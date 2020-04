ExPresidente Lagos: "La urgencia hoy es infinitamente mayor que en la crisis de 2008"

País

El exmandatario aseguró que Chile se encuentra en una mejor posición que otros países debido a su mayor capacidad de endeudamiento externo.

El trabajo conjunto y la unidad son algunos de los puntos que el exPresidente Ricardo Lagos, considera fundamentales para poder contener los efectos del coronavirus a nivel global y nacional, ya que a su juicio, "la urgencia hoy es infinitamente mayor que en la crisis de 2008".

En conversación con Mesa Central de Canal 13, el exmandatario afirmó que se está viviendo la crisis sanitaria y como efecto se producirá una crisis económica. Para la primera, destacó el rol de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y planteó que sea el organismo internacional el que administre los recursos internacionales, compre los implementos y los distribuya, argumentando que no todos los países necesitan lo mismo al mismo tiempo.

Si existiera dicha colaboración, según Lagos, "no estaríamos viendo lo que estamos viendo en Chile, un ministro Mañalich diciendo que estamos en guerra con nuestros socios".

En cuanto a lo económico, el exPresidente recordó que en el caso particular de Chile, además de los resultados de la crisis del Covid-19, se debe tomar en cuenta los temas que emergieron del estallido social de octubre de 2019.

"La segunda parte es como se reactiva la economía, porque va a haber una crisis económica", aseguró y agregó que "ese es un tema que tiene pendiente el ministro de Hacienda, cómo viene la segunda parte, cómo vamos a ser capaces de poner de pie la economía".

Pero Lagos Chile tiene una mejor posición en materia económica en el contexto actual, debido a su alta capacidad de endeudamiento externo. "El nivel de endeudamiento del gobierno de Chile es más o menos un 30% del Producto del país durante un año", lo que es menor en comparación con el 60% de algunos países europeos y el más de 100% de Estados Unidos.

"Tenemos un espacio muy grande para poder endeudarnos ahora. Hemos hecho las cosas bien", afirmó Lagos.

Además, indicó que "así como la crisis requiere respuestas globales, en nuestro país me parece que no es tan difícil ponerse de acuerdo. Aplaudo que hasta ahora hemos tenido una cierta capacidad de entendimiento entre nosotros. La ciudadanía no quiere ver estas disputas menores, no estamos a la altura cuando eso ocurre".