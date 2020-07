Felipe Larraín sobre retiro de fondos de las AFP: "Estamos entrando a escenarios fiscales bastante extremos"

País

El exministro de Hacienda consideró que la medida "se traducirá en menos pensiones si los fondos no son respuestos" y deja "un sinnúmero de efectos económicos negativos".

Duras críticas hizo el exministro de Hacienda del actual gobierno, Felipe Larraín, a la propuesta del retiro de los fondos previsionales que será abordada en el Senado desde este lunes, ya con los votos para ser aprobada. "Si ya estábamos acercándonos a niveles de endeudamiento relativamente altos, con el retiro del 10% estamos entrando a escenarios fiscales bastante más extremos", apuntó.

No por ello dijo desconocer la necesidad de ayudar a la clase media en tiempos de crisis, pero consideró que esta no es la solución porque, además de que "se traducirá en menos pensiones si los fondos no son respuestos", deja "un sinnúmero de efectos económicos negativos". "Hay mejores opciones, como ir directo en su ayuda con financiamiento blando y recursos fiscales", detalló en entrevista con La Tercera.

Presión fiscal

El exjefe de las finanzas públicas explicó que, como está planteada la medida, "es regresiva al disponer que los retiros estén exentos de impuestos y deja sin resolver la forma en que se van a restablecer los recursos, pudiendo llegar a significar una fuerte presión fiscal a futuro".

Y coincidió con su sucesor, Ignacio Briones, quien en entrevista con El Mercurio descartó que se trate de que "el gobierno llegó tarde" a proponer ayudas para la clase media. Larraín aseguró que, más bien, se trata de que "el shock sanitario, económico y social ha evolucionado rápido y su impacto ha sido mayor de lo que anticipábamos en marzo". Y estimó que "los recursos que ha comprometido el gobierno son muy significativos".

Recordó que recientemente hubo acuerdo con la oposición y en ese momento no se incluyó nada respecto del retiro de los ahorros "y el tema específico de ayuda a la clase media no fue central en la discusión técnica ni política".

Golpe político

Larraín, hoy miembro del comité ejecutivo de Clapes UC y y profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, dijo que es preocupante y un duro golpe político el hecho de que el gobierno no lograra siquiera retener los votos de Chile Vamos. Sin embargo, atribuyó gran parte del apoyo de los parlamentarios a la medida a que estos parecen haberse guiado por su popularidad en encuestas y redes sociales.

A su juicio, este debate se suma un escenario político altamente complejo, con un debate constitucional abierto, elecciones diversas y el riesgo del retorno de la violencia. Pero, no por ello -dijo- el Ejecutivo debe dejar de lado la opción que tiene en sus manos de vetar esta ley o pasarla al Tribunal Constitucional.

Más allá de que se puedan generar protestas violentas en la calle, enfatizó que "la violencia es fuertemente repudiable en sí misma, pero la extorsión a partir de ella es inaceptable en política".