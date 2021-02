¿Extranjeros pueden venir a vacunarse a Chile? Minsal clarifica quiénes recibirán la dosis

País

Este miércoles el ministerio de Salud, presentó un complemento de resolución que establece que los migrantes deben contar con visa.

Durante las últimas horas se han divulgado ciertas informaciones a través de redes sociales y desde la prensa internacional que aseguran que los extranjeros pueden venir a Chile a recibir la vacuna contra el Covid-19.

Ante esta situación, este miércoles el Ministerio de Salud presentó un complemento de resolución que modifica el criterio para que los extranjeros puedan recibir la inoculación.

El titular de la cartera, Enrique Paris, firmó un documento que precisa que solo podrán recibir la vacuna la población que vive en Chile, indicando que "es aquella que tiene nacionalidad chilena, permanencia definitiva, visa de residente, visa de estudiante o visa sujeta a contrato, o quienes cuenten con una solicitud de visa temporal o definitiva ingresada a trámite, excluyendo a aquellos que están transitoriamente en el país exclusivamente con una visa de turista".

Información que fue también validada por el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand. "Quiero referirme a diversas informaciones de prensa algunas de las cuales han provenido del extranjero, en relación a lo que se ha denominado 'vacunas turísticas', señaló en un punto de prensa realizado en La Moneda.

Según las declaraciones del canciller, no van a tener derecho a vacunarse en Chile, los extranjeros que estén en el país con una visa de turista y tampoco podrán los extranjeros que estén como turistas pero que vengan de algún país a los que no se les exige visa. Asimismo, los extranjeros que se encuentren en el país en una situación irregular pero que no hayan iniciado los trámites de solicitud de una visa temporal o una visa definitiva, tampoco podrán acceder.

Allamand, además, aseguró que durante la tarde se podrán en contacto con las cancillerías de los países vecinos para clarificar exactamente cuál es la situación.

"Es una resolución que clarifica e interpreta de mejor manera aquello que se había señalado con anterioridad. En estas situaciones que tienen complejidades desde el punto de vista administrativo, es necesario en algún momento efectuar esta clarificación. Por lo tanto, esta resolución es una clarificación de la situación que por cierto permite despejar las dudas que se habían generado en las últimas horas, fundamentalmente por publicaciones que tuvieron su origen en el extranjero", explicó.

La modificación para los migrantes también fue remarcada por la Seremi de Salud, Paula Labra, esta mañana, mientras se iniciaba la vacunación a funcionarios municipales.

"El proceso de vacunación en nuestro país está definido solamente para las personas que viven en Chile y ¿quiénes son las personas que viven en Chile? Aquellos que tienen nacionalidad chilena, que tienen una visa de residencia, una visa de estudiante o están en tramitación de una visa temporal. Todas aquellas personas son las que se pueden vacunar, en definitiva las personas que residen en Chile", enfatizó en un punto de prensa realizado en la Municipalidad de Providencia.

De todas formas, Labra remarcó que las vacunas estarán disponibles para todos pero que es un proceso "gradual y paulatino. Va a llegar el momento en que cada persona se pueda vacunar".