Ferias internacionales activan el turismo de negocios y animan la agenda 2022 en Chile

País

Exponor en Antofagasta y Motivation Luxury Summit en Puerto Natales son parte de los eventos que reunirán en el país a empresas de todo el mundo.

El 1 de noviembre entra en vigencia la apertura de fronteras para extranjeros con proceso de vacuna completa y, en paralelo, debuta oficialmente la temporada de ferias presenciales de negocios y el turismo MICE, como se conoce al ámbito de conferencias y exposiciones internacionales. Los actores de este mundo confían en iniciar el camino de recuperación tras casi dos años sin eventos de este tipo debido a la pandemia.

“Hay una alta expectativa”, reconoce el gerente general de FISA, Francisco Sotomayor, junto con destacar que el sector emplea más de 250 mil personas y genera más de US$ 130 millones de impacto directo en la economía nacional.

Y agrega un dato: un turista que pasa sus de vacaciones a Chile gasta entre US$ 70 a US$ 80 diarios, mientras que quien viene por turismo de reuniones destina del orden de US$ 250 a una jornada.

Solo Expomin en 2018 se tradujo en ingresos de divisas por más de US$ 10 millones en una semana, los expositores declararon haber concretado más de US$ 1.800 millones en negocios en la feria y se generaron más de nueve mil empleos entre directos e indirectos.

“En un año normal un 10% de las personas que entra al país viene por razones de negocios a ferias, convenciones o hacer negocios de manera individual”, explica la vicepresidenta ejecutiva de Fedetur, Helen Kouyoumdjian.

Lo interesante, acota, es que luego de los eventos siguen con otras actividades y tours.

Hoy, por lo demás, como lo destaca la dirigente, la reducción de cuarentena para turistas vacunados será un aliciente, pues desde noviembre hay que esperar solo el resultado del PCR negativo.

Una medida que se une a un protocolo sanitario que dice Kouyoumdjian es muy estricto de trazabilidad en el sector. Toda persona que ingresa a estos eventos queda registrada de dónde viene, aloja, sus desplazamientos y reuniones, dice.

Para lo que esta del año, FISA contempla cuatro ferias que esperan congregar a más de 1.400 empresas de diversos sectores mineros, energético, seguridad, salud y marítimo portuario.

Y el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, informa que están confirmadas Expocorma 2021 para noviembre y la Feria BTE (Business Travel Expo), que es el encuentro más relevante de los viajes corporativos.

¿Y la tendencia?

El gerente de CasaPiedra, Roberto Schimitz, afirma que se ha iniciado un “importante flujo de cotizaciones y en forma explosiva”.

Lo primero, señala, fueron los eventos sociales, pero ahora el área corporativa se está reactivando con fuerza, sobre todo para los próximos tres meses, hasta fin de año que es la temporada alta.

Así y todo, precisa que “esto de todas formas es gradual, no es a lo que estábamos acostumbrados”.

Sobre ferias de negocios, específicamente, indica que hay una demanda creciente de fechas y que tienen cinco en lo que queda del año, pero mucha demanda para el próximo”.

Y aunque las ferias deben respetar un aforo de 500 personas, el factor virtual les da más flexibilidad y la cifra crece. “Antes no era posible traer por costo a algún expositor, pero ahora por una fracción del precio se puede tener en forma virtual y eso le suma valor al evento”, subraya.

Kouyoumdjian anticipa diversas ferias y congresos internacionales que duran en promedio entre 2,5 a 3 días. “Es un área muy virtuosa en ingresos de divisas, generación de empleos y para la competitividad del país”, dice, sobre todo cuando abordan temas en que Chile lidera, como minería, forestal, acuicultura; y médicina.

Un punto a favor son las condiciones de infraestructura y servicios para poder desarrollarlos en Santiago y regiones.

En la agenda 2022, el subsecretario de Turismo destaca Exponor en Antofagasta, donde asisten cerca de mil empresas expositoras en representación de más de 30 países presentes.

En octubre del próximo año, Chile será sede de la Feria Motivation Luxury Summit en Puerto Natales, que traerá a más de 50 expositores del mercado del lujo y más de diez países participantes.

Datos de The Global Association of the Exhibition Industry) señalan que el retorno sobre la inversión de este segmento del turismo es de US$ 4 a US$ 6 por cada dólar invertido, lo que lo convierte en un elemento de reactivación económica.