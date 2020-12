Fogape 2.0: Briones adelanta que proyecto se presentaría esta semana y contemplará financiamiento de inversiones

País

Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, detalló que dentro de las modificaciones está flexibilizar la tasa de interés para que accedan más sectores económicos y modificar los plazos de la garantías para reprogramar deudas.

Esta semana tiene previsto el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, presentar en el Congreso un nuevo proyecto de ley Fogape que permita financiar inversiones y reprogramar deudas, según adelantó este lunes en conversación con Tele13 Radio.

“Vamos a ingresar probablemente esta semana, un nuevo proyecto de ley de Fogape que flexibiliza varias cosas”, confirmó.

El secretario de Estado, manifestó que por una parte están “trabajando" con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para incluir en el diseño de las garantías estatales cómo bajar la carga financiera de las empresas para asegurar que el ritmo en que se están generando los flujos de ingresos les permitan pagar las deudas.

Mientras que por otra, en la iniciativa legal propondrá modificar los plazos de las garantías para que las empresas que accedan a estos créditos, puedan utilizarlos en reprogramar sus pasivos y bajar con ello la carga financiera.

Otro eje que tienen previsto -tal como se lo propusieron parlamentarios de distintos partidos políticos, según comentó- es flexibilizar la tasa de interés que tiene la norma actual de los créditos Covid porque el 3,5% que se dejó establecida en la Ley está dejando fuera a algunos sectores de la economía.

Un tercer punto que buscan incluir en este proyecto es que los recursos de estos créditos bancarios con garantía estatal no sólo sean para financiar capital de trabajo -como ocurrió en su primera versión- sino que también contemplen desarrollar inversiones.

“Enfrentamos una nueva etapa donde los restaurantes, el comercio, las empresas de diversa índole tienen que hacer inversiones para adaptarse a esta nueva realidad”, señaló.

En este contexto, Briones, puso el acento en que los créditos Covid lograron contrarrestar la caída de los ingresos de las compañías al registrar la entrega de US$ 14 mil millones por esta vía a cerca de 300 mil empresas en seis meses. Ello, a su juicio, se compara favorablemente con lo logrado en la crisis sub prime en donde durante un año se llegó a cursar US$ 2.400 millones y llegó a 75 mil empresas.

“Acá el crédito comercial no ha caído sino que ha subido y eso gracias a los créditos Fogape”, aseveró.

Respecto a la reforma de pensiones que desde el Senado la Comisión de Trabajo decidió retomar la discusión con el propósito de sacar el proyecto adelante -que se encuentra en segundo trámite legislativo- aseguró que “vamos a estar allí” y que “esperamos llegar a acuerdo”. Reiteró que se han mantenido las conversaciones con los parlamentarios de oposición, pero sin llegar a un acuerdo sobre la fórmula en que se debe destinar los puntos de cotización adicional.