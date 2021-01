JUEVES 14 DE ENERO

17:20 El primer ministro francés, Jean Castex, anunció este jueves un endurecimiento del toque de queda en todo el país, que pasa de las 20.00 hora local a las 18.00 horas, para evitar un empeoramiento de la situación epidémica y la extensión de las nuevas variantes más contagiosas.

La medida, que había sido aplicada en las últimas semanas en 25 del centenar de departamentos del país, se aplicará a partir del sábado y durante un mínimo de dos semanas en todo el territorio francés para evitar un repunte de la pandemia ante el empeoramiento de la situación en naciones vecinas. La incidencia del coronavirus en Francia es de 187,8 casos por 100.000 en los últimos siete días.

Castex anunció además que todos los viajeros que lleguen al país procedentes de fuera de la Unión Europea deberá presentar un test negativo antes de viajar a Francia y aislarse durante una semana a su llegada, para realizar después una segunda prueba.

16:00 La canciller de Alemania, Angela Merkel, buscará reforzar las medidas de confinamiento en el país, en la medida que teme que la nueva variante de Covid-19, que se presume es más contagiosa, podría provocar que los casos de contagio se salgan de control .

Merkel buscará reunirse pronto con los líderes regionales para discutir las restricciones adicionales que se implementarán para reducir decisivamente la tasa de contagios, dijo un funcionario del Gobierno. Aún no hay consenso con los primeros ministros sobre las restricciones adicionales, agregó la persona, quien solicitó no ser identificada por tratarse de información privada.

Las nuevas medidas podrían incluir toques de queda, cierre de escuelas y suspensión del transporte público, informó el jueves el periódico Bild, sin identificar sus fuentes. La reunión con los primeros ministros podría ocurrir el 20 de enero, indica.

13:36 A partir de mañana, 15 de enero, y con motivo de la nueva cepa de coronavirus encontrada en Brasil, se prohibirá la entrada a Reino Unido a quienes provengan de Argentina, Brasil, Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Así lo anunció el secretario de Transporte británico, Grant Shapps, quien en su cuenta de Twitter precisó que los viajes desde Portugal también se suspenderán, debido a sus "fuertes vínculos de viaje con Brasil".

El ministro precisó que la medida no aplica a ciudadanos británicos e irlandeses ni a extranjeros con derechos de residencia, pero detalló que quienes regresan de estos destinos deben realizar una cuarentena de diez días.

I’ve taken the urgent decision to BAN ARRIVALS from ARGENTINA, BRAZIL, BOLIVIA, CAPE VERDE, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR, FRENCH GUIANA, GUYANA, PANAMA, PARAGUAY, PERU, SURINAME, URUGUAY AND VENEZUELA – from TOMORROW, 15 JAN at 4AM following evidence of a new variant in Brazil. 1/3