Exministro Valdés por puente Chacao: "Tenemos un sistema de obras públicas que no ha sido invadido por la corrupción"

País

Esta mañana en Radio Pauta, señaló que esta confrontación "no afecta las confianzas".

Un respaldo férreo a las acciones emprendidas por el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, en el conflicto que mantiene enfrentados al Gobierno con la coreana Hyundai por los sobrecostos del puente Chacao dio esta mañana el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.

En Radio Pauta, señaló que esta confrontación "no afecta las confianzas". Por el contrario, dijo que "es importante estar seguros que las autoridades cuidan el patrimonio fiscal". Y agregó que a diferencia de lo que la evidencia muestra en otros países de la región, en Chile "tenemos un sistema de obras públicas que no ha sido invadido por la corrupción". Destacó que en ese sentido, en el plano local no se ha visto lo que ha ocurrido en otros países, en que "por facilitar las cosas" terminan con mandatarios presos.

Explicó que en situaciones de esta índole "siempre hay tiras y aflojas" y señaló que es importante compatibilizar que el puente se materialice en línea con los contratos.

El exsecretario de Estado del gobierno de Bachelet hizo un llamado a "ponerse detrás" del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y confiar en que hay buenos equipos. De hecho, destacó la capacidad negociadora de Moreno, que llegó a conocer bien cuando fue su contraparte en la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) al liderar dicho gremio.

Agenda social y financiamiento

Otro punto que abordó fue la necesidad de avanzar en un cambio estructural al sistema tributario. En esta línea fue enfático en manifestar que el actual "ya no aguanta más parches". Ante esto recordó que si bien se recauda más, esto no va en línea con lo que se pensó inicialmente por lo que considera que es momento de acordar un nuevo sistema que sea "amigable con la inversión" y que permita una mejor redistribución, en el sentido de elevar los impuestos a quienes tienen más ingresos.

Hizo hincapié en que era importante no dar recetas previas sobre una discusión que debiera centrarse en aspectos técnicos, por lo que a diferencia de las reformas tributarias anteriores hizo notar que era vital tener un debate con todos los datos sobre la mesa como por ejemplo con los que maneja el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Todo esto, en el contexto dé que se necesita financiar una agenda social que de respuestas a las demandas ciudadanas en pensiones, ingreso mínimo, salud, entre otras.