Estados Unidos da el visto bueno a molnupiravir, la primera pastilla contra el Covid-19 | minuto a minuto

MIÉRCOLES 1 DE DICIEMBRE

07:00 Un panel asesor de la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA, en sus siglas inglesas) dio el visto bueno al uso de emergencia de molnupiravir, la pastilla contra el covid de la estadounidense Merck, que opera en el resto del mundo como MSD, tras concluir su proceso de evaluación y someterlo al dictamen de los expertos.

Después de casi ocho horas de reunión, los integrantes del Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos de la FDA dieron luz verde a la recomendación en una votación ajustada, con 13 votos a favor y 10 en contra, lo que refleja la complicada combinación de beneficios y riesgos que implican los nuevos tratamientos durante la pandemia. El dictamen de los expertos no tiene carácter vinculante para la FDA, pero por lo general sigue las recomendaciones de sus asesores externos.

Molnupiravir, un antiviral desarrollado por Merck y Ridgeback Biotherapeutics, ya cuenta con el aval de Gran Bretaña y la EMA.

El medicamento se toma en casa durante los primeros cinco días tras presentarse los síntomas de la enfermedad, y los estudios han demostrado que reduce a la mitad el riesgo de hospitalización o muerte, aunque en una segunda revisión durante la fase de evaluación continua del fármaco, la farmacéutica rebajó esta eficacia media del 50% al 30%, lo que ha generado dudas entre los expertos.

Mientras muchos expertos consideran que el medicamento podría tener un alto impacto en la evolución de la pandemia justo en un momento en que la variante ómicron ha hecho su aparición, que vislumbra un horizonte más largo y complicado, otros creen que el beneficio podría ser mínimo.

MARTES 30 DE NOVIEMBRE

18:00 El regulador de salud de Brasil, Anvisa, dijo el martes que análisis de laboratorio habían encontrado dos casos locales de la variante Ómicron del Covid-19, los primeros informados en América Latina.

Anvisa afirmó que un viajero que llegaba a Sao Paulo desde Sudáfrica y su esposa aparentemente habían contraído la variante.

El viajero aterrizó en el aeropuerto internacional de Guarulhos el 23 de noviembre con una prueba negativa para Covid-19. Pero antes de un viaje de regreso planificado la pareja dio positivo y las muestras se enviaron para un análisis adicional, que identificó la variante Ómicron.

Las muestras se enviarán para un segundo análisis confirmatorio, indicó el regulador.

11:00 Este martes, el Ministerio de Salud anunció 1.392 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, llegando a 1.762.751 los contagios desde el inicio de la pandemia. Además, informó el fallecimiento de 3 personas, por lo tanto, el número de víctimas fatales se eleva a 38.346.

Durante la última jornada se realizaron 35.788 exámenes PCR, lo que implicó una positividad nacional del 3, 62% y en la región Metropolitana del 2%.

07:00 Moderna ha hecho saltar hoy de nuevo la alarma en los mercados financieros tras reconocer que es poco probable que las vacunas reforzadas contra la variante ómnicron sean tan efectivas como están siendo contra la delta.

El CEO de la biofarmacéutica, Stéphane Bancel dijo que la resistencia a las vacunas podría generar más síntomas graves y hospitalizaciones, prolongando la pandemia. "Creo que no hay manera en el que (la eficacia) esté al mismo nivel (...) que habíamos alcanzado con delta", ha señalado Bancel en declaraciones a Financial Times.

Las acciones de Moderna habían subido en torno a un 20% el viernes y un 11% ayer tras anunciar el desarrollo de su vacuna. Las declaraciones de hoy han hecho perder las ganancias al Nikkei esta mañana.

"Creo que la eficacia será mucho menor, una caída material. No sé cuánto, porque tenemos que esperar los datos. Pero todos los científicos con los que he hablado (...) me dicen que no tiene buena pinta, pinta mal", ha anticipado Bancel al FT.

Malas noticias, si esto se confirma, en un momento en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció ayer que la nueva variante conlleva un riesgo "muy alto" y los cierres de fronteras y restricciones al turismo internacional están ensombreciendo la incipiente recuperación económica en una pandemia que se prolonga ya casi dos años.

Los inversionistas esperan nuevos datos sobre las características de la variante y Colin Powell ha reconocido que la aparición de la nueva variante afectará también a la recuperación en Estados Unidos.

LUNES 29 DE NOVIEMBRE

20:00 El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en sus primeros comentarios públicos sobre la variante Ómicron del coronavirus, dijo que representa riesgos para ambos lados del mandato del banco central de lograr precios estables y el máximo empleo.

"El reciente aumento en los casos de Covid-19 y la aparición de la variante Ómicron plantean riesgos a la baja para el empleo y la actividad económica y una mayor incertidumbre para la inflación", dijo Powell en un testimonio preparado publicado el lunes, un día antes de su comparecencia ante el Comité Bancario del Senado. . "Una mayor preocupación por el virus podría reducir la disposición de las personas a trabajar en persona, lo que ralentizaría el progreso en el mercado laboral e intensificaría las interrupciones de la cadena de suministro".

Powell, en el texto relativamente breve, no discutió acciones específicas de política monetaria o la posibilidad de cambiar el ritmo de la reducción de sus compras de activos, un tema clave que otros funcionarios han señalado en comentarios recientes.

17:00 El alto ejecutivo de Pfizer dijo que la compañía sabrá dentro de dos o tres semanas qué tan bien se mantiene su vacuna Covid-19 frente a la nueva variante de Ómicron, e incluso en el peor de los casos, espera que la fórmula existente retenga cierta eficacia contra la cepa fuertemente mutada.

Actualmente, la compañía está realizando pruebas de laboratorio para ver cómo los anticuerpos generados por la vacuna existente funcionan contra la nueva variante, dijo el presidente ejecutivo Albert Bourla en "Balance of Power with David Westin" de Bloomberg Television.

14:00 Las personas infectadas por Ómicron en Sudáfrica muestran síntomas muy diferentes a los que padecen la cepa delta, dijo el médico que alertó a los científicos del gobierno sobre la posibilidad de una nueva variante.

Los pacientes que lo contrajeron se quejan de fatiga, dolores de cabeza y cuerpo y dolores de garganta y tos ocasionales, dijo Angelique Coetzee, quien también es presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica. Las infecciones delta, en comparación, causaron un pulso elevado, dieron como resultado niveles bajos de oxígeno y pérdida del olfato y el gusto, dijo.

12:00 Autoridades sanitarias chilenas anunciaron que prohibirán el ingreso de extranjeros no residentes que hayan estado recientemente en algunos países del sur de África en medio del temor por la aparición de la cepa Ómicron del coronavirus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo más temprano que la variante Ómicron conlleva un riesgo muy alto de fuertes aumentos de infecciones que podrían tener "graves consecuencias" en algunos lugares.

"A partir del miércoles 1 de diciembre se prohíbe el ingreso de extranjeros no residentes que hayan estado los últimos 14 días en algunos de los siguientes países de África: Sudáfrica, Zimbabue, Namibia, Botsuana, Lesoto, Esuatini y Mozambique", dijo el ministro de Salud encargado, Alberto Dougnac.

Además, los chilenos y extranjeros residentes que provengan de esos países tendrán que guardar una cuarentena obligatoria de al menos siete días, independiente de su esquema de vacunación o el resultado negativo del test PCR al ingresar al país.

También se postergó el permiso para que los viajeros que tuvieran dosis de refuerzo se eximieran de hacerse el test PCR a su llegada al país y además deberán realizar cuarentena hasta recibir el resultado negativo.

Las autoridades también anunciaron que a partir del 1 de enero los mayores de 18 años solo podrán acceder al "pase de movilidad", que permite mayores libertades, si cuentan con la dosis de refuerzo contra el Covid-19.

11:00 Este lunes, el Ministerio de Salud anunció 1.979 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, llegando a 1.761.365 contagios desde el inicio de la pandemia. Además, lamentó el fallecimiento de 30 personas, por lo que los decesos suben a 38.343.

La autoridad sanitaria indicó que se realizaron 61.588 exámenes PCR, lo que implicó una positividad nacional de 2,81% y en la región Metropolitana de 2%.

08:30 Moderna, que subió el pasado viernes más de un 20% en bolsa tras anunciar que ya se encontraba trabajando en una vacuna contra la recién catalogada variante de preocupación por la OMS (VOC), prevé que la vacuna se pueda adaptar en poco tiempo para tener lista una tercera dosis efectiva contra la mutación que ya se ha detectado en en Australia, Bélgica, Botswana, Gran Bretaña, Dinamarca, Alemania, Hong Kong, Israel, Italia, Países Bajos, Francia, Sudáfrica y Canadá.

"Si tenemos que crear una vacuna completamente nueva, eso será a principios de 2022", ha dicho Burton, que también apuntó en el programa de Andrew Marr en la televisión británica que la farmacéutica tiene a cientos de personas trabajando en esta nueva variante desde el jueves y en las próximas semanas prevén haber podido determinar la efectividad de la vacuna ya existente contra ómicron, informa Efe.

07:00 El riesgo que plantea globalmente la nueva variante ómicron del coronavirus es "muy alto", advirtió hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un informe técnico sobre esta nueva cepa del SARS-CoV-2.

Teniendo en cuenta las elevadas mutaciones de ómicron, con potencial de ser más resistentes a la inmunización y más contagiosas, el riesgo de que la variante se transmita en todo el mundo es "alto", afirmó el documento, redactado este domingo pero hecho público hoy por la OMS.

"Puede haber nuevas olas de Covid-19 con graves consecuencias, dependiendo de muchos factores, como el lugar donde esas olas ocurran", anticipó el informe.

Ante estos riesgos, la OMS pide a sus estados miembros que tomen determinadas acciones prioritarias, entre ellas "acelerar la vacunación contra la Covid-19 lo antes posible, especialmente entre población de riesgo que siga sin vacunar".

También solicita a todos los países que aumenten las medidas de vigilancia, que reporten posibles casos o brotes asociados con la variante, y que los laboratorios incrementen los trabajos de secuenciación necesarios para analizar la estructura del coronavirus.

La OMS no recomienda en el informe técnico abiertamente que prohíban los vuelos a determinadas regiones, señalando únicamente que las autoridades nacionales "deben usar bases científicas a la hora de ajustar de forma puntual las medidas en torno a los viajes internacionales".

DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE

18:00 El Gobierno del Reino Unido convocó para este lunes una reunión urgente de ministros de Sanidad del Grupo de los Siete (G7, economías más desarrolladas), para abordar la variante ómicron del coronavirus, informó este domingo el ministerio británico del ramo.

"Bajo la presidencia británica se ha convocado una reunión urgente de ministros de Sanidad del G7 el lunes 29 de noviembre para tratar la evolución de la ómicron", señala en un breve comunicado la cartera de Sanidad y Atención Social, liderado por Sajid Javid.

El Grupo de los Siete, que posiblemente se reúna de forma virtual, está formado por el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón, además de la Unión Europea como invitada.

La variante ómicron, que llevó a muchos países a suspender los vuelos con África austral -donde se identificó inicialmente-, preocupa a la Organización Mundial de la Salud (OMS) por la treintena de mutaciones que presenta y su aparente mayor transmisibilidad y riesgo de reinfección.

El Reino Unido confirmó este domingo que detectó hasta ahora tres contagios por este tipo, todos conectados con viajes desde el sur de África, e investiga otros posibles contactos.

El Gobierno británico anunció las primeras medidas que tomará para frenar la propagación de la ómicron, que incluyen la reintroducción de mascarillas en algunos espacios cerrados, test PCR al regresar del extranjero incluso para los vacunados y acelerar la dosis de refuerzo de la vacuna.

Un total de diez países africanos se incluyen desde este domingo en la lista roja británica de destinos de máximo riesgo, de los que no se puede viajar al Reino Unido, salvo nacionales o residentes británicos, que deben confinarse en un hotel designado, pagando los costes.

Estos son Suráfrica, Namibia, Zimbabue, Botsuana, Lesotho, Eswatini, Angola, Mozambique, Malaui y Zambia.

11:00 En un nuevo reporte del Ministerio de Salud, se informó 2.361 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas. De los cuales 1.517 presentan síntomas y 638 fueron asintiomáticos. En lo que va de la pandemia se registran 1.759.405 contagios totales, de los cuales 14.433 se encuentran activos.

La positividad a nivel país alcanza un 3,03% y un 2% solo en la región Metropolitana.

Desde el Minsal lamentaron el fallecimineto de 31 personas que aumentan la cifra de muertes en nuestro país a 38.313.

9:00 La variante ómicron de Covid-19 ha vuelto a restringir la actividad social en varios países europeos, mientras que cada vez son más los que blindan sus fronteras frente a los vuelos procedentes de países de África austral para intentar frenar el aumento de los contagios.

Países Bajos está ya en confinamiento nocturno para las actividades no esenciales, el Reino Unido reintroducirá el martes mascarillas en tiendas y transporte e Israel se ha convertido en el primer país del mundo en reintroducir la prohibición de entrada al país de los extranjeros.

Mientras tanto, siguen apareciendo casos de la variante ómicron: las autoridades sanitarias de Países Bajos han confirmado este domingo la presencia de al menos 13 casos entre los 61 pasajeros que dieron positivo el pasado viernes tras aterrizar en el aeropuerto de Ámsterdam en dos vuelos procedentes de Sudáfrica.

VIERNES 26 DE NOVIEMBRE

16:30 La Organización Mundial de la Salud dijo que una cepa de coronavirus descubierta recientemente por investigadores sudafricanos es una variante de preocupación, que representa una amenaza que podría confundir los esfuerzos de los países para frenar la propagación del Covid-19.

La OMS asignó la letra griega omicron a la variante, que había sido conocida como B.1.1.529, luego de una reunión de un panel de expertos el viernes.

Los científicos dicen que la variante lleva una gran cantidad de mutaciones en su proteína de peak, que juega un papel clave en la entrada del virus en las células del cuerpo. También es el objetivo de las vacunas, por lo que si la proteína cambia lo suficiente, aumenta la preocupación de que las mutaciones puedan hacer que las inmunizaciones sean menos efectivas.

En Sudáfrica, la cepa "se ha detectado a un ritmo más rápido que los aumentos repentinos de la infección, lo que sugiere que esta variante puede tener una ventaja de crecimiento", dijo la OMS el viernes.

La evidencia preliminar también sugiere que omicron puede presentar un mayor riesgo de reinfección que otras variantes de preocupación, según el organismo de salud.

14:00 Las acciones de las aerolíneas tuvieron este viernes su mayor caída desde los primeros días de la pandemia Covid-19, después de que los países europeos prohibieran los vuelos desde Sudáfrica en un intento por frenar la propagación de una variante emergente del virus.

El Reino Unido frenará las llegadas desde Sudáfrica y varios países vecinos durante dos días y limitará el acceso principalmente a sus propios nacionales a partir del domingo, imponiendo con una cuarentena hotelera de 10 días. Alemania y Francia siguieron su ejemplo con medidas similares.

El índice Bloomberg EMEA Airlines se hundía este viernes hasta un 12%, su mayor caída desde marzo de 2020, con la matriz de British Airways, IAG SA, registrando la mayor pérdida. En EEUU, las acciones relacionadas con viajes como las de Marriott International, United Airlines Holdings y el operador de cruceros Carnival retrocedían un 10% o más.

Las medidas drásticas en la frontera señalan un nuevo nivel de riesgo para las empresas dependientes del turismo cuya recuperación ya se había estancado este mes por una cuarta ola de casos de coronavirus en Europa. Los cierres en Austria y en otras partes de la región han provocado afectaciones en los resorts de esquí, al tiempo que reducen el entusiasmo por los viajes aéreos de fin de año, señaló el director ejecutivo de Ryanair, Michael O'Leary.

11:00 Este viernes, el Ministerio de Salud (Minsal) anunció 2.692 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, llegando a un total de 1.754.443 contagios desde el inicio de la pandemia.

Por otro lado, lamentó el fallecimiento de 27 personas, por lo que los decesos suben a 38.245.

Asimismo, la máxima autoridad sanitaria informó se llevaron a cabo 66.716 exámenes PCR, lo que representa una positividad nacional del 3,33% y en la región Metropolitana del 3%.

07:00 Bruselas ha propuesto este viernes activar el freno de emergencia para interrumpir todos los vuelos procedentes de países del sur de África que llegan a Europa con el fin de frenar la nueva variante del Covid-19 que ha vuelto a despertar la preocupación por la evolución de la pandemia.

"La Comisión Europea propondrá, en coordinación estrecha con los Estados Miembros, activar el freno de emergencia para detener el tráfico aéreo desde la región del sur de África por la variante de preocupación B.1.1.529", informó la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

La iniciativa comunitaria busca coordinar el cierre de fronteras en la UE a la región del sur de África, después de que varios países comunitarios, como Austria, Italia o Alemania, hayan anunciado la prohibición de llegada de viajeros procedentes de esta zona.

De momento, el Ejecutivo comunitario no ha especificado cuáles son los países afectados por el veto pero todo apunta a que Sudáfrica será el principal país afectado por la medida. Las medidas anunciadas ya por algunos Estados Miembros amplían la restricción a Lesoto, Botsuana, Zimbabue, Mozambique, Namibia y Esuatini.

El temor a la expansión de la nueva variante recorre hoy las principales plazas bursátiles europeas que registran severas caídas.

La nueva variante, detectada por Sudáfrica y identificada como B.1.1.529 ha despertado "preocupación" entre los especialistas por su alta transmisibilidad, mayor que la variante Delta, y su potencial capacidad para poder escapar a la inmunidad adquirida y a las vacunas.

Los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se reúnen este viernes para analizar los datos que se conocen de la peligrosa variante, mientras que el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) también evaluará la situación de riesgo de la nueva cepa.

Detalles de la nueva variante y sus efectos en Europa, hoy analizados en el podcast Primer Click de Diario Financiero:

JUEVES 25 DE NOVIEMBRE

19:30 El ministro de salud británico, Sajid Javid, dijo el jueves que las vacunas contra el Covid-19 podrían ser menos efectivas contra una variante del coronavirus recientemente identificada.

"Lo que sí sabemos es que hay un número significativo de mutaciones, quizás el doble del número de mutaciones que hemos visto en la variante Delta", dijo Javid a las emisoras.

"Y eso sugeriría que bien podría ser más transmisible y las vacunas actuales que tenemos pueden ser menos efectivas", apuntó.

18:00 Los científicos de Reino Unido todavía están tratando de determinar si la nueva variante, llamada B.1.1529 , es más transmisible o más letal que las anteriores. Lo que está claro es que tiene la mayor cantidad de mutaciones de todas las cepas identificadas hasta ahora. Eso generó preocupaciones dentro de Sudáfrica e internacionalmente, y las autoridades temen una ola de casos que podría aumentar la presión sobre los sistemas de atención médica ya tensos.

"Como parte de nuestra estrecha vigilancia de variantes en todo el mundo, nos hemos dado cuenta de la propagación de una nueva variante potencialmente preocupante", dijo Javid en un comunicado, y agregó que la nueva cepa está ahora bajo investigación.

La medida de bloquear algunos nuevos países para ingresar a Reino Unido es un nuevo golpe para la industria de las aerolíneas, que estaba comenzando a recuperarse de las restricciones de viaje y los bloqueos anteriores, pero ahora se enfrenta a nuevas restricciones y un virus resurgente en algunas partes de Europa. Las medidas anunciadas el jueves marcan el mayor cambio en las reglas de viaje de Covid del Reino Unido desde que el llamado sistema de semáforos se revisó a principios de otoño para facilitar los cruces fronterizos.

De 500 a 700 personas llegan diariamente al Reino Unido a través de Sudáfrica en vuelos, un número que normalmente se espera que aumente en las próximas cuatro a seis semanas debido a los viajes estacionales.

17:00 Portugal, que tiene una de las tasas de vacunación más altas del mundo contra el Covid-19, anunció que volvería a imponer restricciones para detener un aumento en los casos y ordenó a todos los pasajeros que viajen al país que muestren un certificado de una prueba negativa a su llegada.

"No importa el éxito de la vacunación, debemos ser conscientes de que estamos entrando en una fase de mayor riesgo", dijo el jueves el primer ministro, Antonio Costa, en una conferencia de prensa. "Hemos visto un crecimiento significativo (en casos) en la UE y Portugal no es una isla", agregó.

Alrededor del 87% de la población de Portugal, de poco más de 10 millones, está completamente inoculada contra el coronavirus y el rápido despliegue de la vacunación en el país ha sido ampliamente elogiado. Eso le ha permitido levantar la mayoría de las restricciones impuestas para combatir la pandemia.

15:00 Francia fortalecerá las reglas para los viajeros entrantes que no estén vacunados o que provengan de países con altas tasas de Covid-19 o variantes del virus, dijo el jueves el ministro de Salud, Olivier Veran, en una entrevista televisiva de TF1.

El gobierno anunció anteriormente que las vacunas de refuerzo estarían más disponibles y las mascarillas serían obligatorias. Veran también dijo que se requerirían pases de salud y pruebas en las estaciones de esquí en un intento por mantenerlas abiertas esta temporada después de que se cerraron los remontes durante parte de la temporada pasada.

Francia ha informado de un aumento de nuevos casos diarios en las últimas semanas, llegando a 33.464 el jueves.

12:00 El Instituto de Salud Pública infomó la aprobación el uso de Sinovac para vacunar contra el Covid-19 a niños desde los 3 años.

El director subrogante del Instituto de Salud Pública, Heriberto García indicó que anteriormente se realizó la evaluación de la vacuna Siniovac para niños que van desde los 3 años hasta los 17, pero en ese momento se tomó la decisión desde los 6 años.

Sin embargo, tras nuevos antecedentes realizados con un estudio en China con el grupo de edades entre 3 y 5 años, concluyó que no apareció reacción frente a la aplicación de esta vacuna, tomándose la decisión de aprobar la inoculación a niños entre estas edades.

ISP amplía vacunación a niños entre 3 y 6 años.

11:00 Este jueves el Ministerio de Salud anunció 2.641 nuevos casos de Covid-19, en las últimas 24 horas. En este sentido, la cifra de contagios llega a 1.751.769 desde el inicio de la pandemia.

Además, el organismo lamentó el fallecimiento de 43 personas, por lo que los decesos suben a 38.218.

Por otro lado, el Minsal informó que durante la última jornada se realizaron 72.684 exámenes PCR, lo que implicó una positividad nacional del 2,99% y en la región Metropolitana del 2%.

07:00 Las autoridades sanitarias de Alemania han informado este jueves de que el país ha superado el umbral de las 100.000 muertes acumuladas a causa de la pandemia, mientras ha registrado un nuevo máximo diario de contagios, con 75.961 positivos, que sitúa en más de 5,5 millones los casos confirmados.

En concreto, se han anotado 351 decesos en las últimas 24 horas, que hacen que la totalidad de las víctimas mortales se instale en 100.119, según los datos aportados por el Instituto Robert Koch (IRK), encargado del control de la emergencia sanitaria en Alemania.

El país europeo confirma día a día estar inmerso en una cuarta ola de contagios derivados del coronavirus, y ha vuelto a alcanzar una nueva cifra récord también en lo que a la tasa de incidencia acumulada a siete días se refiere, pues suma 419,7 contagios por cada 100.000 habitantes en la última semana.

El director del IRK ya avisó hace unos días de que "si la reducción de contactos y la vacunación no tienen éxito de forma intensiva" el país entraría efectivamente en una "quinta ola".

MIÉRCOLES 24 DE NOVIEMBRE

18:30 Esta semana el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) recibió una nueva solicitud de aprobación reglamentaria para el uso de refuerzo de vacunas en Chile, esta vez para Convidecia, desarrollada por la compañía biofarmacéutica de origen chino canadiense CanSino Biologics.

En el dossier ingresado por la empresa se detallan los resultados de un nuevo estudio clínico sobre inmunización secuencial, donde se concluye que luego de tres a seis meses de la inmunización con dos dosis de vacuna inactivada, el anticuerpo IgG, que actúa contra el SARS-CoV-2, aumentó aproximadamente 200 veces luego de la administración de refuerzo de la vacuna Convidecia.

Mientras que con la administración de refuerzo de la misma vacuna inactivada el anticuerpo IgG aumentó 30 veces.

Se trata de la misma vacuna previamente aprobada por la autoridad para Cansino y, de obtener la autorización por parte del regulador, se podría utilizar tanto para la inmunización principal como para la inmunización de refuerzo en Chile.

15:00 El gobierno del primer ministro Mario Draghi ha aprobado nuevas restricciones dirigidas principalmente a personas no vacunadas en un intento por proteger a Italia de un aumento de casos de coronavirus en otras partes de Europa.

Solo aquellos con prueba de vacunación, un certificado conocido como el "pase súper verde", podrán acceder a lugares como restaurantes, cines y teatros. Los no vacunados aún podrán ingresar a su lugar de trabajo después de dar negativo en la prueba del virus.

Las reglas que fueron aprobadas durante una reunión de gabinete el miércoles se aplicarán a partir del 6 de diciembre, según un comunicado del gobierno.

"Espero que tengamos una buena Navidad, será para los que están vacunados, y espero que el próximo año sea normal para todos", dijo Draghi durante una conferencia de prensa en Roma.

11:00 El Ministerio de Salud de Chile (Minsal) reportó un total de 1.937 casos nuevos de Covid-19 las últimas 24 horas. Aunado a esta información, el organismo lamentó 14 fallecidos, por lo que la cifra de víctimas fatales sube a 38.175.

En cuanto a la positividad, la autoridad sanitaria señaló que para la Región Metropolitana se registró un 2% y a nivel nacional 3,18%. Asimismo, destacó la realización de 44.998 exámenes de PCR el último día.

07:00 El ministro encargado de hacer frente al Covid-19 en Nueva Zelanda, Chris Hipkins, informó que el país abrirá sus fronteras para los turistas internacionales completamente vacunados a partir del día 30 de abril.

Por su parte, los neozelandeses en el extranjero que cuenten con la pauta completa podrán regresar al país de forma "más fácil" a partir de enero del próximo año ya que las autoridades revisan los requisitos de guardar cuarentena y aislamiento para la mayoría de los casos.

"Cerrar nuestra frontera fue uno de los primeros pasos que tomamos para mantener a nuestro país a salvo del Covid-19 y será lo último que abriremos, tras pasar al sistema de semáforos para la protección y el levantamiento del las limitaciones en Auckland", ha señalado Hipkins, según recoge el sitio oficial del Gobierno neozelandés.

Los viajeros sí que deberán mantenerse en aislamiento durante al menos siete días y tendrán que presentar pruebas negativas en coronavirus a su llegada y antes de abandonar el país. Aquellos turistas procedentes de países en situación de mayor riesgo de contagios deberán mantenerse en aislamiento controlado y después confinarse en sus domicilios durante otros tres días más. (Europa Press)

MARTES 23 DE NOVIEMBRE

18:00 Los economistas de Goldman Sachs predijeron que el aumento más reciente del Covid-19 conducirá a "restricciones específicas adicionales" en las cuatro economías más grandes de la zona euro, pero esperan que se eviten bloqueos nacionales generales.

Eso apunta a un golpe para la economía de la zona del euro de 0,2 punto porcentual tanto en el último trimestre de este año como en los primeros tres meses de 2022, dijeron los expertos en una nota a los clientes. El impacto en Alemania será peor que en Italia y España, agregaron.

Su escenario a la baja, con una repetición de los bloqueos del invierno pasado, prevé una caída acumulada de 1,4% en la producción de la zona euro. La nota llega cuando Europa avanza nuevamente hacia las restricciones para frenar los contagios que amenazan con abrumar los sistemas de salud.

17:00 Las muertes en Europa por Covid-19 llegarán a 2,2 millones en marzo según las tendencias actuales, advirtió la Organización Mundial de la Salud, y aconsejó a los países que vacunen más para evitar más bloqueos.

Covid es ahora la principal causa de muerte en Europa, y el número de muertes diarias reportadas se acercó a 4.200 la semana pasada, el doble del nivel a fines de septiembre, dijo la OMS el martes. El total acumulado es de 1,5 millones en la región europea de la OMS.

La OMS dijo que espera que las unidades de cuidados intensivos en 49 de los 53 países de la región tengan un estrés alto o extremo de aquí a principios de marzo.

16:00 Los últimos esfuerzos de Austria para frenar la pandemia pueden costar hasta 1.200 millones de euros (US$ 1.350 millones) a la semana y obligar a unos 400.000 trabajadores a participar en un programa de empleo subvencionado por el gobierno.

Los funcionarios del gobierno dijeron que están evaluando las consecuencias después de que la economía de 380 mil millones de euros se convirtiera en el primer país de Europa occidental en volver a imponer medidas de bloqueo.

14:00 La lenta campaña de vacunas de Alemania está volviendo a la vida , con muchas citas en línea para vacunas y otras soportando horas de filas en el frío para recibir más protección contra el coronavirus.

Algunos están recurriendo a Twitter para expresar su frustración, júbilo o ambos por el aumento en la demanda de vacunas. Los comentarios agradecieron a aquellos lo suficientemente fuertes como para desafiar a los elementos para una oportunidad, mientras que otros criticaron a las autoridades por no organizar mejor la última campaña de vacunación.

12:00 Mantener una distancia de 1,5 metros (5 pies) volverá a ser obligatorio en los Países Bajos a partir del miércoles a medida que los casos sigan aumentando. Ya se alentó a la gente a mantener el distanciamiento social, pero el gabinete holandés interino dijo en un comunicado el martes que la regla ahora es obligatoria y puede ser aplicada por la policía.

Los casos semanales de coronavirus aumentaron un 39% el martes de 110,558 infecciones en la semana anterior a 153,957 infecciones. El servicio nacional de salud dijo que el mayor aumento en las pruebas positivas se registró en niños de hasta 12 años. Las admisiones hospitalarias semanales por Covid-19 aumentaron en un 19% y casi la mitad de las admisiones provinieron de pacientes de entre 60 y 79 años.

11:00 Este martes, el Ministerio de Salud reportó 1.700 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, elevando la cifra de contagios a 1.747.065 desde el inicio de la pandemia. Además, informó el fallecimiento de 12 personas, por lo que la cifra de decesos sube a 38.161.

La autoridad sanitaria indicó que durante la última jornada se realizaron 39.566 exámenes PCR, lo que implicó una positividad nacional de 3,55% y de 2% en la Región Metropolitana.

07:00 Las autoridades de Estados Unidos han desaconsejado viajar a Alemania y Dinamarca debido al aumento de los contagios de Covid-19 en ambos países europeos.

Departamento de Estado y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ha emitido alertas al marcar a los países en el nivel 4 de riesgo por la pandemia.

"Evite viajar a estos destinos. Si debe viajar, asegúrese de estar completamente vacunado", reza el aviso de los CDC, mientras que el Departamento de Estado pide que "no viajar" a estos territorios "debido al Covid-19".

Un total de 75 lugares, entre ellos Bélgica, Croacia, Hungría, Austria y Países Bajos, forman parte del nivel 4 de riesgo por la pandemia, lo que indica que tienen una incidencia de más de 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos 28 días, informa el medio estadounidense 'The Hill'.

06:00 Las autoridades sanitarias alemanas han registrado ayer una tasa de incidencia acumulada a siete días de 399,8 casos por cada 100.000 habitantes, una nueva cifra récord que supera la de la jornada anterior, donde se notificó una de 386,5, mientras vuelven a aumentar los contagios y los decesos respecto al día anterior.

Así, el Instituto Robert Koch, encargado del control de la emergencia sanitaria en Alemania, ha apuntado que durante las últimas 24 horas se han sumado 45.326 nuevos casos de coronavirus, casi un 50 por ciento más que los del día anterior --30.643 contagios--.

Respecto a los fallecimientos, este lunes se han sumado 309, mientras que el día anterior la cifra de decesos se había estipulado en 62. Con esto, Alemania ha visto como 99.433 ciudadanos han fallecido a causa del coronavirus y cerca de 5.431.000 han contraído la enfermedad.

LUNES 22 DE NOVIEMBRE

17:00 La comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides, advirtió hoy de que Europa está sumida en una nueva ola de la pandemia de coronavirus y lamentó que en esta ocasión se trate de una crisis sanitaria impulsada por las personas que no se han vacunado.

En un debate parlamentario sobre la coordinación de las medidas en los diferentes países europeos ante el reciente aumento de casos de coronavirus en las últimas semanas, Kyriakides incidió en que su mensaje principal ante la Eurocámara es que "las vacunas funcionan" e insistió en que "siguen siendo un arma clave en nuestro arsenal".

"Muchas personas, jóvenes y mayores, hubieran estado en una situación mucho peor si no hubiera sido por el desarrollo récord de los programas de vacunación contra el Covid. Pero ahora enfrentamos una pandemia impulsada por los no vacunados", apuntó la comisaria chipriota.

Por su parte la Comisión Europea, dijo, que está en contacto con los países más afectados por los nuevos incrementos en contagios, "los que tienen las tasas de vacunación más bajas", para ofrecer apoyo en la lucha contra la desinformación sobre las inmunizaciones, movilizar recursos del mecanismo europeo de protección civil e impulsar la administración de la vacuna.

Kyriakides confirmó también que la Comisión Europea está preparando una propuesta para actualizar la recomendación comunitaria relativa a los viajes no esenciales dentro de la Unión Europea esta misma semana, así como otra para los viajes hacia la Unión Europea desde terceros países.

15:00 La canciller Angela Merkel dijo que el último aumento en las infecciones por Covid-19 es peor que cualquier cosa que haya experimentado Alemania hasta ahora y pidió restricciones más estrictas para ayudar a controlar la propagación.

Merkel dijo a los funcionarios de su partido CDU el lunes que la situación es "muy dramática" y advirtió que los hospitales pronto se verían desbordados a menos que se rompa la cuarta ola del virus, según una persona familiarizada con sus comentarios.

13:00 En un nuevo balance del Ministerio de Salud registró 2.252 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, elevando la cifra a 1.745.305 contagios desde el inicio de la pandemia. Adicionalmente, en el informe publicado se lamentó el fallecimiento de 32 personas, por lo que el número de las víctimas fatales sube a 38.149.

Por otro lado, el Minsal informó que se han realizado 60.615 exámenes PCR en las últimas 24 horas, que arrojaron una positividad nacional del 3,26% y en la región Metropolitana del 3%.

Respecto al avance y retroceso del Plan Paso a Paso, la autoridad sanitaria informó:

A partir del miércoles 24 de noviembre a las 5:00 am, las siguientes comunas retroceden a Preparación: Pozo Almonte, Chañaral, Copiapó, Río Hurtado, Navidad, Curepto, Sagrada Familia, San Nicolás, Negrete, Arauco, Cañete, Santa Bárbara, Yumbel, Mariquina, Calbuco, San Juan de la Costa, Queilen, Puerto Montt, Quinchao, Chonchi.

En la misma fecha retroceden a Transición: Vallenar, Diego de Almagro, Huasco, Caldera, Hualañé, Puyehue y Osorno.

Avanzan a Apertura Inicial: Combarbalá, San Vicente, Pichidegua, La Unión, Lago Ranco y Cisnes.

Avanzan a Preparación: Quintero, Parral, Retiro, Chaitén y Palena.

09:00 Una revisión a más largo plazo de los datos del ensayo mostró que la inyección Pfizer-BioNTech Covid-19 sigue siendo altamente segura y efectiva en adolescentes de 12 a 15 años, dijeron las compañías en un comunicado el lunes. Utilizarán los datos actualizados para buscar la autorización reglamentaria completa para la vacuna en esas edades en los EEUU y en otros lugares, según el comunicado.

Nadie que recibió dos dosis de 30 microgramos de la inyección dio positivo por Covid durante un período que se extendió desde una semana después de la segunda dosis hasta aproximadamente cuatro meses después, dijeron las compañías. Por el contrario, 30 personas que recibieron inyecciones de placebo dieron positivo. Los efectos secundarios se mantuvieron "en general consistentes" con otros datos de seguridad del producto, dijeron las empresas.

El análisis actualizado involucra a 2.228 participantes del ensayo, con datos recopilados entre noviembre de 2020 y septiembre, según el comunicado. Los resultados se producen en medio de un mayor escrutinio sobre la frecuencia con la que la inyección, así como otra vacuna de ARN mensajero de Moderna Inc., provocan problemas de inflamación cardíaca. Estos eventos raros se enumeran como posibles efectos secundarios de ambos productos.

07:00 Los políticos alemanes están debatiendo la obligatoriedad de las vacunas Covid-19 para los ciudadanos a la luz del aumento de las infecciones y las bajas tasas de inoculación.

Varios miembros del bloque conservador de la canciller Angela Merkel dijeron el domingo que los gobiernos federal y estatal deberían introducir las vacunas obligatorias pronto, ya que otros esfuerzos para impulsar la baja tasa de inoculación de Alemania de solo 68% han fracasado.

"Hemos llegado a un punto en el que debemos decir claramente que necesitamos la vacunación obligatoria de facto y un encierro para los no vacunados", escribió Tilman Kuban, jefe del ala juvenil de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Merkel, en el periódico Die Welt.

La tasa de incidencia de coronavirus de siete días en Alemania se elevó al nivel más alto desde que comenzó la pandemia por decimocuarto día consecutivo el domingo, alcanzando 372,7 en todo el país.

En algunas regiones, ha superado los 1.000 y algunos hospitales ya informan unidades de cuidados intensivos completos. El récord en la tercera ola de la pandemia el pasado mes de diciembre fue de 197,6.

En general, se han reportado 5,35 millones de infecciones por coronavirus en Alemania desde el inicio de la pandemia en febrero de 2020. El número total de muertos es de 99.062.

El primer ministro del estado de Baviera, Markus Soeder, pidió una decisión rápida para hacer que las vacunas Covid-19 sean obligatorias, mientras que el primer ministro del estado de Schleswig-Holstein, Daniel Guenther, dijo que las autoridades deberían al menos discutir ese paso para aumentar la presión sobre los ciudadanos no vacunados

VIERNES 19 DE NOVIEMBRE

11:20 Como cada día, pero en esta oportunidad en medio de la jornada electoral, el Ministerio de Salud dio detalles del avance del Covid-19 en Chile.

Los nuevos contagios registrados en las últimas 24 horas son 2.711, por lo que la cifra total de casos suman 1.743.137. Respecto a las muertes asociadas al covid se contabilizaron 23 fallecidos, con lo que se totalizan 38.117 desde que llegó la pandemia al país.

El nivel de positividad que arrojaron los 68.592 exámenes PCR que se practicaron las últimas 24 horas es de 3,38% a nivel nacional y de 3% en la Región Metropolitana.

17:00 La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) empezó este viernes a analizar los datos de Paxlovid, la pastilla desarrollada por la farmacéutica Pfizer como tratamiento oral del Covid-19, con el objetivo de apoyar a las autoridades nacionales al decidir sobre su posible uso de emergencia antes de su autorización.

Los expertos del comité de medicamentos humanos (CHMP) analizarán la información compartida por la farmacéutica para determinar si es seguro utilizar estas pastillas bajo decisión de cada uno de los países europeos, puesto que la EMA ni siquiera ha iniciado la evaluación continua de los datos, el proceso que podría llevar eventualmente a una licencia.

El comité revisará la información disponible sobre la calidad y seguridad del medicamento, así como los datos de un estudio que compara el efecto de Paxlovid con el de un placebo en pacientes con Covid-19 no hospitalizados, en un estado leve o moderado, y que tenían un alto riesgo de progresar a una enfermedad grave.

Los resultados preliminares indican que esta pastilla de Pfizer redujo el riesgo de hospitalización o muerte en comparación con el placebo, cuando el tratamiento se administró dentro de los 3 ó 5 días posteriores al inicio de los síntomas.

14:00 Portugal estudia endurecer las restricciones para combatir la pandemia ante el avance de la quinta ola, con cifras de infecciones y hospitalizados que no se veían desde hace más de dos meses, mientras se acercan las reuniones navideñas, que el año pasado dispararon los contagios.

El Gobierno del primer ministro portugués, el socialista António Costa, convocó hoy, por primera vez desde septiembre, a los epidemiólogos y otros expertos para analizar la situación del país de cara a preparar nuevas medidas, cuando la incidencia roza los 200 casos y los contagios están en niveles de agosto.

No se esperan anuncios oficiales hasta la próxima semana -el martes y miércoles Costa consultará a los partidos del hemiciclo-, pero en Portugal nadie duda de que habrá un endurecimiento, aunque con medidas más moderadas que los confinamientos totales que se aplicaron en el pasado.

12:00 En un nuevo balance del Ministerio de Salud respecto al avance de la pandemia en el país, informó 2.679 casos nuevos y totalizó 1.737.885. Además lamento el fallecimiento de 30 personas a causa del coronavirus, alcanzando un total de 38.079 desde el inicio de la pandemia.

Además registró 72.972 exámenes PCR realizados en las últimas 24 horas, obteniendo una positividad de 3,17% a nivel país y 3% en la Región Metropolitana.

10:00 Las vacunas de refuerzo de Moderna y la asociación de Pfizer y BioNTech fueron aprobadas por los reguladores de EEUU para todos los estadounidenses mayores de 18 años.

La Administración de Drogas y Alimentos de EEUU dijo que los adultos que recibieron su segunda dosis de las inyecciones de la compañía hace al menos seis meses ahora son elegibles para recibir una tercera, según declaraciones separadas de las compañías y la agencia el viernes.

Se espera que un panel de expertos que asesora a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre las políticas de vacunas revise la evidencia y proporcione más pautas para administrar inyecciones de refuerzo en una reunión el viernes por la tarde.

07:00 El Gobierno de Austria aprobó hoy un confinamiento general a partir del lunes, después de que las medidas adoptadas hasta ahora -incluidas restricciones al movimiento de los no vacunados- no hayan frenado el aumento de los contagios.

"Los ciudadanos deberán asumir nuevas restricciones durante 20 días porque hubo demasiados que se han mostrado insolidarios. Les pido que sigan las medidas y que reduzcan los contactos", declaró el canciller federal, Alexander Schallenberg, al anunciar el confinamiento que se extenderá durante 20 días.

El canciller también anunció la vacunación obligatoria a partir de febrero de 2022 de todos los residentes del país, en el que alrededor del 65 % de la población tiene la pauta completa, una de las cifras más bajas de Europa Occidental. La tasa de contagios se encuentran entre las más altas del continente, con casi mil casos por 100.000 habitantes.

06:00

JUEVES 18 DE NOVIEMBRE

19:30 Argentina reportó este jueves 1.755 nuevos casos de Covid-19, con lo cual el número total de positivos ascendió a 5.312.089, mientras que los fallecimientos se elevaron a 116.341, tras ser notificadas 29 muertes en las últimas 24 horas.

Las cifras marcan un aumento respecto a los positivos reportados el miércoles, cuando se registraron 1.553 nuevos casos.

Argentina registró un récord diario de contagios el 27 de mayo, cuando se notificaron 41.080 casos, mientras que el mayor número de muertes en una sola jornada se verificó el 22 de junio, con 792 fallecimientos.

De acuerdo con el informe diario del Ministerio de Salud, hay 5,1 millones de personas que se contagiaron y que ya han sido dadas de alta, mientras que el número de pacientes con diagnóstico confirmado de Covid-19 que permanecen ingresadas en unidades de cuidados intensivos fue este jueves de 584, ampliamente por debajo de la marca máxima de 7.969 del 14 de junio.

17:00 Apple decidió que el 1 de febrero es la fecha límite para que los empleados corporativos comiencen su regreso a las oficinas, un ligero retraso con respecto a su objetivo anterior de enero, lo que marca un paso clave para que sus operaciones vuelvan a la normalidad después de la pandemia.

A partir de principios de febrero, la empresa adoptará un retorno por fases, dijo el jueves el director ejecutivo Tim Cook al personal por correo electrónico. Durante el primer mes, algunos equipos deberán venir a la oficina uno o dos días a la semana. Después de ese "período de transición", se requerirá que el personal venga al menos tres días a la semana.

14:00 El presidente Emmanuel Macron dijo que Francia no necesitaba señalar a las personas no vacunadas para las restricciones, como en varios países europeos, incluidos Austria y Alemania, debido al pase de salud nacional que documenta el estado de vacunación de una persona.

"Los países que encierran a personas no vacunadas son aquellos que no implementaron el pase de salud", dijo Macron al periódico local La Voix du Nord el jueves por la noche, refiriéndose a la obligación de mostrar prueba de inmunización o vacunación para acceder a lugares públicos como bares o restaurantes.

El brote de Francia ha empeorado recientemente, pero no tanto como muchos otros países de Europa. Casi el 80% de la población ha recibido al menos una dosis de vacuna, según Bloomberg Vaccine Tracker.

11:00 Este jueves, el Ministerio de Salud anunció 2.640 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, elevando la cifra a 1.735.187 contagios desde el inicio de la pandemia. Adicionalmente, en el informe publicado lamentó el fallecimiento de 33 personas, por lo que el número de las víctimas fatales sube a 38.049.

Por otro lado, el organismo informó que se han realizado 70.578 exámenes PCR, que arrojaron una positividad nacional del 3,22% y en la región Metropolitana del 3%.

07:00 La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha comenzado a evaluar una solicitud de autorización de comercialización condicional para la vacuna contra el Covid-19 de Novavax NVX-CoV2373 de nanopartículas recombinantes con adyuvante Matrix-M con nombre comercial Novaxovid. E

Esta nueva y última fase de evaluación se inicia tras completar Novavax a comienzos de mes el envío de todos los módulos requeridos. Una vez acabe el proceso de revisión continua de los datos, la EMA invitará a la farmacéutica a solicitar la autorización de comercialización condicional, algo que se prevé para antes de que acabe 2021.

La evaluación y el dictamen, bajo protocolo acelerado con motivo de la pandemia de Covid, podría emitirse "en cuestión de semanas si los datos presentados son suficientemente sólidos y completos para demostrar la eficacia, seguridad y calidad de la vacuna", dijo el organismo regulador europeo en un comunicado.

La biotecnológica francoaustriaca también solicitado el proceso de evaluación continua también en Canadá, Reino Unido y Australia a partir de los resultados en la última fase de ensayos clínicos que confieren a su candidata a vacuna de proteínas recombinantes altos niveles de eficacia y buena tolerabilidad. La compañía espera completar el proceso en EEUU y la UE antes de final de año.

Este plazo tan breve es posible porque la EMA ya ha revisado una parte sustancial de los datos sobre la vacuna durante el proceso de revisión continua (rolling review). Durante esta fase, el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP, por sus siglas en inglés) de la EMA evaluó los datos de los estudios de laboratorio, los datos técnicos que atañen a la calidad del producto y el proceso de distribución, los datos sobre su seguridad, inmunogenicidad y eficacia contra el Covid-19 de los estudios clínicos en adultos.

MIÉRCOLES 17 DE NOVIEMBRE

19:30 Brasil, uno de los países más castigados por el Covid en el mundo, registró en las últimas 24 horas 373 muertes y 11.977 casos de coronavirus, con lo que ya roza las 612.000 víctimas y los 22 millones de contagios desde el inicio de la crisis, pese a que la pandemia sigue cediendo rápidamente.

De acuerdo con el boletín divulgado este miércoles por el Ministerio de Salud, Brasil acumula hasta hoy un total de 611.851 óbitos y 21.977.661 casos de Covid desde el inicio de la pandemia, en febrero del año pasado.

Estos números confirman al gigante latinoamericano, con sus 213 millones de habitantes, como el segundo país en número de muertos por coronavirus en el mundo, superado tan sólo por Estados Unidos, y como el tercero en número de contagios, atrás de EEUU e India.

Según el Ministerio de Salud, de los casi 22 millones de brasileños que han contraído la enfermedad, unos 21,2 millones ya se recuperaron, lo que equivale a 96,4% del total, y otros 170.910 continúan bajo cuidados médicos, que corresponden a 0,8%.

La fuerte caída de las cifras es atribuida a los avances en la campaña de vacunación, que Brasil inició tardía y lentamente.

18:00 La Casa Blanca ofrecerá a los fabricantes de medicamentos, incluidos Pfizer y Moderna, fondos para ampliar la capacidad de producción nacional anual de vacunas de ARNm en mil millones de dosis para la segunda mitad del próximo año.

El plan, descrito por funcionarios familiarizados con el asunto antes de un anuncio el miércoles, tiene como objetivo aumentar la disponibilidad de las vacunas Covid-19 y desarrollar la capacidad para abordar cualquier pandemia futura. La medida podría hacer que Estados Unidos consolide una mayor producción de vacunas en su suelo natal.

14:00 La ciudad de Nueva York duplicará aproximadamente el tamaño de su flota de pruebas móviles a 70 camionetas, dijo el alcalde Bill de Blasio. "Queremos enfatizar que las pruebas son muy, muy importantes para esta próxima fase mientras intentamos dejar atrás la era Covid", dijo en una sesión informativa.

Los casos están aumentando en la ciudad a medida que el clima se enfría y se acercan las vacaciones. A principios de la semana, el alcalde abrió las vacunas de refuerzo para todos los adultos. Cerca de 42.000 neoyorquinos recibieron refuerzos el lunes y martes, según la ciudad.

12:00 Una oferta de la Casa Blanca para ayudar a los fabricantes de medicamentos a aumentar la producción nacional podría servir para abordar otra pandemia, dijeron las autoridades.

"Este programa también nos ayudaría a producir dosis dentro de los seis a nueve meses posteriores a la identificación de un patógeno futuro y garantizaría suficientes vacunas para todos los estadounidenses", dijo Jeff Zients, coordinador de respuesta Covid-19 del presidente Joe Biden, en una sesión informativa.

La administración busca medir el interés de las compañías farmacéuticas y no se ha cerrado ningún acuerdo.

11:00 Este miércoles, el Ministerio de Salud reportó 2.104 nuevos contagios de Covid-19, es decir, 363 casos más que en la jornada anterior. El total de contagios hasta la fecha asciende a 1.732.576.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, el número de personas fallecidas en las últimas 24 horas fue de 11. Por lo tanto, la cifra de víctimas fatales asciende a 38.016 en total.

En relación con los PCR aplicados, el organismo informó que se practicaron 50.345 exámenes en todo el país. Estos registraron una positividad de 3,34% a nivel nacional, mientras que la Región Metropolitana desciende en 2%.

07:00 El Gobierno de Joe Biden aseguró el suministro anticipado del tratamiento contra el Covid-19 de anticuerpos monoclonales sotrovimab, desarrollado por la británica GlaxoSmithKline (GSK) y la californiana Vir Biotechnology, por un valor total de US$ 1.000 millones.

El tratamiento, ya aprobado administrado como infusión en entorno hospitalario y pendiente de su administración intramuscular por la Agencia del Medicamento de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), está ahora en proceso de evaluación continua (rolling review) en la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Estados Unidos espera que el suministro del medicamento esté disponible para el próximo 17 de diciembre, según han anunciado hoy las compañías en un comunicado conjunto.

GSK detalla que el acuerdo eleva el número total de dosis aseguradas del tratamiento, con marca comercial Xevudy, a más de 750.000 ciclos en todo el mundo según los acuerdos vinculantes en vigor, y Estados Unidos podrá ejercer una opción de compra de dosis adicionales hasta marzo de 2022, informa Reuters. Las empresas no han especificado a cuántas dosis corresponde la cantidad invertida por el gobierno de Estados Unidos.

La FDA autorizó el uso de emergencia de este tratamiento el pasado mes de mayo para Covid leve a moderado en personas de más de 12 años en riesgo de padecer síntomas graves de la enfermedad.

Los datos in vitro han demostrado que sotrovimab es eficaz contra la variante delta y otras variantes de preocupación (VOC, en sus siglas en inglés).

MARTES 16 DE NOVIEMBRE

16:45 El Ministerio de Salud de Brasil anunció este martes que la tercera dosis de vacunas contra el coronavirus se aplicará desde ahora a todos los mayores de 18 años y cinco meses después de que hayan recibido la segunda.

Hasta hoy, el refuerzo de la tercera dosis estaba limitado a las personas mayores de 60 años y sólo seis meses después de la segunda, pero según explicó el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, "existen estudios científicos" que recomiendan ampliar ese universo.

De acuerdo con los últimos datos difundidos por el Ministerio de Salud, de los 212 millones de brasileños, hasta ahora unos 157 millones han recibido una de las dosis necesarias de la vacuna y, entre ellos, 127 millones cuentan con la pauta completa.

Según estudios difundidos ayer lunes, como consecuencia de la adhesión de los brasileños al plan de vacunación, en el pasado mes de octubre el 80% de las ciudades del país registraron una fuerte reducción del número de casos y decesos por Covid-19.

11:00 Este martes, el Ministerio de Salud (Minsal) informó un total de 1.741 casos nuevos de Covid-19, con lo que la cifra asciende a 1.730.456 personas afectadas.

En relación con los últimos fallecidos, se reportó un total de 4 víctimas fatales. De esta manera, se han registrado 38.005 decesos.

Por otra parte, la autoridad sanitaria destacó la realización de 51.132 exámenes PCR en el territorio nacional. En cuanto a la positividad en el país, el Minsal indicó que en la última semana se mantiene en 3,33%; y en 3,23% por día.

07:00 El Gobierno francés está en alerta porque ha habido un fuerte repunte de contagios en las últimas semanas que de momento no se traduce en una situación preocupante en los hospitales, e insiste en que no tiene ningún plan de confinamiento.

El portavoz del Gobierno, Gabriel Attal, explicó este martes en una entrevista a la emisora de radio France Inter que después de dieciocho meses de crisis sanitaria "no hay que excluir nada por principio", al ser preguntado sobre la eventualidad de un confinamiento.

Respecto a la posibilidad de recurrir a medidas de ese tipo para las Navidades dijo: "No está previsto, ni de lejos ni de cerca, volver a confinarse".

Francia está pendiente porque los contagios han subido casi un 50% en una semana y se acaba de superar el umbral de 100 casos por cada 100.000 habitantes por primera vez en dos meses.

LUNES 15 DE NOVIEMBRE

17:00 El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha insistido este lunes en que "nada sugiere" la posibilidad de que las autoridades tengan que invocar el 'plan B' de lucha contra la pandemia de Covid-19 de cara al invierno, que conlleva la imposición de restricciones.

"Hasta ahora, no vemos nada en los datos que sugieran que necesitaremos el 'plan B', nos quedamos con el 'plan A'", ha indicado el 'premier' durante una visita a un centro médico en Londres, tal y como ha recogido la cadena de televisión Sky News.

No obstante, el mandatario sí ha reconocido que la pandemia se está recrudeciendo en ciertas partes de Europa, al tiempo que ha indicado que "siempre hay riesgo" de que las cifras empeoren en Reino Unido a raíz del invierno. Por ello, ha incidido en que "la mejor protección" es vacunarse contra el Covid-19.

13:00 El Ministerio de Salud informó los nuevos avances y retrocesos respecto al Plan Paso a Paso en el país en el que pasan a Preparación la región de Tocopilla y las comunas de Huasco, Caldera, Paihuano, Zapallar, Olmué, Viña del Mar, Valparaíso, Hijuelas, Litueche, Empedrado, San Clemente, Chillán, Chillán Viejo, Quilaco, Antuco, Tomé, Coronel, Florida, Toltén, Perquenco, Purén, Villarica, Pucón,Máfil, Río Negro, Puyehue, Paihuano, Tocopilla.

Pasan a Apertura inicial Huara, Rengo, Placilla, Ñiquén, Quilleco. Y finalmente a Transición Petorca y Algarrobo.

🟡 NUEVOS ANUNCIOS:

A partir del miércoles 17 de noviembre a las 5:00 am, las siguientes comunas retroceden a #Preparación.



Para más información, visita 📲 https://t.co/udEI6KPiOL#SigamosCuidándonos pic.twitter.com/VSg3gK8bSA — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) November 15, 2021

Por su parte el ministro de Economía Lucas Palacios informó la apertura de la frontera chilena con Perú y además indicó que "desde el 1 de diciembre, quienes ingresen a Chile y hacen conexión a otra ciudad del país, podrán continuar su viaje hasta su destino y esperar el resultado de PCR en el destino declarado".

Asimismo en el marco del Plan Fronteras Protegidas, agregó que desde esa misma fecha se aperturará la frontera aérea de Santiago, Iquique, Antofagasta, Punta Arenas y terreste de Chacalluta, Colchane y Pino Hachado. Esto, después de un cierre que se ha extendido durante ocho meses y durante el cual solo ha estado permitido el ingreso parcialmente por contados aeropuertos.

Estas entradas se suman a los cuatro aeropuertos ya habilitados ubicados en Santiago y en las localidades de Iquique y Antofagasta y Punta Arenas.

Podrán ingresar por cualquiera de estos siete puntos todos los chilenos y extranjeros residentes, los viajeros no residentes con vacunas validadas por el Ministerio de Salud o los menores de 6 años.

"Quienes tengan dosis de refuerzo registrada y validada no tendrán que hacer aislamiento ni test diagnóstico al llegar", agregó la subsecretaria de Salud, Paula Daza, pero el resto deberá realizarse un test diagnóstico y hacer cuarentena de cinco días en caso de no estar vacunados.

[2/2] Subsec @pdazan informa sobre los cambios al Plan #FronterasProtegidas a partir del 1 de diciembre

11:00 Este lunes, el Ministerio de Salud (Minsal) emitió un nuevo reporte sobre la situación nacional de Covid-19, en el que destacó un total de 2.377 casos nuevos. Por lo tanto, la cifra asciende a 1.728.767 personas contagiadas.

Por otro lado, el organismo señaló en su informe 26 nuevas víctimas fatales, con lo que el número de pacientes fallecidos llega a 38.001.

La autoridad sanitaria informó que en las últimas 24 horas se han realizado 65.826 exámenes PCR en el país, los cuales reflejan una positividad de 3,34% en el territorio nacional, y de 3% en la Región Metropolitana.

07:00 En Perú desde el 15 de diciembre se exigirá a los mayores de 18 años presentar su carné físico o virtual que acredite haber completado su vacunación contra el coronavirus (Covid-19) para ingresar a espacios cerrados.

De acuerdo al Decreto Supremo N° 168-2021-PCM, publicado hoy en el Boletín de Normas Legales del Diario El Peruano, la medida regirá en los cuatro niveles de alerta que son moderado, alto, muy alto y extremo.

Asimismo, se deberá usar la mascarilla de manera permanente. En el caso de restaurantes o similares los barbijos pueden ser retirados sólo al momento de ingerir los alimentos.

Recordemos que, el ministro de Salud del vecino país, Hernando Cevallos, anunció el último sábado que a fin de promover la vacunación contra el Covid-19, se comenzaría a exigir la inoculación completa de personas para el ingreso a lugares público.

"Hemos lanzado un nuevo escenario de control de la pandemia que iremos desarrollándolo en la medida que vayan evolucionando la cantidad de casos en el país. Esto significa, que en algunas áreas como restaurantes y centros donde la gente concurre, es importante que tengan las dos vacunas", precisó a Canal N desde la región de Piura.

DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE

17:30 La Comisión Nacional de Sanidad de China anunció hoy la detección de 89 nuevos positivos del coronavirus, de los que 70 se produjeron por contagio local, un leve repunte con respecto al parte emitido el día anterior.

De este modo, el número total de contagiados activos en la China continental se situó en 1.350, 19 de los cuales se encuentran graves.

Según las cuentas de la institución, desde el inicio de la pandemia se han infectado 98.263 personas en el país, entre las que 92.277 han logrado sanar y 4.636 fallecieron.

Hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a 1.295.958 contactos cercanos con infectados, de los cuales 47.046 continúan en observación.

15:00 La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que controlar el virus Covid-19 en Estados Unidos es la clave para aliviar la inflación. "Es importante darse cuenta de que la causa de esta inflación es la pandemia", dijo Yellen en "Face the Nation" de CBS el domingo. "Si queremos reducir la inflación, creo que continuar avanzando contra la pandemia es lo más importante que podemos hacer", dijo.

Yellen y el asesor económico de la Casa Blanca, Brian Deese, se desplegaron en los programas de entrevistas del domingo por la mañana para enfrentar repetidas preguntas sobre la inflación, un riesgo político creciente para el presidente Joe Biden a medida que los números de las encuestas disminuyen y los demócratas disputan su agenda económica.

El índice de aprobación general de Biden cayó al 41%, en comparación con el 50% en junio y el 44% en septiembre, en la última encuesta de Washington Post-ABC News. Sugiere que aproximadamente la mitad de los estadounidenses en general, así como los políticos independientes, culpan a Biden por la inflación que se aceleró a un 6,2% en los 12 meses hasta octubre.

Yellen repitió que espera que la inflación disminuya para la segunda mitad de 2022.

"Cuando la oferta laboral se normalice y el patrón de demanda se normalice, esperaría que, si tenemos éxito con la pandemia, en algún momento de la segunda mitad del próximo año, esperaría que los precios vuelvan a la normalidad", dijo Yellen. .

Biden ha insinuado en los últimos días que actuaría para controlar los precios de la gasolina, que están en el nivel más alto en siete años y han contribuido significativamente al aumento de los precios al consumidor.

El exsecretario del Tesoro, Lawrence Summers, dijo que el impulso de la inflación se ha acumulado hasta el punto de que "se necesitará algún ajuste de política significativo o algún accidente desafortunado que ralentice la economía antes de que la inflación vuelva al rango del 2%".

11:00 En otro reporte diario del avance del Covid en Chile, el Ministerio de Salud reportó 2.835 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Con lo que la cifra total de casos asciende a 1.726.481. En lo que respecta a las muertes asociadas al virus, lamentó 24 fallecidos en el mismo período, que a la fecha suman en total 37.975.

En el balance se detalla, además, que el último día se han practicado 72.023 PCR, los que han reflejado una positividad de 3,46% en el país; y de 3% en la Región Metropolitana.

09:00 Las autoridades sanitarias alemanas han notificado más de 33.000 contagios y 55 fallecidos por coronavirus en las últimas horas en un nuevo balance que eleva por encima de los cinco millones el número de casos positivos desde el comienzo de una pandemia que está alcanzando repuntes de casos sin precedentes en el país.

Con los 33.498 nuevos casos de este domingo Alemania registra ya un total de 5.021.469 coontagios, mientras que el total de fallecidos es ya de 97.672 personas, de acuerdo con las estimaciones del Instituto Robert Koch, la agencia oficial especializada en el seguimiento del coronavirus.

La incidencia semanal de casos por cada 100.000 habitantes ha vuelto a subir el día anterior y es ahora de 289, casi el triple que la registrada a finales de octubre.

08:00 El Gobierno conservador-ecologista de Austria prepara para la noche del domingo al lunes la entrada en vigor una serie de restricciones de movimiento únicamente para personas no vacunadas contra el Covid-19 y aquellas que no han pasado la enfermedad en los últimos 180 días.

La cúpula del Gobierno se reunirá en una videoconferencia con los gobernadores de los nueve estados federados para pactar una medida considerada como necesaria por la dramática subida de contagios en las últimas semanas.

Este sábado se anunció por primera vez desde el estallido de la pandemia más de 13.000 nuevas infecciones en 24 horas, mientras que el número de personas hospitalizadas supera los 2.100, de ellas, 421 en unidades de cuidados intensivos (UCI).

Las restricciones significan que las personas no vacunadas (más de un tercio de la población austríaca, de 8,9 millones de personas), solo podrán salir de sus casas para ir a trabajar o estudiar, y para ir a tiendas de primera necesidad, como supermercados o farmacias.

Además, podrán ir al médico, a servicios religiosos, a centros de vacunación o salir a dar una vuelta para pasear, según estipula la normativa legal, de la que la agencia de noticias austríaca APA ha visto una copia de la que se hace eco la agencia Efe.

Eso sí, estará prohibido entrar en tiendas no esenciales, restaurantes, bares, gimnasios, peluquerías y estudios de masaje o pedicura, eventos deportivos y culturales, entre otros.

Excluidos de estas prohibiciones estarán los menores de 12 años de edad y las mujeres embarazadas.

Las autoridades pretenden controlar las nuevas restricciones mediante inspecciones aleatorias y con multas de hasta 500 euros para los particulares y de hasta 3.600 euros para los establecimientos que permitan el acceso de personas no vacunadas o no curadas.

Las personas que tengan una sola dosis de una vacuna contra el Covid-19 podrán moverse con libertad siempre y cuando tengan un test PCR negativo, con una vigencia de 48 horas.

Los test PCR en Austria son gratuitos.

Las restricciones para no vacunados o no curados se decretará para un período inicial de diez días, hasta el 24 de noviembre, y su justificación oficial es "evitar un colapso del sistema sanitario".

SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE

19:00 Alemania afronta una cuarta ola de la Covid con niveles máximos de contagios y bajo la situación contradictoria de un gobierno en funciones, parte del cual actúa ya como fuerza opositora, y una futura coalición aún en ciernes que trata de marcar pautas de actuación.

12:00 Estados Unidos administró casi 10 millones de dosis de vacunas en la última semana, la mayor cantidad desde fines de mayo, dijo el sábado la Casa Blanca.

Para el miércoles, se habían administrado alrededor de 900.000 vacunas a niños pequeños. Las inyecciones de refuerzo están superando con creces las primeras dosis.

Mientras tanto, las nuevas infecciones en Estados Unidos para la semana que terminó el viernes fueron las más altas en más de un mes, según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins y Bloomberg. Las muertes diarias también aumentaron levemente en la semana que terminó el viernes en comparación con los siete días anteriores. Las muertes son casi un 40% menos que a principios de octubre.

10:00 Singapur flexibilizó sus reglas para los registros de vacunación para viajeros de los EEUU La ciudad-estado ahora aceptará una tarjeta de vacunación física junto con una carta del proveedor de la inoculación, informó el Straits Times.

La medida se produjo después de que los viajeros de los EEUU Recibieron avisos de cuarentena cuando llegaron a Singapur porque no se reconocieron sus registros de vacunación.

VIERNES 12 DE NOVIEMBRE

19:30 Argentina reportó este viernes 1.614 nuevos casos de Covid-19, con lo cual el número total de positivos ascendió a 5.304.059, mientras que los fallecimientos se elevaron a 116.222, tras ser notificadas trece muertes en las últimas 24 horas.

Las cifras denotan un ascenso respecto a los positivos reportados el jueves, cuando se registraron 1.460 nuevos casos.

De acuerdo con el informe diario del Ministerio de Salud, el número de pacientes con diagnóstico confirmado de Covid-19 que permanecen ingresados en unidades de cuidados intensivos fue en esta jornada de 617, ampliamente por debajo de la marca máxima de 7.969 del pasado 14 de junio.

Según datos oficiales difundidos este viernes, un total de 35,5 millones de personas recibió la primera dosis de la vacuna, mientras que 27,2 millones fueron inoculadas ya con la segunda. Asimismo, 555.594 recibieron una dosis adicional y otras 24.264 fueron inoculadas con una dosis de refuerzo.

16:30 La tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19 que se está inoculando en varios países está haciendo más difícil el acceso a las dos primeras dosis en los países pobres, dijo hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS), que reveló que cada día se administran seis veces más dosis de refuerzo que dosis iniciales.

Los expertos de la organización expresaron alarma ante la curva ascendente de la pandemia, en particular en Europa, donde en la última semana se reportaron dos millones de casos, la mayor cifra semanal desde que empezó la pandemia. Las muertes en Europa, que fueron 27.000, representaron la mitad de todas las que ocurrieron en el mundo.

La organización sostuvo que para alcanzar su meta de que el 40% de la población de todos los países esté vacunada para finales de año necesita 550 millones de dosis adicionales, lo que equivale a lo que se produce en tan solo diez días.

La OMS tendría de sobra esa cantidad de dosis para distribuirlas a través de la plataforma COVAX (creada para trabajar en favor de un acceso equitativo a las vacunas) si una mayoría de los países que prometieron donar un total de 1.400 millones de dosis hubieran cumplido su palabra. Por ahora, sólo han entregado el 20% de lo ofrecido.

06:50 China informó el viernes de los primeros casos de COVID-19 entre atletas extranjeros en las pruebas preparatorias de los próximos Juegos de Invierno de Pekín 2022, mientras se ponen a prueba las estrictas medidas que se están aplicando para controlar cualquier brote.

Dos deportistas de la misma nacionalidad dieron positivo, dijo Huang Chun, un miembro del comité organizador de los Juegos.

JUEVES 11 DE NOVIEMBRE

19:30 Brasil registró 188 muertes por Covid-19 y 15.300 nuevos contagios por el virus en las últimas 24 horas, cifras que no se veían desde comienzos del año pasado y que han caído en el país gracias a los avances de la vacunación, informó este jueves el Gobierno.

Las cifras confirman a Brasil, con sus 213 millones de habitantes, como uno de los tres países más azotados por la pandemia, junto con Estados Unidos e India, números que han registrado una notoria caída desde junio, por la campaña de vacunación.

Los datos de la cartera de Salud señalan que 74% de la población brasileña ya recibió la primera dosis de la vacuna y 58% ya cuenta con el esquema completo de inmunización.

Esto ha llevado los promedios diarios de muertes y contagios a niveles que solo se habían visto en abril y mayo de 2020, respectivamente, con una media de 222 fallecidos y 10.780 contagios diarios en la última semana.

16:00 Argentina donará cerca de un millón de dosis de la vacuna de Astrazeneca contra el Covid-19 a cinco países, comunicó este jueves el Gobierno en una serie de decretos publicados en su Boletín Oficial.

"Guiados por los principios de solidaridad y fraternidad", tal y como expresa el documento, Argentina donará 450.000 dosis a Mozambique, 18.000 a Santa Lucía, 11.000 a San Vicente y las Granadinas, 500.000 a Vietnam y 2.000 dosis a República Dominicana, "destinadas a generar inmunidad contra el Covid-19".

En los decretos firmados por el presidente Alberto Fernández se establece que el país cuenta con una cantidad de vacunas suficientes para la donación "sin afectar los objetivos delineados en su Plan Estratégico de Vacunación contra el Covid-19", mientras que "registra un descenso constante del número de casos en las últimas 20 semanas" debido al avance de la inoculación y las medidas de cuidado.

Argentina ya fue beneficiada al recibir más de 7 millones de vacunas donadas por Estados Unidos, Canadá, México y España.

13:00 En su reporte de los días jueves, el Ministerio de Salud informó que realizará una actualización de los requisitos del pase de movilidad.

Así, desde el 1 de diciembre, se exigirá a los mayores de 45 años de edad, que ya hayan cumplido los seis meses de que se pusieron su segunda dosis o dosis única, tener puesta su dosis de refuerzo para habilitar su pase de movilidad.

12:00 En un nuevo balance del Ministerio de Salud respecto al avance del coronavirus en el país, informó 2.833 nuevos casos las últimas 24 horas, totalizando 1.718.085. Además, lamentó 22 nuevos fallecidos, alcanzando un total de 37.917 desde el inicio de la pandemia.

La autoridad sanitaria detalló que se practicaron 74.090 exámenes PCR y, el nivel de positividad disminuyó levemente a 3,26% en el país y se mantiene en 3% en la Región Metropolitana.

10:00 La región austriaca con la tasa de infección por coronavirus más alta impondrá un bloqueo para las personas no vacunadas en un esfuerzo por contener la pandemia.

A los habitantes de la Alta Austria que no hayan recibido la vacuna solo se les permitirá salir de casa para trabajar y comprar artículos de uso diario a partir del lunes, dijeron varios periódicos el jueves, citando al líder estatal Thomas Stelzer. El grupo de trabajo nacional Covid ha recomendado una medida similar para el vecino estado de Salzburgo.

07:00 Las autoridades de Alemania han confirmado este jueves por primera vez cerca de 50.000 casos diarios de coronavirus, superando ampliamente el anterior máximo, fijado el miércoles con cerca de 40.000 contagios, según datos del Instituto Robert Koch.

El organismo, el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha señalado en su página web que durante las últimas 24 horas se han registrado 50.196 contagios y 235 muertos, lo que eleva los totales a 4.894.250 y 97.198, respectivamente.

La cifra de positivos supone un drástico repunte respecto a los 39.676 notificados el miércoles, que supusieron la primera vez que el país rozaba el umbral de los 40.000 contagios. Además, supone más del doble de los datos registrados la semana pasada.

Asimismo, el organismo ha señalado que la incidencia acumulada semanal asciende a 249,1 casos cada 100.000 habitantes, lo que supone un cuarto día consecutivo en datos récord. La cifra superó el lunes por primera vez la barrera de los 200 casos cada 100.000 habitantes.

MIÉRCOLES 10 DE NOVIEMBRE

19:15 Estados Unidos anunció este miércoles un acuerdo entre el fabricante de la vacuna monodosis contra el Covid-19 Johnson & Johnson y la iniciativa global de distribución Covax para enviar el suero a zonas en conflicto, al reconocer las fallas en el reparto equitativo en países en desarrollo.

Así lo indicó el secretario de Estado, Antony Blinken, en el inicio de la cumbre ministerial virtual organizada por Washington, aunque no ofreció detalles acerca de la cantidad ni los tiempos de entrega. "Es necesario acelerar una distribución equitativa de las vacunas en todo el mundo" para lograr alcanzar el objetivo marcado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de tener protegido a 70% de la población mundial en septiembre de 2022.

En septiembre, el programa Covax, con el que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos buscan asegurar la distribución equitativa de las vacunas anticovid, reconoció que no podrá entregar este año los 2.000 millones de dosis que había proyectado y sólo dispondrá de 1.400 millones.

La cita ministerial se produce después de la cumbre virtual de líderes mundiales organizada por el presidente estadounidense, Joe Biden, a finales de septiembre en la que se comprometió a comprar 500 millones de dosis contra el Covid-19 para países en desarrollo.

17:00 El Gobierno argentino estableció este miércoles excepciones por vínculo familiar, razones de trabajo o visas migratorias para que los extranjeros no residentes puedan ingresar al país suramericano sin contar con el esquema completo de vacunación contra el Covid-19.

Desde este mes, Argentina permite el ingreso de extranjeros por turismo, pero con un esquema de vacunación completo, un PCR negativo 72 horas previas al embarque y un seguro de salud de Covid-19, lo que los exime de realizar la cuarentena, en tanto los menores sin vacunación están eximidos de realizar el aislamiento.

Según una norma publicada este miércoles en el Boletín Oficial, Argentina exceptúa del requisito de vacunación a los extranjeros "familiares directos de argentinos o residentes en el país que viajen por motivo de visita familiar", que deben ser hijos, padres, cónyuges o convivientes de argentinos o residentes.

También están exceptuados los "extranjeros no residentes que viajen por motivos de trabajo, negocios, estudios / capacitación, viajes oficiales de diplomáticos o funcionarios o por ser deportista y requerir participar de un evento deportivo". Se le suman los "extranjeros a quienes se les otorgue un visado en categorías migratorias permanente o temporaria", a quien se verificará la visa otorgada.

11:15 Este miércoles, el Ministerio de Salud reportó 2.229 nuevos contagios de Covid. Esto es 429 casos más que en la jornada anterior, con lo que se evidencia el continuo aumento de las cifras en la última semana. El total de contagios hasta la fecha asciende a 1.715.352.

El número de fallecidos en las últimas 24 horas fue de 12. De esta manera, ya suman 37.895 las víctimas fatales.

En lo que respecta a los PCR aplicados, la autoridad sanitaria dio cuenta de que se practicaron 49.546 exámenes en todo el país. Y estos registraron una positividad de 3,53% a nivel nacional, y la Región Metropolitana se mantiene en 3%.

07:00 Bélgica administrará una dosis de refuerzo a la población vacunada contra el coronavirus, según han acordado este miércoles las autoridades federales y regionales, si bien quedan por definir el calendario de vacunación y otros elementos como si la nueva dosis deberá constar en el certificado Covid.

La decisión política se ha dado a conocer tras una reunión de los ministros responsables de Sanidad en los gobiernos federal y regionales, Bélgica administrará una dosis de refuerzo a toda la población vacunada contra el Covid-19, al tiempo que se aclaraba que la estrategia precisa para administrar este refuerzo se fijará el 27 de noviembre en una reunión interministerial, a partir de lo que establezca el Consejo Superior de Salud (CSS).

La posición de las autoridades contrasta con un dictamen del CSS que la semana pasada apuntaba que no había base científica por el momento que justificara dar el paso de administrar una tercera dosis al conjunto de la población.

MARTES 9 DE NOVIEMBRE

18:00 Argentina reportó este martes 1.349 nuevos casos de Covid-19, con lo cual el número total de positivos ascendió a 5.299.418, mientras que los fallecimientos se elevaron a 116.165, tras ser notificadas 22 muertes en las últimas 24 horas.

Las cifras denotan un leve ascenso respecto a los positivos reportados el lunes pasado, cuando se registraron 1.288 nuevos casos.

De acuerdo con el informe diario del Ministerio de Salud, el número de pacientes con diagnóstico confirmado de Covid-19 que permanecen ingresadas en unidades de cuidados intensivos fue en esta jornada de 618, ampliamente por debajo de la marca máxima de 7.969 del pasado 14 de junio.

Según datos oficiales difundidos este lunes, hasta el momento se han aplicado 62,4 millones de dosis. Un total de 35,2 millones de personas recibió la primera dosis de la vacuna, mientras que 26,8 millones de personas fueron inoculadas ya con la segunda.

17:00 La biotecnológica estadounidense Moderna anunció este martes que ha solicitado a la Agencia Europea de Medicamentos que autorice el uso de su vacuna contra el Covid-19 para niños de 6 a 11 años con dosis más bajas que las de los adultos.

En un comunicado, Moderna dijo que ha solicitado una "variación" para la Autorización de Comercialización Condicional (CMA, en inglés) que tiene su vacuna en la Unión Europea para "incluir" una pauta de dos dosis de 50 microgramos para niños en esa franja de edad.

La firma con sede en Boston ha hecho la petición basándose en unos resultados publicados a finales de octubre del estudio clínico de su vacuna en pacientes pediátricos, llamado "KidCOVE", que arrojaron datos prometedores en el rango de 6 a 11 años, agrega.

Moderna indica en la nota que la eficacia de la vacuna fue del 80% dos semanas después de la primera dosis en los niños en la franja de edad señalada infectados con SARS-CoV-2, independientemente de sus síntomas.

11:30 En otro reporte diario del avance del Covid en Chile, el Ministerio de Salud dio cuenta de 1.800 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Con lo que la cifra total de casos asciende a 1.713.188.

En lo que respecta a las muertes asociadas al virus, se reportaron cuatro fallecidos en el mismo período, que a la fecha suman en total 37.883.

En el balance se detalla, además, que el último día se han practicado 44.810 PCR, los que han reflejado una positividad de 3,39% en el país; y de 3% tan sólo en la Región Metropolitana.

07:00 Las autoridades de Rusia han confirmado este martes una nueva cifra máxima diaria de muertos por coronavirus, en un momento en el que el país euroasiático se acerca al umbral de los 250.000 fallecidos en medio de un drástico repunte de los datos durante las últimas semanas.

El centro operativo nacional para la lucha contra el coronavirus ha señalado que durante las últimas 24 horas se han registrado 39.160 casos y 1.211 decesos, lo que eleva los totales a 8.873.655 y 249.215, respectivamente, desde el inicio de la pandemia.

De esta forma, el total de casos es inferior al máximo notificado el sábado, cuando el país registró más de 41.300 contagios, mientras que la cifra de muertos supera por primera vez la barrera de los 1.200 finados en una jornada.

LUNES 8 DE NOVIEMBRE

17:00 A partir de las 4:00 del lunes 22 de noviembre, el Gobierno del Reino Unido reconocerá las vacunas: Pfizer BioNTech, Oxford AstraZeneca (incluyendo Covishield), Moderna y Janssen (J&J), así como las aprobadas para uso de emergencia por la OMS, incluyendo Sinovac, Sinopharm Beijing y Covaxin.

El anuncio fue oficializado este lunes por el Gobierno del Reino Unido, que también anunció una simplificación de las reglas de viaje para todos los menores de 18 años que arriban Inglaterra y que serán tratados como completamente vacunados en la frontera y estarán exentos de los requisitos de autoaislamiento a la llegada, las pruebas del día 8 y las pruebas previas a la salida. Solo se les pedirá que realicen una prueba posterior a la llegada y una prueba de PCR gratuita confirmatoria si esa prueba resulta positiva.

El Ministro de Transporte, Grant Shapps, dijo que "los anuncios de hoy representan el siguiente paso en nuestro reinicio de los viajes internacionales. Al simplificar también las reglas para los viajes internacionales para todos los menores de 18 años que vienen a Inglaterra, estamos brindando nuevas buenas noticias para las familias que buscan reunirse con sus seres queridos, además de otro gran impulso para el sector de los viajes".

13:00 En un nuevo balance del Ministerio de Salud respecto del avance del coronavirus en el país, la autoridad informó 2.367 nuevos casos, totalizando 1.711.442. Además lamentó 17 fallecidos, alcanzando así un total de 37.879 desde el inicio de la pandemia.

La cartera registró 60.500 exámenes PCR realizados en las últimas 24 horas alcanzando una porsitividad de 3,44% en todo el país y 4% en la Región Metropolitana.

Respecto a los avances y retrocesos de las comunas en el marco del plan Paso a Paso, la autoridad sanitaria informó que a partir del miércoles 10 de noviembre a las 5:00 AM:

Pasan a Transición las comunas de Retiro, Los Vilos, San Antonio y Pichilemu.

Avanzan a Apertura Inicial: Chañaral, Papudo, Paredones, Cauquenes, Bulnes, Cañete y Máfil.

Pasan a Preparación: Pica, Canela, Putaendo, Calle Larga, Pichidegua, San Vicente, Villa Alegre, Teno, Colbún, San Javier, Maule, San Carlos, Concepción, Los Alamos, Hualpén, Chiguayante, San Pedro de la Paz, Talcahuano, Río Bueno, Lago Ranco, Puerto Varas y Chile Chico.

10:00 Casi 6% de las camas de hospital en los hospitales de EEUU fueron ocupadas por pacientes de Covid-19 el 7 de noviembre, la menor cantidad desde el 28 de julio, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU la tasa de hospitalización cayó a 5.9% desde 6.0% el día anterior, y las camas de hospital ocupadas por pacientes con Covid-19 totalizaron 45,121. Idaho tiene el mayor porcentaje de camas ocupadas por pacientes con Covid-19 con un 13%, seguido de Montana con un 12,1%.

07:00 Las autoridades sanitarias de Japón no han registrado ningún fallecido a causa de Covid-19 por primera vez en 15 meses las últimas 24 horas, un día antes de que el país relaje las restricciones de entrada en un intento de reabrir la economía.

La última vez que Japón no registró ninguna muerte por la enfermedad fue el 2 de agosto del año pasado, según recoge la agencia de noticias japonesa Kyodo.

Según datos gubernamentales, un 73% de la población del país --de 126 millones de habitantes--, ha sido completamente inmunizada contra el Covid-19.

06:00 Austria ha comenzado a aplicar este lunes restricciones para las personas que no se hayan vacunado contra el Covid-19, de tal forma que no podrán comer en restaurantes, asistir a eventos deportivos o usar telesillas en estaciones de esquí, entre otras actividades.

"Creemos que puede ayudar bastante a contener lo que está ocurriendo", ha esgrimido el vicecanciller, Werner Kogler, en una declaración en televisión en la que ha justificado estas nuevas restricciones como vía para contener el repunte de casos de coronavirus de las últimas semanas.

04:00 Finalizan 21 meses de las restricciones históricas que habían limitado a gran parte del mundo el ingreso a los Estados Unidos durante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

A partir de este lunes entrarán en vigor nuevas normas que, entre otras cosas, permiten los viajes aéreos de países previamente restringidos, siempre y cuando el viajero muestre un certificado de vacunación o una prueba de Covid-19 negativa.

DOMINGO 07 DE NOVIEMBRE

16:00 Cuba recibe a partir de este domingo a los viajeros internacionales sin tener que someterse a una cuarentena obligatoria ni presentar una prueba PCR negativa o realizarla a su llegada, aunque deberán portar un pasaporte de salud con aquellas vacunas certificadas por las agencias reguladoras.

Las autoridades sanitarias cubanas decidieron modificar las medidas de Control Sanitario Internacional adoptadas en la fase de trasmisión comunitaria ante el avance de la vacunación masiva en la isla, con la que prevén alcanzar a más del 90 % de la población a finales de este mes.

Los viajeros que lleguen sin un documento acreditativo de su vacunación anticovid deberán presentar una certificación de PCR negativo -realizada durante las 72 horas antes de tomar vuelo a Cuba- emitida por un laboratorio licenciado en su país de origen.

13:00 Estados Unidos reabrirá mañana lunes sus fronteras terrestres y aéreas a los pasajeros internacionales vacunados con la pauta completa contra la covid-19, con lo que pone fin al cierre en vigor decretado en marzo de 2020.

Concluye así la larga espera desde regiones como Europa, que aguardaba visiblemente molesta una medida recíproca por parte de Washington desde que la Unión Europea abriese sus puertas a estadounidenses vacunados a comienzos de verano.

Estas restricciones de viaje, aplicadas inicialmente por el expresidente Donald Trump (2017-2021), fueron mantenidas por el actual mandatario, Joe Biden, quien llegó a la Casa Blanca en enero pasado.

También podrán hacerlo los viajeros internacionales que estén vacunados y que vuelen desde los países sometidos hasta ahora a restricciones de viaje por la pandemia, una lista que incluía a los 26 Estados europeos del espacio Schengen, además del Reino Unido, Irlanda, Brasil, China, Irán, Sudáfrica e India.

11:00 Este domingo el Ministerio de Salud reportó 2.682 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, llegando a 1.709.189 los contagios desde el inicio de la pandemia. Además, lamentó el fallecimiento de 21 personas, por lo que los decesos suben a 37.862.

Durante la última jornada se realizaron 71.549 exámenes PCR, lo que implicó una positividad nacional de 3,21% y de 4% en la Región Metropolitana.





09:00 Más de tres cuartos de la población de China ha recibido ya la pauta completa de las vacunas, según datos oficiales hechos públicos por la Comisión Nacional de Sanidad.

En total, China inoculó a unos 1.072 millones de personas, es decir, al 75,96 % de los habitantes del país.

Las siete vacunas aprobadas hasta el momento por las autoridades -todas ellas, desarrolladas en el país- varían en cuanto al número de dosis necesarias para completar la pauta de inoculación: las más utilizadas sitúan la cifra en dos, pero también las hay de una sola inyección o incluso de tres.

Las autoridades ya han comenzado a aplicar dosis de refuerzo a grupos de riesgo como ancianos o trabajadores aduaneros, y hasta el momento se han aplicado casi 38 millones de inyecciones de ese tipo.

SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE

07:00 El ministerio de Salud de Chile reportó un total de 2.895 casos nuevos de Covid-19 las últimas 24 horas, de los cuales 1.875 presentan síntomas y 677 son asintomáticos, el resto aun están sin notificar. Mientras se lamentaron 27 fallecidos.

En cuanto a la positividad, esta se mantiene en niveles de 4% para la Región Metropolitana y 3,36% a nivel país, ello con un total de 72.699 exámenes de PCR realizados el último día.

El reporte menciona que las regiones que más aumentaron sus casos la última semana fueron Aysén, Magallanes, Biobío y La Araucanía.

VIERNES 5 DE NOVIEMBRE

19:00 Brasil, uno de los países más azotados por el coronavirus en el mundo, registró 389 nuevas muertes por Covid-19 en las últimas 24 horas, con lo que sumó 609.060 víctimas fatales por el virus en momentos en que la pandemia continúa cediendo en esta nación, informaron este viernes fuentes oficiales.

En cuanto a los contagios, el gigante suramericano acumuló 21.862.458 positivos tras sumar 13.321 nuevos casos este viernes, según el último balance del Consejo Nacional de Secretarías de Salud (Conass).

Los datos oficiales señalan que la media de fallecidos de la última semana se ubicó este viernes en los 228 diarios, la segunda más baja desde el 24 de abril de 2020, y la de contagios se situó en los 9.865 positivos por día, un promedio que no se veía desde el 13 de mayo del año pasado.

Según el Ministerio de Salud, hasta la fecha, 73% de los habitantes del país ha recibido la primera dosis de las vacunas contra el Covid-19 y 57,4% ya cuenta con el esquema completo de inmunización.

18:30 Argentina reportó este viernes 1.271 nuevos contagios de Covid-19, con lo cual el número total de positivos ascendió a 5.295.260, mientras que los fallecimientos se elevaron a 116.083, tras ser notificadas 28 muertes en las últimas 24 horas.

Las cifras marcan un leve descenso respecto a los positivos reportados el jueves pasado, cuando se registraron 1.440 nuevos casos.

De acuerdo con el informe diario del Ministerio de Salud, el número de pacientes con diagnóstico confirmado de Covid-19 que permanecen ingresadas en unidades de cuidados intensivos fue de 603 para este viernes, ampliamente por debajo de la marca máxima de 7.969 del pasado 14 de junio.

Asimismo, 177.655 personas han recibido una tercera dosis adicional en el marco de la estrategia de vacunación iniciada esta semana para reforzar la inmunidad de los mayores de 50 años que hayan recibido dos dosis de la vacuna china Sinopharm y de los mayores de 3 años que se encuentren "inmunosuprimidos", entre ellos pacientes oncológicos y receptores de trasplantes de órganos.

11:00 Este viernes el Ministerio de Salud anunció 2.601 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, llegando a 1.703.826 los contagios desde el inicio de la pandemia. Además, lamentó el fallecimiento de 20 personas, por lo que los decesos suben a 37.814.

Durante la última jornada se realizaron 69.634 exámenes PCR, lo que implicó una positividad nacional del 3,08% y en la región Metropolitana del 4%.

08:00 Pfizer Inc. dijo que en una mirada preliminar a los resultados de un estudio, su píldora experimental fue altamente efectiva para evitar que las personas con alto riesgo de Covid-19 grave necesiten hospitalización o mueran.

El medicamento de la compañía redujo el riesgo de hospitalización o muerte en los sujetos del estudio con Covid-19 leve a moderado en aproximadamente un 89% si tomaban la píldora dentro de los tres días posteriores al diagnóstico, dijo Pfizer el viernes. También se descubrió que el medicamento, llamado Paxlovid, era generalmente seguro y bien tolerado en la primera mirada a los resultados del estudio en curso, dijo la compañía.

JUEVES 4 DE NOVIEMBRE

20:00 Brasil, uno de los países más castigados por el Covid-19 en el mundo, registró en las últimas 24 horas 436 nuevas muertes y 13.353 nuevos contagios por coronavirus, con lo que el promedio de casos en una semana cayó a 9.672 diarios, su menor nivel en 18 meses, informó este jueves el Gobierno.

El promedio de contagios por Covid-19 en los últimos siete días en el mayor país latinoamericano, con sus 213 millones de habitantes, no era tan bajo desde el registrado el 13 de mayo del año pasado, cuando la media era de 9.108 infecciones por día.

La media de casos por día este jueves equivale a la octava parte de la registrada el 23 de junio, cuando el país tuvo un promedio récord de 77.328 contagios por día en una semana.

Según el boletín divulgado hoy por el Ministerio de Salud, Brasil acumuló hasta este jueves 608.671 muertes por Covid-19 desde el inicio de la pandemia, en febrero del año pasado, así como 21.849.137 contagios.

12:00 Gran Bretaña se ha convertido hoy en el primer país del mundo en autorizar la llamada "pastilla contra el coronavirus", una píldora antiviral desarrollada conjuntamente por Merck y Ridgeback Biotherapeutics.

La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) recomienda que el medicamento, molnupiravir, desarrollado por Merck con Ridgeback Biotherapeutics, se administre lo antes posible después de un test positiva entre uno y cinco días después del inicio de los síntomas.

Gran Bretaña se convierte así en el primer país de mundo que concede autorización a un tratamiento antiviral oral contra el Covid y se adelanta al visto bueno de Estados Unidos, donde los reguladores tienen previsto reunirse en breve este es para decidir si conceden su autorización.

El medicamento, que se llamará Lagevrio en Gran Bretaña, ha demostrado eficacia para reducir a la mitad la mortalidad y hospitalización en personas con mayor riesgo de desarrollar síntomas graves cuando se administra durante los primeros días al comenzar los síntomas.

El gobierno británico y el Servicio Nacional de Salud del país confirmarán cómo se implementará el tratamiento en los pacientes a su debido tiempo, informa Reuters.

Merk, que opera como MSD fuera de EEUU y Canadá, llegó el mes pasado a un acuerdo con Gran Bretaña para suministrar 480.000 dosis de molnupiravir y espera producir 10 millones de ciclos del tratamiento hasta finales de año yproducir al menos 20 millones más en 2022 que le generen ventas por valor de 7.000 millones de dólares teniendo en cuenta que la FDA dé vía libre al fármaco para uso de emergencia.

11:00 Este jueves el Ministerio de Salud anunció 1.953 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, llegando a 1.701.316 los contagios desde el inicio de la pandemia. Además, lamentó el fallecimiento de 4 personas, por lo que los decesos suben a 37.794.

Durante la última jornada se realizaron 46.078 exámenes PCR, lo que implicó una positividad nacional del 3,22% y en la región Metropolitana del 4%.

07:00 La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este jueves de que la situación de la pandemia de coronavirus en Europa es de "gran preocupación" y apuntó a la insuficiente cobertura de vacunas y el relajamiento de las restricciones para explicar la subida de casos experimentada en las últimas semanas.

"Nos encontramos en otro punto crítico de rebrote de la pandemia. Europa está de nuevo en el epicentro de la pandemia, donde estábamos hace un año. La diferencia hoy es que sabemos más y podemos hacer más", dijo en rueda de prensa el director de OMS-Europa, Hans Kluge.

Kluge insistió en la necesidad de actuar de forma "proactiva" y defendió reimplantar medidas sociales y de salud pública, asegurando que si la evolución actual continúa, medio millón de personas podrían morir en Europa y Asia Central de aquí al 1 de febrero de 2022 en caso de no reaccionar.

06:00 Las autoridades de Rusia han notificado este jueves por primera vez cerca de 1.200 muertos diarios a causa del coronavirus, con lo que el país enlaza un tercer máximo en medio de un repunte de las cifras durante las últimas semanas.

El centro operativo nacional para la lucha contra el coronavirus ha señalado que durante las últimas 24 horas se han registrado 40.217 casos y 1.195 fallecidos, lo que eleva las cifras totales a 8.673.860 y 243.255, respectivamente.

MIÉRCOLES 3 DE NOVIEMBRE

16:45 La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó hoy el uso de emergencia de la vacuna anticovid Covaxin, producida por los laboratorios indios Bharat Biotech, séptimos que logran este visto bueno por parte del organismo con sede en Ginebra.

La vacuna india entra así en el portafolio de la OMS, que hasta ahora incluía las fabricadas por Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinovac y Sinopharm.

La aprobación de uso de emergencia da a estas vacunas la posibilidad de entrar en el programa COVAX, creado por la OMS en cooperación con otras agencias para distribuir a bajo precio y de forma equitativa dosis de vacunas anticovid en todo el mundo.

Esta vacuna tiene una eficacia del 78%, y la OMS recomienda administrarla en dos dosis, con al menos dos semanas de diferencia entre la primera y la segunda.

12:00 Luego del anuncio de que el candidato presidencial Gabriel Boric empezará cuarentena preventiva tras haber presentado síntomas de Covid-19, los demás candidatos optaron por realizarse test PCR para descartar algún contagio.

La candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste se realizó esta mañana el examen, el cual salió negativo, como ella misma anunció en un video publicado en su cuenta de Facebook. Además, emplazó a Boric, mencionando lo siguiente: "Gabriel, sería bueno que supieras pronto el resultado de tu PCR porque nos tienes a todos las actividades sin poder iniciar". Asimismo, subió una foto del resultado a su cuenta de Twitter.

Ante la situación por todos conocida, concurrí hoy a una clínica privada que ofrece servicio de PCR con resultado en una hora. Pese a tener resultado negativo, por recomendación de mi equipo de salud, mantendré en aislamiento hasta conocer el resultado del PCR de @gabrielboric.

Debido a los síntomas de Boric y a haber compartido con él espacios presencialmente, también los candidatos Marco Enríquez-Ominami, José Antonio Kast y Sebastián Sichel suspendieron sus actividades presenciales a la espera de conocer los resultados de sus propios test PCR.

Desde la tarde estoy con fiebre. Siguiendo las recomendaciones sanitarias, comencé aislamiento a espera del test PCR. Nos comunicamos con @TVN para informar inasistencia al programa. Es importante tomarse en serio la pandemia y cuidarnos. Les contaré novedades!

11:00 Este miércoles el Ministerio de Salud anunció 1.360 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, llegando a 1.699.427 los contagios desde el inicio de la pandemia. Además, lamentó el fallecimiento de 8 personas, por lo que los decesos suben a 37.790.

Durante la última jornada se realizaron 29.118 exámenes PCR, lo que implicó una positividad nacional del 3,62% y en la región Metropolitana del 3%.

07:30 La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de Estados Unidos, Rochelle Walensky, autorizó este martes que la vacuna contra la covid-19 de Pfizer/BioNTech se administre a menores de entre 5 y 11 años.

La decisión de este martes permitirá que se empiece a vacunar "lo antes posible" a este grupo de edad, compuesto por unos 28 millones de niños, según los CDC.

"Como madre, animo a los padres que tengan preguntas a que hablen con su pediatra, enfermera de la escuela o farmacéutico local para aprender más sobre la vacuna y la importancia de vacunar a sus hijos", afirmó Walensky.

MARTES 2 DE NOVIEMBRE

20:15 Brasil registró en las últimas 24 horas 6.431 nuevos casos y 149 muertes asociadas al coronavirus, registrando el menor promedio semanal de fallecimientos del año, según las cifras oficiales divulgadas este martes por el Gobierno.

Desde el primer contagio, el 26 de febrero de 2020, y de la primera muerte, el 12 de marzo del mismo año, ambos en Sao Paulo, el país suma ahora 21.821.124 casos confirmados y totaliza 608.071 óbitos, de acuerdo con el reciente boletín epidemiológico del Ministerio de Salud.

Sin embargo, este martes fue festivo en Brasil por el Día de los Muertos y en muchas empresas y entidades públicas no se trabajó tampoco el lunes, por lo que el número de casos y muertes diarias puede ser mayor por la falta de personal para computar los datos de los fines de semana.

De acuerdo con el total de la población, Brasil ha conseguido inmunizar con ciclo completo de 2 dosis o aplicación única al 56,7 % de sus habitantes.

17:30 Argentina reportó este martes 1.340 nuevos casos de Covid-19, con lo cual el número total de positivos ascendió a 5.291.285, mientras que los fallecimientos se elevaron a 116.010, tras ser notificadas 22 muertes en las últimas 24 horas.

Las cifras marcan un ascenso respecto a los positivos reportados el lunes último, cuando se registraron 1.138 nuevos casos.

Según datos oficiales difundidos este martes, hasta el momento se han aplicado 60,5 millones de dosis. Un total de 34,4 millones de personas recibió la primera dosis de la vacuna, mientras que 26 millones de personas fueron inoculadas ya con la segunda.

Asimismo, 78.424 personas han recibido una tercera dosis adicional en el marco de la estrategia de vacunación iniciada esta semana para reforzar la inmunidad de los mayores de 50 años que hayan recibido dos dosis de la vacuna china Sinopharm y de los mayores de 3 años que se encuentren "inmunosuprimidos", entre ellos pacientes oncológicos y receptores de trasplantes de órganos.

11:00 Este martes el Ministerio de Salud anunció 1.390 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, llegando a 1.698.127 los contagios desde el inicio de la pandemia. Además, lamentó el fallecimiento de 5 personas, por lo que los decesos suben a 37.782.

Durante la última jornada se realizaron 36.026 exámenes PCR, lo que implicó una positividad nacional del 3,28% y en la región Metropolitana del 3%.

07:00 El ministro de Unificación de Corea del Sur, Lee In Young, se ha reunido con el secretario general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, con el que ha acordado reforzar la cooperación para hacer frente a la crisis sanitaria que atraviesa Corea del Norte.

Tras un encuentro en Ginebra, las partes han intercambiado opiniones sobre la situación provocada por la pandemia de coronavirus en Corea del Norte y han analizado las "posibles iniciativas para paliar el problema y reforzar el sistema sanitario del país", según ha indicado el Ministerio surcoreano en un comunicado.

Asimismo, Lee se ha reunido con el secretario general de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (IFRC, por sus siglas en inglés), Jagan Chapagain, y el vicepresidente del Comité Internacional de Cruz Roja (CICR), Gilles Carbonnier, que han acordado estar en contacto para contribuir a la reunificación de las familias separadas en los años 50 durante la Guerra de Corea.

A principios de octubre, Seúl anunció que había aprobado tres peticiones presentadas por organizaciones de la sociedad civil para enviar ayuda humanitaria a Corea del Norte en un intento por implementar la cooperación transfronteriza.

LUNES 1 DE NOVIEMBRE

10:00 El número de muertes registradas por Covid-19 superó los 5 millones mientras el mundo continua implementando el programa de vacunación más grande de la historia. Se han administrado unos 7 mil millones de inyecciones en todo el mundo, un esfuerzo que ha ayudado a frenar el ritmo de las muertes .

China no mostró tregua en su enfoque rudo hacia las infecciones, y el domingo atrapó a miles de visitantes a Shanghai Disneyland para realizar pruebas. Hong Kong dijo que pondrá fin a las exenciones de cuarentena para la mayoría de los grupos.

Otros países se relajaron. Tailandia abrió sus fronteras a los turistas de más de 60 países, mientras que partes de Australia dieron la bienvenida a los residentes, así como a algunos visitantes de Nueva Zelanda, sin cuarentena.

Mientras tanto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, fue diagnosticada con Covid-19. Dijo que no había visto al presidente desde el martes.

