables, según dijo el secretario de Vivienda, Robert Jenrick.

Ayer aumentó la presión sobre el gobierno para que revise su plan de relajar las restricciones durante cinco días en torno a la navidad. Dos influyentes revistas médicas hicieron un insólito llamado conjunto para que se elimine esta relajación.

"No le estamos diciendo a la gente cómo llegar a esta decisión", dijo Jenrick a Sky cuando le preguntaron sobre la Navidad. "No puedes legislar todas las eventualidades, al final tienes que pedirle a la gente que juzgue por sí misma."

Jenrick instó a la población a pensar cuidadosamente, ejemplificando con el aumento de casos después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

05:28 El Banco de Japón recurrirá a US$ 6 mil millones en efectivo de una cuenta del Estado, una medida excepcional que busca garantizar la disposición de suficiente "munición" para combatir cualquier perturbación del mercado que pueda causar el resurgimiento de las infecciones por coronavirus.

Según el acuerdo anunciado esta mañana, el banco central comprará efectivo en dólares del Ministerio de Finanzas hasta finales de marzo de 2021, al tipo de cambio que haya en ese momento en el mercado.

Será la primera vez que el Banco de Japón compre dólares directamente del Ministerio de Finanzas, lo que pone de relieve la cautela del banco ante el riesgo de que se produzcan nuevas tensiones en la financiación del dólar a finales de año.

El movimiento es "una preparación para una ejecución más fluida de las operaciones del Banco de Japón, como la cooperación financiera internacional y el suministro de divisas a las instituciones financieras", dijo la institución en un comunicado.

05:23 La Reserva Federal (Fed, por su sigla en inglés) ofrecerá hoy su primera apreciación de cómo la vacuna ha cambiado el panorama económico de Estados Unidos, y si las empresas, los trabajadores y las familias necesitan más ayuda del banco central hasta que la inmunidad sea generalizada.

El panorama ha cambiado drásticamente desde que las autoridades de la Reserva Federal se reunieron la última vez a principios de noviembre, dado que el despliegue de una vacuna para el Covid-19 —y otra en camino— casi con toda seguridad mejorará las perspectivas para 2021.

Las proyecciones económicas trimestrales de los funcionarios de la Fed, publicadas por última vez en septiembre, pronosticaban que la economía crecería un 4% el año próximo y que la tasa de desempleo caería al 5,5%. Los analistas esperan que ambas magnitudes mejoren.

Mientras tanto, la Fed baraja la posibilidad de enfocar las compras mensuales de US$ 120 mil millones de tal manera que se reduzcan las tasas de interés de largo plazo, lo que podría ayudar a sectores como el de la vivienda.

MARTES 15 DE DICIEMBRE

18:17 Francia registró este martes 11.532 nuevos contagios en las últimas 24 horas, que elevan a 2,39 millones el número de casos confirmados desde el inicio de la epidemia de coronavirus en el país.

La cifra contrasta con los 3.063 positivos anotados el lunes, un día en que por razones de contabilidad durante el fin de semana los datos suelen ser tradicionalmente bajos.

La Agencia de Salud Pública añadió en su balance diario de la situación que se produjeron 314 muertos en hospitales.

La cifra de fallecimientos por la covid-19 en residencias de ancianos se actualiza dos veces por semana, los martes y los viernes, y desde el pasado viernes ha habido 476, añadió el organismo en su web.

16:10 El Banco Central Europeo decidió el martes dejar que los bancos paguen parte de sus ganancias acumuladas en 2019-2020 a los accionistas si tienen suficiente capital, relajando una prohibición general de dividendos y recompras de acciones fijada durante la primera parte de la crisis del coronavirus.

"El BCE espera que los dividendos y las recompras de acciones se mantengan bajo el 15% de los beneficios acumulados para 2019-2020 y que no superen los 20 puntos básicos de la relación (de capital) Tier 1 de acciones ordinarias (CET1), lo que sea menor", dijo el BCE.

"Los bancos que tienen la intención de pagar dividendos o recomprar acciones deben ser rentables y tener trayectorias de capital robustas", añadió.

15:00 El 62% de los préstamos del Fondo Monetario Internacional en respuesta a la pandemia de coronavirus se destinó a 21 países de América Latina debido a lo gravemente afectada que se vio la región, dijo el martes Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI.

Georgieva comentó en un panel organizado por la Americas Society/Council of the Americas que al Fondo le quedaban muchas municiones y que se centraría en ayudar a los países de la región a dar un "giro hacia una economía más verde, digital y más justa".

América Latina tiene el 8% de la población mundial, pero alrededor del 20% de las infecciones por COVID-19 y el 30% de las muertes, y el fin de la pandemia no está todavía a la vista, dijo Georgieva.

13:30 Moderna Inc dijo que los datos de la última etapa del ensayo de su vacuna para el COVID-19 sugieren que podría prevenir algunas infecciones asintomáticas en cuanto se administre la primera dosis de la inyección.

El fabricante de la vacuna señaló en documentos informativos que presentó a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, publicados el martes, que aún no ha terminado su análisis completo sobre la eficacia contra la infección asintomática.

Aún así, Moderna dijo que 38 participantes a los que se administró placebo en el ensayo dieron positivo por COVID-19 sin mostrar síntomas al momento de la segunda dosis. Eso fue casi el triple del número de quienes fueron vacunados, donde hubo 14 pruebas positivas de personas asintomáticas.

11:07 En un nuevo balance diario sobre la situación nacional del coronavirus, el Ministerio de Salud indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 1.498 nuevos casos de Covid-19, con lo que el total de contagios asciende a 575.329 hasta el momento.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 18 personas de acuerdo a lo reportado por el DEIS de la cartera, lo que eleva a 15.949 las muertes de quienes se han contagiado del virus a la fecha.

Balance diario #COVID_19

🔹 1.498 casos nuevos

🔹 1.064 casos con síntomas

🔹 412 casos asintomáticos

🔹 22 no notificados

🔹 575.329 casos totales

🔹 10.864 activos

🔹 548.190 recuperados

🔹 18 fallecidos inscritos (15.949 en total) pic.twitter.com/OutHjGwxl7 — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) December 15, 2020

10:40 Técnicos de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) no plantearon nuevos reparos a datos de la vacuna para el coronavirus de Moderna, allanando la vía para que el país autorice una segunda vacuna que en principio sería más fácil de manejar que la de Pfizer.

El personal de la FDA dijo en documentos divulgados el martes que un régimen de dos dosis de la vacuna de Moderna era altamente efectivo en la prevención de casos confirmados de Covid-19.

Los comentarios se hicieron en documentos preparados para la reunión del jueves de expertos externos, que debatirán si se aprueba una autorización de uso de emergencia (EUA, por sus siglas en inglés) para la vacuna de Moderna.

10:08 Warren Buffett dijo el martes que Estados Unidos está librando una "guerra económica" y el Congreso debe ayudar a los atribulados negocios pequeños, que se han convertido en un "daño colateral" en la pandemia del coronavirus.

En declaraciones a la cadena CNBC, el multimillonario presidente de Berkshire Hathaway Inc dijo que espera que el Congreso extienda el Programa de Protección de Pagas de préstamos empresariales "a gran escala".

09:25 Es posible que los restaurantes franceses no puedan reabrir incluso en la nueva fecha prevista del 20 de enero si las infecciones por coronavirus no están bajo control para entonces, dijo el martes el primer ministro Jean Castex.

"Dependerá de la forma en que pasemos el período de vacaciones, que ya dije podría ayudar a acelerar la circulación del virus", dijo a la radio Europe 1, y agregó que no podía "garantizar" una reapertura. Los propietarios de restaurantes y bares esperaban antes reabrir hoy, pero eso se retrasó por una segunda ola acelerada del virus el mes pasado.

El segundo bloqueo a nivel nacional de Francia ha reducido con éxito el número diario de nuevas infecciones y hospitalizaciones, pero la desaceleración se ha estancado en las últimas dos semanas. Ayer, el número de pacientes con Covid-19 en hospitales de todo el país aumentó en 242 a 25.481. Más de 58.000 han muerto a causa de la enfermedad desde el inicio de la pandemia.

A partir de hoy está en vigor un toque de queda nacional de 20:00 a 06:00 para evitar grandes reuniones sociales, aunque se han levantado las restricciones para viajar dentro de Francia.

09:00 La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) emitirá un veredicto positivo sobre la primera vacuna contra el Covid-19 el 23 de diciembre, dijo a Reuters una fuente del gobierno alemán el martes, poniendo a los países de la UE en camino de igualarse con Estados Unidos y Reino Unido, donde ya se llevan a cabo campañas de inmunización.

"Sí, la EMA lo hará el 23 de diciembre", dijo la fuente, refiriéndose a la revisión del organismo de control de la vacuna elaborada por Pfizer y BioNTech. El ministro de Salud alemán, Jens Spahn, también dijo en una conferencia de prensa que espera que la aprobación de la vacuna por parte de la Unión Europea esté en vigor antes de Navidad, despejando el camino para las inoculaciones antes de fin de año.

La EMA dijo a principios de diciembre que planeaba emitir su opinión sobre la vacuna BioNTech/Pfizer para el 29 de diciembre, y sobre otra inoculación desarrollada por Moderna para el 12 de enero. La vacuna ya se está administrando en países como Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, luego de veredictos positivos de los reguladores allí.

08:17 El regulador de salud de Brasil, Anvisa, dijo esta mañana que las autoridades sanitarias chinas no son transparentes en su autorización para el uso de emergencia de las vacunas contra el Covid-19, una declaración que puede inflamar aún más la tensión política en el país sudamericano.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, un crítico constante de China, ha arrojado repetidas dudas sobre la vacuna CoronaVac que está desarrollando la compañía china Sinovac.

Mientras tanto, el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, un enemigo de Bolsonaro, dijo que el Estado espera comenzar a vacunar a sus residentes en enero, aunque el Estado más poblado de Brasil no podrá usar la CoronaVac hasta que sea aprobada por Anvisa.

"Brasil es el líder internacional en el proceso de evaluación de CoronaVac", dijo ayer Anvisa en un comunicado. "La vacuna tiene una autorización de uso de emergencia en China desde junio de este año. Los criterios chinos para otorgar la autorización de uso de emergencia no son transparentes y no hay información disponible sobre los criterios actualmente en uso por las autoridades chinas para tomar estas decisiones", agregó.

08:07 Científicos británicos están tratando de establecer si la rápida propagación de una nueva variante del virus que causa el Covid-19 en el sur de Inglaterra está relacionada con mutaciones clave que han detectado en la cepa.

Las mutaciones incluyen cambios en la proteína en forma de "espícula" que el coronavirus usa para infectar a las células humanas, indicó el Consorcio Covid-19 Genomics UK (COG-UK) que rastrea la genética del virus, pero no está claro aún si lo están haciendo más infeccioso.

"Se están realizando esfuerzos para confirmar si alguna de estas mutaciones está contribuyendo o no a una mayor transmisión", dijeron los investigadores en un comunicado.

La nueva variante, que los científicos británicos han denominado "VUI-202012/01", incluye una mutación genética en la proteína "espícula" que, en teoría, podría hacer que el Covid-19 se propague más fácilmente entre las personas.

07:57 El lanzamiento de las vacunas durante este mes para combatir la pandemia no revertirá rápidamente la destrucción que afecta a la demanda mundial de crudo, advirtió hoy la Agencia Internacional de Energía (AIE).

"La comprensible euforia en torno al comienzo de los programas de vacunación explica en parte los precios más altos, pero pasarán varios meses antes de que alcancemos una masa crítica de personas vacunadas y económicamente activas y veamos, por tanto, un impacto en la demanda petrolera", dijo la AIE en su reporte mensual.

"Mientras tanto, la temporada festiva de fin de año llegará pronto, con el riesgo de otro aumento de casos y la posibilidad de más medidas de confinamiento", agregó.

El organismo con sede en París revisó a la baja sus estimaciones de demanda petrolera para este año en 50.000 barriles por día (bpd) y en 170.000 bpd para el próximo año, citando el escaso uso del combustible para aviones, ya que menos gente está viajando por aire.

07:32 El grupo Reig Jofre anunció esta mañana que ha llegado a un acuerdo con Janssen, el brazo farmacéutico de Johnson & Johnson, para la transferencia de la producción a larga escala de su candidata a vacuna en España.

En un comunicado, Reig Jofre dijo que será responsable de la formulación, llenado y envasado de la candidata a vacuna Covid-19 Ad26.COV2-S, sin especificar las cifras sobre la producción acordada.

En 2018 la empresa española inició un proyecto de inversión de US$ 36 millones para la construcción de una nueva planta de productos inyectables en Barcelona, para triplicar su capacidad existente y aumentar la eficiencia energética y de producción.

Está previsto que la puesta en marcha de la nueva planta tenga lugar en el primer trimestre de 2021.

05:51 El gobierno italiano necesitará imponer nuevas restricciones durante el período festivo para frenar el contagio y evitar una tercera y "devastadora" ola de coronavirus, dijo el primer ministro, Giuseppe Conte, en una entrevista publicada esta mañana.

"Ahora se necesitan nuevas restricciones... debemos evitar a toda costa una tercera ola, porque sería devastadora, también desde el punto de vista de la pérdida de vidas", dijo al periódico La Stampa.

El gobierno de coalición de Conte está considerando medidas más estrictas a nivel nacional para las fiestas navideñas y de año nuevo, luego de que multitudes acudieran en masa a los centros de las ciudades durante el fin de semana, justo después de que Roma hubiera relajado algunas restricciones introducidas el mes pasado.

Italia es la nación europea con el peor número de muertes, con más de 65.000 personas fallecidas desde el brote de febrero.

05:41 La producción de las fábricas chinas creció al ritmo más rápido de los últimos 20 meses en noviembre, luego de que la reactivación del gasto de los consumidores y la relajación gradual de las restricciones por Covid-19 en los principales socios comerciales aumentaran la demanda de los productos manufacturados del país.

El crecimiento de la producción industrial se aceleró hasta el 7% en noviembre en comparación con el año anterior, según datos de la Oficina Nacional de Estadística. Cifra que estuvo en consonancia con las expectativas de los analistas y fue superior a la expansión del 6,9% de octubre.

La economía de China ha protagonizado una impresionante recuperación tras la parálisis por la pandemia a principios de año, impulsada principalmente por las robustas exportaciones que han vuelto a encender las fábricas de la nación.

La campaña de promoción de ventas lanzada en noviembre por los gigantes del comercio electrónico de China también ha abierto las carteras de los consumidores, lo que ha dado un nuevo impulso a los pedidos de las fábricas pequeñas.

LUNES 14 DE DICIEMBRE

18:40 El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, advirtió este lunes que la ciudad puede verse obligada a imponer otro "cierre total" de la actividad en las próximas semanas ante el aumento de casos de covid-19.

"Creo que existe la posibilidad de tener que hacer una pausa completa, un cierre total en las próximas semanas porque no podemos permitir este ritmo", señaló De Blasio sobre el repunte de los contagios en una entrevista con la cadena CNN.

El alcalde neoyorquino destacó que los niveles de transmisión están en cifras no vistas desde mayo y, de continuar, amenazarán la capacidad de los hospitales.

16:45 El número de muertes por coronavirus en Estados Unidos cruzó la barrera de las 300.000 el lunes, según un recuento de Reuters, cuando el país más afectado por la pandemia inyectaba el lunes sus primeras vacunas.

El abrumador número de muertes llega cuando el país comienza una histórica campaña de inoculación usando una vacuna desarrollada por Pfizer Inc. y BioNTech SE.

La vacuna llega cuando los casos de COVID-19 se multiplican en toda la nación y las unidades de cuidados intensivos de los hospitales se quedan sin camas.

Los casos diarios de coronavirus y las muertes han marcado varios récord desde las vacaciones de Acción de Gracias, con muertes diarias que superaron las 3.000 el viernes, por segunda vez la semana pasada.

Tomó 27 días para pasar de 250.000 muertes totales de COVID-19 en Estados Unidos a 300.000, el salto más rápido de 50.000 muertes desde que comenzó la pandemia. Algunos modelos proyectan que las muertes podrían llegar a 500.000 antes de que las vacunas estén disponibles de forma general en la primavera y el verano (boreal).

Estados Unidos superó recientemente los 16 millones de casos confirmados, la mayor cantidad del mundo.

Según el análisis de Reuters, Estados Unidos está informando de 91 muertes por cada 100.000 personas, la séptima peor tasa del mundo en términos per cápita y 2,5 veces la de Canadá.

Los hospitales del país se están inundando de pacientes con COVID-19, amenazando con abrumar los sistemas y proveedores de atención médica. Hay más de 108.000 pacientes de COVID-19 hospitalizados, el número más alto desde que se detectó el primer caso de coronavirus en el país en enero.

16:00 El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó el lunes en 1.751.884, añadiendo 21.309 nuevos contagios respecto a la cifra total anunciada el viernes.

El departamento dirigido por Salvador Illa indicó que el número de casos con fecha de diagnóstico en las últimas 48 horas hasta el lunes fue de 2.448, frente a los 5.849 anunciados el viernes.

13:30 El estado brasileño de Sao Paulo retrasó el lunes la publicación de los datos de eficacia de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la firma china Sinovac, ajustando el plazo para la aprobación del regulador antes de un lanzamiento planificado el 25 de enero.

El gobernador João Doria dijo en una entrevista radial el lunes que los datos se darán a conocer el 23 de diciembre, ocho días después de lo planeado, para permitir un tamaño de muestra más grande y un análisis más completo.

Más temprano en el día, João Gabbardo, jefe de la respuesta COVID-19 de Sao Paulo, afirmó que la demora permitirá que el análisis de eficacia incluya datos de una muestra con 151 personas infectadas, lo que lo convertirá en un informe definitivo en lugar de preliminar.

12:20 En un nuevo balance diario sobre el estado del coronavirus a nivel nacional, la subsecretaria de Prevención del Delito, dio a conocer novedades en el plan Paso a Paso. Toda la Región de Atacama avanza a fase 4 o apertura inicial, mientras que pasa a transición la comuna de Punta Arenas, la cual se encontraba en cuarentena.

En cuanto a lo epidemiológico, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 1.911 casos nuevos de Covid-19, con lo que el total de infectados aumenta a 573.830 personas. La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 45 chilenos, lo que implica que las muertes ya suman 15.931.

Lunes 14 de diciembre | Balance diario #COVID_19



🔸 1.911 casos nuevos

🔸 1.243 casos con síntomas

🔸 647 casos asintomáticos

🔸 21 no notificados

🔸 573.830 casos totales

🔸 11.035 activos

🔸 546.538 recuperados

🔸 45 fallecidos (15.931 en total) pic.twitter.com/tPc6ZlP1Ts — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) December 14, 2020

11:39 Los desarrolladores de la vacuna rusa para el coronavirus publicaron el lunes los nuevos resultados de su ensayo de la vacuna Sputnik V, basados en otra serie de datos, y repitieron que había demostrado una eficacia del 91,4% en la protección contra la enfermedad.

Los nuevos resultados se basan en los datos de 22.714 participantes en el ensayo y se publicaron después de que se registraran 78 casos confirmados de coronavirus en el grupo, dijeron los investigadores del Instituto Gamaleya en un comunicado publicado el lunes junto con el Fondo Ruso de Inversión Directa, que comercializa la vacuna.

De los 78 casos, 62 ocurrieron entre participantes que habían recibido un placebo, explicaron los investigadores.

10:45 El presidente ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, dijo el lunes que el laboratorio no ha firmado aún un acuerdo con Estados Unidos para entregar 100 millones más de dosis de su vacuna contra el coronavirus en 2021.

Bourla dijo a CNN en una entrevista que Pfizer está negociando aún con Washington si podrá entregar la vacuna en el segundo o tercer trimestre del año próximo. "El gobierno estadounidense está pidiendo más. Nos han pedido ahora 100 millones de dosis adicionales", afirmó, agregando que son requeridas para el segundo trimestre de 2021.

"Podemos entregarles 100 millones de dosis adicionales, pero ahora mismo la mayoría podríamos darla en el tercer trimestre", agregó.

"El gobierno estadounidense las quiere en el segundo trimestre, así que estamos trabajando de forma muy colaborativa con ellos para asegurarnos de que podemos encontrar maneras de producir más o distribuir las dosis en el segundo trimestre", comentó Bourla a CNN.

09:55 Es probable que Londres suba al nivel más duro de las restricciones de Covid-19 tras un fuerte aumento de las tasas de contagio del coronavirus, informó la BBC el lunes.

A principios de este mes, el Gobierno aplicó un sistema escalonado de restricciones para tratar de contener la segunda ola del virus después de un mes de confinamiento. Más del 40% de los ciudadanos entraron en la categoría de mayor riesgo. La capital británica, sin embargo, se encuentra actualmente en el segundo nivel más alto de restricciones, y está prevista una revisión el 16 de diciembre.

La principal diferencia entre los dos niveles es que los bares y restaurantes, que pueden permanecer abiertos con ciertas condiciones en el nivel dos (no está permitido que se mezclen clientes de distintos núcleos familiares y los pubs solo pueden abrir si sirven comidas "sustanciales"), deben cerrar sus puertas en el nivel tres y solo pueden ofrecer servicios de comida para llevar.

09:20 La Unión Europea podría donar a las naciones más pobres el 5% de las vacunas contra el Covid-19 que tiene aseguradas, según un documento interno al que tuvo acceso Reuters, en una medida que corre el riesgo de socavar un plan de distribución codirigido por la Organización Mundial de la Salud.

La estrategia, elaborada por el gobierno francés, establece por primera vez un objetivo claro para las donaciones de vacunas de la UE, que hasta ahora solo habían sido consideradas una opción si el bloque terminaba con excedentes de dosis.

Sin embargo, la medida podría asestar un golpe al plan de adquisiciones global codirigido por la OMS, conocido como COVAX, que tiene el objetivo de entregar 2.000 millones de inyecciones para fines del próximo año a al menos el 20% de las personas más necesitadas en cualquier lugar del mundo.

Según el proyecto francés, que aún debe ser acordado entre los 27 estados de la UE, el bloque podría donar finalmente hasta 65 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19 a las naciones pobres.

08:35 Un estudio realizado con un solo paciente y llevado a cabo por científicos británicos encontró que el remdesivir podría ser altamente efectivo contra el Covid-19, lo que plantea interrogantes sobre estudios previos que concluyeron que el antiviral de Gilead no tenía ningún impacto en las tasas de mortalidad de la enfermedad.

El estudio, publicado en la revista Nature Communications, describe cómo los médicos que dieron este medicamento a un paciente, que sufría tanto de coronavirus como de otro raro desorden inmunológico, vieron una mejoría significativa en los síntomas del paciente y finalmente la desaparición del virus.

"El inusual estado de nuestro paciente nos dio una rara visión de la eficacia del remdesivir como tratamiento para la infección por coronavirus", dijo Nicholas Matheson, quien codirigió el estudio en el Instituto de Inmunología Terapéutica y Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Cambridge.

08:31 La firma biotecnológica alemana CureVac dijo esta mañana que reclutó a su primer participante para la Fase 2b/3 del ensayo clínico de su candidata a vacuna contra el Covid-19.

El ensayo, que es relevante para su aprobación regulatoria, evaluará la seguridad y eficacia del medicamento en adultos y se espera que incluya a más de 35 mil participantes en Europa y América Latina, añadió la empresa en un comunicado.

El estudio busca probar la eficacia de su candidata a vacuna en la prevención de los primeros episodios de casos confirmados de cualquier gravedad, además de prevenir casos confirmados de la enfermedad de moderados a severos en participantes que nunca hayan sido infectados con el SARS-CoV-2.

"La seguridad clínica y los datos de inmunogenicidad obtenidos hasta la fecha parecen prometedores, y esperamos que este ensayo siga demostrando el impacto de la tecnología del ARNm (ARN mensajero) y de nuestra vacuna para prevenir el Covid-19, y para ayudar a derrotar a esta pandemia", dijo el presidente ejecutivo, Franz-Werner Haas.

08:30 Novartis comunicó esta mañana que un ensayo clínico de etapa avanzada de ruxolitinib, sumado a la terapia estándar, no mostró una reducción significativa en las complicaciones graves de Covid-19, incluida la muerte, las fallas respiratorias que requieren de ventilación mecánica y la admisión en unidades de cuidados intensivos.

La farmacéutica señaló que el ensayo de Ruxcovid tampoco mostró un beneficio relevante para otros parámetros, incluida la tasa de mortalidad al día 29 y el tiempo de recuperación.

Se trata de un nuevo revés para Novartis, que ha buscado readaptar medicamentos para combatir la pandemia.

"Si bien el ensayo de Ruxcovid no nos dio los resultados que esperábamos, seguiremos trabajando con la comunidad médica para analizar sus hallazgos y entender mejor el Covid-19 y el rol de la inhibición de JAK", dijo John Tsai, jefe de desarrollo global de medicamentos y jefe médico de Novartis.

07:43 Trabajadores de Pfizer en Michigan despacharon los primeros envíos de su vacuna contra Covid-19 poco después de las 6:30 a.m. de ayer, dando inicio al proyecto de distribución de vacunas más grande que se haya realizado en Estados Unidos.

Un video de las instalaciones en Kalamazoo mostró a trabajadores sacando de un congelador cajas de cartón que contenían frascos de vacunas, y colocándolos en grandes neveras azules para luego ser empaquetados y etiquetados.

Los trabajadores aplaudían y silbaban mientras las primeras cajas eran trasladadas hacia los camiones que comenzarían la distribución, que tomará meses para que la mayoría de los residentes de EEUU reciba la vacuna. El momento tan esperado llega cuando las infecciones y muertes por coronavirus están aumentando nuevamente en Estados Unidos.

El gobierno planea liberar las primeras 2,9 millones de dosis a 64 Estados, territorios y ciudades principales, así como a cinco agencias federales. Pese a que esté coordinando los esfuerzos de distribución, los Estados tienen la decisión final sobre quién recibirá las primeras vacunas. El Gobierno federal está despachando los primeros envíos a más de 600 puntos. Las empresas de diversos sectores están presionando a las autoridades estatales y federales para que den prioridad a sus trabajadores en la fila de millones que esperan la vacuna y con ella un regreso a la vida libre del temor a la enfermedad mortal.

07:00 La confianza de las empresas japonesas creció a su ritmo más rápido en casi dos décadas en el período de octubre a diciembre, según datos de una encuesta del banco central del país, signo bien recibido para una economía que está saliendo del primer golpe de la pandemia.

Las empresas, no obstante, redujeron drásticamente sus planes de inversión para el año que termina en marzo de 2021, al tiempo que el sentimiento a corto plazo empeoró después que los rebrotes de Covid-19 reforzaran las expectativas de una recuperación frágil en la tercera economía más grande del mundo.

04:15 Más de 71,2 millones de personas han resultado infectadas por coronavirus a nivel mundial, de acuerdo con las cifras oficiales de casos confirmados, y 1,6 millones han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019, con Estados Unidos liderando la lista con 16 millones de contagios y casi 300 mil muertes.

Le siguen la India, con 9,8 millones de casos y 143 mil muertes, y Brasil con 6,8 millones de infectados y 181 mil fallecidos.

Lee la bitácora de los anuncios y medidas en Chile y el mundo tras iniciarse la etapa de mayor contagio de Covid-19, aquí.

