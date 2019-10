Funcionario del INE ante comisión por caso IPC: “He sido tratado como un delincuente”

País

José Jofré acusó maltratos laborales por parte de las autoridades de la entidad: “Me siento como un leproso”, dijo junto con desestimar error en procedimiento de cálculo.

Una defensa de su actuar hizo ayer quien fuera el jefe del Subdepartamento de Estadísticas de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), José Jofré, ante la comisión conformada en la Cámara de Diputados para investigar la supuesta “manipulación” del IPC.

Junto a Felipe López, el ahora analista económico del Departamento de Estadísticas Económicas de la entidad está siendo sumariado luego de la denuncia hecha por el director, Guillermo Pattillo.

Tras aclarar que sus declaraciones son “a título personal”, Jofré destacó su trayectoria profesional y su experiencia dados los cuatro cambios en los años base de cálculo de IPC.

“Estoy tremendamente agotado”, dijo al partir su declaración y agregó que “desde el primer momento he sido tratado como culpable, un delincuente, un mal profesional y que todo el aporte trabajando en el INE no importa nada. Se puede hacer la analogía, guardando las proporciones, me siento como un leproso”.

Evidenció que se siente “víctima de maltrato laboral” por parte de las jefaturas máximas del INE y del sindicato. Reveló que nunca fue informado de la investigación y que solo se dio por enterado por la llegada de la PDI, al igual que López.

Crítico de declaraciones y actuar de Pattillo, aseveró que las acusaciones que apuntan a una eventual manipulación del IPC obedecen principalmente al desconocimiento técnico sobre el proceso de cálculo del IPC.

“Cabe reflexionar -sostuvo- como un jefe de servicio público denuncia a sus subalternos al Ministerio Público antes de realizar las indagaciones internas”, exponiéndolos.

En relación a la denuncia hecha por el director, Jofré apuntó a que “sin saber lo que estaba pasando tomó una decisión” al basarse en “algo que no entendía”.

Sobre los procesos de imputación de precios, señaló que “no hubo error en procedimiento de cálculo”, y sentenció que “le llama la atención la magnitud” de los más de 600 precios modificados. Ante ello, dijo que “lo que habrá que discutir internamente es la forma de trabajar”, dado que no existe documentación que respalde con criterios técnicos la toma de decisiones de ese tipo.

En cuanto a quienes serían afectados o beneficiados por estas modificaciones, Jofré consideró complejo y difícil de identificar.

El turno de la fiscal

Luego expuso la fiscal del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), María Gabriela Ilabaca, quien supervisa la auditoría en el organismo.

Ante preguntas, respaldó la facultad de Pattillo de denunciar directamente al Ministerio Público. “No existe norma que defina que es necesario tener un sumario administrativo para denunciar a la fiscalía”.

Desde su punto de vista, acotó, el sumario realizado es efectuado conforme al debido proceso.

La fiscal aclaró que desconoce el detalle del sumario, pero explicó que si es que se formulan cargos, dicho proceso podría terminar en marzo.