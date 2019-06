Fallece el exministro de Energía Alejandro Jadresic

País

Profundo pesar por la muerte del exdecano de Ingeniería de la UAI durante 12 años.

El presidente de la Fundación Chile, Alejandro Daslav Jadresic Marinovic, falleció hoy, a los 62 años, debido a una enfermedad que lo aquejaba.

Hijo de embajador de origen croata estudió en el Liceo 8 –actual liceo Arturo Alessandri Palma-. Luego estudió ingeniería civil en la Universidad de Chile y un postgrado en Harvard donde le tocó compartir con el actual ministro de Hacienda, Felipe Larraín, el extitular de esa cartera Nicolás Eyzaguirre y el expresidente de BancoEstado, Jorge Marshall.

"Fue un año excepcional. Tanto así que hicimos hasta un curso de historia económica de Chile adhoc para este grupo de alumnos", relató a Diario Financiero en una entrevista realizada en octubre del año pasado.

Volvió a Chile junto con el retorno del país a la democracia. "Cuando salió Patricio Aylwin me incorporé al ministerio de Economía, donde estuve cuatro años. Luego el presidente Eduardo Frei me ofreció ser ministro de Energía y acepté con agrado, pues me gustaban las políticas públicas y además Frei quería tener gente independiente. Yo siempre fui una persona de centro y no pertenecía a ningún partido. Pude participar en la Concertación con esas características. Fue una experiencia muy positiva, porque coincidió gente muy distinta pero que fuimos capaces de ponernos de acuerdo sobre la base de ciertos objetivos comunes", contó en la misma entrevista.

Ejerció como ministro de energía entre 1994 y 1998, cargo en el que le tocó liderar la interconexión gasífera con Argentina y el programa de electrificación rural.

Tras su paso por el gobierno se incorporó al mundo privado. Allí encabezó durante 12 años el decanato de Ingeniería en la UAI hasta el año pasado en que asumió en la Fundación Chile.

Sin embargo, nunca dejó del todo la política. Tras un breve paso por Ciudadanos –que en su oportunidad calificó como "un fracaso colectivo, no fuimos capaces de armar algo que pudiera subsistir"- apoyó la candidatura de Sebastián Piñera en la última elección presidencial. "Considerando las opciones que estaban presentes, me representaba mejor el programa de gobierno de Piñera. Como Ciudadanos lo apoyamos, pero sin ningún compromiso. Posteriormente el presidente me ofreció asumir la presidencia de la Fundación Chile que acepté muy honrado".